Мнимый "пуп земли" или Политический самозванец

Кто в наши дни (точней: уже в последнее десятилетие) скажет, что в безбрежней России можно вольно высказаться поперёк мнению Путина? Покажите мне такого свободолюбца да ещё всё ещё на свободе в границах страны. Фиг вам! Не найдёте! Власти справились с таким безобразием. По струнке все держатся или, скрючившись,помалкивают.

Не просто жить в Богом данной России. Как говорится, шаг влево, шаг вправо — расстрел. Ну, до расстрелов дело пока не доходит, но поводы для уголовных наказаний находятся самые невероятные.

Наказывают за всё, но не профессора Соловья. Со времени итальянского фашизма стала известна формулировка: "Друзьям всё, врагам закон!" Слушаю Соловья, и, кажется, что по такой классификации он в друзьях российских сил неправопорядка. Раз за разом обещает Соловей, что когда мы придём к власти, то немедленно... Ах, как много хорошего сделает эта неведомая команда, впереди которой со знаменем в парадной форме — с бабочкой или шейным платком — величественно стоит В.Д. Соловей.

Трудно выдержать серьёзный стиль разговора при обсуждении баек этого не нейтрального фантазёра. (Сказал бы балабола, да боюсь, что высокий читатель не простит мне такого просторечия).

Дважды два — ни черта — пусть будет пять, сгодится для олухов царя небесного, пережуют, не отрыгнут... Так и кажется, что это подтекст высказываний Соловья. Я много лет не избегаю интернетовских встреч с В. Соловьём. Сегодня меня больше интересует не высказываемые взгляды Соловья на широкий ряд событий, а психология немолодого человека, театрально фрондирующего с мнимым знанием, доверительно, вкрадчиво вводящим людей в заблуждение. С какими целями, с какими стимулами, почему???

Отталкиваясь от вчера и сегодня

Я выбрал такой подзаголовок с прицелом на следующий подзаголовок о завтрашнем дне. А вспомнилось, в порядке шутки, виртуозное сочетание почти лингвистической игры слов — отменная фраза: Завтра сегодня станет вчера. Этакое лирическое отступление...

Профессор Соловей без излишней скромности представляет себя следующим образом: "Известный российский политолог, общественный деятель и блогер. Самый влиятельный неправительственный политический эксперт России (по оценкам Администрации президента и ФСБ)". В нём всё комильфо. Не бывает дирижера перед оркестром или фокусника на эстраде, одетых кое-как. Представителен и элегантен.

Уже много лет В. Соловей пытается быть заметной фигурой. После ухода от преподавательской деятельности он неоднократно примыкал к тем или иным социальным демаршам.

Помогите, по-возможности, разобраться. То ли весь мир спятил, то ли Соловей над всем миром потешается. Who is mister Putin? Президент самой большой по территории страны мира или окоченевший полгода тому назад труп? Законы, представительские доклады и выступления... Наконец, выборы, инаугурация и международные визиты... Весь мир молчаливо приемлет status quo.

26 октября 2023 г. на telegram-канале генерала СВР появилось сообщение:

«Внимание! В данный момент происходит попытка государственного переворота в России! Президент России Владимир Путин умер сегодня вечером в резиденции на Валдае. В 20:42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть». Вскоре появился комментарий Валерия Соловья: «Сообщение о смерти Путина распространяет мой двойник».

С настойчивостью, достойной лучшего применения, мы слышим утверждение о смерти Путина 26 октября 2023 г. — "гарантирую на 146%". С этого момента везде и всюду "мальчик на побегушках" — двойник выступает в качестве президента.

Цифра 146% — это сочное обращение к выборам 2011 года, когда в таблице текущих данных по Ростовской области появилась цифра принявших участие в выборах — 146%. Она как бы прилипла к оценкам тогдашнего председателя центральной избирательной комиссии В.Е. Чурова. Но можно со сто процентной уверенностью утверждать, что сам председатель знал истинную цену официальным итогам голосования и этим выскочившим 146%. С небольшим риском ошибиться, могу предположить, что и Соловей знает цену запущенной им от своего лица и от лица мифического генерала СВР утки о смерти президента.

Это панама, которой мир не знал за всю многовековую историю. Соловей улыбается и твердит: нет президента — на 146%. Все знают, но не хотят связываться с опровержением частного мнения. Даже столь острого...

У Соловья задатки великого актера: ему верит зритель, он говорит убедительно. Диапазон его тезисов очень широк, он подаёт их как плод доступной только ему информации от специальных источников. Солидная внешность, хорошо поставленный голос, опыт лекционного общения с аудиторией — всё ему в помощь. Он Мастер, владеющий многими секретами управления аудиторией.

Для подтверждения своей (и генерала СВР) версии смерти Путина, как всем известной, он утверждает, что это известно и руководителю Китая Си. Он знает, что с ним ручкается не Путин, а белорусский слесарь, подмалёванный под президента соседней страны. Ну прямо, гоголевский сюжет для ещё не написанной фантазии. За стенами остаётся вся представительная делегация, а с этим плотником Си распивает чаи и потчует его по китайскому этикету... За кого надо принимать председатель КНР, который якобы общается с двойником в сладких надеждах на достижение своих целей, смотрит на него как на равного.

