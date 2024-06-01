ИВАН ГРОЗНЫЙ (поэма)

Огромная благодарность

Эдварду Радзинскому

За замечательную книгу

«Иван Грозный»

“Учитель… Учитель…“ (И. В. Сталин)

ПРОЛОГ

«Не беспокойте прах усопших!»

Просили старые узбеки.

Страшны деяния безбожных.

Забыли о душе! О человеке!

Диктатора предупреждали старики:

«Заплатишь дорого за злодеянья!»

Но Сталину, как видно, было не с руки

Прислушаться, и ожило *кровавое деянье.

*кровавое деянье – Академик Герасимов вскрыл могилу Амира Тимура Великого и через три дня началась Великая Отечественная Война.

Четыре года жесточайшей бойни,

Которой мир не видывал доселе.

Бог покарал и *лидер недостойный,

Уйдя в могилу, был развенчан. Канули метели

Проклятых лет, когда «кремлёвские бояре»,

По наущению *Великого Сасо,

Россию привели к ужасной сваре,

Вспять повернув отсчёта колесо.

В двадцатый век опричнина ворвалась.

Четыре сотни лет ушли в небытие,

И связь времён исчезла – нить порвалась.

*Иосиф Грозный властвует в стране.

В Москве, в Кремле хозяева престола,

Иван с Иосифом – два брата близнеца,

Россию заливают кровью без конца.

Страна сама напялила оковы,

Сковав не только тело, душу вместе с ним.

*здесь - И. В. Сталин

И понеслись доносы друг на друга.

Девиз: «Мы всех врагов искореним!»

Так власть в стране забрали слуги.

Министры-дьяки из сословий пыли

Заполонили Царский Двор и *ВЦИК.

А управлял страной больной старик,

Иван и полубог Иосиф Джугашвили.

Учитель - **Рюрик, Сталин – ученик,

Злодеи из Шекспировских трагедий,

В историю ворвались лишь на миг,

Но видит Бог, напакостить успели.

Учителя ***могилу он не вскрыл,

Боялся потревожить душу старца.

*ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.

**Рюрик – Иван IV Грозный был из рода скандинавских Рюриков.

***…могилу… - Академик Герасимов вскрыл склеп и восстановил облик Царя Ивана Грозного в 1963 году, через десять лет после смерти Сталина.

Ушёл из жизни Сталин, как и жил:

Один. Холодной ночью. В марте.

ВСТУПЛЕНИЕ

Рождался «новый свет» - колосс Россия.

А в Западной Европе шла война.

Бездетный, во печали, князь Василий

Считал, что в дом вселился Сатана.

В монахини постриг жену Соломониду,

Отправив бабу в дальний монастырь

И, затаив смертельную обиду

На всех бояр, женился. Счастлив с виду.

Надежда – народит жена сынов

И воцарится в доме князя счастье.

Наследники – мечта отцов,

Когда отцы князья. Князья при власти.

И появились в доме князя дети.

Жизнь потекла в Кремле по протоколу.

Красавице *Елене Глинской выпал жребий

Родить наследника российскому престолу.

Родился сын, в честь деда названный Иван,

Но счастьем наслаждался князь три года.

Проклятие Соломониды по пятам

Шло за семьёй. Василий умер и пришли невзгоды.

На трон восходит юная княгиня,

А княжит **Оболенский, милый льстец.

Боярства цвет в оковах ныне.

Страх обуял весь княжеский дворец.

Пять лет правления Елены…

И снова смерть приходит на порог.

Князь Оболенский ей пришёл на смену,

Но схвачен. Пыток выдержать не смог.



*Елена Глинская – Дочь литовского вельможи, перебежавшего от польского Короля к московскому правителю. Московские бояре были не довольны этим браком и объявили его блудом.

**Оболенский – Князь Плетнёв-Оболенский, фаворит Елены.

Бояре ненавистные друг другу.

Грабёж, убийства, местная вражда

Вели Россию в темень – в никуда…

У власти были воры-слуги.

А он, Иван Четвёртый, рос во тьме.

Он знал, что мать и Оболенского убили.

Он прожил восемь лет на самом дне.

Кого любил – всех порешили.

И он запомнил жизни той урок.

Он, мальчик-князь всея Руси Великой.

Он вырастал, затворник дикий.

Молчал… Глотал обиды, сколько мог.

Бояре знатные да Шуйские князья,

Хозяева Московии, Рязани

Ходили в царских шубах, гнали сани,

Увешанные златом до нельзя.

Летели годы… мальчик подрастал.

Любил читать и многому учился.

И Двор однажды сильно удивился,

Когда ребёнок отроком предстал.

РОДОСЛОВНАЯ ОТРОКА

Тринадцать лет

Великому Ивану.

Растёт мальчонка…

Кровоточат раны.

Те раны –

Боль души.

Родителей убийство!

Но Ваня не спешит

Отмстить

Князьям, боярам.

