Отторжение России и всего русского

Да, кэнселинг налицо, но для меня отторжение русской культуры началось не 24 февраля 2022 года, а осенью 1971-го, во время личного знакомства с Россией, и затем никакие пушкины-лермонтовы не могли исправить первого ошеломляющего впечатления. Это был настоящий культурный шок! А ведь я из Донецка, то бишь имел родственные отношения с этой самобытной «культурой». Ну а последующие посещения лишь укрепили впечатление.

Но речь пойдет об ином отчуждении в личном измерении, о литературном, обусловленном спецификой моих нынешних занятий. И дело не в особой прозорливости или махровом русофобстве, порожденном личным опытом, хотя и не без того. Нет, оно в том, что я писал для множества российских изданий, и отторжение – обоюдное – произошло само собой, естественным, так сказать, образом. Весьма характерным для этой страны и ее культуры.

Множество – это журналы «Химия и жизнь» и «Наука и жизнь», «Знание-Сила» и «Звезда», «Культурологический журнал», газеты «Литературная Россия», «Независимое военное обозрение» и «Московский комсомолец», а также иные ресурсы. А поскольку мои военно-морские штудии довольно популярны, то и на сайте ВМФ РФ помещали мои материалы и военно-морской сборник «Гангут» регулярно их печатал. Отдельно надо упомянуть газету ученых и популяризаторов науки «Троицкий вариант - Наука», публикации в которой являются предметом особой гордости.

Нет, я не журналист, не ученый и трудовую жизнь посвятил наладке сложного оборудования, заводам и в лабораториям. Но осенью 2006 года мы переехали в США, пришло время свободного времени, и уже следующей весной я послал статью в киевское «Зеркало недели». О роли Вернера фон Брауна в развитии космических программ СССР и США – статья тут же была опубликована. Так с тех пор и пошло и чему я особенно рад, так тому, что старт в новом деле дал Киев!

В Старом Свете

Что ж, пройдемся по местам своей литературной славы и попутно займемся саморекламой – без паблисити нет просперити. Киев это конечно прекрасно (я и супругу нашел в этом благословенном городе), и с легкой руки «Дзеркала тижня» началось сотрудничество с «Киевским телеграфом», с газетой «День», будучи видным культурологом, немало публиковался в газете «Культура i життя», в «Украинском репортере» (иллюстрации ставил Олег Смаль!) etc. Последние годы веду блог в «Обозревателе» (сейчас это Oboz.UA).

Однако российские газеты и журналы были более известны и как же миновать их мановение? Плох солдат без маршальского жезла в ранце, но и автор без честолюбия подозрителен. Конечно, известность всякая бывает, и в одиозные издания я тексты не посылал, старался выбирать приличные, что видно по приведенному выше перечню. Но и среди них нашлись те, что первые уловили, куда дует русский ветер, почувствовали, что можно отбросить цивилизационные приличия и нормы, и помчались впереди паровоза официоза.

После 24.02.2022 нормы приличий отбросила вся Россия и радостно выломилась за их рамки – помните чрезвычайно популярный в том году лозунг «нам не стыдно»? Сейчас его уже не афишируют, ибо он сам собой разумеется, бесстыдство стало обиходным и всеобщим. Но, повторю, имелись и первопроходцы самоденудации, поэтому еще в 2018 году я перестал сотрудничать с «Литературной Россией». Она к тому времени окончательно покрылась патриотической (читай шовинистической) паршой. Еще раньше пришлось отказаться от публикаций в ставшем откровенно нацистским «Русском переплете».

Характерные в этом смысле затруднения возникали и с повышенно патриотичными редакторами журнала «Наука и жизнь», из-за чего еще до войны я испытывал все меньше желания посылать туда тексты. Ну а после 24 февраля и редакции солидных как будто бы журналов «Знание-Сила» и «Звезда», в которых я много лет печатался, не сразу, но довольно скоро просто перестали отвечать на мои письма. Ничего не поделаешь, такова русская культура. Последние мои материалы в них вышли в марте 2023 года.

В отличие от этих журналов редактор «Гангута», неплохого, но также чрезвычайно патриотичного сборника, где вышло много моих весьма неплохих и даже новаторских текстов о флоте, отвечал. Но обставлял согласие таким количеством правок, что стать совершенно выхолащивалась, и ее публикация в таком виде теряла смысл. Так произошло с предложенной этой весной статьей о жесткой морской блокаде России во время Крымской войны (параллели между той войной и нынешней более чем очевидны и нелестны для страны-агрессора), причем основана статья на ранее не публиковавшихся данных таможенных журналов Зунда.

Увы, редакция «Знание-Сила» не ответила на предложение этого интересного материала, и в итоге он недавно вышел в «Троицком варианте». А ведь в «З-С» я давний автор, в нем также много моих текстов о флоте и на счету даже глава о немецкой военно-морской доктрине для трехтомника «Неизвестная война», изданного журналом в 2014 г., к 100-летию начала Первой мировой войны.

По эту сторону океана

Еще больше печатался я в русскоязычных изданиях США, Канады и Германии. В том числе в «большой четверке», в главных американских газетах «Русский базар», «В Новом Свете» (самая тиражная), «Вечерний Нью-Йорк» и в самой толстой из них (96, кажется, страниц!) «Русская реклама» (сейчас она сменила название на «Р Реклама»...). Но прекращение сотрудничества с ними вызвано не только отторжением.

