Психолог Ольга Ярделевская: “Люди, которые готовят для нас новостную информацию, хорошо знают, что негативный посыл лучше воспринимается нашим мозгом”

Ольга Ярделевская – израильский русскоязычный психолог. Работает с с людьми, пережившими травму из-за утраты близких, вызванной расставанием или смертью, а также с последствиями таких травм.

- Ольга, расскажите, пожалуйста, почему человеку, пережившему утрату, нужен психолог?

- Это всегда тяжёлый стресс для потерявшего. Людям в этой ситуации нужна психологическая помощь. Психологи знают как работает стресс, постстресс и расстройства, которые он вызывает. Это известный механизм, которые есть у каждого человека, который его испытал. Если ты прошёл через сильный стресс, то будешь по этому поводу “синдромить”. Цель психолога – помочь человеку преодолеть их последствия.

- Вы недавно посетили Украину в рамках программы по оказанию психологической помощи украинцам, которые переживают разного рода душевные травмы в результате развязанной путинским режимом агрессии. Что это за программа? Кто её спонсирует, кто может принимать в ней участие? Как долго она продлится?

- Начну с последнего. Эта программа будет продолжаться пока у нас будут средства, силы, и необходимость в нашей помощи. Очень хочу надеяться на скорейшее окончание войны в Украине, но уверена, что необходимость в нашей помощи не отпадёт. Средства предоставляет американский благотворительный фонд “Crossbridges”, донорами которого являются простые американцы. Я являюсь директором психосоциальной службы.

- Какова “география” работы “Crossbridges”? Это только горячие точки или любых места, где людям может понадобиться психологическая помощь?

- Фонд работает по всему миру. Украинское направление возникло в первую очередь из-за путинской агрессии и из-за того, что нам, сотрудникам фонда, небезразлично то, что там происходит. Кто-то живёт там или ещё каким-то образом с ней связан. Это не только психосоциальная программа. Фонд передаёт подъёмники для инвалидов, коляски, остро необходимые медикаменты, поддерживает несколько детских домов и интернатов, где живут дети, потерявшие родителей. Может быть,- не хочу сглазить,- у нас получится привезти ребят из одного из интернатов под Львовом, в Америку. Просто для того, чтобы они знали, что есть другая жизнь, без войны. Детство бывает один раз. Если всё сложится, то эти поездки будут повторяться. Будем вывозить детей в мирную жизнь.

- С кем Вы работали в Украине?

- С несколькими детскими домами, которые патронирует “Crossbridges”, несколькими реабилитационными центрами. Была очень интересная работа с реабилитационным центром, который полностью эвакуировали из Харькова в Ивано-Франковск. Со всем персоналом и со всеми подопечными. В двухэтажное помещение, в котором остро нужен подъёмник – эвакуированы пожилые люди, которым непросто подняться по лестнице. Уже вернувшись в Израиль, я провожу в онлайн режиме консультации с некоторыми работниками. Это не учёба. Люди выгорают, им нужна подпитка. Работы у них очень много и надежда истончается. Страна более двух лет в войне. Это большой стресс. У людей есть ощущение, что их потихоньку “сливают” . У многих из этих психологов гибнут близкие.

- Какие травмы переживают люди, с чем они сталкиваются?

- Скажу так – всё, что вы можете представить, с ними уже произошло. Кто-то потерял близких, кто-то потерял конечности. Кто-то переживает острый постравматический синдром. Кто-то участвовал в боях и не может прийти в нормальное душевное состояние. Есть зависимые люди, которые начали принимать наркотики от страха и ужаса, через которые они прошли и проходят.

- Вы живёте в Израиле и знаю, что Вы помогали прийти в себя людям, чьи родные погибли в резне, устроенной ХАМАСом 7-го октября. Расскажите, пожалуйста, об этом.

- Я работала с волонтёрами, которые помогали ликвидировать последствия 7-го октября – собирали тела убитых. Приехала в Офаким 12-го октября, на 5-ый день после резни. Тогда уже разрешили выходить на улицу, несколько дней понадобилось для того, чтобы очистить этот район от хамасовцев. Улицы ещё пахли кровью. Мы в Израиле живём в войне, мы привычны к ней. Но такого не было никогда...Читала там лекции, немного разговаривала с родственниками погибших и родственниками заложников, с людьми, которые подверглись нападению – где-то спрятались и выжили. Спаслись. Конечно, они в совершенно разрушенном состоянии. В состоянии сильнейшего шока.

