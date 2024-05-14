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Говорят в падающем самолете атеистов нет

Опубликовано 14 Мая 2024 в 07:27 EDT

Павел Балибар
Павел Балибар
С Яшей у нас оказалось много общего. Мы почти ровесники. До эмиграции мы жили в одном и том же городе, "болели" за одну и ту же футбольную команду, отслужили в рядах советской армии, закончили институты, женились с разницей в один год, и родили двух детей с той же разницей в возрасте… У нас существует одно существенное различие, в Америке Яша стал демократом, а я разделяю взгляды республиканцев.
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Наше общение не ограничивается только семейными встречами, но и, как стало модной и не неотъемлемой частью нашей жизни, пользуемся услугами электронной почты. Поняв, что в нашем солидном возрасте переубеждать кого-либо в политических взглядах, дело неблагодарное и, практически, безнадежное, я предложил Якову информационную диету, т.е. обмениваться любой информацией, кроме политической. Ответ был однозначным:

- Я не делю свою почту по темам, или ты получаешь письма в посылаемом мной виде, или заблокируй меня.
 
Подобным вступлением я, скорее всего, никого не удивил, поскольку политические разногласия часто приводят даже в одной и той же семье к серьёзным распрям и непредсказуемым последствиям.

В нашей интернетовской переписке я стараюсь не касаться политики, Яша же не упускает возможности поделиться со мной своими взглядами на происходящие события. Я неоднократно упоминал, что не хотел бы, чтобы различие в политических взглядах повлияли на наши добропорядочные отношения. Но последние события в Израиле и Штатах "воспламенили" наши противоречия, которыми я хочу поделиться в этом очерке.

В наших словесных диспутах одной из многочисленных тем обсуждалась личность миллиардера-филантропа Джоржа Сороса, к которой у меня очень негативное отношение. В очередной раз в подтверждение моей правоты, я сослался на статью Изабеллы Винсент от 26 апреля 2024 года из газеты "Нью-Йорк Пост": "Джордж Сорос платит студенческим радикалам, ненавидящих Израиль, которые разжигают общенациональный взрыв протестов". Саркастический ответ не заставил себя ждать.

Яша: Очень “респектабельная" газета. Главное не в том, кто производит “новости”, а кто их читает. У американских русских бандитов эта газета пользовалась успехом. Некоторые евреи, пикейные жилеты в Америке, считают этот читательский бред авторитетом, а статьи произведением искусства.

ПБ: Подобную информацию можно найти и в других американских изданиях и телевизионных новостях и не только на Fox News. А почему надо отрицать его причастие, если это правда?

Яша: Пожалуйста, назови эти “другие” американские издания и телевизионные новости. “Правда” иногда имеет весьма сомнительные оттенки, но если желание настолько опережает действительность, то под “правду” все пройдет. Даже откровенная ложь.

ПБ: В этом нет необходимости. Почему-то все выступления, статьи, репортажи с места событий, обличающие демократическую партию и её президента в росте инфляции, неправильной политикe на южной границe страны, в беспрецедентном и безграмотном, как в военном, так и в стратегическом отношении, выводе войск из Афганистана, распределении помощи воюющей Украине и т.д и т.п., всегда критикуются тобой, как низкопробные, лживые, не состоятельные третьего эшелона газеты, телеканалы, а так  же речи сомнительныx республиканскиx сенаторов и конгрессменов, чья репутация замарана грязными делишками. Можно подумать, что их демократические коллеги чисты, как балаклавский кристалл. Больше всего меня возмущает твоя оборонительная позиция в отношении Сороса, который спит и видит расшатать и угробить Штаты и превратить их в страну третьего мира. Он спонсирует любые провокации как в Америке, так и за рубежом, вкладывая большие деньги, и при этом несказанно обогащается. Как можно спокойно смотреть на последние студенческие антисемитские и антиизраильские демонстрации, которые в открытую поддерживают Хамас и ратуют за исчезновение Израиля. Ещё никогда мятежи и погромы в наше время, как в Америке, так и в Европе, не заканчивались только истреблением евреев, они переносились на православных и католиков. Неужели ты думаешь, не дай Б-г, если исчезнет Израиль, евреев - сторонников Хамаса оставят в живых. Все евреи будут подлежать истреблению независимо от их политической принадлежности. Каннибалы тоже придерживаются мнения, что люди созданы друг для друга.

