«И объяли меня воды до души моей...» Часть третья записок о Египте: Водное Крещение в Шарме

Какая это бессмысленная глупость – утонуть от наводнения в пустыне!

Либо же – умереть голодной смертью среди плодородной долины Нила. Впрочем, последнее не столь удивительно!

Подобное путешествие предполагает настрой на необычное, на экзотику. Еще бы! Среди зимы тебя ожидают теплое море, пальмы, дешевые тропические фрукты и солнечные пляжи... А кроме того, необычная и изящная арабская цивилизация, культура, корни которой уходят в глубину тысячелетий. Это же был, как его теперь называют, «арабская Ривьера», курортный город Шарм-эль-Шейх!

В этой Ривьере происходят необычные встречи и знакомства. Однажды я наткнулся на одну даму, в которую был влюблен еще в молодые годы. Дама была все так же хороша как и в прежние времена. Я просто ошалел, когда встретился с ней на окраине Шарма, как оказалось потом, недалеко от ее готеля. Эта моя украинская знакомая удивлена была в той же степени, мы много гуляли по городу. Вспоминали молодые годы. Она тоже ведь (правда, частично) связала в свое время жизнь с журналистикой. Так что было что нам вспомнить и о чем поболтать.

Но даже Египет не подогрел мои к ней угаснувшие страстные чувства. Вожделение прошло. Любовь моя стала вполне платоничной и невинность отношений была сохранена. К тому же, я и тогда, и при тех фантастичных обстоятельствах необычной Встречи, не забывал, что у дамы моего сердца очень ревнивый муж. Он ведь мог и убить...

* * *

Я приехал однажды в Шарм перед Крещенскими праздниками. А этот Ливень, гроза, – что характерно и символично, – начались вечером и продолжались всю ночь с 18 на 19 января года 2010-го. С обеда небо затянуло тучами – и это уже само по себе было удивительно для этих мест. Заметим: температура даже зимой здесь не опускается ниже 10 градусов, и то редко. Причем, и это бывает только ночью! Летом жара до плюс 50! Море круглогодичное теплое и не остывает, ниже плюс 23 градусов.

Итак, небо вдруг покрылось облаками. От горизонта к горизонту…

Характерно (потом я об этом опросил многих местных жителей), что почти никто не знал о надвигающемся «шторме»! Ведь люди здесь настолько привыкли к небу без облаков, никто и никогда не дожидается в

теленовостях слов диктора о погоде. Все заранее знают: будет ясно!

* * *

Ливень оборвался на землю, ну, прямо так, как это описал Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита». Помните? Сцену казни Иисуса?

…Такие уже в это время года привычные, глубокие сумерки вдруг не просто «упали на землю» – казалось, Египет весь буквально провалился в полную, кромешную темноту! Впечатление «кромешности» усилилось, когда ливень ударил и по всему городу, когда выключили электричество. Тогда только частые вспышки молний освещали контуры белых дворцов Шарма.

Стало жутко. Мой гостиничный номер залила вода. На втором этаже (!) она просто-таки поперла сквозь закрытое окно – хотя здесь заботятся о герметичности домов, ведь в жару интенсивно работают кондиционеры!

Двери номера выходили на фактически открытую террасу. Поэтому через них вода тоже заливала комнату, где я проживал в гостинице со своей маленькой дочкой.

Из сообщений СМИ: «... ливни сделали отдых в Шарм-эль-Шейхе и на других популярных курортах экстремальным. Стихия снова донимает туристам. Едва из-за снегопадов в Европе рейсы задерживали сотнями, а теперь непогода насолила любителям курортов на Красном море».

Мы удивлением смотрели на бассейны, которые ... вышли из берегов!

Ведь из-за отсутствия ливневой канализации потоки воды не уходили в трубы, а текли по поверхности! Из рассказа украинского туристки: «В центре Шарма две машины полностью оказались под водой, а в Набке (район Шарм-эль-Шейхе) водители выбирались из своих такси вплавь, начерпав воды через окна».

Но жертв, говорят, не было. Поначалу. Потом СМИ сообщили о тех двух солдатах с блокпоста на дороге. О тех, погибших от селевого потока. Это в Египте-то, – где дожди с грозой, по данным такого почтенного знатока как Национальное Географическое Общество (США) бывают раз в 200 лет! Солнечная страна, следовательно, оказалась не готовой к катаклизму.

