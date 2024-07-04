ИОСИФ СТАЛИН (ПОЭМА)

Скончался выродок великий: В гиену канул Карл Маркс. А в мир вошёл стервятник дикий – То адских погребов запас.

"Говорят, что лечится даже цирроз печени. Чего нельзя сказать о циррозе совести" (Марк Аврелий).

"Власть – это наркотик. Кто попробовал его хоть раз – отравлен навсегда" (Уинстон Черчилль).

ПРОЛОГ

Скончался выродок великий:

В гиену канул Карл Маркс.

А в мир вошёл стервятник дикий –

То адских погребов запас.

Средь гор могучего Кавказа,

Где воды *Мтквари камни точат,

В заснеженной, холодной ночи

*Мтквари – Река, протекающая через город Гори.

Родился мальчик темноглазый.

Дом рядом с крепостью старинной.

В районе низкого сословья.

Собрали бедное застолье:

Сыр, соус, хлеб, вино, маслины.

Отец сапожник, мама прачка

В забытом городишке Гори.

Дом нищий, рядом с водокачкой.

Вокруг седеющие горы.

Мальчонку нарекли Иосиф

Да в православье окрестили.

И полетели дни и ночи…

Мальца родители любили.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Иосиф рос…

Обычный мальчик.

Разбитый нос.

Порой в чуланчик

Мать запирала

За проказы,

Но не ударила

Ни разу.

Папаша пил

И бил порою.

Умерив пыл,

Прельщал игрою.

Сразившись в нарды

Пару раз,

Клял жизнь

Цветисто – без прикрас.

И засыпал

В хмельном угаре

Покуда

Свечи догорали…

*Иосиф Джугашвили

Ходит в школу,

Где жизнь течёт

По церкви протоколу.

На языке грузинском

Дома говорят.

Другие книжки

Мальчика манят.

Он погружается

В могучий русский.

Отец узнал

И не дал парню спуска.

Но сладок очень

Плод запретный парню.

Он прячет книги

Во дворе пекарни.

*Имя и фамилия Сталина по рождению.

Вновь узнаёт отец,

И снова порка.

*Сосо не понимает,

Слёзы горьки.

Шесть лет –

Всё, школа позади.

И **Семинария

Маячит впереди.

Мечтает мама

О священном сане.

Сын озабочен

Прочими делами.

Сосо читает

Маркса «Капитал»,

Когда священник

Паренька поймал.

*Сосо – Короткое от имени Иосиф.

**В 1894 году Сталин поступил в Тифлисскую Духовную Семинарию.

Наказан Джугашвили

Строго:

Отчислен из училища!

Дорога

Пред юношей открыта:

Найти работу

Или стать бандитом.

МОЛОДОСТЬ

Он молод, он силён, он страстен.

Кавказское подполье его дом.

Он жадно жаждет дела, власти.

Кровь горская играет в нём.

Подпольщик, *большевик и агитатор.

**Он под арестом чаще, чем на воле.

Тюрьма да ссылки Джугашвили доля.

Проснулся в парне будущий диктатор.

Дорога к власти нелегка, отнюдь.

В партийной иерархии тем паче.

Борьба идей страшна, и не иначе.

Здесь сильных власть, а слабых бьют.

Он рвётся к Ленину поближе.

*В 1903 году Сталин присоединился к фракции большевиков, после раскола Российской Социал-Демократической партии.

**С 1902 по 1913 годы Сталин был арестован семь раз за революционную деятельность.

Быть с лидером – его задача.

*На съездах партии ещё он много ниже.

Но близок день, когда придёт **удача.

Отныне он зовётся Сталин,

От слова «сталь» и Ленину подстать.

Он наверху и не важны детали.

Пришла пора в большой игре играть!

Иосиф в ссылке, в матушке Сибири.

Пусть далеко Москва и Петроград,

Грядущей революции солдат

В борьбе с царизмом, гибнущим в России.

Нехватка денег. Было решено –

Экспроприации! Одобрил Ленин.

Иосиф Сталин – лидер, рядом тенью

*Сталин был участником съездов Российской Социал-Демократической Партии в Темпере в 1905 году, в Стокгольме в 1906 году и в Лондоне в 1907 году.

**Здесь – В 1912 году Ленин выдвинул кандидатуру Сталина в ЦК Партии Большевиков.

*Симон Тер-Петросян, Камо.

Тифлисский Банк - запретный плод,

Опора городской казны.

Но деньги эти партии нужны.

Команда Сталиным дана: «Вперёд»!

**На Ереванской площади стрельба и взрывы.

Карета с деньгами захвачена врасплох.

Кровь, вопли, брань… переполох.

Десятки в братской той могиле.

Погибло сорок неповинных душ.

Покрыт средств большевистских недостаток.

Три с половиной миллиона куш.

То ***Ленина и Сталина зарплата.

*Симон Тер-Петросян (1882 – 1922 г.), партийная кличка Камо, друг Сталина со студенческих лет в Тифлисской Семинарии.

**Ереванская площадь в Тифлисе, место ограбления банковского дилижанса.

***Ленин и Сталин жили за счёт партийной казны. У И. В. Сталина в трудовой книжке только одна запись о вне партийной работе – клерк в Тифлисской обсерватории в 1899 году.

И снова тюрьмы, ссылки и побеги.

Обычная судьба большевика.

Раздор, вражда и ненависть к коллеге:

*С Леоном Троцким тяжба нелегка.

**Иосиф спорит с Лениным, но отступает.

Семнадцатый – восстание грядёт.

Терпение – его звезда взойдёт.

Быть во главе – быть с Ильичом мечтает.

*Леон Троцкий был главным соперником Сталина в политической карьере.

**В 1917 году, после Февральской революции, Сталин склонялся к мирному захвату власти, тогда как Ленин настаивал на вооружённом восстании и полном захвате власти.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Иосиф молод:

Двадцать шесть.

Пора любви.

Невеста есть.

Красавица

Сванидзе, Катя.

Хороший род,

Богатый батя.

Сосо влюблён.

*Счастливая чета.

Ждут сына…

Для отца – мечта.

И сын родился.

Яков наречён.

Тиф у жены.

Её уносит он.

Три года счастья

*Иосиф и Екатерина поженились в 1904 году.

И конец мечтам.

