Стихи-2024 (6)
Опубликовано 1 Июня 2024 в 07:27 EDT
И строили Русь для потомков.
Увлекшись своей деловой суетой,
Не знали, что нас ждут потёмки.
Теперь мы живём, как кроты в темноте.
У каждого - вырыта норка.
И Русь – как распятый Иисус на кресте,
Как зритель, кричащий с галёрки.
Когда бросаются в глаза,
Будь то уродство иль краса,
То вряд ли вас хотят убить -
Скорее, просто ослепить.
Своей отвагой, красотой,
Ежеминутной суетой,
Неординарностью манер,
Незнанием привычных мер.
Всё это вывалив на вас,
Скрывают суть от ваших глаз.
А суть всегда одна и та ж:
Все наши знания – мираж.
И мы идём на миражи
С надеждою в груди всю жизнь.
Всё, что бросается в глаза,
То услаждая, то дерзя,
Не стоит принимать всерьёз
И допускать в мир сладких грёз.
Забралом линз прикрыв глаза,
Уйдя в себя от суеты,
Тем, кто снаружи егозят,
Не дай украсть твои мечты.
Они последний твой оплот
В краю бесчисленных потерь.
Они твой шанс пройти вперёд
Сквозь кем-то запертую дверь.
Закрой глаза, чтоб видеть суть,
Не отвлекаясь на мираж.
Смысл жизни в том, чтоб заглянуть
За бутафорский антураж.
х х х
Когда в порыве вдохновенья
Перед глазами цель видна,
То появляются мгновенья,
Что кажется достал до дна.
Когда, впадая в неизбежность,
Бежишь по лезвию ножа,
Теряешь по дороге нежность
И мёртвой кажется душа.
Коль жизнь становится паскудной
И сердце вянет и скорбит,
Жить без обид, без жалоб трудно.
Всё тяготит… И даже быт.
Когда года идут на убыль,
В душе засохли все цветы…
Мне говорят: «Остались клумбы…»
Но это всё – мечты, мечты…
х х х
Мы жили рассветом, дышали мечтой
И строили Русь для потомков.
Увлекшись своей деловой суетой,
Не знали, что нас ждут потёмки.
Теперь мы живём, как кроты в темноте.
У каждого - вырыта норка.
И Русь – как распятый Иисус на кресте,
Как зритель, кричащий с галёрки.
х х х
Я видел, как вдруг обнажается бездна,
Как мир одурманенный лезет во тьму,
Как Ложь отмечает победу помпезно,
Когда все мы вместе стоим на краю.
Мне ветер событий натягивал нервы
И ночью, и днём от зари до зари.
Во мне, как в бою, совершались маневры
И рвали на части меня изнутри.
Хороших сейчас новостей не бывает:
Там взрывы, пожары, там кто-то убит…
И Вера, Надежда, Любовь убывают.
Так чем же закончится этот гамбит?
х х х
Фашистов сила тёмная
Идёт который год.
Вставай страна огромная –
Не слышал наш народ.
Горит и кружится планета.
Над нашей Родиною дым…
Но даже лучшие поэты
Не могут написать об этом,
Чтоб было ясно молодым.
Не вышла на берег Катюша.
Хотя бы мельком между строчек.
Не можем никого послушать,
Как дарят синенький платочек.
Не все вернулись с поля боя.
Ведь вроде всё, как и всегда.
Хоть небо снова голубое,
Но всё не так, не так… Беда.
х х х
Цвела сирень в предместье мая.
Предместьем мая был апрель.
Сирени запах оттесняя,
На рынке жарили форель.
И, в аромат весны вплетаясь,
Плыл в воздухе тяжёлый чад,
По переулкам разлетаясь
И задирая всех подряд.
Что ложка дёгтя в бочке мёда?
Её заметит лишь знаток.
Что чад для праздного народа?
Знак – не заморен червячок.
А заморить бы не мешало –
В конце концов, лишь раз живём.
И торопиться не пристало:
И так проходят день за днём.
И незаметно, сам собою
Менялся у людей маршрут.
И вот они уже гурьбою
К форели весело идут.
Манипулировать толпою
Не так уж сложно, если знать,
Как хорошо людьми порою
Желудки могут управлять.
Что может аромат сирени?
Его теснят на задний план,
Коль шашлыки или пельмени
Свой запах посылают вам.
