"Волокнистая история" (продолжение)

Продолжим рассказ о льне. В предыдущей публикации рассказывалось, как и когда было одомашнено это растение, как на протяжении веков лен приживался на полях разных народов. В этот раз расскажем об истории выращивания и обработки выращенного льна, о том, чем важна для цивилизации эта техническая культура.

"Волокнистая история". Начало

Льняное волокно обладает выгодными преимуществами по сравнению с конкурентами - хлопком, шерстью, синтетикой. Начнем с того, что у него широкий спектр применения. В зависимости от сырья и применяемой технологии из него можно изготовить самые разные вещи: от пакли, веревок, канатов, брезента, парусины, пожарных рукавов до тончайшего батиста и легендарных вологодских и брюссельских кружев.

Ткань из льна прочнее хлопчатобумажной и переносит большее число стирок. Льняную одежду можно не только многократно стирать, но и кипятить, сушить на солнце, гладить горячим утюгом. Льняная ткань гигроскопична. Она прекрасно впитывая влагу и быстро сохнет, не электризуется. Благодаря тому, что волокна обладают антисептическими свойствами, льняная ткань угнетающе действует на болезнетворные микроорганизмы.

Льняное полотно – лучший материал для хранения пищевых продуктов, поэтому из льна до сих пор делают мешки для хранения сахара, круп, муки. Для художников льняной холст – такой же компонент творчества, как кисть и краски. Кстати, именно льняным маслом разбавляют краски для живописи. Отсюда и мем - "Картина маслом…"

Начальный курс агрономии и переработки

Хотя лен считается культурой неприхотливой, но, как говорится, есть нюансы.

Эта культура любит хорошо увлажненные (но не заболоченные!), суглинистые почвы. В умеренном климате лен сеют ранней весной, когда земля прогрелась выше 7?. Лучше всего растения развиваются при теплой и сухой погоде.

После цветения, которое приходится на первую половину лета, во время начала созревания семян (август-сентябрь) начинается уборка льна. Его не косят, как зерновые наподобие ржи или пшеницы, а выдергивают из земли с корнями. В русском языке этот процесс получил название теребление. Понятно, что вручную уже никто ничего не теребит. Этот процесс механизирован.

С собранных и связанных в снопы растений срезают верхушки. Их обмолотят и получат семена на масло. А снопы снова развяжут и расстелят на скошенных полях до весны. Или, как альтернатива, вымочат в особых прудах – мочилах.

При вымачивании в стеблях происходит множество биохимических процессов. В конечном счете из стеблей высвобождаются скрытые внутри волокна - так называемая треста.

Этот полуфабрикат тщательно высушиваются. Дальше следуют этапы с не менее забавными названиями. Тресту ее мнут и треплют. Все эти истязания позволяют отделить волокно от ненужной органики, которая называется костра. Очищенное волокно оправляется на прядильные фабрики. Отходы, которые не удалось очистить от примесей, используются в технике как пакля.

Последовательность операций осталась неизменной еще времен Древнего мира. Совершенствовалась только оборудование для выполнения этих работ.

И еще один важный аспект агрономии льна. Это растение устойчиво к различным вредителям и патогенным микроорганизмам. Для понимания важности этого аспекта - на выращивание того же хлопчатника уходит пятая часть всех производимых в мире пестицидов и колоссальный объем воды. Лен же намного более экономичный и безопасный.

Лен в Древнем мире

Об отношении народа Древнего Египта к льну и тканям из него уже рассказано в предыдущей публикации. Так что здесь приведем только несколько фактов в хронологическом порядке.

До недавнего времени считалось, что древнейшая на земле льняная ткань была найдена в 1962 г при раскопках в неолитическом поселении Чатал Хююк (Турция). Находка имела возраст примерно 6500 лет до н.э. Но вот недавнее исследование команды ученых из Университета Берна, Свободного университета Берлина и Норвежского университета науки и технологий привело к иному выводу. Обрывок тканого материала из Чатал Хююка изготовлен из луба местной разновидности дуба.