*Иосиф страждет,

Волю дав слезам.

Он сына отстранил –

Политика важнее.

Он – большевик!

Не велика потеря.

Никто не знает

Истинной причины.

А **сын страдал

С рожденья до кончины.

Иосиф сына звал

Слабак.

Жизнь личная

Погружена во мрак.

*Во время похорон жены, Сталин спрыгнул в могилу, он был безутешен от горя.

**В 1925 году Яков Джугашвили совершил неудачную попытку самоубийства.

Двенадцать лет

Иосиф одинок.

Вся жизнь для партии!

Важнее нет дорог.

Как вдруг

Он девушку заметил

У друга в доме:

Надю встретил.

*Надежда Аллилуева

Иосифа жена.

Он много старше.

Надя влюблена

В мужчину,

Лидера коммуны.

Он сильный, дерзкий,

Страстный, умный.

Надежда Аллилуева и Иосиф Сталин поженились в 1919 году. Он был старше её на 22 года.

Родятся дети:

Вася и Светлана.

Но миновали дни

Любовного дурмана.

Он весь в делах

С рассвета до поздна.

Она скучает.

День за днём одна.

Уходят годы…

Всё без перемены.

Она устала.

Мучают мигрени.

А Сталин трудится

И, в основном, ночами.

В семье скандалы,

Часто со слезами.

Ох! Как он нужен

Женщине в опале.

Нет мужа,

Есть – Иосиф Сталин.

В тот вечер

Крупно поругались!

Враги и только.

За полночь расстались.

Он оскорбил её

В застолье пьяном.

Она одна

В семейной спальне.

Мигрень и мысли

Страждущей души

Пульсируют в мозгу:

«Уйди… уйди… уйти?»

*Вот выход – пистолет!

О, правый. Боже!

Вскрик! Слово: «Нет!»

*Есть три версии причины самоубийства Надежды Аллилуевой в 1932 году. Первая – сильнейшие мигрени. Вторая – ссора со Сталиным, когда он её оскорбил в присутствии друзей и выгнал из-за стола. Третья – Надежда узнала, что Сталин её отец, она плод мимолётной страсти её матери.

И выстрел! Смерть поможет.

С того момента

До своей кончины

Он не женился,

Не назвав причины.

Любил детей

Рождённых Надей.

Был им отцом –

Хорошим батей.

Жизнь личная

Ушла на план второй.

Все силы, разум

Заняты страной.

ДЕТИ

СТАРШИЙ СЫН

Старший - *Яков.

Не любимый

Без, какой-нибудь

Причины.

Рос,

Как Яков Джугашвили.

В школе

Мальчика любили.

Был застенчив

И спокоен.

Нет друзей. Со всеми ровен.

Год двадцать первый.

Друга дом.

Отца впервые

Яков видит в нём.

Колючий взгляд.

*Яков Джугашвили – Старший сын И. В. Сталина (1907 – 1943 г.)

Ошеломлён слегка.

Отнюдь не рад

И встреча коротка.

Иосиф знал

О встрече с сыном

И был сердит,

Но чересчур, картинно.

Закончил школу.

Институт. Работа.

Женат. Ребёнок.

О семье забота…

Брак третий

Был других счастливей,

*С Юдифью Мельцер,

Девушкой красивой.

Очаровала парня

*Юлия (Юдифь) Мельцер (1911 – 1968 г.), третья жена Якова Джугашвили. До этого Яков был женат дважды. Но оба брака были не удачны.

Юля – балерина.

Дочь родилась,

Наречена Галина.

Тридцать седьмой.

Вторая мировая.

Он в академии

Науку изучает.

*Науку побеждать –

Суворова наследье.

Готов он жизнь отдать

Державе во спасенье.

Год сорок первый.

Грянула война.

Воюет Яков…

Мысль у всех одна:

Защита Родины,

Другого нет пути.

*Здесь – Книга А. В. Суворова «Наука Побеждать».

За мужество

Блистает *орден на груди.

Мы в отступлении…

Тяжёлые потери.

**Контужен. Без сознания.

Враги слетелись,

Как вороньё на падаль.

Окружили офицера,

Застывшего

У орудийного прицела.

Так начались

Скитания по лагерям.

Ярлык «Предатель»

Якову был дан.

*За мужество, проявленное в бою в 1941 году, старший лейтенант, командир гаубичной батареи Яков Джугашвили был награждён Орденом Боевого Красного Знамени.

**В 1941 году в тяжёлом бою Яков Джугашвили был ранен и попал в плен.

Десятилетия спустя

После великой бойни

Открылась правда.

Яков был достойным

И сыном Сталина,

И человеком.

Не шёл на компромисс

И был *убит за это.

*Яков Джугашвили был убит при попытке к бегству из концлагеря в 1943 году.

МЛАДШИЙ СЫН

Василий -

Младший Джугашвили,

Отца надежда

В этом мире.

Учёба вовсе

Не прельщала,

За исключением

Спортзала.

И в лётной школе

Хулиган.

В теории

Слабак, профан.

А в практике

«С пелёнок» ас.

От Бога дар,

Не на показ.

Он в двадцать пять

Полковник Сталин.

В боях за Родину

Прославлен.

Товарищ верный,

Друг пилотам.

Всю жизнь отдавший

Самолётам.

Спиртное любит,

Риск и женщин.

Отец грозит.

Василий грешен.

Он знает сам,

Что водка губит.

А так же знает,

Что с ним будет.

Когда отца

Не станет в мире -

Ему конец.

Как пьянь в трактире,

Мишенью в тире

Станет он

Для тех,

Кто властью наделён.

Отец скончался

И Василий заявил:

*«Был заговор и жизнью

Папа заплатил».

Развенчан сын.

На жизнь надежды нет.

Василий сослан в лагеря

На восемь лет…

Осел в Казани

**Вася Джугашвили.

Теперь он токарь.

Власти не простили

Его за обвиненье

*Здесь – Действительные слова Василия Сталина.

**После освобождения из заключения, Василия заставили поменять фамилию Сталин на Джугашвили.

В гибели отца.

Москва закрыта

Сыну до конца.

Он доживает тихо

В Татарстане.

Уже не ждёт,

Что лучший день настанет.

Пьёт горькую…

В Кремле халдеи

Мечтают – только бы

Ушёл. И поскорее.

