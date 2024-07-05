МОТОСКАЧКИ

В 60-х годах мотогонки на ипподроме были одним из самых популярных видов мотоспорта в Ростове-на-Дону. Однажды на чемпионате Ростовской области какому-то местному начальнику взбрело в голову провести это мероприятие с тотализатором, по типу скачек.

Мотогонки на ипподроме – соревнования в езде по земляной дорожке ипподрома на специальных мотоциклах. В СССР этот вид спорта был довольно популярным. Соревнования проводились в трех классах мотоциклов: 125 куб. см, 175 куб. см. и 350 куб. см. Шесть участники каждого класса совершали по пять кругов в трех заездах. По сумме набранных очков определяли победителей и призеров, которым вручали медали, кубки и ценные подарки. Но в 1959 году в СССР началось шествие спидвея (мотогонками по гаревой дорожке), который постепенно вытеснил ипподромные гонки.

В советские годы Ростовский ипподром представляет собой довольно жалкое зрелище. Грязноватое поле, косые трибуны, земля усеяна обрывками использованных билетов. Возбужденная толпа болельщиков с денежным уклоном, циркулирует от буфета к кассам. В буфете торгуют бутербродами, пивом, вином и водкой в розлив. Разнообразное мошенничество было неотделимо от скачек – устроители и жокеи сообща проворачивали махинации разной степени хитроумности, чтобы выжать побольше денег из букмекеров. Фаворитов угадать было нетрудно, на них и делали ставки большинство посетителей, хотя выдачи за их доминирование были мизерные Труднее было предугодать неожиданную вспышку резвости у какого-нибудь шелудивого скакуна, поставив на которого, можно сорвать приличный куш. Классные наездники за большие деньги грамотно отставали, пропуская намеченного победителя, но делали это так, чтобы их не заподозрили подвохе. Умело отстать, – тоже искусство жокея, не легче чем победить.

В 60-х годах мотогонки на ипподроме были одним из самых популярных видов мотоспорта в Ростове-на-Дону. Однажды на чемпионате Ростовской области какому-то местному начальнику взбрело в голову провести это мероприятие с тотализатором, по типу скачек. Затея была сомнительной, так как любители мотоспорта отлично знали возможности всех гонщиков области, и ни каких сюрпризов не ожидали. Следовательно, денежные выдачи не могли окупить даже затраты на проведение соревнований. Тем не менее, по всему городу развесили красочные афиши с упоминанием тотализатора.

За пару дней до гонок в Ростовский Автомотоклуб наведался неопрятного вида хмырь из числа завсегдатаев скачек, граждан осведомленных, азартных и материально озабоченных. Мужик, находясь в состоянии «после вчерашнего», щедро распространял вокруг себя тошнотворное сивушное амбре. Он предложил тренеру провернуть комбинацию, которую практикуют шулеры на скачках. Тренеру это предложение показалось заманчивым, и он посвятил в него нескольких ведущих гонщиков. До поздней ночи разрабатывали план грядущего гешефта. Ставку решили сделать на победителя самого престижного класса 350 куб. см., где предполагались самые крупные выдачи.

Кандидатом на роль будущего чемпиона назначили Василия Курочкина, спортсмена мелкой комплекции, за что был удостоен прозвища Жиклер. В гонках Жиклер звезд с неба не хватал, но и в аутсайдерах не числился. Уговаривать его не пришлось, кто бы отказался от такого заманчивого предложения, – на халяву стать чемпионом области, да еще деньжат подзаработать. В этом классе признанным лидером считался один из числа заговорщиков – мастера спорта Юрий Марков.

На тренировочных заездах Марков был экипирован кожаным обмундированием и роскошным немецким шлемом, эмаль и никель его мотоцикл сияли на солнце. Всем своим видом он демонстрировал безоговорочную претензию на победу. Жиклер же выглядел откровенно неприглядно, как и его железный конь, хотя мотоцикл был оснащен форсированным двигателем.