Так что теперь самым древним льняным полотном считается рубашка найденная в гробнице фараона Менеса - родоначальника I династии египетских фараонов (около 3050 г. до н. э.). В гробницах правителей XII династии (2400-2200 г.г. до н. э.) найдены льняные ткани такой тончайшей выделки, что не уступают современным. В другой гробнице, относящейся уже к XIX династии (1279-1213 г.г. до н. э.) есть хорошо сохранившееся изображение уборки льна. Стоит заметить, что эта картинка не уникальна. В целом египтяне оставили множество изображений и текстов, позволяющих составить довольно внятное представление о льноводстве и ткачестве в этом древнем государстве.

Впрочем, в Древнем мире успешным конкурентом долины и дельты Нила в производстве льна и тканей из него шаг за шагом стало междуречье рек Тигра и Евфрата.

Шумерское название льна - gada (в вавилонской передаче -kitu, kitinnu) попало в семитские языки. А оттуда, как название одежды определенного вида - в греческий (хитон) и латинский (туника). Интересно, что в современном английском отголосок этих слов служит для обозначения хлопка (cotton).

Льняные ткани и одежда из них и получили распространение в Междуречье только с VII в. А в эллинистический период (III в. до н.э. — III в. н.э.) стали известны в странах Средиземноморья и Ближнего Востока. Состоятельные римляне платили по 800 тысяч сестерциев за такое экзотический для нашего восприятия предмет как "вавилонское покрывало для обеденного ложа" (triclinaria babylonica). А император Нерон выложил за такое даже 4 млн. Сестерциев.

Европейское Средневековье

В средневековой Европе льняные ткани были вторым по популярности материалом для одежды. К галлам и кельтам технологии выращивания и обработки льна пришли от римлян, а славяне переняли эти умения от греков.

Во время Галльских войн (I в. до н.э.) Юлий Цезарь был впечатлен тканями, производимых на фламандских равнинах населением, которое он называл белгами.

В 789 г. император Карл Великий, стремясь нарастить производство льна и тканей из него, обязал все домашние хозяйства заняться льноводством и ткачеством. Отголоски того распоряжения сохранялись в обществе очень долго. Еще в XVIII в. одежда, постельное белье и домашний текстиль изготавливались в семьях.

Уже в Средние века прославился своим льном западный регион современной Бельгии - Фландрия. Природные условия здесь были почти идеальными для возделывания льна. Возможность получать качественное сырье способствовала развитию производства качественных, дорогих тканей.

В 1275 г. во фламандском городе Тилт появляется первая льняная биржа. Биржа процветала и оказывала поддержку ткачам всей Фландрии. Наиболее масштабно лен возделываться по берегам реки Лис. В дальнейшем эти места на века стали главным производителем изделий из льна. В XIII в. в этих местах произошло важное событие. Некто Батист создал технологию ткачества чрезвычайно тонкой льняной ткани. В его честь названной батистом.

Второй регион Европы, прославивший в Средние века льном и тканями из него — Ирландия.

Выше уже говорилось, что еще лен знали еще кельты. Согласно историческим записям полотно производили в Ирландии уже в раннем Средневековье. А почитаемый ирландцами св. Патрик якобы завещал быть похороненным в саване из местного полотна.

Развитие производства льняных тканей в средневековой Европе имело еще один положительный эффект. Они позволили создать целый ряд произведений искусства. Например, "гобелен из Байе" (XI в.). На картину, изображающую как Вильгельм Завоеватель отбирает корону у английского короля Гарольда, ушел рулон льняной ткани длиной 70 м и полуметровой ширины.

В дальнейшем, уже в XVI в. фламандец художник Питер Пауль Рубенс своим примером убедил европейских художников перейти в живописи от деревянных панелей к льняному холсту, так привычному нам сегодня.

Лен на Руси

В летописях X-XI в.в. встречаются подтверждения того, что лен в Киевской Руси возделывался как на волокно, так и на масло.