И он ушёл,

Отметив сорок лет.

Сын Сталина.

Пилот. Орёл!

*В Москву вернули

*Прах Василия Иосифовича Сталина был перезахоронен на Троекуровском кладбище Москвы в 2003 году.

Васины останки,

Захоронив безлюдно

Спозаранку.

Несчастны судьбы

Отпрысков Генсеков.

А души их живут

Лишь в памяти поэтов.

ДОЧЬ

Счастливое детство

Сталиной, Светы.

*Сашей Бычковой

Было согрето.

Мать Надя

И отец Иосиф

По горло заняты.

Все воспитания вопросы

Решает Александра –

Няня.

Простая баба

С добрыми глазами.

Год сорок третий,

Школа позади.

Маячит институт…

Куда идти?

*Александра Бычкова (? – 1956 год) – Няня Светланы (и её близкий друг) и Василия Сталиных с 1926 года до её смерти в 1956 году.

История –

Предмет любимый

Влечёт её,

Не самолёты да машины.

Внезапно

В жизнь ворвался *Алексей,

Но папа запретил:

«Он много старше и… еврей».

И понеслись замужества…

**Морозов – первый муж.

Иосиф – сын.

Но был тяжёлым гуж.

Расстались

Мирно и спокойно.

Дружили долго

*Алексей Яковлевич Каплер (1904 г. – 1975 г.) – Имя, данное при рождении – Лазарь. Сменил имя на Алексей, приняв православие.

**Григорий Морозов - Первый муж Светланы Сталиной (1944 г. – 1947 г.),

студент МГУ, еврей по национальности.

И пристойно.

Вновь под венцом:

Муж - *Юрий Жданов,

Сын друга Сталина.

Свекровь «работает **тираном».

Светлану донимает

День и ночь,

А муж безмолвен.

Вскоре дочь

Явилась в мир –

Екатерина.

Светлана в тягость,

Нелюбима.

Ушла от Юры,

Жизнь – подобье рвоты.

*Юрий Жданов – Сын Андрея Жданова (1896 г. – 1948 г.), политического деятеля, ближайшего соратника И. В. Сталина.

**Жена Андрея Жданова, мать Юрия, в жизни была сущим тираном.

Теперь одна.

Погружена в работу.

Преподаёт литературу.

Переводов куча.

Любимым делом занята.

Жизнь стала лучше.

Муж третий,

Звать *Иван Сванидзе.

Племянник **Кати.

Краткая страница.

Венчались в церкви.

Не одобрил Сталин.

И брак, увы, не долгий

Минул год… расстались.

Четвёртый и последний,

*Иван Сванидзе (1927 г. – 1987 г.) – Третий муж Светланы Сталиной. Брак (1962 г. – 1963 г.) распался из-за болезни Ивана.

**Катя – Екатерина Сванидзе, первая жена И. В. Сталина.

*Питерс, Вильям.

Три года выдержал

И сдался. Не всесильный.

Дочь **Оля народилась

В этом браке.

Спустя три года

Разошлись. Не плакав.

Был пятый, нелегальный

***Сингх, Кунвар.

Индийский коммунист

Зажёг в душе пожар.

Три года вместе.

У него бронхит.

Скончался,

Света вновь скорбит.

* Дочь Вильям Питерс (1921 г. – 1991 г.) – Американский архитектор, муж Светланы с 1970 года по 1973 год.

**Ольга Питерс – Дочь Светланы и Вильяма, позже известная, как Чрез Эванс.

***Кунвар Сингх (? - 1966 г.) – Индийский коммунист, неофициальный муж Светланы с 1963 года по 1966 год.

Покинута Россия,

Но не навсегда.

Ей в этом мире нету места.

Вот беда!

Скиталась с *Ольгой

Долго между стран.

**В душе Светланы

Зрел изъян.

Меж Штатами,

Британией, Россией.

Ругала страны –

Грязно поносила.

В Америке осела,

Примирившись с ней.

Порвала всё

*Здесь – Ольга Питерс, дочь Светланы, к этому времени сменившая фамилию Сталина на Аллилуева.

**Здесь – Многие биографы С. Аллилуевой считают, что она была душевно больной.

*С религией своей.

Всю жизнь она не знала,

Где пристать.

Мир сей покинув,

В восемьдесят пять.

*Светлана Аллилуева отошла от православия и приняла католицизм 13 декабря 1982 года.

ПРИЁМНЫЙ СЫН

Погиб друг Сталина

*Артём.

Остался **сын.

Немого строк о нём.

Рос в Детском доме,

Сталина семье.

Был скромным парнем –

***Не чета родне.

В шестнадцать

Он в ****училище, курсант.

Война…

Воюет лейтенант.

Был ранен.

*Артём – Подпольная кличка Фёдора Андреевича Сергеева (1883 г. – 1921 г.), друга Сталина, погибшего при испытании авиационного двигателя.

**Сын – Артём Фёдорович Сергеев (1921 г. – 2008 г.).

***Здесь – Имеется ввиду Василий Сталин.

****Артём Сергеев закончил артиллерийское училище.

Был в плену. Бежал.

Дошёл до Праги.

Службу продолжал…

С отличьем

Школу лётную окончил,

О чём мечтал все

Дни и ночи.

Он в шестьдесят

Ещё летал.

В отставку вышел

В званье генерал.

И много, много лет

Учил летать ребят.

Мужчина. Офицер.

Всю жизнь солдат.

Сергеева, отца

Артём не знал.

А о приёмном, Сталине

Плохого слова не сказал.

На все вопросы

Журналистов и коллег,

Всегда давал один ответ:

*«Отец был добрый, мягкий человек».

*Здесь – Действительные слова Артёма Сергеева о И. В. Сталине.

ДОРОГА В ВОЖДИ

…И началось! Две революции,

Гражданская война.

Истории

Сплошная целина.

Как жить? Что делать?

Чернышевский не подскажет.

Разруха, голод.

Бог! И тот изгажен.

Ступени к власти.

В Феврале лишь проба.

А в Октябре победа!

Простолюдья злоба…

Не тут-то было –

Белые, Антанта

Жмут зверской силой

*Павшего гиганта.

*Здесь – Бывшую царскую империю.

Силы на пределе.

Нет патронов, хлеба.