Придёт их час,

Заплатят. И не мало!

Века назад

Князь Юрий Долгорукий

Построил город.

Разлетелись слухи,

Что град силён,

Богат, благочестив.

Москвою наречён

И Кремль красив.

И потекли

Князья да люд торговый

В Москву.

Разросся город новый.

Дворцы, соборы,

Как грибы

Росли. Богат народ –

Нет голытьбы.

Спасибо Рюрикам,

Создателям России.

Страна цвела,

Росла, входила в силу.

Иванов дед,

Народом звался «*Грозный».

Был лют, умён,

Политик был серьёзный.

Взял в жёны

**Византийскую Софию,

Возвысив

Православную Россию.

***Царевной Цареградской

Назвалась София.

Приданное Ивану –

Титул Византии.

Имперский сан

Подстать российскому Владыке.

Легенд достоин

Князь Иван Великий.

*Грозный – Иван III (1440 – 1505 г.) Великий Князь с 1462 по 1505 год.

**Византийская София – Софья Палеолог (1455 – 1503 г), жена Ивана III, Великая Княгиня с 1472 по 1503 год.

***Царевной Цареградской – Назвав себя сим титулом, София передала наследие Императоров Византии Ивану III.

Смешная *битва на Угре -

Последний бой с татарским Ханом,

Подобна пацанов игре:

Убитых нет, никто не ранен.

Хан на восток,

Иван на запад

Без крови

Порешили драпать.

Так кончилось

Татаров иго.

Смешно? Увы.

И некрасиво.

В кремле воздвигли

Каменный вигвам,

Где народится

Внук его, Иван.

*Битва на Угре – Князь Иван приказал войскам отступить, а они побежали. Татарский Хан, опасаясь ловушки, ушёл восвояси. Татарское иго закончилось смехом.

А к небу рвутся будто сами

Собор Успенский,

Грановитая Палата.

Растут дома, объятые *лесами.

Погиб Рим Первый,

Византия – Рим Второй.

Встаёт Рим Третий

Над Москвой рекой.



Тринадцать

Мальчику Ивану.

Он вырос,

Вспомнил сердца раны.

За Шуйских

Первым заплатил **Андрей,

С Царём заговорив,

*лесами – здесь, строительные леса и леса вокруг Москвы.

**Андрей – Князь Андрей Шуйский был тайно убит в 1543 году.

Как с дворнею своей.

Бояре флюгером

Вертелись.

Ругали за глаза,

В лицо корить не смели.

Взошёл на плаху

Фёдор Воронцов –

Любимец бывший

Встретил праотцов.

Ванюша пьёт,

Насилует… Забавы!

Холопы хвалят –

Миг слюнявой славы.

Котёнком звали

Маленького Ваню.

Теперь он тигр

С мощными клыками.

ДВА ВЕНЧАНИЯ

Семнадцать парню.

Поумерил пыл,

С которым

Веселился и кутил.

Он изменился:

Взгляд тигриный – колкий.

Да затаил в душе

Обид осколки.

Обид из отрочества,

Детства.

Дела вершить пора,

Найти невесту.

Венчанья два,

Московия ликует!

России первый Царь

Распятие целует.

Митрополитом

Шапка Мономаха

Главу венчает.

Славы смесь со страхом.

Иван Четвёртый,

Князь всея Руси,

*И Царь – мечты сбылись!

Бог дал то, что Иван просил.

Пиры утихли

Через две недели.

Царь молодой

Задумался о деле.

Нужна невеста

Для продленья рода.

И он, послушав

Мнение народа,

Решил –

Женою будет россиянка!

Опасны власти

*И Царь – Впервые на Руси Великий Князь всея Руси короновался Царём.

Жёны – иностранки.

Бояре да князья

Советов дали кучу:

Престолы европейские –

Куда, де лучше.

Но Царь неумолим,

Он здесь Владыка!

Знать зубы скалит,

Злобно похихикав.

В Кремле смотрины –

Царскую невесту

Иван Четвёртый

Выбирает. Тесно

В приёмной зале

Царского дворца.

Здесь сотня девушек,

Достойнейших венца.

Краса Московии

Ведёт борьбу за трон.

Ни церковь не князья

Решают. Только он!

Да, он!

Всея Руси хозяин,

Что властью наделён.

Он – всем холопам барин.

Романова,

Красавица Анастасия

Всех краше.

Всё. Ликуй Россия!

*«Что лилия

Меж тёрнами она» -

Сказал Иван:

«Сие моя Жена».

Пирует знать –

Вино да сласти.

Так род Романовых

Пробрался к власти.

*Здесь – Цитата из Библии, произнесённая Иваном.

МОЛОДОЙ ЦАРЬ

Божья кара

За грехи!

Два пожара

Велики.

*Боль апреля,

Страх июля.

Люди

В горе утонули.

Потерявших кров

Так много!

В **Воробьёво

Путь - дорога.

Чернь кричит:

«Отдай нам Ляхов!

