«Царь-Мотлох»* и преданный ему народ

Ощущение такое, что война России с Украиной вступила в новую фазу. Вряд ли она последняя. Молох российского государства требует от своих преданных граждан-людей все новых жертв, и что характерно, – жертвы охотно и невозмутимо идут на заклание. Аналитики предполагают, что свои перестановки в высших эшелонах власти (включая перемещение Шойгу) царь-Путин делает в целях усиления ВПК РФ – с тем, чтобы обеспечить достаточно длительную (раз уж так выходит) войну со всем «коллективным Западом».

В эти дни россияне усилили натиск на северо-западе Украины, мой родной город Волчанск лежит в руинах. Горько и страшно. Вдвойне. И за всю страну, и за милый маленький городок моего детства… Не верится, что этот уютный и старый городок, в котором я и родился, и крестился, и который пережил не одну войну, – сейчас ровняют с землей… Оттуда четыре месяца назад сбежала моя двоюродная сестра с мужем (сейчас живут у меня в Полтаве). Сбежала вовремя. Соседи волчанские (а такие еще остались) доносят по телефону сведения, что два дома сестры еще целы, но улица почти вся уже в руинах.

Трудно это не только переживать, но узнавать сами факты. Как нелепо и фантасмагорически переплелись события прошлого, настоящего, а будущее представляется сплошной черной пеленой!

Мамины рассказы о нашествии немецкой орды на тогдашний Волчанск, тем не менее, контрастируют с происходящим сейчас. Немецкие фашисты были гуманнее российских. Они не бандитствовали и не мародерничали в оккупированных территориях, не разрушали инфраструктуры – «по чем зря»… Немцы меркантильная и прагматичная нация. Ведь они собирались на этих территориях жить и «добра наживать», пользуясь дармовым почти трудом рабски подчиненного населения. А чего хотят русские – понять трудно. Даже почти невозможно! Зверье. Не гуманоиды даже, а пришельцы с другой звезды какие-то.

Я уже со многими знакомыми и незнакомыми мне людьми на эту тему переговорил. И никто не знает ответа на вопрос: откуда они взялись такие на нашу голову? В ответ звучат лишь недоумение и бешенная злость…

Меня удивляют также сентенции и «постановки вопроса» типа украинцы сами виноваты, что на них напали! Какая чушь! Еще старик Эзоп в одной из своих басен резюмировал: «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!» Да, в украинском социуме и до войны и сейчас остается масса проблем, которые необходимо срочно решать, ибо они сеют разобщенность и хаос. С этими проблемами победить россиян будет трудно. Но во всяком случае, не только и не столько благодаря «коллективному Западу», украинцы стойко отбивают атаки московитов уже более двух лет…

Я еще вернусь к той теме, с которой начал – к природе и целях российского кремлевского Молоха и о том, насколько соподчинен и солидарен со своим правителем московитский народ. Сейчас же коротко пробегусь по чисто украинским проблемам, которые, даже имей мы в достатке хорошее оружие, мешают нам победить.

Один из известных блогеров, Михаил Дубинянский, также исследуя природу и «движущие силы» этой войны, отмечает низкий боевой дух среди пригодного к мобилизации мужского населения страны. Он пишет, что «несправедливость в представлении невыездных украинцев – это соотечественники за границей… А несправедливость в представлении небогатых украинцев – это состоятельные сограждане, которых защищают от военных невзгод их деньги и связи».

Это все так, это все правда. В первые месяцы мужчины-украинцы добровольно, мужественно и в массовом количестве шли на фронт. Но сейчас уже и этот патриотизм, если можно так выразиться, поник головой. Солдаты на фронте устали. А те, кто должен прийти к ним на смену, перепуганы. Ведь если вспомнить предыдущие войны, который вошли в исторические анналы, то даже в прошлой, Второй мировой, известны случаи, когда немецкие пулеметчики сходили в бою с ума. Крыша у них ехала просто от того факта, насколько русские фанатически перли и перли на их огневую точку, усеивая поле боя своими трупами. Десятками и даже сотнями трупов – на одного пулеметчика… Откуда тем немцам было знать, что за русскими солдатами той войны шли следом «заград-отряды» и солдатам уже без разницы было: умирать от пуль немцев или от своих энкаведешников…

Подобные же страшные сцены разыгрывались и между английскими захватчиками, которые пытались колонизировать земли, принадлежавшие африканским зулусам. Зулусы 150 лет назад шли, вооруженные копьями на вооруженных огнестрельным оружием британцев. Шли, и иногда даже побеждали…

Мне трудно судить о потерях московитов в их массированных и малоуспешных наступлениях на оборону ВСУ. Недавно говорил с одним своим американским (живет в Нью-Йорке) родичем. Сам он выходец из Украины и болеет душой за украинцев. Этот Юрий мне сообщил, что средние потери россиян соотносятся с украинскими как восемь к одному. Это минимуму как вдвое превышает «классическое» соотношение при наступательных действиях и наступающей стороной 1:4… Я не буду обсуждать эту информацию, но уж во всяком случае «американец» Юрий пользовался американскими же источниками СМИ, а их можно считать более-менее достоверными. Ведь это соотношение ни в Украине, ни в РФ публично не упоминают даже в официальных сводках.