Атеистов своре

Не поможет Небо.

Тысячи в могилах

Под отсчёт курантов.

Свора победила!

Сброд из дилетантов.

Сталин рвётся к власти…

В партии разброд.

А страна страдает.

Бедствует народ.

Очень болен Ленин.

Сталин тут, как тут

У вождя постели.

*«Ленину каюк!» -

Заявил Иосиф

*Здесь – Действительные слова, сказанные Сталиным в 1922 году после свидания с В. И. Лениным в Горках.

*Тройке главарей.

**Троцкого поносит:

«Бич России всей!»

Ленин едет в Кремль.

Ищет ***завещанье.

Не находит. ****Приступ.

Боли и страданья…

Вождь ушёл из жизни.

Будет ли второй?

А, покуда Сталин

И никто другой

*Здесь – Лидеры партии большевиков Зиновьев, Каменев и Бухарин.

**Здесь – Сталин был не согласен с Троцким в отношении будущего России. До самой смерти Троцкий оставался главным врагом И. В. Сталина.

***Здесь – Завещание Ленина о передаче власти после его смерти и информация о золоте партии в Швейцарском банке. Эти документы бесследно исчезли. Кражу документов приписывают Сталину.

****У В. И. Ленина после поездки в Кремль 19 октября 1923 года случился инсульт, после которого он уже не оправился.

На вершине власти,

*Каганович рядом,

Весь в соплях от страсти,

Во главе парада.

Сталин – голос тихий,

Но звучит он громко!

Властвует **мелиха,

Как заметил ***Томский.



Полетели годы…

Новый вождь у власти.

И Россия стонет

В горе и напастях.

*Лазарь Моисеевич Каганович (1893 г. – 1991 г.) – Малообразованный сын сапожника, один из самых близких соратников И. В. Сталина.

**Мелиха (идишь) – Здесь низкое сословие.

***Михаил Павлович Томский, по рождению – Ефремов (1880 г. 1936 г.) – Соратник Н. Бухарина, глава советских профсоюзов. На одном из партийных форумов под хохот и аплодисменты заявил: «В советской стране могут существовать только две партии: одна у власти, другая в тюрьме.»

ФАРАОН ИОСИФ

Извечна пятая колонна.

Ей Сталин дал кровавый бой,

Он сам, никто-либо другой,

Изгнав из партии зловонье.

ОГПУ, НКВД, ГУЛАГ –

Уничтожения машины.

То партии боёк с пружиной.

Пропитан кровью красный флаг.

Россия строит новый мир…

Стахановцы рекорды ставят.

А хлеба, мяса не хватает.

В неделю раз идут в сортир.

Убрали кулаков и, что же?

*Пшеницей надо торговать.

И вышло всё – себе дороже:

*Во время голодомора (1930 г. – 1932 г.) на Украине, Россия продавала за границу 2 миллиона тонн зерна в год, что было необходимо для поддержки темпов индустриализации страны. Это было в 5 раз меньше, чем до 1913 года.

*Колхозам надо помогать.

Голодомор тридцать второго –

**Шесть миллионов мертвецов.

Деяние кремлёвских подлецов,

Под коммунизма знамени покровом.

Тридцатых середина. Сталин – вождь.

Россия утопает в пятилетках.

Прогресс! Но лишь в бумажных клетках.

ЦК – набор бандитских рож.

Шлют школьники Иосифу салют:

«Ты Ленина замена, наш герой!»

Встают за Павлика Морозова горой.

Страна предателей отцов приют.

***У Лазаря готовы списки,

*Здесь – Письмо М. Шолохова о голоде и тысячах умирающих людей, и ответ И. В. Сталина: «Мы вам поможем».

**Неурожай и голод в 1932 году по разным статистическим данным унёс от 4 до 8 миллионов жизней.

***К 1932 году по приказу Сталина, Лазарь Каганович заготовил досье на 10 тысяч партийных деятелей.

Ложатся Сталину на стол.

Тридцать седьмой маячит близко.

По *Грозному: на плаху иль на кол.

В Москве и Ленинграде

Всё, почти что, чисто.

Проблема с **Кировым

Решится очень быстро.

Убийство Кирова – последнее звено

Перед опричнины возвратом.

Убийства право органам дано.

Бандитам – революции солдатам.

*Здесь – Имеется ввиду Царь Иван IV Грозный.

**Сергей Миронович Киров, по рождению Костиков (1886 г. – 1934 г.) – Член Политбюро ЦК ВКП(б), лидер Ленинграда, по мнению многих историков возможный соперник Сталина. Был застрелен Леонидом Николаевым 1 декабря 1934 года.

*ГЕНРИХ ЯГОДА

Коротки строки.

Власть коротка.

Террора пороги

Промчала река.

Два года у власти.

Немецкий шпион.

К брильянтам причастен.

Арест. Осуждён.

Пуля в затылке

В том же застенке,

В той же тюрьме,

Где он ставил к стенке.

Всё же успел он

Напакостить людям.

*Генрих Ягода (1891 г. 1938 г.) – Урождённый Енох Гершевич Иегуда, Народный Комиссар Внутренних дел с 1934 года по 1936 год. Осуждён за торговлю бриллиантами и, как немецкий шпион. Расстрелян 15 марта 1938 года.

Тысячи жизней

Загубленных судят!

*НИКОЛАЙ ЕЖОВ

Замена Ягоды.

Такая же гнида.

Злой и **невзрачный

С душою бандита.

Карлик с желанием

Стать великаном.

Куча амбиций.

Душевная рана.

Сталин назначил

***Органы чистить,

Что в самый раз

Для пакостной крысы.

*Николай Иванович Ежов (1895 г. – 1940 г.) – Народный Комиссар Внутренних Дел с 1936 года по 1938 год. Был арестован в апреле 1938 года, обвинён в шпионаже и гомосексуализме, и расстрелян 6(4?) февраля 1940 года.

** Рост Ежова был 151 см.

***Чистка рядов НКВД 1937 года от сподвижников Генриха Ягоды.

И полетели

Глава за главою.

Погосты полны

Телами героев:

Героев труда,

Генералов, артистов.

Суд и расстрел.

Как по маслу. Всё чисто.

Тысячи тысяч

Сидят в лагерях.

Им повезло –

Не шагнули во прах.

Чистке два года.

