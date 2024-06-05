УХОДИТ ПОКОЛЕНИЕ ТИТАНОВ
Опубликовано 5 Июня 2024 в 07:27 EDT
Уходит в вечность, растворясь вo мраке.
А мы? B cвoем кругу самообманов,
С рукой, повисшей в глупости и драке...
Уходит поколение Великих
В даль, унося чудесные мгновенья.
Все больше в окружение безликих...
Расплата за чужие прегрeшения?
Немножко грустно, холодно и сыро,
Стрелой пронзают острые вопросы.
Потеряны навеки ориентиры?
Или это может перекосы?
Они лишь кажутся: надолго и крутые,
Пока осядет пена, растворится
Они –Титаны тоже не святые,
Они уходят в вечность, чтоб смириться...
Смириться, прикрываясь облаками,
Куда не долетит маразма рой.
Чтоб заниматься чистыми делами
И не принять, увы, последний бой...
С невежеством, растленьем без морали,
Где нет просвета от игры престолов
Наверное немного вы устали
С отсутствием присутствия бесполых...
Уходит в вечность клан Титанов,
Нам оставляя выиграть бой без правил
Прорвать замкнУтый круг обманов,
Наследием, которое оставил...
03.22.2024.
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