Товарное льноводство на Руси формируется к XIII веку. Торговля льном занимала видное место как внутри страны, так и в связях Руси с Западом. Русские князья собирали льном подати. Ярослав и Михаил Тверские облагали новгородцев за торговлю льном пошлиной «с короба». Великий Новгород, состоявший в Ганзейском союзе, был в то время центром русской внешней торговли, и, в частности, торговли льном.

К XVI в. основными районами возделывания льна были Псков, Великий Новгород, Вологда, Ярославль, Москва и Поволжье.

В Восточной Европе лен очень почитался. В регионах, где традиционно выращивали эту культуру, он даже получил целых двух святых покровительниц: Олену-Льняницу и Параскеву-Пятницу (Параскеву-Льняниху).

В пределах современной Украины льноводство было сосредоточено на Полесье, в предгорных и горных районах Карпат. Также нельзя не упомянуть, территории нынешней Беларуси. В Великом княжестве Литовском лен стал одной из важнейших сельскохозяйственных культур. В наше время льну нашлось место в гербе Республики Беларусь

Новое время

Казалось бы, при популярности льняной ткани у этого вида промышленности сельского хозяйства перспективы самые радужные. Поначалу так оно и было. Если в 1796 г. в окрестностях городка фламандского городка Тилт, 17% жителей были заняты в льняной отрасли, то к 1840 году этот показатель вырос до 71%.

Монархи способствовали развитию отрасли. Так, царь Петр I заботился о том, чтобы создаваемый российский флот был обеспечен парусиной и льняным маслом, а казна - поступлениями от экспорта. Поэтому в 1705 г. разрешил свободную торговлю льном и его экспорт. А в 1715 г. издал указы «О семени льняном и конопляном» и «О льняных и пеньковых промыслах». Распоряжения обязывали повсеместно расширять посевы льна и поставлять на экспорт не семена льна, а готовое льняное масло. Согласитесь, достойный пример борьбы с сырьевым экспортом.

Однако на рынке появляется дешевый хлопок и хлопчатобумажные ткани. Крепнут торговые барьеры, растут налоги на экспорт. Как следствие, снижается экспорт в Испанию и ее заокеанские владения, долгое время остававшиеся важными рынками сбыта. Кроме того, в Англии начинается промышленная революция, создаются все более совершенные станки. А прославившиеся своими тканями бельгийские ремесленники продолжают использовать ручные ткацкие станки и не могли конкурировать с крупными механизированными заводами. Индустрию льна накрывает кризис. Впрочем, в начале XIX в. Ситуация начинает выравниваться.

В 1846 г. В Бельгии впервые применен механический прядильный станок. Первый полностью механизированный ткацкий завод был открыт в 1860 г. в Мюлебеке. В середине XIX в. Открываются заводы Lagae Linens и Libeco производящие знаменитый бельгийский лен и поныне.

Интересна судьба этой индустрии в Ирландии. Как читатель уже узнал, остров славился своим льном уже сотни лет. В XVII в. Бежавшие из Франции гугеноты привнесли в Ирландию еще и свои знания и опыт. Популярность ирландского льна вышла за пределы острова. Центром льняной индустрии стал север Ирландии в междуречье рек Бэнн и Лэгэн. Эти края известны и сегодня как Льняные Земли.

А город Белфаст в конце XIX в. стал крупнейшим производителем льняных пряжи и льняных тканей. Его даже пафосно называли Linenopolis.

Наше время

Ко второй половине XX в. рекордсменом по выращиванию льна и производству льняной ткани стал Советский Союз. Он поставлял на мировой рынок 90 % ткани из льна. В наши дни ситуация оказалась вполне ожидаемой. По данным «Анализа мирового рынка льняных тканей в 2021 г.» (BusinesStat), ведущим производителем льняных тканей стал Китай. Его доля в мировом выпуске составила 40%. На втором месте по производству льняных тканей в мире находится Франция. Третье место - за РФ. Четвертое и пятое места соответственно принадлежали Беларуси и Германии.