Уходит поколение Титанов, Уходит в вечность, растворясь вo мраке. А мы? B cвoем кругу самообманов, С рукой, повисшей в глупости и драке... Уходит поколение Великих В даль, унося чудесные мгновенья. Все больше в окружение безликих... Расплата за чужие прегрeшения?

Немножко грустно, холодно и сыро,

Стрелой пронзают острые вопросы.

Потеряны навеки ориентиры?

Или это может перекосы?

Они лишь кажутся: надолго и крутые,

Пока осядет пена, растворится

Они –Титаны тоже не святые,

Они уходят в вечность, чтоб смириться...

Смириться, прикрываясь облаками,

Куда не долетит маразма рой.

Чтоб заниматься чистыми делами

И не принять, увы, последний бой...

С невежеством, растленьем без морали,

Где нет просвета от игры престолов

Наверное немного вы устали

С отсутствием присутствия бесполых...

Уходит в вечность клан Титанов,

Нам оставляя выиграть бой без правил

Прорвать замкнУтый круг обманов,

Наследием, которое оставил...

03.22.2024.