*Здесь – Два пожара в Москве, в апреле и в июле 1547 года.

**Воробьёво – Небольшое село под Москвой, где спасались от пожаров Иван и Анастасия.

*Анну стерву

Прямо на кол!»

Глинская

Была во Ржеве

С сыном Мишкой,

Вместе в деле.

Преуспел.

Богат он очень,

Глинский, князь.

Умён и точен.

Воробьёво.

Шум. Толпа

Крови жаждет.

Голытьба!

Успокоили на время,

Страхом обуянный сброд.

Царь в Москве

*Анну… - Анна Глинская (? – 1553 г.) сербского происхождения, обвинённая народом в колдовстве.

Дела ведёт.

А, когда

Утихли страсти,

Царь дал волю

Гневу, страсти.

Вышел быстро

На крыльцо

И призвал к себе

Стрельцов,

Дав приказ

Стрелять в толпу,

И ушёл к жене,

В избу.

В миг поник

Народ мятежный.

Главарей

Казнили спешно.

ПОП СИЛЬВЕСТЕР

*Адашев, Алексей,

Не знатный дворянин,

Явился пред царём скорей,

Заговорив, как господин.

Он был священник

В церкви домовой Владык.

Наставник и духовник

Из пожарища возник.

И тоном ментора,

Царю не давши слова,

Он, как родитель объяснил,

*Адашев, Алексей – Был священником Богоявленского Собора в Кремле, под именем Сильвестер. После пожаров 1547 года он стал на тринадцать лет советником Царя Ивана IV.

Что есть пожарищ сих основа.

То кара Божья за дела,

Что Небесам, увы, противна.

Что юность в прошлое ушла.

Что время править властью сильной.

В глазницах страх, вострепетали кости.

Царь вздрогнул. Поп Сильвестер прав.

Я – буйный конь, что удила завзяв,

Смерть сею, выход давши злости.

Отныне мне, Великому Царю,

Не дело пьянствовать с друзьями.

Перед *иконой Иоанновой молю,

Исправлю всё, своими же делами!

И Настенька, любимая жена,

*Иконой Иоанновой – Перед иконой Иоанна Предтечи, на которой у корней не плодоносящего дерева, лежал топор.

По-Божьи жившая, сказала со слезами:

«Живи Евангелием. Истина одна –

Мы все равны пред Небесами.»

И он смирился. Тигр задремал.

Тринадцать лет достатка, благоденства.

Как ласка матери, оставшаяся в детстве.

Хороший Царь на троне восседал.

На Красной площади народа тьма.

*Земской Собор Руси Великой.

На Лобном Месте Царь – страны глава,

Высокий, стройный, с освящённым ликом.

Он повинил бояр за злобные деянья,

За кровь и слёзы невиновных душ.

Сказал, что чист от крови и, что будут воздаянья

*Земской Собор – В 1550 году Царь Иван IV собрал не в Кремле, а на Красной площади, для всего народа Московии.

Всем тем, кто убивал, сорвавши куш.

И бешено глаза Царя горели.

Расправы крылья распростал орёл.

Как вдруг: «Не для того я на престол взошёл.

Живите, как священные писания велели.

*Гремите словом Божьим» - говорил Иван –

«И, да душа моя живёт в покое.

Забудем время горькое, лихое.

А за деяния свои отвечу сам»!

И плакал люд, и славил он Царя.

Бояре думали, что пронесло, и всё тут.

Но в счастия реке был омут:

Забыли, дурни, как глаза Царя горят.

Нет, не забыл Иван родителей убитых,

*Здесь – Действительная цитата из речи Ивана IV.

И детства страх, и голод, и нужду.

Теперь он знал убийц реальных лики.

Знал ныне он, быть страшному суду.

Ну, а покуда шли его реформы.

*Судебник первый писан был Царём.

И даже **Церковь увидала в нём

Могучий ум и… приближенье шторма.

Сильвестер, книги ***«Домострой» создатель,

Советник царский – ближе не бывает.

Он всё ещё советчик, а порой приятель.

Но время его тихо тает…

*Судебник – Свод Законов Государства Московского был написан Иваном IV и избранной Радой.

**Церковь – Здесь договор с церковниками о снижении количества земельных владений.

***Домострой – Книга правил житейского и религиозного жития.

ПОХОДЫ И ВОЙНЫ

Казань богатая

Ты слышишь Божий глас?

Ты – в горле кость.

Настал твой смертный час!

*В осаде город…

Предложил Иван:

«Сдавайтесь!

Всем свободу дам»!

Но гордые защитники,

Все, как один,

Ответили:

«Умрём, но город не сдадим»!

*Осада Казани длилась с 16 июня до 20 октября 1552 года.

Четыре месяца осады,

Но град Казань не побеждён.

Иван со *Старицким не рады.

Не молкнет грозных пушек гром.

Дожди… Октябрь на исходе.

Два мощных взрыва у **стены.