В наших СМИ сейчас идут такие цифры – по полторы тысячи «выведенных из строя» московитов за сутки… Это вдвое больше, чем обычно. Сами московиты подобную информацию о противнике вообще не выдают «на гора». Видимо их бабы (по указанию еще маршала победы Жукова) сейчас стали более интенсивно рожать солдат… Я позволю себе тут немного такого «цинизма», поскольку все более и более ненавижу русских и то, что они творят на моей земле.

Но приходится признать и свои, мягко выражаясь, негативы. Очень боюсь, что украинское правительство и наш президент «распишутся» в том, что война – удел бедных. То есть, уже сейчас есть признаки этого – и матерых зеков, и иных осужденных уже будут брать в ВСУ, так как ранее уже делали (и делают) россияне. И это чревато еще одним ударом по моральному духу населения. Аналитик Дубинянский пишет, что «с таким же эффектом столкнулись США 1860-х, где можно было откупиться от войны за 300 долларов». Результатом стал бунт нью-йоркских бедняков, который пришлось подавлять с помощью армии.

Теперь о самом кремлевском Молохе. Путин, по многочисленным свидетельствам, самолично решился на войну с «братским народом» – и на самом деле это все выглядит так, как если бы я насильно уложил собственного родного брата на койку и начал бы своими руками удалять у него из живота аппендикс, который, по моему твердому убеждению, у брата резко воспалился!

Итак, Путин и война. Путин и убийство братского народа… Откуда эти все идеи и решения выросли и развились у кремлевского диктатора в его бредовой головушке?

Относительно недавно Путин дал интервью американском журналисту и политологу Такеру Карлсону. Речь российского диктатора, обращенная к «коллективному Западу», своей цели достигла. Мир опять, в который раз обсуждал слова и планы московского царька… Хотя в них как всегда было мало правды, но довольно четко изложена концепция касательно происходящего и планов Москвы. И то же самое происходит вокруг недавнего, в середине мая с.г., заявления Путина после его визита в Китай.

В свое время (и тоже не так давно) один из популярных украинских блогеров Алексей Арестович говорил, что целью Путина в таких его выступлениях и обращениях – вызвать ответную реакцию на ненависть самих русских. Ко всем миру, не только к «украм»… И тем самым ожесточить войну.

Такое вот странное противопоставление и такое мазохистское самовозбуждение.

Но перейду теперь к дефинициям-обозначениям, указанным в заголовке.

Во-первых, слово «Молох» исковеркано мною сознательно. Что такое, точнее, кто такой Молох, знают люди, внимательно читавшие Библию. Это был такой кровожадный языческий бог, которого почитали в обширном пространстве Средиземноморья – в Финикии, Карфагене, Ханаане, Палестине… Божество требовало человеческих жертв. Охотнее всего употребляло детей и младенцев. Оно само было безжалостным и неумолимым. Оно также обещало людям, особенно власть предержащим, военные победы, в случае ублажения его аппетитов… Подробности прочитаете в небольшой сноске внизу.

Ну, а слово «мотлох», – это как бы небольшой каламбур. Это слово из украинской лексики и обозначает главным образом «мусор». А ведь вы и мы помним, что именно Путин, сегодняшний абсолютный властелин россии и властитель дум миллиардов на планете был человеком в начале своей карьеры довольно ничтожным. У него даже кличка была «Окурок»… И вот, как в том известном анекдоте, этот маленький окурочек рос и рос, рос и рос…И… И в конце концов мы поимели то, что имеем.

Что же касается российского народа, который не только благоговейно поддерживает своего «Окурка», но и ожесточается все более от собственной же военной жестокости в Украине, – то его природу понять еще труднее. Россияне-московиты, если проследить столетнюю историю их империи, сражаться в открытом и честном бою умели сами плохо. Обычно они брали в союзники сопредельные королевства, герцогства и княжества, – и только в таких коалициях побеждали военные компании… Кто мне не верит – возьмите и перечитайте историю европейских воен. Даже хрестоматийно известную Полтавскую битву со шведами 1709-го года россияне выиграли только благодаря тому, что за плечами их солдат стояло сорокатысячное войско татар…

Я с ужасом иногда думаю: вот сейчас России материально, духовно и в военном смысле помогает Китай. А вдруг в обозримом будущем китайцы захотят помочь московитам еще и «живой силой»? Будет ли это означать конец не только Украины, но и всей европейской цивилизации? Наберутся ли наконец смелости европейцы ответить варварам, или как раньше говаривали (при СССР еще) – «Верхней Вольте с ракетами», – всей мощью своего оружия и воинской выучки? Уже сейчас? Не дожидаясь подмоги русским в лице «ограниченного китайского военного контингента»?

От этих двух факторов, – степени вмешательства в войну Китая, и военной решимости, доблести европейцев, – зависит дальнейший исход событий.

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Молох*. До середины XX века было распространено мнение, основанное на Библии, о боге Молохе как о западно-семитском и карфагенском божестве, которому приносили в жертву людей (часто именно детей). Молоха еще в древности отождествляли с богом Мелькартом и с аммонитским божеством Милхом. Также существовала гипотеза, связывающая его с библейским богом Яхве.

Мотлох*. Собирательное слово, обозначающее в украинском языке хлам. Также синонимичны такие слова-понятия как рухлядь; дребедень, мелочевка… Еще иногда может быть употреблено для обозначения всяческого ·сброда, швали, шушвали и т.п.