Яша: Я никогда не высказывал мою точку зрения, как обличающую республиканских сенаторов и конгрессменов погрязших в коррупции. Я во многом не согласен с политикой Байдена, но не потому, что он якобы виновен в инфляции, в выводе войск из Афганистана, помощи Украине и т.д. Многие “факты”, приведенные тобой действительно взяты из сомнительных источников. Особенно это касается “правдивой” версии участия Сороса в якобы подрыве Америки и в  “превращении” ее в страну третьего мира. Приведи мне хоть один пример, доказывающий правдивость этих обвинений. Израиль не исчезнет, я в этом уверен. Исчезнет Нетаньяху и его политика, но это не произойдет завтра, к сожалению. Не все студенческие демонстрации поддерживают Хамас, но имеются примеры антисемитских выступлений. Уже после последних выборов в Израиле было ясно, что соединение политики и религии, особенно радикальной, ни к чему хорошему не приведет. Я не предполагал насколько это опасно для страны и демократии. К сожалению, худшее произошло.

ПБ: Какой смысл искать больше доказательств причастия Сороса к студенческим демонстрациям, когда приведенная мною статья тебя не убеждает. Я подозреваю, что мои поиски будут обличены несостоятельностью их авторов или "сомнительных" изданий. Что касается Израиля и в частности Нетаньяху, то моё личное мнение, что он один из лучших премьеров, которые были в Израиле. Очень сложно не объединиться с ортодоксами в такой стране, где твои религиозные братья являются основой страны и её значительным количеством, с которым надо считаться. Мы не можем, сидя в относительной безопасности в Америке осуждать или поддерживать израильское правительство. Ни одна страна мира не находится в полном вражеском окружении, как Израиль, где с момента основания государства, оно вело и ведет по сей день борьбу за своё существование. Нет ликбеза для глав государств, где можно было бы учиться и получить диплом об успешном окончании. Враг становится всё более изощренным и более вооруженным, благо подстрекателей и спонсоров пруд пруди. Ни в чём нельзя быть уверенным. Страна Израиль не может вести затяжные войны, а врагов в окружении во сто крат больше, чем израильтян. За всю историю Израиля Штаты и другие союзники не давали и не дают довести ни одну из войн до победного конца, а ведь в 1973, в войну Судного Дня, они были так близки от Дамаска и Каира. И сегодня сложилась та же ситуация. Палестинцы -это кочующие цыгане в арабском мире, и они не успокоятся и не удовлетворятся никаким мирным соглашением. Их задача уничтожить врага в лице Израиля и жить на подачках всего мира. Работать они не хотят и не стремятся. И сегодняшнее американское правительство в преддверии выборов, боясь потерять избирателей, останавливает Израиль от завершения военных действий и полного удаления раковой опухоли в лице Хамаса для достижения мирного сосуществования в этом регионе. Так в чём же неправильная политика Нетаньяху? А левые и правые существуют в любой стране и Израиль не исключение.

Яша, в продолжении нашего диспута, о чем я уже сожалею, что ответил на твое письмо, если тебе будет интересно познакомиться еще с одним документом, подтверждающим причастие Сороса к студенческим беспорядкам, прилагаю статью под названием: "Пропалестинских протестующих поддерживает удивительный источник: крупнейшие доноры Байдена", в которой одна из фраз гласит:  "Доноры включают в себя некоторые из крупнейших имен в демократических кругах: Сорос, Рокфеллер и Притцкер, согласно анализу POLITICO".

