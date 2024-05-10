Художник Люсьен Дульфан о своем сыне Дмитрии Дульфане
Опубликовано 10 Мая 2024 в 07:27 EDT
Обновлено 22 Мая 2024 в 03:24 EDT
"Бостонский Кругозор" выражает глубочайшее соболезнование родителям, семье, родным и близким Дмитрия.
“На небе как и на земле”
Я постоянно перечитываю Эриха Фрома, Ницше, Льва Шестова-освежаю память. Эрих Фром показал, что мир делиться на ИМЕТЬ или БЫТЬ? Все хотят иметь: хорошее жилье, органическую еду, менять машины, иметь за городские дачи.
Это хорошо? Но не всё. По собственному опыту думаю-Это не всё! Абсолютное меньшинство делает и думает иначе?
Их идея БЫТЬ! ОСУЩЕСТВИТЬ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ИДЕЮ: ЖИЗНИ, СМЕРТИ, ЗАДАВАЯ МНОЖЕСТВА ВОПРОСОВ? И стараясь ответить на них. Их называют сумасшедшими, идиотами, фантазерами и так далее.
Эти поэты, художники в своих работах ПРЕДВЕЩАЮТ БУДУЩИЕ ОТКРЫТИЮ, во всех сферах человеческой жизни. Например, в двадцатые годы был снят фильм О ИСЧЕЗНОВЕНИИ ЕВРЕЕВ ИЗ МИРА? Не помню или в Австрии, или в Германии. Фильм о предвестники еврейской катастрофы.
На примере; я работал несколько лет над серией картин под названием БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ-ПОСЛЕДНЯЯ СОЛОМИНКА «Big Beng-last straw», где последний огромный круг-ВЗРЫВ ВЫХОДЯЩИЙ ИЗ ВНУТРА АЛЬ АСК (мечети в Иерусалиме) - моё представление о конце света.
Эти работы от маленьких кругов, до огромных размерах кругов-написаны в виде соломы. Говорящих о хрупкости мира ( эта серия есть иллюстрация Ветхого Завета).
Чему Дима Дульфан, исходя из моего жизненного опыта - посвятил свои работы? ЯРКОМУ СВЕТУ! Он защищает мир своим светом, в отличии от моего незащищенного мира...
Это яркие, сделанные из прозрачного материала, освященные скульптуры изнутри ярким светом! ЯРКИМ, ЦВЕТНЫМ СВЕТОМ! Он на подсознательном уровне ЗАЩИТИЛ МОИ ВЕДЕНИЯ. ЗАЩИТИЛ МИР, от угрозы, которую я чувствую, как жертва ХОЛОСТА, переживший войну.
Дима Дульфан был тотально погружен в мир искусства: ТОТАЛЬНО, от маленьких почеркушек, до огромных инсталляций.
О его выставки в Париже, была большая статья в центральной газете ФИГАРО, и продана работа на аукционе. Дружил с замечательными художниками, дружил с творческими людьми. Был весел, дружелюбен, не смотря на смертельную болезнь. Будем сгорбить со мною о его уходе. Он завещал, чтобы его прах был развеян над морем.
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