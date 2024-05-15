Чудище обло, озорно, стозёвно и... лаяй!

…у меня в памяти постоянно всплывают разрушенные в хлам улицы и этот трупный запах... Не могу от этого избавиться, от навязчивой картины...

Надо еще много над этим думать, надо взвесить все факты и фактики, факторы с векторами. Вот например, могли ли мы думать, например, что чудище, с которым украинцы сразились и еще придется сражаться долго-долго, – настолько кровожадно и коварно? Что оно, как выразился классик, «обло, стозёвно и... лаяй»*?

Вот приходит еще в этой связи на ум притча о немецком палаче-эсэсовце и мальчике-еврее из концлагеря.

Так притчу эту начну с преамбулы. Немцы очень гордились (да и сейчас гордятся) стеклами, изготовленными их фирмой «Карл Цейс». Это бинокли, очки, телескопы... Так вот: один штурмбанфюрер который потерял на фронте глаз и ему вставили прекрасный протез «от Карл Цейс» спрашивает у мальчика-еврея: «Вот вы евреи, хотя так искуссны во многих ремеслах и науках, – смогли бы так? Вот изготовить такой же искусственный глаз как у меня, например? Ты отличишь один мой глаз от другого, какой ненастоящий?»

Мальчик показывает:

– Вот этот! Вот он стеклянный!

– Как же ты узнал?

– В нем больше тепла и человечности, чем в другом, в живом...

* *

Вот заставило вспомнить эту притчу сегодняшнее чтение одной инфы в российской «Фонтанке-РУ».

Двое россиян обсуждают факт разрушения российскими бомбами украинской энергосистемы. Один из них, эксперт по вопросу энергетики, Игорь Юшков, говорит: «Я всегда думал, что смысл войны в том, чтобы сломить волю к сопротивлению своего оппонента. Американцы на японцев ядерную бомбу скинули (хоть военного смысла-то не было). Они же немецкий Дрезден бомбили по такому же принципу... То есть: сломить волю противника к сопротивлению! Это явно проще, чем воевать «до последнего патрона». Ведь, если ты сидишь, особенно в крупном городе, без света, без воды, и канализация не работает, то тебе грустнее становится... Ну, и с военной точки зрения: украинцы используют средства связи, дроны и опять же, – где-то надо все заряжать? Конечно, электричество нам логично отрубать в первую очередь. Вспомним вторжение в Ирак американцев: там «выносили» сразу же энергосистему, в Югославии тоже били по энергосистеме...»

Конечно, понять «эксперта» можно и с точки зрения логики именно войны, он мыслит правильно. Но почему я вспомнил эсэовца? Вот далее пишут в этой же инфе кацапские умники: «Военные операции РФ в апреле 2024-го все же не привело к тотальным блэкаутам по всей стране, как это было в 2022 году после аналогичных атак. Полностью «выключить» Украину можно только ценой риска ядерной катастрофы на ее трех АЭС».

То есть, все-то они знают, все понимают и вновь мучительно раздумывают: запускать в дело Бомбу или не запускать? Но и эти их «интеллигентские размышления» – еще не суть вопроса. Собеседники показывают свою осведомленность и даже мастерское знание (как тот эсэсовец) тонкостей энергетики. «Чтобы не случилось такого как на Фукосиме у японцев, нельзя допустить, отключения Украинских АЭС от подстанций. Думаю, что, наши военные им оставят связь с энергосистемой и не будут полностью изолировать. Так что Ровенская АЭС на Западной Украине будет пока работать. Хмельницкая тоже...»

Далее вся эта рассуждательная бодяга плавно переходит в откровенный цинизм. Мол, как только Украина объявила об окончании отопительного сезона, как раз и начались удары по ее энергетике. Эксперт Юшков предполагает, мол, план российской военщины («гуманной», повторяю, по своей сути) именно в этом и был — дадим, мол, перезимовать братьям! «Это было некое исключительно политическое решение, – смело предполагает Юшков, – потому что, если бы мы били зимой, то эти удары были бы куда более эффективны. Именно для разрушения системы, ведь нагрузка в отопительный сезон на энергосистему больше. Но вот дали людям перезимовать! И только потом начали удары...»

Слава, слава добряку путину! Я уже ясно вижу тепло и сердечный свет гуманности в обоих его стеклянных карлцейсовских глазах!

Вот с каким врагом мы имеем дело. Он хочет нас сжечь в топке ядерной «буржуйки», но при этом еще и жалеет! Милосердному великодушию этих орд кацапни и их пахана – нет предела! Куда тому немецкому штурмбанфюреру!

Я еще ненадолго вернусь к этой занятной инфе из «Фонтанки», но вот еще некоторые фрагменты из рассказов каунасского жителя (украинца из Мариуполя) Евгения Рыбальченко. Я с Евгением познакомился еще весной 22-го, мы общаемся и дружим. Вчера он поведал мне новые страшные вещи из своего прошлого...