Сменился состав

НКВД.

Н. Ежов всегда прав.

Но и его

Подвела заваруха.

И на старуху

Бывает проруха.

Нарком арестован.

Объявлен шпионом

И педерастом.

Достали и гнома.

Под пытками

Гнида признался во всём.

Не став великаном,

Был смешан с дерьмом.

Тридцать седьмой

Не забыли в России.

Он, как опричнина –

Власти засилье.

Царь Иван Грозный,

Сталин, Иосиф

Смертную лепту

В историю вносят.

Разница –

Грозный работал мечом.

Сталина меч.

Был подонкам вручён.

*ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ

Рождённый

Для великих дел,

Лаврентий

В жизни преуспел.

Был образован

И… обучен

Хватать за хвост

Счастливый случай.

ЧК,

Партийная работа,

**Людей переселенье,

Квоты.

Расширил

*Лаврентий Павлович Берия (1899 г. – 1953 г.) – Народный Комиссар Внутренних Дел с 1938 года по 1945 год., Министр Внутренних Дел с 16 марта по 26 июня 1953 года.

**Здесь – Депортация кавказских народов (около 100 тысяч человек) с 1943 года по 1948 год.

Грузии границы.

Повадки волка,

Ум лисицы.

Он с *двадцать первого

Чекист.

Без сердца,

И в душе садист.

Хитёр, коварен,

Нюх ищейки,

Он в **Грузии осел.

Хозяйство, сделки.

В Тбилиси переждав

Ягоду и Ежова,

В Москву он рвётся снова.

Удача!

Шеф НКВД.

*В 1921 году Берия назначен Ответственным Секретарём Азербайджанского ЧК.

**Первый Секретарь Грузии, Закавказского Крайкома и Тбилисского Горкома ВКП(б) с 1931 года по 1938 год.

Сторонников трясёт,

Враги в беде.

Он с первых дней

Навёл порядок

В рядах чекистов.

Боссы рады.

Всего *четыре тысячи

Расстреляны за год.

Две сотни тысяч отпустил

В народ.

Победа!

Битва нелегка.

Теперь

Он **Член Политбюро ЦК.

Работа.

Атомный Проект.

*По статистическим данным в 1939 и 1940 годах было расстреляно 4200 человек и отпущено на свободу около 200 тысяч.

**Член Политбюро ЦК КПСС с 1945 года по 1953 год.

Созданье бомбы…

И альтернативы нет.

Он молод, он умён

И… страшен.

Преемник Сталина.

Прыжок последний важен.

Смерть Сталина.

Три месяца у власти.

Арест!

В Кремле играют страсти.

Допросы ночью –

МВД конёк.

Надежды гаснут…

Он терпел, как мог.

Ему дорога

В *Данте круг десятый.

Вполне заслужена

Лаврентием расплата.

*Десятый, самый страшный, круг ада в Божественной Комедии Данте.

Да, падать больно

С пьедестала.

Курок. Щелчок.

И *Берии не стало.

*Л. П. Берия официально был расстрелян 23 декабря 1953 года, или предположительно 26 июня 1953 года.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

СТАЛИН

Война! Великая Война!

Страшнее нету слова.

Пить чашу горькую до дна

Россия не готова.

Хотел *Сосо иль не хотел,

Но Гитлер был хитрее.

Опередил и налетел

На Русь, от злобы млея.

Тевтоны – рыцари лихие

Шагали по российской грязи.

Деревни, города бомбили

Германцы – скабрёзные мрази.

И гибли старики и дети

Под бой церковного набата.

Россия не могла ответить –

Платили жизнями солдаты.

*Здесь – Иосиф Сталин.

Бездарность полная Кремля

Себя явила в сорок первом,

Когда ЦК в угаре нервном

*Собрался в дальние края.

**Где самолёты, пушки танки?

Где стихотворная броня?

Где дармоеды из ***Лубянки?

Одна мышиная возня.

****Перестреляли цвет России,

Оставив конников в покое.

Но шашки полностью бессильны,

*Здесь – В конце 1941 года ЦК КПСС был готов покинуть Москву и

перебраться в Куйбышев.

**По статистическим данным на начало 1941 года СССР превосходило Германию: личный состав – на 30%, орудия и миномёты – в 2,7 раза, танки и штурмовые орудия – в 6 раз, самолёты – в 5 раз.

***Управление НКВД находилось в Москве на улице Лубянка.

****Здесь – Чистка армейского генералитета в 1936 – 1938 годах. Когда уцелели единицы, среди которых были К. Е. Ворошилов и С. М. Будённый.

Коль танки мчатся в поле вольном.

Отдали немцам пол России,

С позором докатившись до столицы.

Ударили морозы, снег искрится…

И на защиту бросили все силы.

Героям слава! Тут и Бог помог:

Командовать войсками будет *Жуков,

Москвы защитник. Он привнёс

Науку побеждать! Суворова науку.

Погнали гадов от Москвы окраин.

Здесь был развенчан Гитлера Блицкриг!

Здесь в первый раз *паук поник.

Здесь был фашизм серьёзно ранен.



Четыре года беспрерывной бойни.

Четыре тяжких года слёз и крови.

*Георгий Константинович Жуков (1 декабря 1896 года – 18 июня 1974 года), маршал Советского Союза.

**Здесь – Фашистский знак.

Четыре жутких года для народа.

Что миру дарствуют свободу.

И были Ленинград и Сталинград.

Да Курская Дуга, Берлин и Прага.

Герои командиры да бойцов отвага.

И тыщи, канувших в безвестности солдат.

За жизни миллионов вождь в ответе.

В ответе Сталин, как никто другой.

Царь-коммунист. Отец отцам и детям.

Диктатор каверзный и злой.

Во всём он превзошёл *Царя Ивана.

Учителя, предтечу своего.

Но время мавзолея не пришло ещё.

Заплатит Сталин! Поздно, жаль не рано.

*Здесь – Царь Иван IV Грозный.

ШТРИХИ

Войну не описать словами.

Как описать вождя грехи?

Как крови капельки, ШТРИХИ

Пройдут слезами перед вами…

МУЖСКИЕ СЛЁЗЫ

Как всем живущим сейчас рассказать,

Что довелось пережить людям.

Мужчины слёз не могут сдержать.

Нет – не простим! Нет – не забудем!