Вот так же быт теснит искусство
Колоннами никчёмных дел.
И у меня такое чувство,
Что это – явный беспредел.
Но мир таков, каким задуман.
Не мне судить – хорош иль плох.
Я лишь могу следить угрюмо
За мельтешением эпох.
х х х
Я на льдине стою под названием «Жизнь».
Льдина мчит по житейскому морю.
Ах, какие она выдаёт виражи,
Когда с ветрами встречными спорит!
Ветры зависти, глупости, ссор
Всё пытались замедлить движенье,
Но их натискам наперекор
Я плыву через боль и сомненья.
Духом падал порой. Но вставал.
И судьба била в грудь, а не в спину.
Я открытой душою весь мир принимал,
А тем временем таяла льдина.
Жизнь – награда. И, кажется, я на коне
Как участник земного парада.
А награда всё тает и тает во мне.
Как стремительно тает награда…
х х х
Яркая зелень омытой травы.
Дождь потрудился на славу.
Сколько дождям выпадает хулы!
Граждане, вы не правы.
Дождик-трудяга всю жизнь на износ,
О выходных не мечтая.
Разве он мало вам пользы принёс,
Дачи в жару поливая?
Да, неудобства он тоже несёт:
Можно промокнуть до нитки.
И даже зонтик порой не спасёт –
Только спиртные напитки.
Но лишь представьте: не стало дождей.
Камнем земля застыла.
Можно, конечно, прожить и на ней –
Всё в мире в наших силах.
Можно прожить, но подобная жизнь
Вряд ли доставит радость,
Коль в нашей памяти будут свежи
Прежние водопады.
Над раскалённым от зноя песком
Капли дождя как благо.
Воспоминаний гнетущий ком
Вспыхнет вдруг, как бумага.
И разгорится в душе пожар
Горестных сожалений.
Граждане, дождь – это божий дар.
К чуду прикосновенье.
Дождь – это жизнь. И в комплекте идут
Жизненные невзгоды.
Кто-то усмотрит в этом хомут.
Кто-то – дары природы.
Кто-то по лужам бежит босиком,
Кто-то простуд боится.
Кто-то неспешным дождливым деньком
Ищет плоды грибницы.
Что для одних неудобства и жуть,
То для других – отрада.
Не предъявляйте претензий к дождю,
Граждане. Вы – не WADA.
Там всё понятно: плодить ерунду –
Это доходов кучи.
Там в чём угодно зацепку найдут,
Если заказ получен.
Сколько на свете бессмысленных дел!
Так для чего их множить?
Страсть к очернительству – это удел
Бездарей и убожеств.
И обвинений ничтожных набор
Вряд ли сердца согреет.
Не выносите дождю приговор,
Станьте хоть чуть мудрее.
х х х
Дни отпадают, словно яблоки в саду
Сырьём для сидра или кальвадоса.
Я средь опавших дней в туман бреду
На берег жизни списанным матросом.
А мой корабль уходит без меня,
Ведомый неумелым капитаном.
Туда, где неизвестная земля
Таится под защитой ураганов.
Иду в туман – и будто брызги волн
Вокруг меня застыли в ожиданье.
Мне кажется: вот-вот ворвётся шторм
И затрясёт, как парус, мирозданье.
Мне кажется, а может, так и есть,
В тумане этом всякое возможно.
Быть может, я уже совсем не здесь,
Коль брызги волн я ощущаю кожей.
Я с экипажем там, на корабле,
Только меня никто не замечает.
Корабль летит куда-то в полумгле,
Неторопливо палубой качая.
Как будто бы невидимая нить
Влечёт его к небесному порталу.
И, ничего не в силах изменить,
Я вижу, что корабль летит на скалы.
х х х
Номенклатурная блоха,
По многим креслам проскакав,
Задумала на склоне лет
Украсить жизненный сюжет,
Воспоминания издав,
Прошедшим дням оценку дав,
Намёки вставив там и тут
На свой неоценимый труд.
Был вмиг раскуплен весь тираж,
Поскольку всяк узнать хотел,
Впадая в любопытства раж,
Хоть что-то из блошиных дел.
Не зря ведь столько лет блоха
Трудилась на самих верхах.
Истории её наград
О многом, видно, говорят.
Увы и ах – реальных дел
Никто увидеть не сумел.
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