- Вы как психолог работали в двух странах, подвергшихся нападению, Израиле и Украине? Есть ли какое-то сходство в травмах, которые испытывают люди. С кем было работать сложнее – с пострадавшими в Израиле или в Украине?

- Сходство, конечно, есть. Когда психолог работает с посттравмой, он работает с тем впечатлением, которое оказало сильное воздействие на психику – участие в военных действиях, наблюдение, присутствие и т.д. Но в процессе работы на поверхности неизбежно оказываются детские травмы наших клиентов. Они разные. Вот эти, назовём их условно “тренды”, по моему мнению, в еврейских семьях одни, в украинских другие: в украинских семьях больше ответственности, больше требовательности к детям со стороны родителей, в еврейских семьях – больше суперопеки.

- Сейчас мы все переживаем очень турбулентное временя. На нас со всех сторон обрушивается поток травмирующих, порой страшных новостей. Как адаптировать себя к ним, оставаясь полноценно функционирующим человеком? Ваш совет?

- Несколько вещей. Во-первых, не забывать отдыхать. Сменять активную деятельность на отдых. Любой стресс сопровождается выбросом кортизола. Кортизолу нужно 5-6 часов для выхода из организма. С утра и в течение дня мы открыты целой серии потенциальных стрессов – пролитый за завтраком кофе, неудачно припаркованная машина, неприятный разговор с начальником, новости и т.д. Мы уже на взводе и кортизол продолжает вырабатываться. 5-6 часов его присутствия в крови становятся 10-12 часами. Не всё зависит от нас, но, по возможности надо постараться уйти в отдых, избежать эти непредвиденные стрессы. Дать кортизолу выйти из организма. За это время надо постараться не подвергаться дополнительному стрессу. Жить по принципу “слоёного пирога”. Напрягся – выдохнул, расслабился, заземлился. Вспомнить о любви и доверии к себе, к своему телу. Вообще больше любви. К себе, к окружающим. Помнить о своих близких. Окружение человека и отношения с ним очень важны. Если здесь благополучно, то и другие события воспринимаются иначе. Стараться ввести в свою жизнь как можно больше предсказуемости. Чем больше в жизни предсказуемости, тем меньше в ней стресса. Хотя бы того, который мы создаём себе сами. Для ключей, которые регулярно не находятся с утра, удобно просто найти постоянное место и т.д. Это не должны быть автоматические, но регулярные действия.

Что касается новостей. Если вы обострённо реагируете на новости, вам их лучше не смотреть. Из видеоряда приходит гораздо больше информации, чем то, что вы слышите. Наша амигдала, миндалевидная часть мозга, которая ответственна за формирование эмоций, и так всё время находится в состоянии тревоги, в подозрении, в ожидании чего-то плохого, ей всё время мерещится опасность. Амигдала работает быстро. Теменная кора, которая “успокаивает” амигдалу, работает медленно, и не всегда успевает за ней. Люди вообще очень тревожные существа.

Информации вокруг нас очень много. Очень часто это ложная и недостоверная информация. И вся она обращена к нашему страху. Люди, которые готовят для нас новостную информацию, хорошо знают, что негативный посыл лучше воспринимается нашим мозгом. Любая негативная информация проникает в мозу очень быстро и сразу создаёт нам определённое настроение. Мы это настроение транслируем дальше другим людям. А для удержания в мозгу позитива надо приложить какие-то усилия. Поэтому я предлагаю, во-первых, не смотреть новости, а читать. Во-вторых, выбрать какое-то определённое время для просмотра каналов, которым вы доверяете. Не надо быть ни аполитичным, ни жить вне общества. Но информация – это чистый яд, и её следует принимать очень дозированно, гомеопатически. Надо думать не только о физическом здоровье, но и о ментальном. От нас тоже очень многое зависит. Начинать надо с себя.