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Стихи-2024 (7)

Опубликовано 5 Июля 2024 в 07:27 EDT

Валерий Румянцев
Валерий Румянцев
Нам Родина, Русь, преподала урок –
Мы словно в застенках мороки.
И в этой тюрьме не закончится срок,
Пока не усвоим уроки.

Пока в головах царят мысли невежд,
Нас ждут ураганы и штормы
И груз постоянный наивных надежд,
Что всем нам помогут реформы.
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Ах, молодость! Мечты, стремленье
К познанью мира и людей.
И первый шаг к прикосновенью
Глобально значимых идей.

Любви безумные порывы.
И всё затмивший женский лик.
На сердце первые нарывы
И милых глупостей родник.

Былая гордость за страну
Теперь сменилась сожаленьем,
Что поздно сознавать вину
За зря прожитые мгновенья.

Сейчас иду по склону лет,
Скользя в расщелины бессилья.
А сожалений горький след
Как изувеченные крылья.

                          х  х  х

Где есть мечты – там есть и вдохновенье.
А где есть вдохновенье – там и жизнь.
За крылья вдохновения держись,
Чтобы продлить прекрасные мгновенья.

Они недолговечны, к сожаленью,
И лишь в мечтах останется их след.
Но он укажет жизни путь на свет,
Где новое таится вдохновенье.

И жизнь поймёт однажды с изумленьем,
Что впереди до боли вечный путь.
И не позволит нам с пути свернуть
Посланник Провиденья – вдохновенье.

                                х  х  х

Нам Родина, Русь, преподала урок –
Мы словно в застенках мороки.
И в этой тюрьме не закончится срок,
Пока не усвоим уроки.

Пока в головах царят мысли невежд,
Нас ждут ураганы и штормы
И груз постоянный наивных надежд,
Что всем нам помогут реформы.

И шествует важно реформ череда,
Корчуя духовные корни.
И ловят себе барыши господа,
Особенно те, кто проворней.

Народ ещё дремлет, но близок рассвет,
Подходит пора пробужденья.
И люди, стряхнув с себя сумрачный бред,
Поймут, наконец, в чём спасенье.

                         х  х  х

В груди тревога не проходит:
Застыла, словно в горле ком.
Пока бездарность верховодит,
В чести Гоморра и Содом.

Златой телец расправил крылья,
Счастливый вытянув билет.
Сидит вольготно камарилья,
Надеясь просидеть сто лет.
Народ в капканах заблуждений
Живёт с надеждой на «авось».
Земля грозит перерожденьем
И поворачивает ось.

                           х  х  х

Опять весна. И новые надежды
Что воплотятся давние мечты.
Ну а вокруг зелёные одежды
И среди них, как огоньки, цветы.

Мечты зовут в неведомые дали,
Звучит их голос, как звучит приказ.
Но я готов откликнуться едва ли –
Когда-нибудь потом, не в этот раз.

Порой взбурлит отрыжка пессимизма,
Когда вокруг прорехи да изъян…
И кажется во тьме сюрреализма,
Что наша жизнь – чарующий обман.

Но это всё - лишь слабости минуты.
Они пройдут, как с белых яблонь дым.
И, подавив порыв душевной смуты,
Забуду, что я стал давно седым.

                           х  х  х

Судьба поэта – это драма,
Кумир в которой – дух свободы.
Душа поэта – это рана
На все оставшиеся годы.

Живут поэты под прицелом
Забвенья, травли, нищеты…
И суждено не всем до цели
Дойти дорогою мечты.

Порой искра таланта гаснет.
А вот когда огнём дрожит,
То чёрт поэта снова дразнит;
Да так, что Муза прибежит.

И жизнь – спектакль без репетиций –
Застынет на клочке бумаги:
Мелькают разной масти лица,
Как у волшебника и мага.

И этот мир – вулкан безумия –
Поэт рисует неспроста:
Не хочет превращаться в мумию,
А выбирает рок Христа.

                         х  х  х

Проходят годы, беды, даты.
И мы пройдём – дай только срок.
Уже дождались мы расплаты
За неусвоенный урок.

Нас мучит призрак канувших надежд.
Мечты ушли – и даже не простились.
Мы, как толпа бездарнейших невежд,
В болото века нового спустились.

В болоте выживают, не живут.
И как бы ни было от этого всем гадко,
Но снять надетый нам буржуями хомут
Мы почему-то не спешим. Загадка?

                            х  х  х


Неважно сколько проживу,
И долетят ли брызги славы…
Важней увидеть наяву
Благополучие Державы.

Пока Россия далека
От вдохновения и славы…
Не видно и того рывка,
Что сделает её Державой.

Чтобы избавиться от бед,
Пытаемся вести сраженья.
Но обещание побед
Похоже на самосожженье.

И череда пустых идей
Доносится из уст вельможей.
А русских на Руси людей –
Как та шагреневая кожа.

                      х  х  х

Парад Победы в сорок пятом.
Был день торжественно суров:
Приобретенья и утраты
Не умещались в рое слов.

Весь мир увидел, как швыряли
Знамёна вражьи к мавзолею…
Мы этот миг не забывали
И до сих пор в душе лелеем.

Проходит смена поколений
На фоне торжества лжецов.
На них с укором смотрит Ленин,
Как на предателей отцов.

И вновь на Красной площади парады –
Но мавзолей стыдливо скрыт от глаз.
На время можно изменить фасады.
Фасады можно. Но не нас.

                       х  х  х

Я каждый день иду вперёд,
Смотрю по сторонам.
И вижу: хмурится народ,
Не верит господам.

Чиновный люд зовёт на фронт –
Руси нужны герои.
Но не торопится бомонд
Ходить армейским строем.

Мы знаем лозунг боевой,
Он не блистает новью:
«На территории чужой…
И только малой кровью!»

Страданье русское в душе
Несу не первый год…
Мне представляется уже,
Что близится исход.

                       х  х  х

В кругу измен, бесславья и корысти
Плывёт народ впотьмах без маяков.
Среди дворян нет новых декабристов.
Среди рабочих нет большевиков.

От либералов все давно устали.
Ну где же он – обещанный прогресс?
И что сказал бы нам товарищ Сталин,
Когда бы вдруг словно Христос воскрес?

Власть, как за пазухой у Бога,
Погрязла в роскоши и лени.
Ей невдомёк: ещё немного
И неизбежно – новый Ленин.

                        х  х  х

Читать. Раздумывать. И ждать,
Что Русь встряхнётся, как бывало…
И будет снова продолжать
Своё всемирное начало.

Ну а пока сидим во тьме
Измен, корысти и бессилья…
Как будто бы сидим в тюрьме,
А на свободе – камарилья.

Придёт прозренье или нет
Ко всем обманутым народам?
Не первый год мы ждём ответ –
И всё тревожней год от года.

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