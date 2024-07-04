От доисторических к историческим европейским львам 

Однако не все учёные согласились с этой гипотезой. Ведь многие из них считают, что именно Евразия является прародиной всех пещерных львов, следовательно так называемые мосбахские львы скорее всего могли быть их прямыми и непосредственными предшественниками по линии эволюции. Другими словами, нет никаких оснований считать пещерного льва пришлым, не местным для Европы подвидом. И, тем более, нет никаких оснований считать, что куда более крупные, но предположительно менее подвижные мосбахские львы вымерли в результате беспощадной борьбы за выживание с "пришлым", куда более подвижным и успешным подвидом пещерного льва.

Самые интересные факты и курьёзы об африканских львах

Что стало с громадными мосбахскими львами и какова степень их родства с пещерными львами?

Начиная приблизительно с позднего плейстоцена и до так называемого антропоценового или голоценового массового вымирания животных (в четвертичном периоде), новый подвид льва, по научному называемый Panthera leo spelaea или так называемый пещерный лев был наиболее широко распространёнными (после человека) крупными млекопитающим на Земле, обитая фактически на пяти континентах, кроме Австралии и Антарктиды.

Как известно, так называемые пещерные львы (которые, кстати, вовсе не обитали в пещерах, где сохранились их наскальные изображения и остатки их фоссилизированных костей) стали хозяйничать в Европе ещё как минимум 400 000 лет назад, вероятно придя на смену куда более древнему и крупному европейскому подвиду, называемому на латыни Panthera leo fossilis или же по простому мосбахским львом. Однако не все учёные согласились с этой гипотезой. Ведь многие из них считают, что именно Евразия является прародиной всех пещерных львов, следовательно так называемые мосбахские львы скорее всего могли быть их прямыми и непосредственными предшественниками по линии эволюции. Другими словами, нет никаких оснований считать пещерного льва пришлым, не местным для Европы подвидом. И, тем более, нет никаких оснований считать, что куда более крупные, но предположительно менее подвижные мосбахские львы вымерли в результате беспощадной борьбы за выживание с "пришлым", куда более подвижным и успешным подвидом пещерного льва.

По мнению этой же группы учёных, тяжеловесные мосбахские львы стали со временем просто уменьшаться в размерах в результате постепенного изменения климатических условий, а также и других неблагоприятных природных условий, повлекших за собой постепенное исчезновение или уменьшение числа традиционной для них очень крупной добычи. К тому же, это столь закономерное и постепенное видоизменение, сопряжённое со столь же постепенным уменьшением размеров тела, могла произойти и как результат прямого естественного отбора на базе наследственной или генотипической изменчивости. Ведь так называемый мосбахский лев стал царствовать на обширных просторах Евразии ещё более 700 000 лет тому назад, охотясь при этом только на самых доступных ему крупных и сравнительно менее подвижных представителей европейской травоядной мегафауны. Из этого следует, что постепенное превращение громадного и тяжеловесного мосбахского льва в более подвижного пещерного льва могло растянуться на протяжении более 300 000 лет непрерывной эволюции, что более чем достаточно для такого существенного видоизменения.

Что известно о размерах и массе тела европейских пещерных львов

Что касается размеров и предполагаемой массы тела европейских пещерных львов, следует иметь в виду, что в интернете можно найти много самых разных, часто противоречивых текстов и информаций, будь они научные или псевдонаучные. Ведь даже самые именитые палеонтологи ведут долголетние споры и дебаты на этот счёт на страницах специализированных научных публикаций. Например, многие известные специалисты склонны считать европейских пещерных львов просто огромными зверями, притом на протяжении почти всего довольно длительного периода их доминирования на просторах Старого континента, примерно от 370 000 лет назад до 8 000 лет до нашей эры. В частности, такие именитые и авторитетные палеонтологи как Аллен Аргант и Гельмут Хеммер утверждают, что даже средний вес европейского пещерного льва составлял около 160–180% массы тела самого крупного африканского льва-самца. Иначе говоря, средняя масса тела европейского пещерного льва почти вдвое превышала средний вес африканского льва. Другие палеонтологи куда более умеренны в своих оценках верхнего диапазона масс тела этих крупных доисторических хищников, считая что их средний вес колебался в диапазоне 140–180 кг для самок и 200–300 кг для самцов. По их мнению, доисторические пещерные львы были в среднем не намного крупнее и тяжелее современных африканских или индийских львов.