Камней осколки полетели в воздух,

Тела людские – праздник Сатаны.

И грянул бой! Кровава сеча.

Ивана рать теснит татар.

Разграблен город, но ещё не вечер.

В глазах у русичей лишь злата жар.

Владимир спешно отступает к стенам.

*Князь Владимир Старицкий, двоюродный брат Царя, учувствовавший в осаде и битве за Казань вместе с Иваном IV.

** Здесь – Каменные стены вокруг города Казани.

Теснят татары русские войска.

В бою за град настала перемена:

За жадность платят! Гибель так близка.

Сам Царь Иван в воротах града.

Он статен, молод, взгляд игрив.

Рать новая – несчётные отряды

Пробилась в брешь – мечей бравада...!

И город пал. Лишь Хан остался жив.

Крест воссиял над сдавшейся Казанью.

Татарский лидер был *крещён.

Вопрос закрыт с постылой **данью.

Здесь ныне правит русский трон!

*Татарский Хан был крещён в православие.

**Дань, которую ежегодно платила Россия татарскому Хану.

Шагает Запад на Восток.

*Князь Курбский, званный бич Казани,

Царя Ивана со слезами

Восславил. **Счастия залог.

На Астрахань ***плывут войска

По Волге, по реке великой,

Расправиться с Ордою дикой.

Победы чаша так близка.

Проплыли ****древнюю столицу –

Развалины на берегу.

*Князь Андрей Курбский (1523 – 1583 г.). сподвижник Ивана Грозного.

**Князья Курбские, за исключением Андрея Курбского, были политическими противниками Ивана IV.

***Всё войско Царя Ивана Грозного в походе на Астрахань плыло на челнах, избегая очень трудного сухопутного пути.

****Старый Сарай – Древняя столица Золотой Орды (1254 – 1395 г.)

Сюда российские князья,

Стыдясь, съезжались поклониться.

Как вдруг обрушилось несчастье:

Напала на Ивана хворь.

Придворным лекарям напасть та

Внушала страх! Ведь знаний – ноль.

Царь возлежит на смертном одре,

А родичи затеяли пиры.

*Владимир Старицкий – глава игры.

Но Царь поправился – он жив.

Зовёт бояр, чтоб присягнули сыну.

Вопили многие: **«Пелёночника не хотим!

Царь нужен, если нас покинешь».

*Князь Владимир Старицкий – Двоюродный брат Царя, участвовавший в осаде и битве за Казань вместе с Иваном IV.

**Здесь – Маленького сына Царя Ивана IV.

*«Мятеж у царевой постели» был велик!

«Владимир Старицкий, готовься к трону!

Престол не отдадим, кому-нибудь другому! –

По всей Московии разнёсся крик.

Но исцелён Иван – здоров, как бык!

И восшатались смутные бояре.

Они со Старицким в опале.

Осталась злоба, пыл поник.

А Царь с семьёй на богомолье

Подался в монастырь далёкий.

Седой монах сказал с любовью:

«Учить народ – твоя дорога».

Повелевать, а не учиться!

Отныне реноме Ивана.

*«Мятеж у царевой постели» - Так его назвал сам Иван IV.

Виват карающей деснице!

Но волю ей давать покуда рано.

Дуб вырастает долго,

Но живёт века.

В душе Царя осколки,

И обида в сердце велика.

Но поняли бояре, что случилось.

Что предвещала *царская болезнь.

Они всё также рядом суетились,

Но их корабль сходу сел на мель.

Несдобровать им было… только горе:

Смерть сына. Царь поносит страшную судьбу.

Но понесла Анастасия вскоре,

*Царская болезнь – Многие историки считают, что болезнь Ивана была фиктивной, для проверки тех, кто посягал на его трон.

Услышал Бог царицыну мольбу.

Двух сыновей ему приносит

Подруга верная – любимая жена.

Иван и Фёдор детям имена.

Иван России славу множит.

Он земли новые вбирает под себя.

Но мысль одна сознание тревожит:

Всё та же мелкая боярская грызня.

Он знает, что терпению конец

Придёт, и очень скоро.

Что сбросит он любезности оковы,

Окрасив кровью царственный венец.

Ну, а покуда выбор перед ним:

Крым воевать, Ливонией заняться?

Сторонники твердят: «Вот ханство победим,

А, после можно с Балтикой тягаться».

Но глух к советчикам Иван.

Он в первый раз решенье принимает,

Как Царь. Без всяческих подсказок. Сам!

В миг этот все соратники влияние теряют.

А после он собрал друзей

И объяснил своё решенье.

Мол, *Турция поможет силою своей,

И то, что прав он в этом, без сомненья.

Опешили сподвижники Царя.

Пустились в объяснения, да с криком!

Старались очень. Только зря.

Царь был неумолим, взирая грозным ликом.

*Иван, вопреки правильному решению: нападению на Крымское ханство, хотел доказать, что Турция, которая поддерживала Крымское ханство, будет на стороне России в войне с Ливонией.