Вы можете подумать, что это я такой недоверчивый. Ничего подобного! Сам Соловей на вопрос интервьюера о высказывании одного из представительных политических деятелей без обиняков ответил: "А скажите, почему мы должны верить (имярек) на честное слово?"

Время, конечно, расставит точки в этой проблемной ситуации.

Я не хочу скрывать своего скептического отношения к импозантной фигуре доктора наук Валерия Соловья. Мне хотелось бы верить в надёжность источников информации, излагаемой профессором. Но анализ нюансов этой информации на протяжении всех последних лет, зарождает основательные сомнения.

Вспомнилась старая одесская шутка, привнесенная на эстраду Утёсовым: вчерашняя хохма в Одессе уже не хохма. Вероятно, поэтому в какой-то момент Соловей с генералом СВР решили подновить судьбу легенды залежавшегося в холодильнике тела президента и сообщили о предполагающейся тайной кремации. По-видимому, такой вариант обновления не пришёлся по вкусу аудитории (или заказчикам), и после пары упоминаний тема исчезла. Стёрлась...

Устремляясь в завтра

Очень старой проблемой является критерий истинности. Можно напомнить, что символом Чурова стала надёжность в 146%. Соловей порой, шутя, прикрывается этой цифрой. В частности, по поводу достоверности сообщения о смерти Путина. Но твёрдо оценивает эффективность своих прогнозов в 85-90%. Вот так на глазок, но убеждённо...

Можно долго философствовать о цифровых оценках предсказаний при невозможности достаточно определённо сопоставить предположения с результатом. У меня возникло предположение, что подобную цифровую оценку можно было бы получить, сопоставив списки купивших билеты на платные интернет-встречи В. Соловья. Процент совпадения имён мог бы с некоторой степенью приближения служить такой оценкой. Почему?.. Да, очень просто. Если мнения выдаёт на гора балабол, то нормальный человек во второй раз не будет выкладывать свои деньги, чтобы услышать очередные фейки. Если беседа содержит реальную информацию, то многие будут рады вновь обогатиться недоступной в прессе информацией. (Маленькая загвоздка: кто бы мог дать такую информацию объективно?..)

Я внимательно прислушиваюсь к самооценкам Соловья, перспективам его деятельности. Он в этих вопросах очень серьёзен и считает себя вправе просить собирать пожертвования. Каждая его передача заканчивается таким прочувствованным обращением. Я слышу конкретное лицо с его личным мнением. Он предлагает себя как перспективного вершителя судеб страны. С чёткой определённостью он отвечает на вопросы о первых шагах после прихода к власти. Совсем не в домохозяйстве или на предприятии. Это общегосударственные масштабы. На каком основании?.. Вопрос повисает в воздухе, так как ни о каких поддерживающих его организациях и даже людях речь не идёт. Один, как перст!

И возникают в этих восходящих и нисходящих потоках лёгких завихрений встречные вопросы: кто ты, милый мечтатель, чтобы формулировать первоочередные шаги новой государственной власти, какой вошедший во власть орган будет нуждаться в столь очевидных советах? Так и кажется, что детишки в песочнице играют в папу-маму...

Следует, конечно, оговориться, что в числе соратников упоминается таинственный генерал СВР и некоторое всемирное сообщество или братство — по отрывочной информации представить трудно. Чтобы не исказить информацию, постараюсь дать резюме словами Соловья.

Профессор Соловей является представителем международной организации, которая сильнее ФСБ, внешней разведки и российского Генштаба. "Я — ассоциированный член восточноевропейского филиала одной из этих организаций", — признался Соловей. У этой организации нет названия. Это не оккультная организация, но она "политико-мистического свойства. Ее возможности превосходят любое человеческое воображение. Эта организация влияет на мировую политику самым непосредственным образом". По словам Соловья, он имеет постоянную связь с этой организацией, и эти каналы связи невозможно засечь. Эта организация обеспечила ему, Соловью, беспрецедентный для России уровень безопасности.

Верить или не верить?.. Естественно возникающий вопрос. У меня давно сформировался ответ: не верю! Я бы так однозначно и поступил бы в собственном описании, но я взялся попытаться привлечь на свою сторону строго оценивающего факты читателя. Поэтому я пытаюсь обосновать личные доводы, приведшие меня к не восприятию утверждений В. Соловья. Не доказательствам — это остаётся за Соловьём, а собственные полочки, на которые выложились фантазмы Соловья. Замечу, что в болезненных проявлениях фантазмы часто являются составной частью паралитического бреда величия. (Уж не наш ли это случай?)

Что же сделает таинственная команда под предводительством Соловья, придя к власти? Попробуем перечислить первостепенные шаги в его подаче: освободит всех политических заключенных, а также осуждённых по экономическим преступлениям; повысит значительно пенсии и обеспечит пенсионеров бесплатными лекарствами или, как минимум, со скидкой 75% и выше; отменит решения о повышении пенсионного возраста.

