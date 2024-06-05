Генеалогическое дерево семьи Голдензак (Окончание)

После победы жизнь начинала налаживаться. Каждый год при Сталине хоть и немного, но падали цены на хлеб, масло, сыр. Народ боготворил Сталина. Без Сталина жизни нет! А репрессии продолжались. Миллионы людей в лагерях ГУЛАГа. Миллионы! И ни одного восстания! Или почти ни одного! «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» - пелось в известной песне.

1937 и последующие годы

Видимо, с головой Йосифа Сталина что-то произошло. Мания преследования, а, главное, мания величия. Невозможно иначе объяснить поведение тирана. В стране создалась система всеобщего преследования. Сосед писал доносы на соседа, врач на врача, портной на портного. А репрессивная машина работала. НКВД – Народный Комиссариат Внутренних Дел (позднее КГБ- ФСБ) превратился в орган поголовного террора. В газетах появились броские разоблачения: «Признался в том, что он японский шпион», «Вредители», «Всевидящее око народа», но, главное, «Слава народному вождю Иосифу Виссарионовичу Сталину!»

Наум и Малка жили тихо.

-Они сами себя съедят, - шептал Наум.

- Молчи, - отвечала Малка.

Репрессии коснулись и высших чинов государства: министров, академиков, офицеров. Из пяти первых маршалов Советского Союза трое: Тухачевский, Блюхер, Егоров были расстреляны.

Первым наркомом НКВД и первым расстрельщиком стал еврей Генрих Ягода. Его и самого расстреляли в 1938 году.

На вопрос судьи:

- Вы, Ягода, признаете, что вы предатель и изменник родины?

- Признаю.

- Вы сожалеете об этом, Ягода?

- Сожалею.

- О чем вы сожалеете, Ягода?

- Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял, - отвечал Ягода.

На международной арене СССР вовсю дружил с гитлеровской Германией. До последних перед войной дней из СССР в Германию шли вагоны с разными грузами, проводились совместные учения офицеров СССР и Германии, немецкие самолеты свободно летали над страной советов. И делили Европу. Тебе, Адольф Гитлерович, Чехословакия, а тебе, Иосиф Виссарионович, Западная Украина. В 1939 году войска Красной армии освободили Западную Украину. Местные не понимали, от чего и для чего их освободили.

В 1941 году Германия вероломно напала на Советский Союз. Вероломно потому, что нарушила многочисленные дружеские договора между Сталиным и Гитлером.

Расстрел высших офицеров безусловно отрицательно сказался на обороноспособности армии. Сталин дал ход назад. Армии нужны были люди.

Наум и Малка бежали в Казахстан от войны подальше. Там, в городе Кызыл-Орда встретили старость. Там и похоронены.



Их сын Соломон играл для солдат на фронте. Судьба хранила его. Переехал с семьей в Саратов.

Вторая Мировая война закончилась победой СССР и союзных армий. И показала, что мир, обычная человеческая жизнь – хрупкая инстанция, которая может в миг превратиться в пепел.

После победы жизнь начинала налаживаться. Каждый год при Сталине хоть и немного, но падали цены на хлеб, масло, сыр. Народ боготворил Сталина. Без Сталина жизни нет!

А репрессии продолжались. Миллионы людей в лагерях ГУЛАГа. Миллионы!

И ни одного восстания! Или почти ни одного! «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» - пелось в известной песне.

Ни разу русский народ не восстал против тирании…

Никита Сергеевич Хрущев

Восстал один! Хрущев Никита Сергеевич.

На ХХ съезде партии Хрущев зачитал доклад «О культе личности и его последствиях». Зал онемел. Народ ахнул. Тирана Сталина назвали тираном.

- Давай, Никита, давай, пинай мертвого льва, - говорили люди.

Что только не рассказывали о Хрущеве?

И сам прислуживал Сталину. И сам подсовывал расстрельные списки.

Правда!

И против евреев выступал: «Хотелось бы видеть столько евреев в шахтах, сколько я вижу их в институтах».

Правда!

И каблуком стучал по трибуне ООН: «Я вам покажу кузькину мать!»

Правда!

И ракеты на Кубу, чуть не спровоцировал ядерную войну.

Правда!

И хлеба не хватало в стране – одна кукуруза.