Он был не прав и знал об этом,

Но унижений прежних сонм

Заставил не внимать авторитетам.

Он шёл, как бык, не глядя – напролом.

«Меня вы все считаете ребёнком! –

Взревел Иван на близких да друзей:

«Нет боле мягкого Царя и будет горько

Князьям, боярам на Руси моей»!

Он взглядом бешеным смотрел с престола,

Испепеляя в зале, вся и всех.

В тот страшный миг явился Рюрик новый,

Что будет править без советов и помех.

Тринадцать лет правления Ивана

Ушли в историю, как годы доброго Царя.

Отныне Русь, подвластная тирану,

В страданье впала -

Сатаны пожарища горят!

Царь был великий реформатор.

Уютно было и зимой морозной.

Теперь в Кремле на трон взошёл диктатор:

Иван Васильевич по кличке «Грозный».

СМЕРТЬ АНАСТАСИИ

Ивану тридцать.

Он всесилен.

Корона и любимая Царица –

Источник многих былей.

Пройдут года…

Затянет время раны,

И будут живы были

Про Анастасью и Ивана.

Брак любящих сердец

Был Богом освящён.

Тринадцать лет продлился он.

Внезапным был его конец.

Царь пишет Курбскому, Андрею:

*«За что с женою разлучили…?»

Бояре пакость учинили,

Несдобровать срамным злодеям!

Оплакивать Анастасию

Иван уединился в келью.

Россия! Дикая Россия!

Умела пользоваться зельем.

Как, что не так – в запасе ртуть.

А с ней решение вопроса:

В гроб, на телегу и к погосту.

В последний, с почестями, путь.

Царь горевал немыслимо и долго.

Оплакивал любовь, что нелюди **убили.

*Выдержка из письма Ивана IV Князю Андрею Курбскому.

**Иван был уверен, что бояре отравили Анастасию ртутью.

А слёзы превращалися в иголки.

В той келье родилась гроза России.

О, Русь! Ты поняла, но поздно,

Что потеряла доброго Царя.

На люди вышел Царь Иван IV Грозный.

Историю России начинать с ноля.

Все наказанья Божьи - *«детские страшилки»,

Остались в детстве и теперь смешны.

Главенствуют топор, колода да опилки.

Бояр на плаху! Семя Сатаны!

Теперь он **Кронос - Зевсова предтеча.

И казнями заполнилась Москва.

*Здесь - Иван IV смеётся над попами, пугавшими его в детстве Божьими наказаниями, называя их «детские страшилки».

**Кронос – По греческой мифологии, кровожадный отец Зевса, пожиравший своих детей.

И кровью льющейся, насытилась трава.

Колов и виселиц не счесть в Замоскворечье.

Сильвестер сослан в дальний монастырь.

Добром не вытравить поганой смуты.

Адашева он быстро отравил,

А брату отсекли главу секирой гнутой.

В разгул пошло возмездья торжество.

Забыл народ, что звали *деда Грозным.

Царь новый показал своё нутро.

Бояре за живот молились слёзно.

Великий Царь в зените славы.

Народу стал фигурой одиозной.

Кругом враги, но он найдёт управу.

Он Царь Иван Четвёртый Грозный.

*Деда Ивана IV Ивана III народ называл Грозным.

НОВЫЙ ЦАРЬ

Сподвижники Царя пошли на плаху.

Князь Курбский на Ливонскую войну.

А те, кто живы притерпелись страху:

Опала царская маячит. Но кому?

По-царски скорбь являл Иван:

В *Речь Посполитую отправились послы.

У Сигизмунда, Короля, есть две сестры,

Одну из них сосватать, был наказ послам.

Сосватать ту, что краше и **полнее.

Женитьба даст возможность с Польшей замириться.

Тем Русь в Прибалтике окажется сильнее.

*Речь Посполитая – Название Польши во времена правления Ивана IV.

**Полнее – В 16 веке полнота женщин считалась одним из главных атрибутов красоты.

И защитит с Ливонией границу.

Ивану отказал Король, и только.

Ни с чем отправились послы домой.

С Ливонией союз нужнее Польше.

Иван продолжил поиски жены второй.

Черкесская Царевна, дочь *Темрюка

Мария, заняла Руси престол.

Жестокая душой да нравом дика.

Дух Азии рулить страной пришёл.

И понеслось – пошло: застолья да гаданья…

Старинных скоморохов полон зал.

Вновь с русским православием

Языческой Руссии дух восстал.

Резня кровавая привходит в моду.

*Темрюк (? – 1571 г.) Кабардинский князь.

*Князья зарезаны в молельнях, у икон.

Письмо от Курбского зачитано народу –

**Посланник князя дико умерщвлён.

Царь покидает город на моленье.

Не счесть саней в обозе Государя.

Царица новая людей глазами жалит.

Бояре, Двор в срамном недоуменье.

