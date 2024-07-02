Жара. Нет влаги. Нет дождя. Палит жестоко, не щадя И разомлело все вокруг И друг не враг, а враг не друг... Трава желтеет, ждёт воды Кого-то судят там суды... Щебечут важно не о чем И каждый что-то о своем...

Натянуты, как сотни стрел,

Затеял кто-то передел...

Немного содрогнулся мир,

Уткнулся каждый в свой эфир

И жадно новости ловя

И ненавидя, и любя

Пытаясь истину понять

И необъятное обьять.

Пытаясь ближним доказать

То, что самим им не понять,

Живя в распутье чехарды

И в этом только полбеды...

Так постоянно в стрессе быть,

С натянутой улыбкой жить…

Мелькают дни, бегут года

Пусть кто-то скажет-ерунда

Все выдержит стальная нить,

Давайте кушать, спать и пить

Нормально -пОлос череда

Наверно, это есть беда…



Когда чужое- не болит,

Где море крови-не кровит.

Так легче миром управлять,

Не слышать, не хотеть понять…

Под жарким солнечным лучом,

С нависшим огненным мечом

Я в кресле тихо замираю

Глаза закрыты, засыпаю...

Смешались образы вокруг,

Где друг не враг, а враг не друг

И эхо сотен голосов

В потоке бессловесных слов...



Идёт Великий Передел

Кто проиграет-их удел

Им безразличен жертвы крик,

Им нужен трон, величья миг...

Палит несносная жара

Как не хватает нам добра...

Увы,- и не в почёте честь,

Сладка рассчитанная месть

Мораль прогнулась и больна,

А наглость сЕра, но сильна

Бросает двадцать первый век

Тебе свой вызов человек...

Смотрю недельный я прогноз

Напротив дома море роз.

А завтра вновь пойдут дожди

Ты просто верь, люби и жди...

05.27.2024.