Тем не менее анализ имеющихся на данный момент окаменелых остатков европейского пещерного льва свидетельствуют о том, что средняя масса тела европейского пещерного льва была подвержена различным колебаниям на протяжении их эволюции, однако чаще всего эти изменения и колебания вели в сторону её постепенного и неуклонного уменьшения. Другими словами, эта общая, вполне закономерная и естественная тенденция к постепенному уменьшению размера и массы тела обнаружена специалистами и в эволюционной линии европейских пещерных львов, также как она была обнаружена и в эволюционных линиях других известных представителей первобытной мегафауны.

Таким образом, гипотеза о том, что громадный мосбахский лев мог пройти по тому же пути постепенного уменьшения и видоизменения, превратившись в конце концов в более подвижного и успешного европейского пещерного льва приобретает дополнительный, ещё более очерченный контур. Также как и гипотеза о том, что доисторический пещерный лев, который так долго и безраздельно господствовал на пяти из семи континентов земного шара вполне мог быть прямым предком всех известных нам доисторических и исторических подвидов львов. Ведь если так называемый мосбахский лев скорее всего был прямым предком европейского пещерного льва по эволюционной линии, то пещерный лев тем более может претендовать на такую же роль прямого предшественника самых древних исторических львов обитавших на территории европейской части Римской Империи и даже вне её северных европейских границ. И это при всём при том, что упомянутые нами два подвида древнего европейского льва, о которых поговорим дальше, довольно существенно отличались друг от друга. Но не будем забегать вперёд, лучше изложим всё по порядку, чтобы наши читатели не запутались окончательно.

Если же говорить о конкретных цифрах, реально указывающих на эту тенденцию уменьшения со временем размеров и массы тела европейских пещерных львов, то найденные недалеко от города Самбора ( Львовская область) окаменелые кости экземпляра данного подвида свидетельствуют о том, что этот хищник мог иметь более 500 килограмм живого веса. При этом, следует иметь в виду, что это значение не представляет собой крайний верхний диапазон массы тела пещерных львов того времени. Большинство современных палеонтологов считают, что так называемый самборский пещерный лев вовсе не был особью рекордных размеров для эволюции этого подвида. По оценкам большинства специалистов, этот хищник, скорее всего, был средних для того периода размеров, в то время как современные ему львы-рекордсмены могли быть и значительно тяжелее, и намного крупнее. Но, как и сейчас, чрезвычайно массивные львы-рекордсмены встречались довольно нечасто и вряд ли их окаменелые остатки будут когда-нибудь найдены в какой-нибудь из европейских пещер. Ведь такие громадные и могучие экземпляры вряд ли могли погибнуть в схватке со столь же громадными и могучими пещерными медведями или же с очень крупными и опасными пещерными гиенами того времени.

Как и следовало ожидать, тенденция постепенного уменьшения размеров и массы тела европейских пещерных львов проявляется прежде всего в том, что, как правило, датируемые более поздними периодами эволюции окаменелые кости данного подвида значительно уступают в размерах более ранним, например тем же найденным недалеко от украинского города Самбора костям. К примеру, такой известный и авторитетный специалист как Аллен Аргант, основываясь на размерах нескольких дошедших до наших дней окаменелых костей, оценил линейный размер более позднего льва Азе как составляющий 350 см в длину и 130 см в высоту, при предположительном весе более 300 килограмм.

В свою очередь, некоторые украинские и российские специалисты считают, что не менее известный экземпляр пещерного льва из Белых Стен скорее всего был такого же размера как лев Азе или даже чуть крупнее. Таким образом, констатируем, что и так называемый пещерный лев Азе, и найденный в Украине Билыхский лев были в среднем значительно крупнее и тяжелее современных африканских и индийских львов, но намного мельче и легче более раннего экземпляра из Самбора. При этом следует иметь в виду, что датируемые поздним плейстоценовом образцы окаменелых костей из Чернигова, Кременчуга или Кодака ещё мельче, будучи очень легко сопоставимыми со стандартным зигсдорфским львом, который, по оценкам специалистов, имел длину около 200–210 см и высоту 120 см, с вероятным живым весом около 140–180 кг для взрослых самок и 200–300 кг для взрослых самцов.

Как видите, исходя из вышеизложенного, размеры и масса тела доисторических пещерных львов постепенно уменьшались на протяжении всей их очень длительной эволюции, достигнув со временем почти средних размеров современных африканских и индийских львов.