В обозе нескончаемая свита.

В фаворе ныне новые князья.

***Григорий Вельский, строгий до нельзя

С глазами страшными бандита.

*Князья Михаил Репнин и Юрий Кашин были убиты по приказу Царя в молельнях за поражение в битвах под Улой и Невелем.

**Василий Шибанов, посланник Андрея Курбского был дико убит Иваном IV.

***Григорий Вельский известный в истории, как Малюта Скуратов (? – 1573 г.).

Дней тридцать путешествовал Иван

Да в *Старой Слободе остановился.

Задумал да состряпал **письменный капкан,

И переждать реакцию Москвы решился.

На Лобном Месте первое письмо

Перед честным народом зачитали.

В нём обвинение боярщине дано.

Им смерть Анастасии не прощает!

Вторая грамота к народу:

Зла не держу. Люблю вас всех.

Я град покинул на подводах,

Чтоб замолить великий грех.

*Старая Слобода – Охотничье село Московских Государей под названием Александровская Слобода.

**Письменный капкан – Две грамоты, написанные Иваном IV, были посланы в Москву из Александровской Слободы.

Руси боярство изменило!

Им иноземцев подавай!

Им православное кадило

Постыло ныне. Милый край,

Я покидаю. Ведь мне не гоже

Страною править в век лихой.

Тебе народ пусть Бог поможет!

Я, сняв корону, на покой

Уйду и впредь молиться буду

За, мной любимую, страну,

Покуда есть душа и силы.

Крепитесь. Бог изгонит Сатану.

Всё точно рассчитал Иван:

Русь без Царя – не государство.

Молили, волю дав слезам:

«Вернись в Москву, назад на царство».

И Церковь с Грозным согласилась –

Изменникам мы не защита боле.

Всё отдано Царю на милость.

Боярская печальна доля.

Любимая игра Царя-актёра:

Я был боярами унижен.

Зато теперь я ясно вижу

Их лик, проклятых мародёров.

Он надвое разбил страну.

Опричнина по новому закону

Сподвижникам отходит и ему,

А, Земщина - всё, что не нужно трону,

Боярам изгнанным, князьям опальным,

Служивым людям, низкому сословью.

Наделья отводились в землях дальних.

Подальше от Кремля, не в граде стольном.

Царь обыграл своих врагов,

Присвоив земли и дворцы казнённых.

Пополнил опустевшую казну.

Ужасен был удел им обречённых.

БЕДНАЯ СТРАНА

Царь, воротившись ко двору,

Совсем неузнаваем стал.

Как будто сбросил скомороха мишуру.

*Другой Иван взошёл на пьедестал.

Опричников разгул сковал Москву.

Шесть тысяч конников-бандитов

По городу развеяли молву,

Что перережут всю элиту.

К их сёдлам головы собак с метлой

Привязаны, чтоб было неповадно

Хулить Царя, а то ответят головой

*Некоторые историки утверждают, что Ивана IV подменили в Александровской Слободе, и в Москву вернулся двойник Царя.

И выметут, как мусор. Беспощадно!

И началось! Доносы друг на друга,

От низкого сословья до бояр.

Те пасквили рождались ниоткуда.

Ложь всё уничтожала, как пожар.

Иван сам пытки наблюдал.

Людей опальных были сотни.

В подвалах, было дело, пользовал кинжал,

Вернувшись в келью взвинченный и потный.

Да злато слал в монастыри

В помин души им убиенных.

Ещё *синодки неизменно

Он слал, чтоб мучить не могли

Его на свете том

*Синодки – Списки с именами погубленных.

И, чтоб была душа Царя в покое.

Людишек убивал гуртом –

*Ему дозволено насилие любое.

Россия слушалась Царя.

Он – голова, наместник Бога!

А люди – мразь, букашки, тля.

Кровава страшная дорога.

Русь погружается во тьму.

Опричники в Москве гуляют.

Боярских жён, и не одну

Насилуют и убивают.

Мог позавидовать Нерон

Творенью подлости жестокой.

*Иван Грозный писал князю Курбскому: «Холопий своих мы вольны жаловать и казнить».

Сам *Карамзин напишет строки,

Каким был оргий марафон.

Иван же взялся за семью:

Казнил, травил и издевался.

Бродили тени по Кремлю…

Как вдруг Царь в Новгород подался.

Донос сварганен был фальшивый

О дружбе с польским Королём.

Иван решил огнём, мечом

Утихомирить град строптивый.

Сжёг по дороге город Клин

И Тверь, дотла! Правитель грозный,

Отправив на Москву обозы.

Он в злости был неколебим.

*Карамзин Н. И. (1766 – 1826 г.) русский писатель и историк.

В осаде Новгород Великий…

Суть скоро град богатый пал.

*По тысячи безвестных ликов

Он в день один уничтожал.

Лишали головы, топили,

На кол сажали день за днём.

В крови по локоть руки были.

Иван Царевич был при том

Людей невинных истребленье.