– Ты не можешь представить, что ощущает человек, просидевший недели и месяцы осады по подвалах, и вдруг держащий у себя в руках буханку хлеба. Настоящего хлеба, вкус которого уже начал забывать... но это... это было смешанное чувство, даже не берусь его обозначить, какая именно «смесь»! Я простоял в очереди, чтобы получить этот шмат хлеба, в большой очереди. Я не помню такой длинной очереди в своей жизни. Наверное, тысяча. Нет. Какая тысяча? Три тысячи человек! Но я дождался своей пайки. Хлеб раздавали россияне. Они оккупировали после длительных боев город и теперь вот «проявляли милосердие» к мирному населению. И знаешь что, Виталий? Я стоял в очереди, я очень хотел пожевать этого оккупантского хлеба (который, по слухам, был вытащен добренькой москальней из наших же, украинских, мариупольских продуктовых складов). Но я никогда не слышал столько матюков, сколько изрыгали людские рты за раз! Вся многотысячная очередь изрыгала проклятия. Какая там благодарность... Вот так странный феномен человеческой психики. Неблагодарные мы, украинцы... Не поклонились за ту буханку хлеба.

И еще Евгений рассказал, как они выбирались потом из окруженного и уже захваченного русней Мариуполя.

– Мы ехали на двух машинах. Страшное, смертельное путешествие. Маршрут следования я не буду сейчас расписывать. Но вот итоги: в машину зятя и моей дочки расстреляли российские военные. Как они, зять и дочка и их сын, уцелели при этом – Богу известно! И еще невероятно, как это авто ихнее еще отъехало от места «расстрела» на пробитых шинах на безопасное расстояние! Мы потом рассмотрели, далеко отъехав от блокпоста, машину зятя. Лобовое и заднее стекла были прошиты пулями... Ну и я сказал, что пули попали в колеса. Но не задели никого из сидящих в салоне!!! А вот теще моей, которая ехала со мной в машеине, повезло меньше. Она в дороге получила серьезную травму ноги (переломы). Потом, уже в Литве, врачи ее старались спасти, потому как последствия ранения и травмы дошли до опасного предела. Сделали операцию. Но теща умерла от заражения крови.

Женя Рыбальченко, умудренный жизнью и даже смертельным опытом мужик 66-ти лет, который уже в большой степени пережил трагедию потери собственного дома, многих родных и близких, держал себя в руках во время рассказа. Но на глазах иногда все же выступали слезы: «Ты не представляешь, Виталий, – у меня в памяти постоянно всплывают разрушенные в хлам улицы и этот трупный запах... Не могу от этого избавиться, от навязчивой картины...»

«...И всем же будет лучше, чтобы мирных жителей там не было. Это в 2022 году какие-то населенные пункты мы взяли без боя. А сейчас любая деревня подчистую стирается, – а это уже обещанная под конец цитата из «Фонтанки», и ты, читатель, можешь еще раз насладиться «фонтанированием» мысли этихморальных уродов, – ... и если мы говорим о том, что Россия пытается продемонстрировать простым украинцам, что она им не враг, и о них заботится, и вот видите, даже зимой не начали разрушать энергосистему, чтобы вас не заморозить, – то да! логично, что в одном из наиболее лояльных к России городов, в Харькове, наши попытаются минимизировать по крайней мере человеческие жертвы!»

Уже как бы и не хочется, нет ни сил, ни желания продолжить эти людоедские измышления и рассусоливания о гуманности. О человеческих жертвах. О точеченых ударах и минимизации людских потерь. Все это выглядит как бред и хвастовство того эсэсовца, который выкандрючивался и кичился «немецкой высокой технологией» перед своем маленькой еврейской жертвой. И я лишь тут позволю себе заметить: да, Харьков находится близко. слишком близко к границе с РФ! Да – и Мариуполь тоже находится близко к РФ. Да – и в Харькове и в Мариуполе живет много русскоговорящего народу. Но это не «русский мир». Эти русскоговорящие, которые не менее, чем говорящие по-украински устали от войны, не сложат оружия. Не надейтесь, путиноиды! Не мечтайте хитростью преодолеть то, на что у вас явно оказалась кишка тонка!

На всякую вашу хитрую и благонамеренную русскую ..опу найдется украинский хрен с винтом!

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«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» — эпиграф к книге Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», впервые опубликованной в 1790 году.

Фраза означает: «Чудовище округлое (тучное), гнусное (либо грубое), огромное, со ста пастями и оно лает». А форма лаяй представляет собой церковнославянское действительное причастие настоящего времени, это слово-причастие выглядит как лающее.

Впоследствии, когда книга Радищева была вновь опубликована, фраза стала крылатой и обозначала крайне негативное отношение автора в равной степени и к России, и к самодержавию.