Правда! При этом все другие продукты были в изобилии.

И Крым по пьянке подарил Украине.

Ложь! Хрущев почти не пил, пьяным не был. Украину не дарил. Решение о передаче Крыма Украине после рекомендаций соответствующих институтов принял Верховный Совет СССР. Подпись: Ворошилов. Хрущев был за.

Вот, что сказал о Хрущеве мой знакомый еврей майор Цимблер, начальник нашего местного военкомата:

- Евреев не любил? Да, бросьте! Я только при нем и вырос по службе. И мои знакомые офицеры-евреи тоже.

- Космонавтику поднял. О Гагарине легенды пишут, а о Хрущеве, создавшем Гагарина ничего!

Очень важно: Хрущев родил дома- хрущевки. Пусть блочные, пусть простые, пусть маленькие пятиэтажки. Но миллионы людей после войны переселились из землянок и бараков в нормальные квартиры с центральным отоплением, водопроводом, канализацией.

Но, главное, вот это:

Плохой, толстый, непредсказуемый, Хрущев разоблачил «отца народов». Стоят на Колыме памятники жертвам сталинских репрессий, а о Хрущеве – ни слова? Именно Хрущев сделал великое дело для народа. Именно Хрущев распахнул ворота лагерей ГУЛАГа, реабилитировал большинство невинно осужденных. Говорят, мстил Сталину за расстрелянного сына. Не имеет значения. Вернул веру в справедливость. Страна начала прозревать. Спасибо ему!

Отменил цензуру. На волне литературной оттепели родились лучшие произведения советской литературы.

Марк Голдензак

Сын Соломона Марк, герой этого рассказа, также, как и отец, проявил большие способности к музыке. Сначала окончил с отличием музучилище, потом консерваторию. Решил попробовать силы в столице. Стал профессором Музыкального училища имени Гнесиных, самого престижного музыкального ВУЗа страны.

Женился на девушке Вере из города Симферополя. Вера с упоением рассказывала о городах Крыма, о прекрасных аллеях, цветущих круглый год, о Ялте, о Ласточкином Гнезде, о том, что в Крыму живут и русские, и украинцы, и греки, и крымские татары, и евреи караимы.

Свадьба была простой: ни родителей, ни раввина, ни хупы. Расписались и съехались жить на одной квартире.

Веру воспитывала бабушка. Отец был военным, скитался по гарнизонам Союза. Бабушка Сима и привила Вере основы еврейства. Что-то знал и Марк. Обычные советские ассимилированные евреи: немного истории, немного традиций, ни еврейского языка, ни религии.

Наконец-то собрались в Крым навестить любимую бабушку. Прекрасна земля Крыма, настоящая жемчужина.

Чей же все-таки Крым?

- Крым наш, - говорят мусульмане, турки, крымские татары.

- Крым наш, - говорят православные, и русские, и украинцы.

- Крым наш, - могли бы сказать иудеи. Но не говорят.

Почему?

Благословенная земля Крыма изначально принадлежала грекам, потом римлянам. Они назвали эту землю Таврией. И хотя, это было уж очень давно, признается всеми историками.

Дальше непонятно.

Великое царство Хазарское исповедовало иудаизм. Почти 400 лет хазары- иудеи так или иначе владели Крымом. Этот факт перекручивается, искажается и замалчивается историками. Да, и зачем нам правда? Полуправда лучше.

Вот она:

Хазары не были иудеями.

Хазарский народ не исповедовал иудаизм, только верхушка.

Хазары – тюркский народ.

Хазары растворились в истории.

Хазары не владели Крымом, а только жили там.

Словоблудие!

4 столетия хазары писали на Иврите, молились еврейскому богу, жили по еврейским законам. Кто они тогда?

Киевская Русь крестилась именно во времена хазар. Под давлением Византии новую веру приняла княгиня Ольга, потом сын ее Святослав воевал с хазарами, а внук Владимир крестил Русь. Много лет заняло крещение Руси. И не всегда народ соглашался.

Приблизительно в это же время появляется Ислам. И тоже, сначала верхушка, а потом насильно народ.

