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Бостонский Кругозор СТРОФЫ

ЧЕХАРДА

Опубликовано 2 Июля 2024 в 07:27 EDT

Михаил Шур
Михаил Шур
Жара. Нет влаги. Нет дождя.
Палит жестоко, не щадя
И разомлело все вокруг
И друг не враг, а враг не друг...

Трава желтеет, ждёт воды
Кого-то судят там суды...
Щебечут важно не о чем
И каждый что-то о своем...
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Натянуты, как сотни стрел,
Затеял кто-то передел...
Немного содрогнулся мир,
Уткнулся каждый в свой эфир

И жадно новости ловя
И ненавидя, и любя
Пытаясь истину понять
И необъятное обьять.

Пытаясь ближним доказать
То, что самим им не понять,
Живя в распутье чехарды
И в этом только полбеды...

Так постоянно в стрессе быть,
С натянутой улыбкой жить…
Мелькают дни, бегут года
Пусть кто-то скажет-ерунда

Все выдержит стальная нить,
Давайте кушать, спать и пить
Нормально -пОлос череда 
Наверно, это есть беда…
 
Когда чужое- не болит,
Где море крови-не кровит.
Так легче миром управлять,
Не слышать, не хотеть понять…

Под жарким солнечным лучом,
С нависшим огненным мечом
Я в кресле тихо замираю
Глаза закрыты, засыпаю...

Смешались образы вокруг, 
Где друг не враг, а враг не друг
И эхо сотен голосов
В потоке бессловесных слов...


Идёт Великий Передел
Кто проиграет-их удел
Им безразличен жертвы крик,
Им нужен трон, величья миг...

Палит несносная жара 
Как не хватает нам добра...
Увы,- и  не в почёте честь,
Сладка рассчитанная месть

Мораль прогнулась и больна,
А наглость сЕра, но сильна
Бросает двадцать первый  век
Тебе свой вызов человек...

Смотрю недельный я прогноз
Напротив дома море роз.
 А завтра вновь пойдут дожди
Ты просто верь, люби и жди...

05.27.2024.

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