Эти слёзы не слабость, а боль.

Эти слёзы идут от сердца.

Эти слёзы - души пароль.

Память жива – не может стереться.

Разве можно забыть о тех,

Чьи тела закрывали Россию.

Тех, кто не знал преград и помех.

Жили, мужали и гибли красиво.

Эти слёзы - высшая святость.

Эти слёзы чисты, как из детства.

Эти слёзы - совсем не радость.

Память жива – не может стереться.

Тысячи юных, не знавших жизни,

Легли на полях прошедшей войны,

Судьбы свои вручая Отчизне.

Мы об этом помнить должны.

Эти слёзы - печаль и горе.

Эти слёзы - доверие сердца.

Эти слёзы - живущих доля.

Память жива – не может стереться!

БЕССМЕРИЕ

Горит металл,

горит вода.

Под ногами земля не видна.

Стучит

Стучит

Стучит

В висках мысль одна.

Занять в бою высоту «50».

Занять её. И ни шагу назад.

Бежит

Бежит

Бежит

Лишь вперёд солдат.

Летит

Летит

Летит

Навстречу огненный град.

Он знает, что в этом кромешном аду,

Комбата приказ:

взять эту проклятую высоту.

И рвётся

Рвётся

Рвётся

Боец только вверх.

Строчит

Строчит

Строчит

Пулемёт, сея смерть.

И всё же идёт солдат лишь вперёд,

Не зная,

Что бессмертие здесь обретёт.

В ПОЛЕ НА СМОЛЕНЩИНЕ

Сталь взрывами корёжится.

Земля от боли ёжится.

Фашистские убожества

Несут с собой блицкриг.

Кругом домов развалины.

В грязи портреты Сталина.

Старух глаза печальные,

А в душах жуткий крик.

Застыли в страхе воины

С винтовками, обоймами

Да танки все в пробоинах.

А немцы на броне

Летят к столице Родины

Смоленскими угодьями.

Звериные отродия

Пришедшие из вне.

В домах пустеют горницы.

Земля крестами полнится

Вот, вот гиена вскроется.

Всему и вся конец.

И старые, и малые

Глаза и щёки впалые,

Голодные, усталые.

Стихает стук сердец.

А немчура поганая

Весёлая и пьяная

Пугает люд наганами.

И топчут сапоги

Мою Россию милую

От Питера до Киева.

Бьют! Вешают! Насилуют!

Ох, смертные грехи!

Немыслимы мучения,

Но есть предел терпению

И все без исключения

Пойдут на ратный бой.

И сбросят иго мерзкое

Тевтонцев - племя дерзкое,

Затопчут морды зверские

На вечный на покой.

Погонят от Московии

Поганое сословие,

Что со средневековия

Калечило людей.

Воинственная нация.

Мозгов дегенерация.

Война и оккупация

Превыше всех идей.

В Берлине трупов множество.

Фашистские ничтожества,

Не воины – убожества,

Повергнутые в прах.

Солдаты победители

Воистину воители

Промасленные кители

В медалях, орденах.



А в поле на Смоленщине

Оплакивают женщины

И рубят сердце трещины

У вдов и у невест.

Девчушка синеглазая

Венок ромашек вязанный

Со слёзками-алмазами

Повесила на Крест.

Н Е С П Р А В Е Д Л И В О С Т Ь

Изранил тело девичье свинец.

Неопытное.

Юное.

Хмельное.

Так неожиданно пришёл конец.

Оно застыло...

вечно молодое.

Оно не знало ласки и любви.

Цвело... готовилось и ждало...

Чтоб двое в будущем смогли

Прекрасной новой жизни дать начало.

Несправедливость страшная свершилась.

И не было дано понять

Им, в чьих руках оружие забилось,

Что вы убили будущую мать.

Убито было хладнокровно

То, что природа создала.

Кровь вытекала струйкой ровной...

Глаза застыли - будто из стекла.

Склонились в трауре берёзы,

Ей отдавая уваженья дань.

Да падала роса, как будто слёзы,

С листвы на трепетную длань.

Синело небо, утро занималось...

Всё замерло, вокруг – печали сон.

Её спокойный взгляд,

на солнце отражаясь

Был в небо,

будто в завтра устремлён.

Я НЕ МОГУ ПИСАТЬ ПРО ЛЕНИНГРАД

Да, это было много лет назад.

Зову его «Советский Холокост».

Тот, что отправил на погост

Безумное число гражданских жизней,

и солдат.

Великий город – детище Петра

Усатым, как в ломбард заложен был.

И женщины, и старики, и детвора

Москву спасали: в сорок первом – тыл.

Плакаты призывали люд

«Мы не оставим Ленинград!»

А, немцев орды прут и прут,

По Невскому орудия палят.

Военачальники расходуют солдат,

Как начинающий стрелок патроны.

И генералы лупят наугад,

Бойцов на смерть ссылая, сердцем стонут.

А, город на Неве, как в землю вмёрз.

Сам Б-г распорядился, видно, тем.

Плакаты, как полезен людям джем

Обрывками со стен висят, как капли слёз.

У Жданова язык, что помело:

«Мы победим! Мы не отступим, нет!»

Ему, соратникам и сытно, и тепло,

И вкусно пахнет хлебом кабинет.

Он – связь со Сталиным, с Большой Землёй.

Дорога жизни – выдумка его.

За свой народ стоит горой

Он – местный Б-г, он – местный царь.

Всего.

Он жить обязан. Без него – завал.

Он главный коммунист Пальмиры всей.

Он пил, он ел, он жировал,

«Переживая» смерти женщин и детей.

И их не стало... чуть не миллион...

Истории пожертвованных лиц,

Что ныне смотрят нам в глаза

С потресканных, желтеющих страниц.

А, город продолжал страдать.

И люди: дети, бабы, старики

От гибели сумели удержать

Мой Питер. И солдатские штыки.

Позор фашистам! Сталину позор!

За тысячу пожертвованных дней

Тех, что спасли Кремлёвский Двор,

Закрывши дула жизнями людей.

Да, что сейчас судить – рядить.

Теперь он снова Питер на Неве.

Не стоит судьбы мёртвых бередить,

Они живут в сердцах, в молве.

Ох, как сильна народная молва!

Её и пулей в спину не возьмёшь.