Сам резал глотки и топил,

А вечером ходил в молельню:

Прощенья Богова просил.

Десятки тысяч новгородцев

Угробил Государь российский.

*По приказу Ивана Грозного по тысячи граждан свободного города Новгорода было казнено каждый день в течение месяца.

Владыку *Пимена не тронув,

На Псков пошёл он в путь не близкий.

Но приключилась неувязка:

Из главных городских ворот

**Юродивый навстречу вышел.

Псков-город был спасён, как в сказке.

Царь испугался Божьей кары:

С разбоем он переборщил.

Кого ругать? Есть способ старый:

Во всём опричников винил.

*Пимен – Архиепископ Новгородский (? – 1771 г.).

**Знаменитый Псковский Юродивый (святой человек) пришёл к Царю с большим куском сырого мяса и на вопрос Ивана IV: «Что же ты мясо то ешь, ведь нынче пост»? Ответил: «А ты ещё хуже – человечье мясо в пост

РУСЬ НА КОЛЕНЯХ

Псков покинут.

Град не тронут.

Мысли

В неведенье тонут

О деяниях

Народа.

То Иванова

Природа.

Понял Царь,

Конец волненьям,

За свободу

Выступленьям.

Покорилась Русь

Ивану,

Как внезапно

Тихнет пьяный.

Вот теперь

Найти виновных

Из людей

Весьма достойных,

Кто забыл

В России страх

Пред Царём.

Настроив плах,

Обвинил Иван

*Князей,

На глазах

России всей,

*Князья Афанасий Вяземский и отец и сын Басмановы – лидеры опричнины.

В сговоре

С народом Пскова.

И Москва

Умылась снова

Кровью

Преданных бойцов.

Холм

Опричников голов

Вырос

У стены кремлёвской.

Кровью

Пропитались доски,

Да потрескивали

Плахи.

Потом

Налились рубахи

Палачей

От рубки дикой.

Точку ставил

Царь Великий.



Грозный Царь

В Кремле на троне.

Ныне Русь

Никто не тронет!

ТРЕТИЙ РИМ

Руси Великой Царь ужасный.

В Кремле от страха тишина.

И стонет нищая страна,

А ведь была страной прекрасной.

Подвалы золотом набиты,

Богатство в царских сундуках.

Всё кровью княжеской полито,

Что на Ивановых руках.

Он, Грозный Царь, страну ограбил.

*Друзей отправил под замок.

Он трон бесчестием ославил.

*Сподвижники, которые не были казнены, были отправлены в остроги, в их числе и ближайший его соратник князь Андрей Курбский.

Руси Владыка. Полубог.



Вдруг объявился *Герей Хан.

Москве великая угроза.

И, Боже мой, какая проза!

Царь испугался, как пацан.

Иван подался до Коломны,

Оттуда дальше – в **Слободу.

Он не боялся за страну,

Бояр боялся, к мести склонных.

Царь в Ярославле задержался,

Не дав сраженья бусурману.

С гор Воробьёвых, вставши станом,

*Герей Хан – Хан Девлет-Герей (1546 – 1577 г.), последний Крымский хан.

**Здесь Александровская Слобода, вотчина опричников.

Герей пожаром любовался.

Москва, сгоревшая дотла.

Хан в Крым вернулся, восвояси.

Как будто вымела метла

То место, кое город красил.

Из Крыма писано посланье:

*«Твои мне земли не нужны.

Отдай мне Астрахань с Казанью,

Те города, что нам важны.

А ты, Великий Царь Ванюшка,

Забыв про храбрость и про стыд,

Бежал, как заяц, вжавши ушки.

Сильна Россия… лишь на вид».

*Здесь действительное перефразированное письмо Хана Девлет-Герея Царю Ивану Грозному.

*Царь принял ханское посольство,

Сказав, что нечем торговать.

Ещё сказал (какое скотство!),

Готов он Астрахань отдать.

При этом сыновей любимых

Туда посадят, де на трон

Он, Царь Иван и Хан. От лиха

Сим будет город защищён.

Послы оставили подарок:

Красивый, в золоте, кинжал,

Чтоб Царь с собой покончил. «Жалок

Ивана вид» - посол сказал:

«Что вновь вернётся Хан в Россию

Весною, в следующий год.

*Здесь действительная тема переговоров ханского посольства и Ивана IV, и подарок Хана Царю.

Померится с Иваном силой.

Пусть Царь большую бойню ждёт!»

Герей пришёл, и грянул бой

Под городом Подольском славным.

Хан был разбит. Тела горой

Лежали в пелене туманной.

То был последний из набегов.

Без славы в Крым Герей бежал.

«Не будет более абреков

На землях русских» - Царь сказал.

Москву отстроили, и быстро –

Велел пресветлый Государь.

В Кремле покой, во граде чисто.

Иван Васильевич Великий Царь!

Но разразилась катастрофа!

Ливония покинута войсками.

