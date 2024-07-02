Подборка стихов "Уличный фонарь"
Опубликовано 2 Июля 2024 в 07:27 EDT
Тревожно, тягостно ему.
Не весел, будто что-то мучит.
Глядит в насупленную тьму.
Квартира
Возраст свой почтенный отмечая,
Вспомнишь наших дедов и отцов.
Сколько перевидела хозяев?
Сколько перевидела жильцов?
Ты давно пережила все сроки.
След распада в каждом уголке.
Вдоль по стенам от воды подтёки,
Пятна тёмные на потолке.
Ты свидетель: неизменных будней
И несостоявшихся идей,
Ссор пустых, из ничего раздутых,
Праздников весёлых... и смертей.
Жизни искалеченной и трудной,
Мимолётных, тающих обид,
Случаев убийств и самосуда,
И недолгой, ветренной любви.
Ты была незаменимым другом
Для того, кто духом пал, поник.
Был лишён всего... общенья круга,
Потерял и близких, и родных.
Ждёт замены, прохудившись, мебель.
Стены старые ремонта ждут.
Смерти, скорой на руку, свидетель...
Счёт вела последних чьих минут?
Уличный фонарь
Иду с гулянки. Темь ночная.
Сугробы и бензина гарь.
Как старожил, меня встречает
Приятель - уличный фонарь.
Мы видемся в часы досуга
И быт нам городской не нов.
Нет тайн, открыты друг для друга.
Один лишь взгляд, не надо слов.
Взгрустну порой и он задумчив.
Тревожно, тягостно ему.
Не весел, будто что-то мучит.
Глядит в насупленную тьму.
А весел я и он смеётся.
Неровный свет дрожит слегка.
И тень, смех подавив, трясётся,
Держась за тощие бока.
Но, переехал я, ты знаешь...
Глядишь с тоской в ночную хмарь.
Как без меня там поживаешь,
Дружище - уличный фонарь?
Память
Я призван был. С тобой прощались,
Но веря - встретимся опять,
Когда вернусь, и обещали:
Не забывать, писать и ждать.
День пасмурный глядел устало.
Всё плыло, будто бы во сне.
Дыханье рядом. Ты стояла,
Склонив чуть голову ко мне.
Успеть сказать всё и простится,
Но нужных слов застрял комок.
Твои дрожавшие ресницы
Слегка моих касались щёк.
Был ритм обычный не нарушен.
Звучала где-то чья-то речь.
А город? Он был равнодушен
К избытку расставаний, встреч.
Отъезд. Прощаний быстротечность.
Разлуки холодок сквозил.
В непознанную неизвестность
Меня автобус увозил.
В нарядах, суете ненужной
Всё пролетело будто сон.
Бессмысленность, причуды службы.
Три года тех - из жизни вон!
Не каждый рассчитает силы.
Найти не каждому дано.
Интриги, подлость... всё там было
До крайности обнажено.
На нарушение устава
(Устраивало всех вполне)
Плевать сержантскому составу.
Тем, кто стоит над ним, вдвойне.
Все стороны затемнены,
Как на гражданке, в том же духе.
Держала армия штаны
На цифрах и на показухе.
Всё, что мне чуждо, ненавистно
Я забывал наедине.
Твоим теплом согреты письма,
Поддержкой, в буднях, были мне.
Вернулся я (меня ждал город)
Упущенное наверстать.
Ещё был полон сил и молод,
Ещё тянуло погулять.
И бес попутал, намекая -
Мол долг, как груз, с собой ношу:
Из миллионов кто узнает,
Случайно если согрешу?
Меж нами трещина сквозная
Прошла, образовавшись вдруг.
Я переспал, того не зная,
С какой-то из твоих подруг.
Что создавали, поостыло.
У прочности запас был мал.
Расстались мы... ты не простила.
Я примеренья не искал.
... Не сохранилась даже малость
От наших встреч, от этих дней.
Есть только память. Не осталось
И фотографии твоей.
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