Не очень даже важно, какие конкретно шаги замысливает предполагаемый своим сознанием правитель. Важно то, что человек, наделённый в этот момент только микрофоном, чувствует себя вершителем судеб народов. Представляется, что это не менее опасно, чем уже существующий авторитарный правитель.

Сладкая удача поймать легковесного предсказателя событий "за руку". Но часто, даже когда лживость очевидна, не в наших силах доказать это. Тело Путина в холодильнике — один из примеров такой ситуации. Нет ничего проще для людей, контактирующих с Путиным и его дочерьми провести генетический анализ. Ответ был бы однозначным для любого результата. Замечу, что при анализе ДНК обеих дочерей выявилась бы лживость ещё одного свидетельства Соловья, что старшая дочь, рождённая через два года после брака, не родная для официального отца. Но такие варианты требуют заинтересованности второй стороны, и таким образом, до некоторой степени признания весомости фейковых заявлений Соловья.

Самостоятельная деятельность президента — не сочетается с мальчиком для представительства на его месте. Уже после возвращения из Китая Путин встретился с Мантуровым и Чемизовым (без премьера). Если это двойник Васильич, то каков вес частных встреч двойника для представительства, кому это было бы нужно?

Простейшим примером лживости заключений Соловья может служить ответ на вопрос о ядерном чемоданчике. Соловей твёрдо заявил, что контроль над ядерным чемоданчиком президента осуществляет Патрушев. В тот же день в Китае вслед за идущим навстречу Си Путина офицер шёл с этим мифическим чемоданчиком. Президентский чемоданчик размножился. Невозмутимый Соловей, конечно, парировал бы, что за двойником несли "двойника" чемоданчика. Так что приходится вернуться к жёсткой формулировке римского права о бремени доказательств, — а до этого следует доходчиво без горя от ума сказать: "Послушай, ври, да знай же меру!"

Если бы власти считали, что в высказываниях Соловья есть хоть какой-нибудь вес, то они давно опубликовали опровергающую информацию. При нулевой цене — нет никакой реакции. Собака лает — ветер носит.

Всем известно, что комментарии к любому тексту являются, как правило, букетом колючек разной степени опасности для читающего. Редко вклиниваются положительные оценки. Соловей для доказательства отсутствия с октября прошлого года живого президента сослался на ютуб генерала СВР со сравнением голосов давнего Путина и Путина наших дней, подаваемого автором как голос двойника. Приведены несколько пар сравнительных фрагментов. Читаем комментарии. Все как один твердят: сравнение голосов и манеры говорить убедили каждого комментатора, что это одно и то же лицо. Не слабо! Ай да убедительный Соловей! Опростоволосился!

Я вынес в заглавие спорность некоторых утверждений профессора Соловья. Но само такое утверждение в некотором подходе спорно. При простом подходе: все такие формулировки Соловья это заигрывание с общественным мнением, поиск популярности, а, возможно, и, pardon, материального выигрыша на пожертвованиях, закрытых лекциях и ютубовских поступлениях. Фейки в устах опытного словесного виртуоза порой оборачиваются звонкой монетой...

В. Соловей, главный источник важной информации, облечён высоким общественным доверием. Популярен его YouTube канал, он частый гость на множестве новостных интернет каналах. Его высокий академический уровень позволяет предположить ответственность за выдаваемую информацию, её фактическую подтверждённость и доказуемость. Бремя доказательства — гносеологический принцип, который указывает, что доказательства истинности утверждения лежит на том, кто заявляет его истинность.

Если заявляющий не предоставил доказательств, то высказанное им утверждение считается необоснованным, и оппонентам не следует далее спорить. Со времён римского права такой подход общепринят. Стала традиционной афористическая формулировка этого принципа, известная как «Бритва Хитченса»:

Всё, что можно бездоказательно утверждать — можно бездоказательно отклонить.

При всём желании верить информации Валерия Соловья, приходится констатировать, что она не имеет надёжного подтверждения. Это на основе общепринятого подхода бремени доказательства можно интерпретировать как предположение или слухи.

Мне кажется, что многое в тактике Соловья по внесению неординарной информации в массы, является сбором профессиональной информации по воздействию на массового слушателя различных видов информации. Через некоторое время профессор Соловей в солидной монографии познакомит нас с различными аспектами своей неординарной работы.

Мне приходится держать себя в ежовых рукавицах, чтобы не использовать возможность прямых оценок лживой представительности В.Д. Соловья. Манерность поведения "мнимого чистюли" делают лживость высказываний особенно нетерпимыми.

Я попытался акцентировать внимание только на нескольких мелодиях соловьиных трелей, твёрдо вошедших в репертуар В. Соловья. Надо сказать, что его акценты хорошо ложатся на слух и вряд ли найдётся день-другой, когда Валерий Дмитриевич не блеснёт на экранах мониторов. Он, как магнит, притягивает аудиторию. Вероятно, каждый находит в его высказываниях своё: кто — информацию (за некоторую — даже несут сладкий куш), кто бодро веселящие моменты. Но не день за днём, а год за годом он на слуху! Очковтирательство, хорошая мина при нечестной игре...

Вы всему этому у Соловья верите? Я — нет!