Яша: Должен тебе сказать (признаться), что Politico уже давно для меня является источником, с которым я согласен. Oн один из немногих правдивых и бескомпромиссных источников. Это тебе батюшка не “Fox News” или “One American News”. Только не пойму, что тебя так поразило или убедило в этом сайте. По моему, я тебе давно уже писал, что пропалестинские демонстрации имеют два оттенка. Один из них антисемитский, а второй….не буду повторятся!  Да, Сорос, Билл Гейтс и другие названные в этой статье поддерживают пропалестинское движение. Подчеркиваю: пропалестинское, не прохамасовское! Во время войны и после ее, мы различали немцев и фашистов, хотя большинство немцев голосовали за Гитлера, причем добровольно. Затем Сталин и другие после него, рассказали, что есть,оказывается, хорошие и плохие немцы. Плохие, конечно, жили в ФРГ, а хорошие в ГДР.

Сорос всегда поддерживал и финансировал такого типа движения. И слава Б-гу! В отношении Нетаньяху могу добавить: да в достижении политической цели иногда идут на компромисс, но не с людьми, которые не признают Израиль как государство и не хотят принимать участие в его защите. Но Нетаньяху, как обычная политическая проститутка, готов пойти на всё, лишь бы удержаться у власти. По видимому у нас с тобой расходятся мнения по этому вопросу на чисто моральной основе.

ПБ: Наконец-то я привёл тебе доказательство причастности Сороса к студенческим беспорядкам из одного из немногих источников, который ты признаёшь. Как умный еврей, к которым я тебя отношу, ты и тут выкрутился, но всё же признал спонсорство Сороса в "освободительных движенияx" по миру. Да и на том, спасибо. Уж сколько раз давал себе слово не затевать с тобой политические диспуты, но мне больно осознавать, что судьба Израиля тебе безразлична, и однажды брошенная тобой фраза "а мне арабы ничего плохого не сделали" меня очень насторожила. Я не могу быть равнодушен к судьбе многострадального Израиля в независимости кто у власти в этой стране. Хочу закончить нашу переписку фразой из анекдота, когда евреи, обращаясь к Творцу, просят назначить какой-либо другой народ избранным… Но пока это не случилось и скорее всего, не произойдёт, поскольку, пропитанное жаждой войны и озлобленное на весь мир, общество пока не меняется.

Яша: Дорогой Павлик! Ты привел мне примеры, которые я никогда не отрицал. Но, слава Б-гу, хоть за то источник был отличный, хотя ты, к сожалению, так и не понял разницу между Хамасом и Палестинцами. Возможно, не хотел. А вот в отношении “многострадального” Израиля могу добавить: "«Помните, страдания – это удобно. Вот почему многие люди предпочитают именно их. Счастье требует усилий», Дэвид Вонг.

P.S. Ты не прав, мне судьба Израиля не безразлична. Все дело в стилистике. 

К этой теме мы больше не возвращались, но как можно нивелировать тысячелетние тягости и мучения еврейского народа до выражения "страдания - это удобно" и разве Израиль мало приложил усилий для обретения счастья? Не буду повторять прописные истины и цитировать классиков, описавших историю моего народа в своих произведениях. Мы скорбью чтим память евреев. Я задел очень серьёзную  тему, которую не собираюсь решать в этой статье. Просто мне не понятна позиция бывших советских евреев-иммигрантов, которые бежали от антисемитизма и выезжали по израильской визе, а сегодня, живя в свободном мире, поддерживают политику мятежников, которые ратуют за уничтожение Израиля, критикуют своих же, тех, кто хочет ходить по улицам без оглядки,  преподовать и учиться в вузах без боязни преследования.
На приведенную Яшей цитату Дэвида Вонга хочу ответить фразой Станислава Ежи Леца: "Я знаю, откуда пошла легенда о богатстве евреев - они за все расплачиваются".

Пока я ещё не видел ни одного разорванного или горевшего палестинского флага на митингах в поддержку Израиля, а это говорит о многом.

5/09/2024.

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