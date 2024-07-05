Стихи-2024 (7)

Нам Родина, Русь, преподала урок – Мы словно в застенках мороки. И в этой тюрьме не закончится срок, Пока не усвоим уроки. Пока в головах царят мысли невежд, Нас ждут ураганы и штормы И груз постоянный наивных надежд, Что всем нам помогут реформы.

Ах, молодость! Мечты, стремленье

К познанью мира и людей.

И первый шаг к прикосновенью

Глобально значимых идей.

Любви безумные порывы.

И всё затмивший женский лик.

На сердце первые нарывы

И милых глупостей родник.

Былая гордость за страну

Теперь сменилась сожаленьем,

Что поздно сознавать вину

За зря прожитые мгновенья.

Сейчас иду по склону лет,

Скользя в расщелины бессилья.

А сожалений горький след

Как изувеченные крылья.

х х х

Где есть мечты – там есть и вдохновенье.

А где есть вдохновенье – там и жизнь.

За крылья вдохновения держись,

Чтобы продлить прекрасные мгновенья.

Они недолговечны, к сожаленью,

И лишь в мечтах останется их след.

Но он укажет жизни путь на свет,

Где новое таится вдохновенье.

И жизнь поймёт однажды с изумленьем,

Что впереди до боли вечный путь.

И не позволит нам с пути свернуть

Посланник Провиденья – вдохновенье.

х х х

Нам Родина, Русь, преподала урок –

Мы словно в застенках мороки.

И в этой тюрьме не закончится срок,

Пока не усвоим уроки.

Пока в головах царят мысли невежд,

Нас ждут ураганы и штормы

И груз постоянный наивных надежд,

Что всем нам помогут реформы.

И шествует важно реформ череда,

Корчуя духовные корни.

И ловят себе барыши господа,

Особенно те, кто проворней.

Народ ещё дремлет, но близок рассвет,

Подходит пора пробужденья.

И люди, стряхнув с себя сумрачный бред,

Поймут, наконец, в чём спасенье.

х х х

В груди тревога не проходит:

Застыла, словно в горле ком.

Пока бездарность верховодит,

В чести Гоморра и Содом.

Златой телец расправил крылья,

Счастливый вытянув билет.

Сидит вольготно камарилья,

Надеясь просидеть сто лет.

Народ в капканах заблуждений

Живёт с надеждой на «авось».

Земля грозит перерожденьем

И поворачивает ось.

х х х

Опять весна. И новые надежды

Что воплотятся давние мечты.

Ну а вокруг зелёные одежды

И среди них, как огоньки, цветы.

Мечты зовут в неведомые дали,

Звучит их голос, как звучит приказ.

Но я готов откликнуться едва ли –

Когда-нибудь потом, не в этот раз.

Порой взбурлит отрыжка пессимизма,

Когда вокруг прорехи да изъян…

И кажется во тьме сюрреализма,

Что наша жизнь – чарующий обман.

Но это всё - лишь слабости минуты.

Они пройдут, как с белых яблонь дым.

И, подавив порыв душевной смуты,

Забуду, что я стал давно седым.

х х х

Судьба поэта – это драма,

Кумир в которой – дух свободы.

Душа поэта – это рана

На все оставшиеся годы.

Живут поэты под прицелом

Забвенья, травли, нищеты…

И суждено не всем до цели

Дойти дорогою мечты.

Порой искра таланта гаснет.

А вот когда огнём дрожит,

То чёрт поэта снова дразнит;

Да так, что Муза прибежит.

И жизнь – спектакль без репетиций –

Застынет на клочке бумаги:

Мелькают разной масти лица,

Как у волшебника и мага.

И этот мир – вулкан безумия –

Поэт рисует неспроста:

Не хочет превращаться в мумию,

А выбирает рок Христа.

х х х

Проходят годы, беды, даты.

И мы пройдём – дай только срок.

Уже дождались мы расплаты

За неусвоенный урок.

Нас мучит призрак канувших надежд.

Мечты ушли – и даже не простились.

Мы, как толпа бездарнейших невежд,

В болото века нового спустились.

В болоте выживают, не живут.

И как бы ни было от этого всем гадко,

Но снять надетый нам буржуями хомут

Мы почему-то не спешим. Загадка?

х х х



Неважно сколько проживу,

И долетят ли брызги славы…

Важней увидеть наяву

Благополучие Державы.

Пока Россия далека

От вдохновения и славы…

Не видно и того рывка,

Что сделает её Державой.

Чтобы избавиться от бед,

Пытаемся вести сраженья.

Но обещание побед

Похоже на самосожженье.

И череда пустых идей

Доносится из уст вельможей.

А русских на Руси людей –

Как та шагреневая кожа.

х х х

Парад Победы в сорок пятом.

Был день торжественно суров:

Приобретенья и утраты

Не умещались в рое слов.

Весь мир увидел, как швыряли

Знамёна вражьи к мавзолею…

Мы этот миг не забывали

И до сих пор в душе лелеем.

Проходит смена поколений

На фоне торжества лжецов.

На них с укором смотрит Ленин,

Как на предателей отцов.

И вновь на Красной площади парады –

Но мавзолей стыдливо скрыт от глаз.

На время можно изменить фасады.

Фасады можно. Но не нас.

х х х

Я каждый день иду вперёд,

Смотрю по сторонам.

И вижу: хмурится народ,

Не верит господам.

Чиновный люд зовёт на фронт –

Руси нужны герои.

Но не торопится бомонд

Ходить армейским строем.

Мы знаем лозунг боевой,

Он не блистает новью:

«На территории чужой…

И только малой кровью!»

Страданье русское в душе

Несу не первый год…

Мне представляется уже,

Что близится исход.

х х х

В кругу измен, бесславья и корысти

Плывёт народ впотьмах без маяков.

Среди дворян нет новых декабристов.

Среди рабочих нет большевиков.

От либералов все давно устали.

Ну где же он – обещанный прогресс?

И что сказал бы нам товарищ Сталин,

Когда бы вдруг словно Христос воскрес?

Власть, как за пазухой у Бога,

Погрязла в роскоши и лени.

Ей невдомёк: ещё немного

И неизбежно – новый Ленин.

х х х

Читать. Раздумывать. И ждать,

Что Русь встряхнётся, как бывало…

И будет снова продолжать

Своё всемирное начало.

Ну а пока сидим во тьме

Измен, корысти и бессилья…

Как будто бы сидим в тюрьме,

А на свободе – камарилья.

Придёт прозренье или нет

Ко всем обманутым народам?

Не первый год мы ждём ответ –

И всё тревожней год от года.

