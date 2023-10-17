Мне ещё повезёт...

Кто может знать меня лучше меня самой? Божественное предначертание, конечно, на первом месте, но второе — никому не уступлю. Скажу я вам: я всегда права. И даже, если в какой-то миг не права, то отдаляясь от "мига", твёрдо становлюсь уверена — права! Неправы те, кто этого не понимает. Меня убедили в этом прожитые годы. Довольна ли я ими? Скажите, кто доволен ушедшим, всем хочется большего. Я знаю, чего я с юных лет хотела... К сожалению, наши хотелки реализуются не полностью. Но хотеть хотелось и хочется.

Сейчас модна тема феминизма. Кажется, все равны, но кто-то в нашем обществе равнее... Это проявляется в оплате работы, это проявляется в неравенстве количества мужчин и женщин на высоких должностях. А впрочем, скажите, где это не проявляется? Одни слёзы...

В русскоязычном обществе борьба за равноправие порой выливается в отстаивание феминитивов. Ой-ой-ой как важно: режиссёр или режиссёрка, автор или авторка, врач или врачесса... Смеюсь, до рвоты... Это удел не только русских феминисток, этим издавна страдали, преимущественно лесбиянки, говорящие и на других языках. Английский — не исключение.

Мои боли и жалобы совсем из другого поля. Меня не в капусте нашли, и я не хочу, чтобы меня "шинковали" крупно или мелко по вкусам мужчин. У меня на работе, в быту и даже, pardon, в постели есть свои права.

Я думаю о своих бывших мужьях — о каждом. Жизнь их была удобной и красивой. Я и сейчас вижу, какое удовольствие получали они, когда в любой компании все мужики заглядывались на меня. А как не заглядываться!.. Стройна, красива, таинственна... Может, из-за последнего они порой недооценивали, какое счастье им привалило. Чувства и ума не хватало. Собственно, я сама виновата: не без моего же участия.

Положа руку на сердце, я сама перед собой должна признаться, что азарт поиска наконец мелькнувшего счастья, возможно, в какой-то момент отключал всё остальное. Я, стыдно сказать, сама участвовала в охоте и радовалась добыче. Мальчики-то были один лучше другого. Не стыдно приглядеться, есть что показать.

Мои Толи — все, как божеским провидением, они звались Анатолиями — начинали "подгорать", в масле катаясь. Есть такая особенность, преимущественно мужских характеров, тянуть одеяло на себя. Каждое "лучше" провоцирует алчное желание усиления, этакого крещендо, ещё-ещё лучше.

Сейчас, задним числом, я бы обдиминуэндила бы их, чтоб знали своё место — к плинтусу поближе... Я с ужасом вспоминаю годы занятий в музыкальной школе и, может, поэтому охотно корежу и, как говорят, натягиваю на глобус, музыкальные термины.

Годы... Черт бы их побрал эти годы надежд и усилий. А сегодня, оглядываясь назад, такое ощущение, что большая часть прожитого времени просеялась сквозь сито. Жизненное сито было с небольшими отверстиями, ценное задерживалось. Я вспоминаю радостные мгновения.

Я специально произношу для себя — мгновения! Но это годы чудесных воспоминаний. Что же не так?.. Возможно, я их слишком баловала заботой, смягчённостью обстановки. Сейчас подумала, что надо было вспомнить определение требовательного характера: мягко стелет, но жёстко спать. В моём доме со всех сторон я старалась сделать мягко, сытно и нежно. Сейчас я говорю о своих спутниках обобщённо, но каждый из них был особой фигурой. Мне казалось, именно такой, какая мне нужна. Потом приходилось раскаиваться. Ох уж эти жизненные испытания...

Как я могла продолжать с каждым из них жить, если они не понимали, что им выпало счастье даже не жить, а хотя бы видеть такую женщину. При этом на меня ложились все домашние заботы. Я была для них как бы ещё мамой, утирающей сопливые носы.

Вы спросите, как такие не выдерживающие испытаний Анатолии попадали в мой дом? Сама себя ругаю: падка на внимание. А кто в период ухаживания за красивой дамой не выкладывается сполна! Симфонические концерты, премьерные постановки, вечера в модных ресторанах... Я обобщённо говорю о своих трёх мужьях, потому что после "закрытия занавеса" прошедший спектакль вспоминать не хочется. Серое, злящее, бездушное...