После первых двух заездов, благодаря исключительным стараниям сообщников, Жиклер попал в третий финальный заезд. Как и ожидалось, со старта первым вырвался Марков, его преследовал гонщик из Таганрога. Благодаря мощному мотору Жиклеру удалось стартовать третьим. Марков круг за кругом стал придерживать таганрогского соперника, причем делал это довольно топорно. Этот цирк-шапито на трибуне вызвал бурное негодование, поверх рева моторов прокатывался гул недовольства зрителей и отчаянные крики: «Жу-ли-ки!!!». На последнем круге Жиклеру все же удалось обойти обоих лидеров. От нечеловеческого напряжения у него перед глазами плыли фиолетовые круги, трасса двоилась, занемевшими руками он с трудом удерживал руль. А когда до финиша оставалась какая-то сотня метров, кончился бензин… не у мотоцикла, а у Жиклера. На выходе из последнего виража новоиспеченного лидера занесло и он рухнул и в него врезался Марков, плотно сидевший у него на колесе. Оба комбинатора, вместе со своими железными лошадками, кувыркаясь, разлетелись в разные стороны, подняв густое облако пыли. Справедливость восторжествовала, первым пересек финишную линию таганрогский гонщик. Дежурная «скорая» моментально оказалась возле пострадавших. К счастью, ее услуги не понадобились. Несостоявшийся чемпион, во избежание грубых физических замечаний, под шумок благоразумно слинял, а с повинной явился в мотоклуб только спустя месяц, когда страсти улеглись.

ПАТЕНТОВАННОЕ СРЕДСТВО

В послевоенные годы в советской армии существовало много различных блатных подразделений, где могли проходить срочную и бессрочную службу спортсмены, артисты, музыканты и т.д., которым создавались особые условия службы. В г. Новочеркасске располагалась спорт рота мотогонщиков команды СКВО (Северо-Кавказский военный округ). Армейскую службу парни практически не несли: готовили мотоциклы, тренировались и участвовали в соревнованиях. Никаких особых проблем на предмет самоволок у них не возникало, – махнул через забор и гуляй Вася! Но улизнуть на мотоцикле, было сложнее, зато какие открывались перспективы: с ветерком прокатить подружку, да на спортивном мотоцикле, свернуть в какую-нибудь живописную рощу, угостить ее винцом... Да какая же барышня устоит после такого сервиса?

Накануне дембеля, джигит из Осетии по имени Руслан намыливался сгонять в самоволку на предмет прощания со своей подружкой – полненькой хохотушкой с кокетливыми кудряшками на голове. Такое мероприятие без мотоцикла, – что справка без печати. Но, как назло на КПП дежурил престарелый ВОХРовец Степан Степаныч, который за пристрастие к горячительным напитками имел псевдоним – Стакан Стаканыч. Без мзды мимо него – муха не пролетит. Самым ходовым пропуском считалась одна условная единица. О долларах тогда понятия не имели, – условной единицей служили три рубля, эквивалент бутылке водки.

У Руслана трояк был, но расставаться с ним Руслану не было резона, тогда вся его затея расставания с девушкой рушилась. На обещание отблагодарить в следующий раз мудрый охранник не клюнул: знал о предстоящем дембеле. Исчерпав все свое кавказское красноречие, Руслан в отчаянии открыл ему свою сумку: мол, бери, что хочешь, только пусти. Тот внимательно изучил ее содержимое, и неожиданно его заинтересовал предмет, напоминающий новогоднюю хлопушку.

– Это эффективнейшее средство от тараканов, – охотно пояснил Руслан, почувствовав, что клиент клюнул на приманку.

– А эта фигня на клопов действует?» – все еще колебался дежурный.

– А как же, и на клопов и даже на блох. Да я вам завтра инструкцию принесу. Надо поджечь фитиль, оставить эту штуку на полу и выйти из комнаты. А через пять минут проветрить помещение.



Сделка состоялась, и на следующее утро Руслан вольной птицей упорхнул в свою горную республику. А через полгода на очередных соревнованиях он встретился со своими бывшими сослуживцами и узнал, как Стакан Стаканыч распорядился «патентованным» средством. Он, в полном соответствии с устной Руслана инструкцией, поджег фитиль «хлопушки» и вышел из избы. Рвануло так, что из окон осыпались стекла, и проветривать помещение отпала необходимость. Да и насекомые наверняка окочурились от взрывной волны. «Хлопушкой» оказался учебный взрывпакет, нечто похожее на теперешнюю петарду, но в десятки раз мощнее.

Охранник шума поднимать не стал, чтобы не всплыли его поборы, но с тех пор выпускать ребят без необходимых документов перестал.