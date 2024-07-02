Подборка стихов "Сирень"
Опубликовано 2 Июля 2024 в 07:27 EDT
Сирень
Тяжёлый дождь расстроил планы,
Заныл тоской, как в зубе нерв,
Но градом сшил весне гуманной
К закату дня сухой кримплен.
Вот вдруг, конечно же, нарочно
Сложил контрастами пасьянс,
Стихий главенство над всем прочим
Явил очередной сеанс.
За что дарить аплодисментом
Его пытался праздный люд,
От восхищения моментом,
Не смысля о подаче блюд.
А цель дождя совсем иная,
В его печали скрытый смысл,
Он, как и мы, любя играя, (в любовь)
Душой живет в пыли кулис.
Он разыграл такую драму,
Такою сытость красоты
Меняя цвет окна и рамы,
Чтоб подарить весне цветы.
Да, да, его гроза и буйство,
Когда прошёл бесцельный день,
Чтоб сшить из капель вихрь искусства,
Родить махровую сирень...
Война
И никто уже не скажет,
И никто уже не спросит...
Как согреть улыбкой влажной,
Как с рекою плыли косы...
Как озябшею мольбою
На росу ложились губы,
Как воспетою звездою
О любви гремели трубы.
О глазах никто не вспомнит,
Этой поднебесной мути
Не попросит ангел крови,
А хлебнёт смертельной сути...
И весны он не захочет,
Для весны могилы мало,
Как расчетливо и точно
Смерть дорогу расписала.
Родилась ты обелиском,
Самкою, не знавшей плода,
Из сожженного батиста,
Искалеченной свободы.
Ты безжалостно бездарна,
Выродков своих плешивых
Наделяешь подлым правом,
Врущею и злою силой.
Твое имя - отвращенье,
Месть, позор, седые дети.
Где теперь любви волненье
Может жить на этом свете?
Как, откуда черпать веры?
Я не знаю, я не верю...
Над землёю пепел серый,
Я не знаю, я не верю.
Вернулись на рассвете
Вернулись на рассвете,
Акации в пыли,
Изношенные плети,
Бич праведной земли.
Неверные подруги,
Нелепые жабо -
Угодливые слуги,
Взбесившихся рабов.
Пыльца пустой гордыни
Взметнулась к небесам.
Поруганная ими,
Спустилась к образам.
И блеском униженья
Горит ее позор,
И как одежда мщенья,
Ей золотой убор.
И руки пианистки
Не вымолят судьбы,
А будут обелиски,
могилы и гробы.
И пепельно седая,
Рыданьям запретя,
Все также молодая,
Обнимет мать дитя.
И только струйка алым
Застыла на виске
Нет ветра, тихо стало
И губы в молоке…
...И было в ней что-то вдовье
...И было в ней что-то вдовье-
Безудержность синих глаз,
Невыплаканных любовью,
Нетронутых жаром фраз...
И грусть глубины чернее,
И горький излом бровей,
Трагичнее и яснее
Тоску выдавали в ней.
Я встретил её случайно,
Из церкви уже выходя,
Несла она Богу тайну,
Что прятала, в пол глядя.
Со мной не столкнуться чтобы
Ресниц приоткрыла тень
И быстро под храма своды
Ушла в воскресенья день.
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