Гипотезы о путях миграции в Европу африканских и азиатских львов

Что, касается древних исторических европейских львов, обитавших не только на территории Римской Империи, но и к северу от её европейских границ, учёные так и не пришли к единому и устоявшемуся мнению. Исследователи так и не смогли определиться, были ли они самыми что ни на есть прямыми и непосредственными потомками доисторических пещерных львов или же их следует считать просто подвидом мигрировавшего в своё время с юга на север африканского льва, притом многие учёные считают, что маршрут этой миграции пролегал через всю территорию Ближнего Востока и Малой Азии, да ещё и обширных прикаспийских и причерноморских степей.

По нашему мнению, такой длинный и окольный маршрут миграции северно-африканского льва с юга на север и до самой Европы очень маловероятен и вызывает с нашей стороны ряд вопросов.

Во первых, мы не можем не задаться вопросом, почему самые древние окаменелые кости мигрировавших в Европу африканских львов, обнаружены не где-то там на востоке Старого Континента или же на Балканском полуострове, а в Стране Басков, на Атлантическом побережье, причём все эти недавно найденные окаменелости относятся ещё к 10?7 тысячелетиям до н. э. То есть представители современного нам африканского подвида львов стали проникать на Пиренейский полуостров ещё до предполагаемого срока окончательного вымирания в Европе доисторических пещерных львов. А это значит, что эти два подвида львов, один из которых современный нам африканский, а другой европейский доисторический подвид, могли вполне благополучно сосуществовать в течение определённого времени. И даже успешно скрещиваться между собой, образуя новые гибридные формы. Иначе говоря, по крайней мере один из известных на данный момент подвидов древних европейских львов - Panthera leo europaea или европейский средиземноморский горный лев - вполне мог появиться в природе в результате такого естественного скрещивания доисторических пещерных львов с африканскими львами. Эта новая гипотеза подтверждается ещё и тем, что Panthera leo europaea или европейский горный средиземноморский лев был больше похож на совсем недавно истреблённого в Северной Африке варварийского льва чем на уже тогда обитающего на территории Восточной Европы киммерийского или понтийского древнего льва (Panthera leo tartarica).

Во вторых, мы не можем не задаться вопросом о том, как же сумели африканские львы преодолеть вплавь столь сильное течение Гибралтарского пролива!? А также и о том, как смогли африканские львы проскочить в чистом виде в Европу по такому очень длинному азиатскому маршруту - через всю территорию Ближнего Востока, Малой Азии, да ещё и обширных прикаспийских и причерноморских степей? Ведь почти вся территория Ближнего Востока и Малой Азии была тогда занята другим азиатским подвидом львов - Panthera leo persica, да ещё и не менее опасными азиатскими тиграми, проникшими на Ближний Восток из привольных прикаспийских степей. Другими словами, варварийские львы просто не могли, подобно неутомимым конникам Чингиз-Хана, промчаться стремительным галопом по всей этой территории, и всё это только для того чтобы благополучно проникнуть в Европу в самом что ни на есть чистом первозданном виде, никак не смешавшись в пути с местным азиатским подвидом.

В третьих, мы не можем не задаться вопросом, почему азиатский подвид львов Panthera leo persica "не додумался" начать освоение Европы ещё до того как до этого "додумались" африканские львы? Ведь азиатским львам не потребовалось для этого преодолевать такие огромные расстояния, да ещё и моря и проливы, следовательно они могли с легкостью опередить своих африканских собратьев ещё до их предполагаемой миграции через весь Ближний Восток. К тому же, даже вполне возможное присутствие в Европе другого, более крупного и сильного подвида пещерных львов не могло бы им в этом помешать. Другими словами, они могли бы достаточно легко проникнуть в прикаспийские, а потом и в причерноморские степи, и даже намного глубже на территорию Восточной Европы. И, конечно же, они могли это сделать ещё до предположительного вымирания европейских пещерных львов, и даже успешно скрещиваться с ними, что могло привести к появлению в природе новой гибридной формы киммерийского или понтийского древнего льва (Panthera leo tartarica).

Из всего этого можно сделать вывод о том, что европейские львы, о которых писали разные древнегреческие и древнеримские авторы, никак не могли быть просто подвидом африканского льва, якобы мигрировавшего с юга на север через всю территорию Ближнего Востока, Малой Азии, да ещё и обширных прикаспийских и причерноморских степей. Следовательно, куда более вероятны гипотезы о том, что древние европейские львы могли произойти как от европейского пещерного льва в его чистом, так сказать, виде, так и от его вполне возможных гибридных форм, вероятно появившихся в природе в результате естественного скрещивания пещерных львов с постоянно расширяющими свой ареал обитания африканскими и азиатскими львами.