Но главное: по земле ходит и любит меня мой сын! Спасибо судьбе за Володю. А моим мужьям, по какому-то сходству характеров, отшучивавшихся, что у сына их отчество. А может, при моём подходе это тоже был весомый фактор. Могу проклинать или поругивать своих мужей, но все они были заботливы и теплы с Вовкой.

Сегодня с добрым винцом судачили с давней подружкой. Он пилила меня за мои восторженные надежды при каждом знакомстве. Учила меня жить. Она со школьных лет любит меня и поэтому ругала без соли, а может даже, с некоторой завистью, что мне есть кого поносить в воспоминаниях о моих Толях. Посмеиваясь, говорила, что Оля очень хорошо компонуется с именем Толя. Так что хвали-не хвали, у меня всё неоднозначно!

Когда я говорю о друзьях, в их число входят совсем не только члены семьи, это несколько друзей, отношения с которыми порой не менее крепкие, чем с мужем. Я очень ценю дружбу с женщинами. Порой это относятся к давним, почти школьным подружкам. Для меня есть друзья-подруги, которых я воспринимаю как родных и при постоянных встречах, и живущих вдали, с которыми душа отдыхает в интернет общении. Мои дорогие скайп-подруги...

Но случаются загадочные метаморфозы не только с мужьями. Несколько лет не было у меня лучшего друга, собеседника и знатока музыкального театра. Мы столько беседовали с ним, ходили на спектакли и в музеи. Я на несколько лет старше его и собралась уйти на пенсию. Дорогой мне отдел информации оставался неприкаянным. Я боялась, что он загнётся без моего руководства. Родилась идея прийти моему другу на мою должность. Интересная работа, неплохая зарплата... Закрутилась машина, резюме, собеседования, обсуждения-согласования. Мы даже выпили в хорошем ресторане за предстоящий успех нашего дела.

Президент компании испугался замены. Он предложил мне всякие "пряники", чтобы я ещё годик поработала. Я не хотела, но согласилась с тяжёлым сердцем и продолжила работу. Мне уже так хотелось домашнего покоя. Это совпало с ещё одной последовавшей тяжёлой для меня ситуацией. Исчез мой друг. Два неприятных момента, связанных с работой, объединились в одно. Не звонит, не отвечает на звонки. Я знала о многих его болезнях. Но не могу представить, что речь идёт о плохом... А может, у него появился другой интерес. Ведь это так похоже на мужчин...

В период межмужья был у меня поклонник, который мне казался тем, что нужно по всем статьям. До сих пор таю обиду на него, что он не понял возможности своего счастья. Не дотумкал мужик. Мужика-упрямца не убедишь, что он ленится нагнуться и подобрать драгоценную находку. Была бы я похитрей, надо было надеть на себя маску полного безразличия. Могу предположить, что самолюбие могло взыграть и настроить парня на борьбу за победу. Порой умные мысли приходят с опозданием. Но давний друг (увы, только друг!) не потерялся, контактируем на современных интернетовских полях. Правда, он был не Анатолием (шучу, как понимаете).

Кто-то скажет: баба она и есть баба. Мелет себе сентиментальную ерунду, а разобраться не может ни в событиях, ни в отношениях с друзьями и мужьями, ни в трезвой самооценке. А может, это вы ничего не можете понять в моей как бы исповеди. Это просто ваше самомнение слишком завышено и не позволяет понять с кем на странице журнала, в домашнем общении, на службе имеете дело. Не доросли. Это я — женщина — имею право судить и осуждать. (Впрочем, в соизмеримой степени и вы, мужчины, тоже).

Жизнь что большой роман. По фрагментам видеоролика можно узнать обо всех самых важных событиях. Но для того, чтобы познакомиться с литературным прецедентом, надо прочитать роман от корки до корки. Засыпая и просыпаясь, я частенько мысленно построчно погружаюсь в былые дни. В большинстве случаев я прочитываю странички с удовольствием, пытаюсь не занижать оценки себе по дням жизни.

В этот момент я смотрю на себя как феминистка. Это высшая несправедливость, когда такая женщина — ничем Бог не обидел — из-за жесткодушности мужчин живёт одна и вспоминает свои надежды, раз за разом разбивавшиеся об обласканные льдины-души близких мужчин. Должна быть какая-то божья кара.

"Подбивая бабки", могу о себе сказать: Ольга всегда права. Почти... У меня хороший солнечный характер, в этом фишка, это хорошо знают мои друзья. Смотрю вперёд, буду надеяться...