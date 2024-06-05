Подборка стихов из книги «Морские Куплеты»

Море в лучах отливало опалом, Ярко алел небосклон, В дымке рассветной синеет бокалом, Бухта, поникшая в сон. Бездна великих, соленых просторов, Смыв непроглядный туман, Солнце выводит из облачных схронов, И золотит океан.

Рождение зари…

Должно вот - вот разбрызгать солнце,

Свои игривые лучи,

В разливах сочных гаснут кольца,

И отражения луны.

С певучим шелестом и тихо,

Плескалась оберег волна,

Ночная хмарь и звезды лихо,

Плывут, где прячется луна.

Пока, залита лунным светом,

И отдается желтизной,

Земля меняет краски цвета,

Чтоб утром встретиться с зарей.

Заря в наряде красноватом,

На фоне неба в янтаре,

Рассвет рождала рановато,

Сверкая оловом в траве.

Июль 2014…

Между сопок

Между сопок долины зеленые,

Соловьисто звенят … соловьи,

Изумрудом леса изумленные,

Серебрятся в оврагах ручьи.

Берега заливные, нагорные,

Глубь прозрачная, в искрах лазурь,

Океанские чайки проворные,

Задевают морскую глазурь.

Серебристая дымка туманная,

Над капризной тропою лесной,

Кедром пахнет и йодом дурманная,

В алом зареве слепит блесной…

В лучах яркого солнца рассветного,

Заблистала на травах роса,

Липко плачется с кедра столетнего,

В янтаре золотая слеза…

Август 2014…

Хрустальный залив…

Море в лучах отливало опалом,

Ярко алел небосклон,

В дымке рассветной синеет бокалом,

Бухта, поникшая в сон.

Бездна великих, соленых просторов,

Смыв непроглядный туман,

Солнце выводит из облачных схронов,

И золотит океан.

Там изумрудно – зеленые волны,

Млеют вдали серебром,

В море зеркальном искрятся колоны,

Нежно – живым янтарем.

Под ароматным дыханием ветра,

Тихий, хрустальный залив,

Вьется в лучах, как нарядная лента,

Мокрый гранит ослепив.

Сентябрь 2014…

Соленые дожди…

Неподвижный воздух полон,

Влаги теплого дождя,

Океана привкус солон,

На нарядах сентября.

Грациозна ширь морская,

Глушь становится мрачней,

Скалы мокрые блистая,

От дождя еще черней.

Было тихо в час дождливый,

Море скрыло звуки дня,

Только голос журавлиный,

Прозвучал в слезах звеня.

Грандиозная природа,

Выражение мечты,

Спит приморская погода,

Льют соленые дожди.

Сентябрь 2014…

Перлина над морем…

Лучистой каплей на закате,

Пылает вечером звезда,

Пустеет воздух в луной злате,

В объятьях южного креста.

Ночное море пылью звездной,

Искрит брильянтовым огнем,

Гранитный брег над бездной грозно,

Навис сверкающим литьем.

А на равнинах вод зеркальных,

Небесный свод весь отражен,

В нем аметист средь волн хрустальных,

Серпом расплавленным зажжен.

Застыла зыбь аквамарина,

Запахло йодом и сосной,

Горит над скалами перлина,

А рядом с нею звездный рой.

Октябрь 2014…

И в закатных лучах…

Бугреватая зыбь, цвета искр аметиста,

Золотою волной уплывает в закат,

Море в алых тонах по жемчужному чисто,

Одевает в лучах из сирени наряд.

Солнце падает в рябь золотистого моря,

Засветился туман изнутри берегов,

Веет влажный дымок от соленого поля,

Стая густо пестрит разноцветных мальков.

Море нежно блестит застилевшим муаром,

Пыль морская искрит, как живой диамант,

Старый риф поражен ярко – красным кораллом,

И в закатных лучах распустил чудный сад.

В золотистую даль и багровую бездну,

Солнце медленно в сон, незаметно ушло,

Гладь морского стекла вечереет любезно,

Отражая с небес лунных звезд серебро.

Ноябрь 2014…

Куб гранитный

Куб гранитный, неподвижный,

Погружает грани в море,

Парус фыркающий, пышный,

Рядом взмылся на просторе.

Небо словно развернулось,

Отдаленный рокот грома,

Дышит в скалах, пеной вздулась,

Океанская истома.

Молний блеск прорезал слабый,

Опускался мрачный вечер,

В щели скал забились крабы,

Не желая с бурей встречи.

В непроглядном мраке ветер,

Распоясался над бездной,

Куб гранитный грудью встретил,

Шторм с волною не любезной.

Январь 2015…

В мареве соленном…

В белой окантовке,

Нежного прибоя,

Волны гнули бровки,

Осерчав от зноя.

Выбелены пляжи,

Солнцем беспощадно,

Обжигая даже,

Тени сосен жадно.

На камнях прибрежных,

Душное безлюдье,

Риф застыл небрежно,

Ломаною грудью.

Бриз полу устало,

Слабо плещет море,

Бухта не дышала,

В каменном заторе.

Солнечная пена,

В рамке золотистой,

Берега согрела,

Белизной лучистой.

Голубых волн запах,

Кожи океана,

В смоляных накатах,

Хвойного дурмана.

Белый шар в зените,

Жареная влага,

Закипит в граните,

Опьянит как брага.

Посоленный белью,

Уголок песочный,

Опрозрачен мелью,

И кораллом сочным.

Льнут к пескам парные,

Вяло, утомлено,

Синь и сонь морские…

В мареве соленом.

Август 2015…

Помню…

Помню солнечное утро,

Помню игры солнца,

Облака из перламутра,

В трелях птичьи кольца.

И эмалевое небо,

Над зеленой сопкой,

Яркий свет кричащий слепо,

Над таежной тропкой.

Помню, как катилось эхо,

Набирая силы,

Океана песнь со смехом,

В чайках белокрылых.

Нежный шелк тропинки к морю,

Плеск волны упругой,

С алой влагой… сладкой солью…

От рассвета смуглой.

Помню ливни золотые,

Помню зелень хвои,

В жадном цвете дни морские,

Бронзовые зори.

Край задебренный, таежный,

Синие туманы,

Как ворчит во сне тревожно,

Океан румяный.

Помню ландыш приподнявшись,

На носке стеблистый,

От дождинок закачавшись,

Набухал игристо.

Помню дрожь росы на листьях,

Голубые дали,

Помню и храню… все в мыслях,

С грустью… и в печали…

Апрель 2020… карантин…