Так какая же из этих двух гипотез правдоподобнее, какая из них ближе к истине? Нам кажется, что обе эти гипотезы верны в определённой степени, однако всё же необходимо уточнить, что европейские средиземноморские горные львы (Panthera leo europaea) скорее всего появились в результате естественного скрещивания африканских львов с последними пещерными львами северного средиземноморья, в то время как подвид киммерийского или понтийского древнего льва (Panthera leo tartarica) вполне мог быть даже сравнительно чистым прямым потомком доисторических пещерных львов. Ведь если судить по дошедшим до наших дней описаниям этих древних восточноевропейских хищников, киммерийские или понтийские львы (Panthera leo tartarica) мало чем отличались от доисторических пещерных львов, в то время как от африканских и азиатских львов отличались довольно таки значительно. Более того, они довольно сильно отличались и от своих явно гибридных европейских собратьев, будучи и крупнее, и сильнее их, и даже почти безгривыми, как и их прямые пещерные предки.

Что стало с пещерными львами и действительно ли они вымерли ещё до появления в Европе африканских и азиатских львов?

А как же быть с тем, что в научной среде принято считать, что пещерные львы вымерли ещё где-то в девятом тысячелетии до нашей эры. Ведь многие ученые связывают исчезновение этого подвида с тем, что самые поздние из известных на данный момент окаменелостей этого доисторического хищника датируются именно девятым тысячелетием до нашей эры, а более поздних нет и в помине. Например, едва ли не последние окаменелые остатки европейского пещерного льва были обнаружены на Балканском полуострове, в болгарской пещере Бачо Киро, расположенной на территории общины Дряново (совсем рядом известным монастырём Дряново). Примечательно, что здесь же был найден и довольно хорошо сохранившийся трёхметровый скелет массивного медведя. К тому же, датируемые приблизительно этим же периодом окаменелые остатки европейского пещерного льва были обнаружены и в пещере Козарника, расположенной той же Болгарии, на территории общины Димово, Видинского района, в горном массиве Стара-Планина.

Но ведь это вовсе не значит, что европейские пещерные львы вымерли по той простой причине, что пока что нигде не найдено их более поздних окаменелостей. Не следует забывать, что даже общее количество найденных окаменелостей пещерного льва можно пересчитать по пальцам, а хронологические интервалы между более ранними и более поздними находками насчитывают десятки, а то и сотни тысяч лет эволюции. По сравнению с такими огромными интервалами и промежутками времени между доисторическими находками 8-9 тысяч лет это не уж и много, а, может быть, и сущий пустяк. А ещё не следует забывать, что самое раннее из известных на данный момент доказательств существования древних средиземноморских горных львов на Балканском полуострове относится примерно к 6000 году до н. э. Притом этот фрагмент крупного верхнего клыка, очень похожего, кстати, на клыки африканских львов, был найден на территории той же современной Болгарии, то есть там же где были найдены и едва ли не последние окаменелые остатки европейского пещерного льва.

Из этого следует, что последние европейские пещерные львы вполне могли, сосуществовать с мигрирующими со стороны Пиренейского и Апеннинского полуострова африканскими львами. И даже успешно скрещиваться с ними, как это вероятнее всего случилось и на территории Пиренейского полуострова. К тому же, из последних результатов археологических исследований следует, что приблизительно в это же самое время ареал проживания средиземноморских львов в Европе стал постепенно расширяться на юго-восток, а потом и на север Балканского полуострова.

И последнее, весьма немаловажное обстоятельство. Большинство последних окаменелых остатков европейского пещерного льва были обнаружены палеонтологами и археологами в странах Балканского полуострова, то есть в Греции, Болгарии , Северной Македонии, а потом и в Румынии, в южной части Франции, в Италии, Венгрии и даже на юге Австрии и Швейцарии. Так ведь и европейские средиземноморские львы обитали в древности как раз на этих же территориях, и даже частично в южной части Украины и России. Другими словами, карты их обитания совпадают настолько, что это сразу же бросается в глаза даже неспециалисту. Так неужели такое просто удивительное совпадение чисто случайно и оно нам ни о чём не говорит? Это ведь самое то ни на есть убедительное доказательство преемственности между последними доисторическими европейскими пещерными львами и первыми историческими европейскими львами, о которых писали древнегреческие и древнеримские авторы.