Как летописи честная глава.

Прислушайся... и всё поймёшь.



Ты - боль войны. Ты - горе во сто крат.

Построен на костях; спасён, закрыт телами,

Те голоса в ушах моих звенят...

Голодных, кем-то проклятых ребят...

Я не могу писать про Ленинград.

БУГОРОК В ЯДВАШЕМЕ

Детский Музей -

Бугорок в Ядвашеме.

Столько детей

Угасших во тлене.

Тысячи тысяч

Утраченных жизней!

Боль матерей -

Наследье фашизма.

Силы найти

На обратный отсчёт.

Пе-ре-вес-ти

На огонь водомёт.

И погасить

Эти жуткие печи.

Ос-та-но-вить

Время: утро и вечер.

Имя? Еврей!

Разверзается мрак.

Толпы детей

В пламя Жанны Д’Арк.

Сдавленный крик.

Дым трубы чуть искрится.

Сгинувший лик.

Пепел тихо садится

На города,

На моря и на страны.

Дети страдают!

Но дети бесправны.

Детский Музей -

Темнота и Свеча.

Вниз, где «теплей»,

Каблучками стуча.

Ступеньки ведут

В исчадие ада.

Стражники лгут:

«Бояться не надо».

Чем провинились

Невинные дети?

Тем, что явились

Евреем на свете?

Никто не бежит.

А, куда побежишь?

Крематорий дымит.

Вкруг детей стонет тишь...

РЫДАЕТ СКРИПКА

Бараков ряд. Песок и ели.

Овчарки и нацистов взвод.

Концлагерь. Печи. Эшафот.

И нервы! Нервы на пределе.

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Живых скелетов строй неровный.

Все смотрят вниз, никто вперёд.

И стоны душ, что в страхе тонут.

На вышке страшный пулемёт.

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

А, в том строю, мои родные,

Стоят уже который год.

Сонм ангелов парит над ними

И превращает слёзы в иней.

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

О чём вы думали, как жили

В пространстве запертых ворот?

Покоя сны к вам приходили

О Риге, о своей квартире?

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Я вас не знал, но чувствoвал всегда.

Вы – боль моя и памяти полёт.

Вас было пять, ушедших в никуда.

Увижу вас, как Яхве позовёт.

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Шесть миллионов не героев,

Взлетевших в синий небосвод.

Евреев с жёлтою звездою

Не предававших свой народ.

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Никто не выдержит – не сможет

Ждать смерти зов из года в год!

А, мир был даже не встревожен,

Что уничтожат весь народ.

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Детей, не знавших счастья жизни,

Не ведавших любви полёт,

Смешливых, плачущих, капризных,

Сжигали в крематориях фашисты...

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Увы, не просто быть евреем.

Ведь в мире нас наперечёт.

Но мы умеем и имеем,

Пусть ненависть к жидам растёт.

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Майданек, Саласпилс - забыты.

Века истории не в счёт.

И правят пир антисемиты.

Готовится к стрельбе расчёт.

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Весь мир спокойно наблюдает,

Как кровь еврейская течёт,

Как мой народ уничтожает

Берлинский психопат, урод.

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Могилы предков оскверняя,

Гимн Палестинцам мир поёт.

Но, Эрац чудом выживает,

Что люди поумнеют, ждёт...

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Скрипач на крышу от погрома

Взобрался. Выход - да не тот.

Убит скрипач и дом разломан.

К концу бездействие ведёт...

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

О, Боже! Объясни мне, дурню,

За что казнишь ты мой народ

И кровью, алою пурпурной,

Окрасил мирный небосвод?

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

За грех какой мои родные

Взошли семьёй на эшафот,

Стерпевши муки неземные?

Не люди для нацистов – скот.

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Старею я.… уходят люди...

Снег у распахнутых ворот

Разносит ветер. Что-то будет?

Никто не знает наперёд.

Рыдает скрипка... сердце рвёт...

Моих родных не будет боле.

Ведь только в памяти моей

Они живут, как ветер в поле,

Как стая белых журавлей...

Рассохлась скрипка.

Память с ней.

СТАРЫЙ ПАТЕФОН

Играет старый патефон

В землянке тесной в три наката.

Под отдалённых взрывов стон,

Карузо слушают солдаты.

Трофейный чёрный агрегат,

Иголкой сильно затупевшей

Хрипит, чему он сам не рад,

С пластинки пыль снимая, грешный.

У патефона политрук.

С горбинкой нос, очки без дужки...

А, в арию ворвался вдруг

Вопрос:

Заговорил боец в веснушках.

Ты политрук - интеллигент.

Не из рабочих, сразу видно.

Пластинки: оперу, балет

Припёр сюда. Вот мне обидно,

Что не про Костю – моряка,

А, песни ентого Карузы.

Ведь у него кишка тонка

Спеть гимн Советского Союза

Али частушки под гармонь.

Да с девками в кадриль пуститься...

Накой он мне? Без палки ноль!

Мешает спать.

Померкли лица,

Карузо слушавших солдат,

Ровесников бойца в веснушках.

А, политрук был сам не рад,

Что дал ребятам Верди слушать.



Сам музыкант из Ленинграда.

Прошёл с концертами страну

С ансамблем скрипачей,

с бригадой.

А, в сорок первом на войну

Пошёл. Не молодой -

но в добровольцы.

Ему теперь за пятьдесят.

Отвыкшие от скрипки пальцы

Теперь ласкают автомат.

Пришёл в землянку к молодёжи -

Убили взводного вчера.

С надеждой: патефон поможет

Дух приподнять.

Ведь детвора

Своею жизнью закрывает

Сию огромную страну.

А, Бог карает и карает...

За что не знаю.

Не пойму.



Взвод примостился на полу,

А, офицер,

укрывшись плащ-палаткой,

Придвинулся к из ящиков столу

И оглядел бойцов-детей украдкой.

Что вырастет из тех,

кто будет живы?

Тех, что росли под знаменем побед.

Ведь им захочется пожить красиво,

Да лямку не тянуть, как папа, дед.

А, по утру был

бой кровопролитный.

Весь взвод полёг,

а с ним и офицер.

Бог пощадил лишь одного парнишку:

Боец в веснушках оказался цел.

Ни раны, ни царапины не боли

В той мясорубке он не получил.