Во многих отелях и в заведениях бытового обслуживания (парикмахерских, магазинах, аптеках) обвалился потолок. Поскольку тут потолки обшивают наскоро гипсокартоном, то эта, закрывающая электропроводку «красота», свисала повсюду вместе с клочьями того же гипсокартона. Вода продолжала капать отовсюду, из любой дыры еще сутки... Бездельников в день, наступивший после ливня в Шарме не было! Народ египетский работал, не покладая рук. Чистили, мыли, сушили, чинили. Все очень остро почувствовали: волнует даже не столько отсутствие света и воды в кране (кофе некоторые туристы умудрялись варить на свечах).

В самом Шарме ливнями сильно размыло дороги. К счастью, песок быстро впитал все, что не стекло в море. Электричество в большинстве гостиниц выключили, как выяснилось на следующий день, специально. На всякий случай, чтобы избежать коротких замыканий. Поэтому туристы со свечами просидели всю ночь.

Скучали. Вглядывались в темень за окнами, в надежде, что стихия отступит. Ведь обычно гостей города ждала в это время суток целая индустрия ночных развлечений! На следующий день ситуация не улучшилась: популярным здесь дайвингом, как оказалось, можно заниматься прямо на дороге... Туристы приуныли совсем. Зато египтяне, местные жители прыгали и танцевали от радости – для них дождь большое счастье! Но при этой при всей странной эйфории, даже таксисты, яркий атрибут здешнего отдыха и улиц, долго не появлялись на дорогах, Боялись опасности? Боялись утонуть в селевом потоке? Да, здесь случаются и ДТП, и просто ЧП... Но даже отчаянные российские туристы здесь гибнут чаще от водки и в рискованных подводных развлечениях, чем нарушая правила дорожного движения.

Вот таким был праздник Крещения на Синайском полуострове 2010 года от Рождества Христова. К сожалению, были еще неприятности духовного толка. Многие наши православные земляки, туристы, которые собирались в этот день посетить святые места в Израиле и также побывать на реке Иордань, не смогли этого сделать. Помешали дожди. Круглые сутки не работал международный аэропорт.

* * *

Эти все детали и подробности я вспоминаю уже теперь, в году 2024-м, проживая в отеле с романтическим названием «Луна Синая». Отель слабенький, «троечка», но как и Ливень в пустыне, он очень экзотичный. Интерьеры украшены старинным барахлом. Всякие металлические сосуды, старая ветхая мебель. Даже какие-то швейные машинки по углам гостинничных холлов и коридоров. Даже странный агрегат, в котором я с трудом распознал ... с/х культиватор грунта, который в украинских степях имеет название «плоскорез», и он в некоторой степени у нас был заменителем традиционного плуга. Тутошний агрегат явно из позапрошлого века, его деревянный остов богато инкрустирован, и он, с явной помпезностью, установлен в середине коридорных хитросплетений этого захудалого отеля.

А еще тут есть свой маленький зоопарк. В котором скачут два коня, прыгают две обезьянки-макаки, и также радуют глаз куры и утки с козами и с гусями, и еще к ним в придачу один роскошный павлин!

В этой странной и многообразной, по своему экзотичной «Луне Синая» я познакомился с философом из Кишинева Юрием Караиди. По национальности он... трудно даже сказать. Потому как очень много намешано (по его же признанию) в его жилах. И турки, и греки, и гагаузы (молдавский небольшой этнос), допускаю, что и цыгане с русскими и евреями впридачу – тоже были вовлечены в когорту предков Юрия (фамилию его я все-таки изменил).

Кстати! И его профессию я обозначил, в большой степени абстрагируясь от истины и банальщины. Ведь поначалу Юрий представился как бизнесмен. Потом он также назвал себя экономическим обозревателем в интернете (типа как блогером). Наконец признался, что карьеру свою начинал как музыкант гитарист, играл долго в разных ансамблевых конфигурациях... И вот в итоге оказалось. Что он зарабатывает себе на жизнь как композитор, сочиняя компьютерным способом (!) музыку для всяких, как он выразился «гадючников» на европейских курортах.

Вот такой странный и многоликий тип. А то, что я его тут обзываю «философом», – так это потому еще, что господин Юрий на самом деле оказался очень эрудированным и образованным человеком. А главное – он любил рассуждать на темы «о вечном», будущих перспективах, и довольно интересно и образно это делал. Его двумя главными убеждениями были пацифизм и антисемитизм (антисионизм, так моднее и безопаснее звучит). Он мне говорил:

– Для евреев все прочие люди это гои. У них ведь, если знаете, нет преступлений против морали и человечности. И нет понятия греха.

– ??

– ...то есть у них есть только одно моральное нарушение (грех), это когда еврей убьет еврея. Причем сделает это сознательно. Ведь бывает и иначе, типа как несчастный случай... Так вот, если кто убивает еврея, то тут только один ответ и отмщение – око за око и жизнь за жизнь!