Пещерные люди и первобытные люди

Многие исследователи считают, что вымирание европейских пещерных львов было обусловлено прежде всего начавшимся 19 000 лет назад постепенным потеплением климата и постепенным исчезновением последних крупных представителей травоядной мегафауны, на которых эти хищники издавна охотились. Потом к этому якобы добавилось ещё и значительное усиление антропогенного давления, связанное в основном с увеличением числа стойбищ первобытных людей, которые, как известно, тоже охотились на самых крупных травоядных, лишая этим пещерных львов их основного источника пищи. Более того, первобытные охотники якобы поспособствовали вымиранию пещерных львов ещё и тем что постоянно охотились на них своими уже куда более усовершенствованными каменными топорами, дубинами и копьями, к которым добавились потом и появившиеся ещё приблизительно 12 000 лет до нашей эры луки и стрелы.

Ну что сказать, учёные частично правы. Климатические изменения позднего плейстоцена и начала голоцена с одной стороны и значительное усиление антропогенного давления с другой стороны действительно привели к вымиранию многих представителей травоядной мегафауны нашего Европейского континента, таких, например, как мамонты, шерстистые носороги, гигантские олени, пещерные медведи и другие. Но ведь на всём протяжении периода предполагаемого вымирания пещерного льва, европейская травоядная фауна была ещё очень богатой, а места обитания этих великолепных хищников были полны обильной потенциальной добычей (большие стада зубров, туров, оленей, кабанов, табуны диких лошадей). А пещерные львы были очень сильными, выносливыми и искусными хищниками, которые к тому же жили довольно крупными прайдами и охотились не в одиночку, а совместными усилиями, всем взрослым составом прайда. Следовательно, они не вымерли из-а нехватки добычи, тем более что, как и современные нам африканские и индийские львы, не брезговали и мелкими животными, если те им, конечно, попадались.

Что касается первобытных охотников, они скорее всего предпочитали не связываться с прайдами таких сильных, быстрых и опасных зверей. Ведь самцы пещерного льва весили в среднем от 270 до 320 килограмм, будучи намного мощнее и свирепее всех современных львов и амурских тигров, а самки восполняли недостающий им вес своей смертоносной стремительностью, ловкостью и изворотливостью. Таким образом, первобытные охотники из позднего палеолита или мезолита могли бы справиться разве что с одним старым и больным львом, случайно застигнутым в какой-то заброшенной пещере, а не с целым прайдом таких могучих и опасных зверей. Другими словами, для вооружённых каменными топорами и копьями людей, охота на живущих прайдами пещерных львов была намного опаснее чем охота на предпочитающих одиночный образ жизни пещерных медведей, шерстистых носорогов и даже на самых крупных мамонтов. Ведь по сравнению с пещерными львами, эти травоядные гиганты не были такими свирепыми, к тому же и их было намного легче заманить или загнать в какой-то подготовленный заранее капкан, например узкий участок местности с замаскированными глубокими ямами с вертикальными острыми кольями на дне.

Итак, пещерный лев был слишком грозным и опасным противником, чтобы люди каменного века на него целенаправленно охотились в целях добычи пропитания. Некоторые из имеющиеся на данный момент артефактов свидетельствуют о том, что он внушал ужас и трепет, что его действительно очень боялись. И несмотря на это, несмотря на то, что представлял такую смертельную опасность, несмотря на то, что конкурировал с людьми в борьбе за выживание, этот могучий царственный зверь стал для них своего рода обьектом поклонения, занимая едва ли не центральное место в палеолитических религиозных верованиях. Ведь ни один из хищников того времени не фигурирует чаще пещерного льва на наскальных рисунках первобытных художников. И только благодаря таким наскальным рисункам достаточно талантливых для того времени художников и тем нескольким довольно грубо изготовленным статуэткам, изображающих пещерного льва, мы знаем как действительно выглядели эти звери. Без этих очень ценных артефактов первобытных художников и скульпторов мы бы никогда не узнали о том, что даже взрослые самцы пещерных львов были почти безгривыми, что некоторые самцы и самки были даже слегка полосатыми на спине и даже с частично пятнистыми лапами. К тому же, эти рисунки показывают нам и то, что пещерные львы охотились, как правило, сообща, взаимодействую всем прайдом, притом одни львы загоняли свою добычу в сторону поджидающих в засаде других львов.