В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Пёс попал к Егору при необычных обстоятельствах: в лютый морозный вечер по пути с работы он забежал в магазин согреться. Возле входной двери, подтанцовывая и потирая закоченевшие ладони стояли несколько граждан бомжеватой наружности. Тщедушный мужичек с испитым лицом, в замасленной телогрейке и в стареньких кедах, держал в руках пушистого щенка…

Человеку всегда не хватает денег и любви.

Природа смастерила собаку. Её организм

вырабатывает любовь. Шерсть впитывает

ваши неприятности. Согласитесь, ни одна жена не встретит вас так, как собака!

Вынести мусорное ведро – три минуты.

Пёс встречает так, будто ты только

после амнистии.

Семён Альтов.



Пёс попал к Егору при необычных обстоятельствах: в лютый морозный вечер по пути с работы он забежал в магазин согреться. Возле входной двери, подтанцовывая и потирая закоченевшие ладони стояли несколько граждан бомжеватой наружности. Тщедушный мужичек с испитым лицом, в замасленной телогрейке и в стареньких кедах, держал в руках пушистого щенка и уламывал его купить не слишком трезвую тетку неопределенного возраста:

– Мадам, – напирал он хриплым прокуренным голосом, – вы наверное никогда не имели животных!

– Это я не имела? – возмутилась мадам. – Да у меня дома их целый зверинец: муж – баран, сын осел, а невестка змея!

– Ну так для полной коллекции не хватает кобеля. Этот щенок очень редкой породы. – не унимался мужик.

– Породы коктельтерьер! – съехидничал один из членов компании, вызвав смех остальных.

Мужик, не обращая внимания на обидную реплику, продолжал заливать:

– Мой свояк работает в цирке сторожем, он стырил этого щенка у известного дрессировщика. Отец у песика чемпион собачьих Олимпийских игр…

– По производству куршивых мосек, – съязвила тетка.

Исчерпав все доводы, мужик переключился на Егора:

– Брат, бляха-муха, покажи наш советский характер, не слушай эту дуру – возьми щенка. Это африканский бульдог, вырастет станет свирепым, как Майк Тайсон, будет тебе личная охрана, порвет кого хош, как Тузик грелку. Отдам за бутылку отравы для сугрева организма.

– Да за бутылку водки, я сама кого хочешь порву! – не унимался тетка.

Егор натиска не выдержал, взял щенка на руки и спросил:

– А чем его кормить?

Тетка и здесь не удержалась:

– Яйцами Фаберже. Всмятку!

Егор с мужиком направились к прилавку за гонораром. Продавщица, вручая мужику поллитровку, посетовала:

– Лучше б ботинки купил, ведь ноги себе отморозишь!

Мужик, улыбаясь щербатым ртом, заявил:

– Вы што, сударыня, какие ботинки, – здоровье дороже!

С этими словами он смачно поцеловал бутылку, поднял ее над головой, и с видом победителя направился к своей компании.

Когда пес подрос, стало очевидно, что ничего породистого там рядом не лежало, как и большинство его соплеменников он появился на свет в результате бесконтрольной селекции собак самых разных кровей, и от них унаследовал такие замечательные свойства, как злобность, смышлёность и верность хозяину. За полосатый окрас шерсти, он получил кличку – Матрос.

Как-то, прогуливая его на поводке, Егор повстречал своего давнего знакомого. Попили пивка и стали прогуливаться, толкуя «за жисть». А тут навстречу пышная свадьба. Собачья. Стая сексуально озабоченных женихов преследовала невесту, которая шествовала впереди свадебной процессии, развратно виляя тощим задом. При этом она периодически оглядывалась и её пасть не покидала блудливая ухмылка.

Егор, зная донжуанские наклонности Матроса, потуже натянул поводок. Пёс пару раз рванулся – не тут-то было. Он с грустью опустил морду.

– Задолбал он меня, – пожаловался Егор, - всю округу наделил своим потомством, их же с другим папашей не спутать, – полосатые, как матросики. Соседи уже требуют алименты. Приятель говорит:

– Чего ты дурью мучаешься, давай его того, помидоры отчекрыжим и вся любовь. Всё равно не породистый, на вязку никто не позовёт. У меня сосед ветеринар, это ему это дело, – как два пальца об асфальт.

Когда Егор согласился, пес поднял морду и как-то нехорошо посмотрел на хозяина, как будто все понял.

Среди ночи Егор проснулся по малой нужде. Жил он в стареньком частном доме с удобствами в глубине двора. В темноте идти туда было лень, и он пристроился орошать стенку своей хаты прямо с крыльца, как вдруг… из кустов молнией выпрыгнул Матрос и буквально на лету вцепился в то, что хозяин собирался ему оттяпать. От неожиданности и боли, Егор заорал во всю мощь своих лёгких и… проснулся. Сон был такой отчетливый, что он первым делом поспешил убедиться, что это не приснилось. Долго не мог заснуть, перед глазами стоял нехороших взгляд своего пса. Кастрировать его не решился.