Я спрашивал его насчет войны 2022-года, кто виноват и почему это все так растянулось во времени.

А он мне отвечал:

–Украинцы тоже виноваты. Надо было договариваться с русскими. Украинцам надо было уступить и отдать то, что хотел Кремль, а вы не уступили.

Мы долго спорили на эту тему. Он внимательно слушал, но стоял на своем. Он повторял, что опасается: мол все это из-за нас (!?) этот мировой «сыр и бор». И мол, эта бодяга уже перетрансформировалась в мировую войну. В Третью мировую...

Касательно своей профессии и роде деятельности, Юрий все разъяснял достаточно цинично. Он довольно подробно описывал технологию своего творчества: сначала сочиняет мелодию, потом на нее накладывает, уже с помощью компьютерных программ, гармонию. И в конце – тоже на компе он оркеструет и аранжирует свое новое произведение. Почему он сказал, что сочиняет для «гадючников»? Он имел ввиду, что потребителем его продукции стают не филармонические залы или всякие там концертные «карнегихоллы». Он сочиняет для больших дискотек и развлекательных центров. Там, где не только танцуют, но и употребляют амфетамины, традиционную наркоту или как минимум, пьют виски с содовой... так сказать... Поэтому все почти разглагольствования Юрияизкишинева выглядели вполне цинически. Но слушать его было интересно, даже рассуждения о конспирологии и мировом масонском заговоре. Хотя от последних двух тем я за прошедшие годы войны изрядно устал.

Я потом долго раздумывал над его сентенциями и глобальными мыслями. Потом понял, что как и мы все, Юрий-молдаванин вполне сын своего народа и времени. Недавние фактически сегодняшние социологические исследования и опросы показали что граждане Молдовы настроены вполне в духе Папы Римского (хоть и не католики). Большинство опрошенных молдаван считают, что нужно «заморозить» российско-украинскую войну. А потом украинцы должны покинуть Россию оккупированные территории. Молдаване также выступают против увеличения военной помощи Украине. И если конкретнее, то: 58% опрошенных выразили несогласие с усилением европейцами и США военной поддержки нашей стране. За усиление высказалось всего 36 процентов опрошенных.

И о чем тогда можно еще дискутировать нашим дипломатам и политикам, если ни молдаване (которые слабаки на самом деле, и в любой момент могут оказаться под пятой РФ), ни прибалты, эстонцы, латыши и литовцы, наши традиционные партнеры, не хотят напрячь задницу, чтоб не допустить врага цивилизации в собственный же дом...

Я, между тем, выслушал в Египте на сей раз много историй моих соотечественников, которые бежали от войны и оказались в «третьих странах». Опять же, не называю имен и фамилий, – т.к. вот этой, например семье отдыхающих довелось хлебнуть лиха, пока они нашли свою «нишу».

Мария К., украинка из Луцка, как она говорит сама, – из самых бандеровских западных краев. Ее муж Виктор К. из Луганска. Он русский. У него был даже паспорт российского гражданина. Ну, так уж свела судьба: они растят теперь сына, а на войне потерпели много горя и страданий. Мария категорически не хотела ехать в Россию. А ее Виктор столь же безысходно, без вариантов, не мог оставаться в Украине. Ему наши чиновники просто не позволяли! Говорили, резво и с юморком беженцу из ЛНР: чемодан, вокзал, Россия! Они вдвоем долго колебались и ломали голову – как жить дальше? Потом нашли выход: доехали через Беларусь (пока еще можно было) до Литвы и сейчас обустроились в Каунасе. Тяжело. Все нажитое осталось в Украине. И ведь там, откуда убегали, и сейчас не стреляют и бомбы на падают, то есть их дом уцелел, – но вернуться туда не могут.

И таких историй, повторяю, услышал не одну и не две...

«И объяли меня воды до души моей!» – говорится в Библии. И эти строки Святого писания из Книги Иона, звучат на самом деле несколько шире, чем название известного романа. Они звучат так:

И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святой храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою обвита была голова моя.

Никто не сомневается в том, что море покрыло голову Ионы, что он нисшел «до оснований гор» и достиг глубины земли, как бы дошел до «верей» и «столпов», на которых держится шар земной. И этот библейский пассаж, как мне кажется, понимать в нашем современном случае надо следующим образом.

Важнейшая часть тела цивилизации (или голова Его, Ионы, то есть – душа человеческая) уже достигла предела и мирового дна. Очевидные вещи люди не хотят ни принимать близко к сердцу, ни тем более, пытаться исправить, преодолеть этот явленный миру натуральный сатанизм. Нам всем грозит погибель, очень просто все.