Пал Полоцк. Псковские ворота

Закрыты наглухо перед врагами.

Град выстоял. Тому цена – осада.

Переговоры тянутся, а Псков непобедим.

Мир заключён – то городу награда!

*Исход войны теперь неотвратим.

Ливонцы празднуют победу.

От Финского залива Царь ушёл.

Великий Новгород отведал

Земель потерю. Обнищал престол.

Иван унижен сам собою:

Угробил славных воевод,

До нищенства довёл народ,

*Здесь исход Ливонской войны, которая тянулась около двадцати лет.

Но выставил себя героем.

АГОНИЯ

ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ

Царь женится за разом раз.

Не любит сам и не любим.

В его душе огонь погас.

Анастасии рядом с ним

Нет. Омрачилося чело.

*Жён нелюбимых вереница

Мелькает – это просто лица.

С любовью боле не везло.

Он жалок, гадок сам себе.

С народом непомерно грозен.

Он, как ужасная заноза

*Иван Грозный был женат шесть раз, четыре брака были официальными и два не были признаны церковью.

В своей же собственной судьбе.

Россия стонет… Царь пирует…

Безгрешен он в глазах народа.

В молельне страждет, крест целует,

С душой морального урода.

Он – зверь в обличье Сатаны.

Беснуется в Кремлёвской келье.

Страшно духовное похмелье,

Увы, не сбывшейся мечты.

До тридцати копилась злость,

И вдруг вулкана изверженье!

У православья в горле кость.

Болезнь срамная – нет леченья.

Который год убийца правит.

В крови по шею Мать-Россия.

Страна в бессилии застыла.

Придворный сброд Ивана славит.

Когда-то мощная Держава –

Доносчиков, лгунов страна.

И это – царская вина.

Придёт, и скоро, Божья кара!

А в тайниках души жестокой

Ужасный домысел взрастает,

Что сын Иван, сын полубога

Переворот свершить мечтает.

Иван Четвёртый, Царь России,

От мысли страшной озверевши,

Родного сына, что есть силы

Бьёт, сильно раня, в схватке спешной.

*Боярин Годунов вмешался,

Но был изранен в драке той.

Два дня Царевич задыхался,

Страдал с разбитой головой.

На третий день Бог принял душу

Наследника Царя венца.

Царевича, что был послушен

Отцу до самого конца.



Россия разрасталась – пухла.

**Ермак завоевал Сибирь.

*Боярин Годунов – Борис Годунов (1552 – 1605 г.), фактический правитель Руси с 1586 года по 1605 год.

**Ермак Тимофеевич (? – 1585 г.) атаман, завоеватель Сибири (1581 – 1585 г.) вместе с атаманом Иваном Юрьевичем Кольцо (? – 1584 г).

Как на старуху есть проруха,

Иван теперь больной *упырь.

Распухший, поражённый гнилью

Иван, что грозный Царь Руси,

Об исцелении просил,

Молился, слёзы лил обильно.

В московском небе объявилась

**Комета – вестница кончины.

Всё – скоро догорит лучина…

Как вдруг надежда появилась.

***Средина марта. Облегченье.

Царь принял ванну и поел.

*Упырь – Здесь кровосос.

**Комета в небе – По приданию вестница смерти кесарей.

***Здесь действительная летописная история.

За шахматы с Богданом Вельским,

Придя в себя, за стол засел.

Подумал, что казнить бы надо

Срамных астрологов-лжецов.

Тех, что солгали всем парадом

О смерти. Свора подлецов!

Подумал он о жизни плотской,

Ведь он ещё совсем не стар,

О жизни, будто из полосок…

И тут его хватил удар.



Обряд последний совершили

Над умирающим Иваном.

В монахи быстро посвятили

И Царь скончался утром рано.

Царь грозный этот мир оставил,

Но воскрешения боятся

Бояре. Кабы не направил

Покойник месть, из свята царства.



Россия на пороге смуты.

Борьба за место на престоле

Диктует людям злую долю

На годы. Да правленье *плута…

*Здесь – Царствование Бориса Годунова.

ЭПИЛОГ

С тех пор пройдут четыре века,

В Кремле объявится тиран,

Как тень другого человека.

То – большевицкий уркаган.

В усах, с отсохшею рукою,

С горящим взглядом горских глаз.

Он душу, честь отдаст *герою,

Копируя его не раз.

России суть – топор и плаха,

Ивана Грозного печать.

Портки да рваная рубаха

Нужны народу, чтобы знать,

*Здесь - Ивану Грозному.

Что людям нет нужды в богатстве.

Мы все равны… перед Царём.

В святое коммунизма царство

Нам путь один! Или умрём!

Под флагом Сталина, Ивана,

Не важно Царь или Генсек.

Всю жизнь зализывая раны,

Похерев слово Человек.

Гниёт Великая Россия,

Страна доносчиков и мрази.

Она – заноза в теле мира,

Где мозг и праведность

в отказе!