Да, «В Новом Свете», дочка некогда гремевшего, но давно одиозного «Московского комсомольца», накрылась медным тазом уже в первое военное лето, в 2022 году. То ли возникли трудности с финансированием из Москвы, то ли вышла боком откровенно пророссийская направленность, то ли еще что, но туда ему и дорога. Тем более, что мои материалы там перестали печатать за три года до этого, с приходом нового главреда. Она откровенно писала мне, отклоняя очередную статью, что редакционная политика формируется звонками из Москвы, и что материалы с критикой Трампа публиковать не будет На том и расстались.

С редакторкой «Русского базара» (она, кстати, из Украины, как и редакторы «Р Рекламы» и «Вечернего Нью-Йорка») мы не сошлись во взглядах на роль Ющенко и Януковича и этого оказалось достаточно для отказа в дальнейших публикациях. Да уж, от политических взглядов редактора многое зависит, особенно в СМИ диаспоры. Хорошо уже и то, что она не трампистка.

Тогда как редактор «Вечерки», будучи, как и многие наши соотечественники по обе стороны океана, ярым трампистом, до поры до времени терпел мой демократизм (приверженность демпартии) и критику кумира, но под конец президентства Трампа его терпение истощилось. Впрочем, об этой газете я не особо жалею, у нее крайне слабая электронная версия, а в наше время если вас нет в Сети, то вас вообще нет.

Хуже то, что в том же 2022 году перестал отвечать редактор журнала «Новый берег», выходящего в Дании. Он потомок русских аристократов и, видимо, ему пришлось не по нраву мое жесткое неприятие нынешней России. Еще огорчительнее отказ от сотрудничества редакторши альманаха «Чайка» (выходит в штате Мэриленд) после публикации нескольких статей, подвергающих критике русскую культуру. Альманах в целом поддерживает борьбу Украины, но подвергать сомнению величие культуры России, позволять «забранки» (ее выражение) в адрес оной это для редактрисы уже перебор. И да, она тоже трампистка.

По этой же причине – махровый трампизм и кондовое русское хамство – вынужден был отказаться от сотрудничества с довольно популярным некогда американским Forum Daily. Зато с большим удовольствием отдаю тексты в культурологический журнал «Элегантный Нью-Йорк», редакторка которого бывшая киевлянка (если бывают бывшие киевляне) – он однозначно на стороне Украины!

К сожалению, отторжение коснулось не только русскоязычных изданий. Так, я много лет писал для американского The Artilleryman Magazine и опубликовал там немало интересных материалов: о трофейных русских пушках в Канаде и об огромной статуе мадонны во Франции, которую отлили опять-таки из трофейных русских пушек; о запредельной скорострельности пушек кораблей Нахимова в Синопском бою и о грубых ошибках адмирала Корнилова, которые привели к этому бою, а тем самым и к поражению России в Крымской войне; о русских эскадрах и "русских балах" в США в 1863-64 годах и о пушках Бермуд; о загадке пушек Дальгрена и много еще о чем.

Увы, на последнее предложение материала Джек Мелтон, редактор этого замечательного журнала, ответил так: We need less Russian articles. With the current political climate, I’d rather not publish any more Russian articles until the war is over. I hope you understand.

Огорчен: материалы я послал интересные и даже новаторские. Как вы понимаете, любви к России это не прибавило. Придется исключить эту страну из тематики текстов для The Artilleryman.

Резюме

Не буду перечислять и характеризовать иные издания на нашем и на старом берегу, с которыми имел дело, их немало вплоть до газеты «Наш Техас». Скажу лишь, что главная беда СМИ русскоязычных диаспор это трампизм и великорусский шовинизм.

- Как шовинизм!? - воскликнете вы, - Да большинство из нас в первую очередь от него и бежало!

Тем не менее. Да, чаще неосознанный, обусловленный памятью поколений, то есть социальной наследственностью. Обычно он выражается именно в преувеличении значения российской культуры. Пример редакторки «Чайки» мы уже приводили, но он характерен не только для нее, взять хотя бы канадский литературный журнал «Новый Свет», ставший площадкой для релокантов-россиян. Похоже, его редакция тоже не приемлет критики в адрес чего бы то ни было российского.

В общем, подводя итоги заметим, что после нападения России на Украину не только мировая стабильность приказала долго жить, но и пространство для публикаций резко сузилось. Отторжение оказалось палкой о двух концах и ударило как по мне, так и по всем русскоязычным авторам.

Но что касается Канады, то не все так грустно: в Монреале выходит отличная газета «Место встречи Монреаль», свободная от указанных комплексов и синдромов. В которой я имею честь много лет быть активным автором. Собственно говоря, данная статья с обзором дел в русскоязычной прессе предназначается в первую очередь этой газете и для Киева. Да и то где же еще поплакаться в культурологическую жилетку?

А вот материалы «Бостонского Кругозора» после 24.02.2022 вызвали большое сомнение в правильности курса издания, в котором я публиковался много лет. Вспоминался «курс русского корабля», ставший известным мемом... Надеюсь, я ошибался в этой оценке.