Не предсказуема солдата доля...

За жизнь его Всевышний ворожил.



Он выжил и дошёл до Праги.

Не раз был за отвагу награждён.

Вернулся в отчий дом.

На Сельсовете флаги.

С собой привёз трофейный патефон.

Растил хлеба.

Любил с землёй возиться.

Был председателем -

народ его любил.

А, по ночам, когда не спится,

Он патефон тихонько заводил.

Карузо голос лился через ставни

На русские поля, леса...

То - будто крик, то - шёпот плавный.

А, в памяти ютились голоса

Тех пацанов, кого уж нету.

И мудрый горбоносый политрук

Тот, что своим молчанием ответил,

Невежества разбивши круг.

Преклонный возраст сединой

усыпал,

Когда-то красно-рыжую копну.

Про патефоны внук его

лишь слышал...

Ворвался CD-player в тишину!

Но по ночам, в окне

при лунном свете,

Фигуры одинокой силуэт

Застыл... Когда уснули дети,

Поёт Карузо много, много лет...

Седой мужик, вбирая звуки,

Качает в такт поникшей головой.

Жизнь на исходе - прожита душой.

Одна беда, что старый патефон

Не будут слушать

дети... внуки...

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

…Не доверяет никому.

Он сам решает всё, за всех.

Напоминает Сатану:

Не так чихнул – смертельный грех!

Его убийцы целятся на трон.

Кругом стяжатели, рвачи.

Предатель Жуков и *врачи.

Он – светоч! Вождь! Он – гегемон!

Сосо железною рукой

Взял под контроль кусок Европы.

Как рванные носки Россию штопал,

Грехов, не зная за собой.

Остроги, лагеря полны.

ГУЛАГ и МВД в фаворе.

Свор душегубов! Для страны

Опять опричнина, неволя.

В разрухе сёла, города -

*Здесь - Дело врачей якобы хотевших отравить И. В. Сталина.

Первостепенная задача.

Всё остальное – ерунда!

В деревне голод… дети плачут…

Угробить пару миллионов,

Но поддержать рабочий класс,

Важней всего! Команда с трона:

«Зажать деревню. Ещё раз!»

Он носит френч полувоенный –

Ещё не время для костюма.

Идёт война с Европой бренной,

С Америкой. Стране угрюмой

Пора заигрывать с Китаем.

Полезны будут азиаты.

Как можем братьям помогаем,

В войне за мир нужны солдаты.

Китай, Корея и Вьетнам –

Снабженцы пушечного мяса.

Несдобровать теперь врагам.

В социализме жизнь прекрасна!



Стареет вождь… В России стон.

Борьба за власть в кремлёвских стенах.

И вновь Иосифу измена:

Расстрелян не один вагон.

Кто заговорщик, а, кто нет

Царю Иосифу не важно.

Народ ликует! Правит дед

Иосиф, но не Грозный - Страшный.

Хрущёв и Берия – тандем

Двух претендентов-лизоблюдов,

Готовых поступиться всем,

Чтоб трон занять. Суть – два Иуды.

Иосиф Сталин очень болен.

*Москву на долго покидает.

По виду сдержан и спокоен,

Но близким видно, что страдает.

*В последние годы жизни И. В. Сталин часто покидал Москву и работал на даче. Такие выезды иногда длились месяцами. Народу об этом не сообщали.

Он психопат и гипертоник.

Маньяк, трясущийся о жизни.

Не о России, суть – Отчизне,

Но только о своей персоне.

Он знает, что уходят годы.

Он знает, чуда не свершится.

Он знает, что закон природы,

Родился – умер.

Но искрится

Надежда в голове усатой,

Что дни продлятся, пусть не вечно.

О, Боже! Как бесчеловечно,

Что жизнь закончится, когда-то.

Он рвался на Олимп, к Богам.

Был на Руси наместник Бога.

Попасть мечтал на Небеса,

Но в Данте ад ему дорога.

ЭПИЛОГ

Я смутно помню этот день.

Тарелка-репродуктор чёрный,

И голос Левитана скорбный:

«Скончался Сталин». Страха тень

Легла на лица миллионов.

Вопрос у всех: «Как жить теперь?»

Дождь за окном, раскаты грома.

Закрыта в будущее дверь.

Колонный Зал. Цветы и гроб.

Идёт со Сталиным прощанье…

Воскресни! Чуда ожиданье…

В слезах глаза. В душе озноб.

Мы жили за его спиной.

Он был опора и защита.

Дверь в Мавзолей ему открыта.

Вождь, покровитель и герой.

Дождь вперемешку со слезами.

Март хмурый плачет над Кремлём.

Скончался вождь – Иосиф Сталин.

В народе мысли лишь о нём.



А за кремлёвскими стенами,

За красных кирпичей оградой,

Партийных выродков плеяда

Решает, кто Генсеком станет.

Поспешно Берию избрали.

Вернее – он избрал себя.

Но смог побыть на пьедестале

Три месяца, покуда шла возня.

И был приказ: «Товарищ Жуков.

Возьмите Берию под стражу!»

Вот тут для всех была наука:

Жизнь партии бела, как сажа.



И в пропасть понеслась Россия…

Калейдоскопные вожди

На год иль двадцать были в силе,

Но все закончили одним.

Развенчаны. Удалены от трона.

В стране бардак. В стране развал.

Вдруг Горбачёв – подобье грома!

К свободе путь! Девятый вал!

Но и его убрали быстро.

Генсек отныне не у дел.

Развал страны, но власть чекисты

К рукам прибрали. Не успел

Никто в Кремле серьёзно вякнуть,

Как Вова Путин на коне.

От счастья начал Запад плакать,

Но оказался в западне.



Весь мир в огне – терзают войны.

Россия во главе террора.

И Путин – вождь, увы, достойный.

На всех плевал из-за *забора.

*Здесь – Новый железный занавес, как во времена холодной войны.

Наследник Грозного, Аттилы.

Калибра Сталина тиран.

Он будет править до могилы,

С надеждой взмыть на Небеса.

Не взмоет – жизнь могу поставить.

Ему в *десятый круг дорога.

Но душу гложет мне тревога,

Что, если не вмешаться Богу,

В России дьявол будет править.

*Здесь – Десятый круг ада в Божественной Комедии Данте Алигьери.