Хазары- тюрки? Возможно, и да. А как же венгры – мадьяры, изначально тюрки, в это же время, отделившись от хазар, ушли в Европу, согнали местных, образовали Венгрию, стали ревностными католиками. Памятник тюркским отцам-основателям стоит в центре Будапешта.

В то же время многие историки говорят о годах мирного сосуществования Руси и Хазарии. Русь приняла многие правила и обычаи Хазарского каганата.

Императрица Екатерина Вторая требовала от главного придворного историка России Карамзина убрать хазарский фактор из истории Крыма. И даже Сталин наказал советского историка и этнографа Бориса Рыбакова за правдивое описание хазар.

Некому защитить историю хазар. По мне факт еврейского владения Крымом неоспорим, имеет право на существование и упоминание в истории.

Россия владела Крымом 171 год плюс десять с 2014 года.

Украина владела Крымом 60 лет.

Турки - Османская Империя владела Крымом 296 лет.

Монголы – Золотая орда Чингиз Хана – 250 лет.

Иудеи- хазары – 350 лет.

Куда делись хазары – иудеи? Да никуда!

В Крыму крымчаки и караимы. В Киеве, Харькове, Херсоне- евреи. Колено Израилево.

Марк Голдензак младший

Соломон неожиданно рано заболел и умер в 56 лет, окруженный любовью жены и детей. Дети к тому времени были взрослыми и самостоятельными.

Марк Голдензак младший – четвертое поколение семью жил в Москве, работал в консерватории. Летом ездили в отпуск в Крым к бабушке Веры. Бабушка Сима рассказала однажды еще одну историю Крыма.

В 20-х годах на волне голода и разрухи американские евреи предложили финансовую помощь Советскому правительству. Американский Джойнт пытался профинансировать создание Еврейской Автономной Республики Крым. Программа называлась «Сан-Франциско». Джойнт давал деньги, Советское правительство выделяло земли в Крыму и разрешало переселиться туда евреям. Были организованы еврейские колхозы. На плохих землях- солончаках евреи стали получать неплохие урожаи.

В 1938 году еврейский Крым прикрыли. Сталину не понравилось. Подняв брови, вождь прекратил еврейское «безобразие». А лизоблюды написали: «Евреям – Крым, русским – Нарым». Еврейская Автономная область со столицей в Биробиджане показалась Сталину правильней для советских евреев, хотя и у этой земли были коренные хозяева, и это не евреи: якуты, нанайцы, удэгейцы. Но, отец народов с этим не считался…

В 1953 году умер Сталин. Умер загадочно, но очень вовремя. Раскрутив «Дело врачей», Сталин в очередной раз обвинил евреев во всех бедах страны. Уже были готовы товарные вагоны для евреев, «добровольно» переселяющихся в Биробиджан… Но умер! Совсем умер! «Дело врачей» прекратили, врачей вернули в больницы - как же без врачей.

Потом сняли Хрущева за «волюнтаризм» и «субъективизм». Как хотите, так и понимайте эти слова. Я бы сказал, Хрущев уволен за «неуживизм» со старыми сталинистами, и за «отменизм» привилегий номенклатуре.

Прошло еще несколько лет. Социализм чихал. В стране был дефицит всего. Слова Хрущева: «Сегодняшнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» стали анекдотом. В стране нарастал антисемитизм. Наступило время евреям бежать из СССР. Антисемитизм на работе, антисемитизм на улице, антисемитизм в кино, антисемитизм в университете. Еврейская жизнь в СССР была сведена к минимуму: ни еврейских школ, ни театров, ни поэтов, ни раввинов, ни синагог, ни мацы, ни хупы.

Марк в Нью-Йорке

Вот уже прошел год с тех пор, как Марк и Вера живут в Бруклине. Марк водит такси. Вера работает во врачебном офисе. Родился сын Сол – Соломон, названный в честь деда. Марк музыку не бросил. Играет частные концерты, появились первые ученики.

… Они прожили в Америке больше 40 лет. К старости переехал в теплую Флориду. Сын Сол вернулся в иудаизм.

К радости, родился маленький Наум – 6 поколение Голдензаков.

На стене большой квартиры у океана висят в рамках фотографии в таком порядке:

Марк, Наум, Соломон, Марк, Соломон, Наум.

Следующий 7 Голдензак, думаю, будет назван Марком.