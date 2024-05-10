Подборка стихов Владимира Проскурова

Заметенный сединой, На качелях у судьбы, Все равно я неземной… Человек… пустой… войны. Кабы не было души, Было бы все просто мне, Трачу я в пустыни лжи, Жар души на стороне.

Розы без цветов…

Нет розы без цветов, как прелестей греха,

Торчит прохладный кол, оскален белый клык,

Горит любовь когда, война, война, война…

В провалах тьмы огонь… лица…теней язык.

Не окрыленный крик и неумолчный рев,

Безумен каждый миг, взметенный бурей вал,

Мычит открытым ртом, война из черепов…

А ты стреляй… а то … убьют… и наповал.

В дыму пороховом, взлохмаченная тень,

И загнан, и забит, убогий скарб в огне…

Корявое лицо… бесплатная мишень,

Ведет глухую брань, со смертью на войне.

В лохмотьях по ночам! Зароюсь я один!

В понурый бабий плат! В сверкающую ржу!

Бессильная тоска, мнет розу без цветов…

Взмахнет порой мечта, крылом… и по ножу.

Под заревом степи и хат горящих сел,

Мне ближе пустота, понятней жизни смерть,

Безропотность толпы, скелет веселый… ствол…

И розы без цветов, прожорливая клеть.

Обжорство на крови и пляски на костях,

Все ближе, ближе мне, воспоминаний зверь,

В напевах прежних дней, где розы все… в цветах…

Плодородящий сад и в мир открыта дверь.

Повержен прежний Бог, в шатании умов,

Фаланги воронья, накаркав всяких бед,

Остервенело, зло, летят на свежий ров…

На розы без цветов, на красный сок… побед…

В багровой слепоте, чужой удачи блеск,

Лиловы и мертвы, ступни у грязных ног…

Нет розы без цветов… есть автоматный треск,

И хищные зрачки, свечей… в углу венок.

Февраль 2023…

Все равно…

Все равно я буду петь,

Свои песенки щегла,

Ожидая выстрел, клеть….

В школе смерти, где война.

В мрачных хатах и пустых,

Чтоб в гробу лежать легко,

Гуманизм всех сук земных,

В пасть засунув глубоко.

Молоко и мед земли,

Ложь правдивую глотать…

Шкуру грязную скрести,

Прежде чем лечь на кровать.

В схватке с целым морем бед,

Сбросив жертвенный жирок,

Свету лишь служить… сто лет…

Обнимать живой цветок.

Чтоб живое обнимать,

Руки созданы мои,

Все равно я помню… мать…

Воскресенья без крови.

С того света бывший я,

Как в стеклянной пустоте,

В тусклом свете фонаря,

Жмусь к руинам на войне.

Заметенный сединой,

На качелях у судьбы,

Все равно я неземной…

Человек… пустой… войны.

Кабы не было души,

Было бы все просто мне,

Трачу я в пустыни лжи,

Жар души на стороне.

Сколько розовых гробов!

И покровов полотна!

Все равно проглотит ров…

Плодовитая война.

И холодною рукой,

Перед стенкой сжав лицо,

Буду петь… и пусть войной,

Песнь напичкают свинцом….

Все равно мой дикий крик,

Остановит в горле кровь,

Правды прост ума язык…

Весь в дыму охрипший вновь.

Память жадная моя,

Голубая плеть руки,

Все равно найдут слова…

В моих песнях без войны.

Февраль 2023…

***

Ночь была пустынной и глухой,

Звезды желто – масляные пятна,

Просочились в тучах всей семьей,

В пелене белесой… неопрятно.

Стлался по земле густой туман,

Синим в бахроме томленным чадом,

Он казался мне, из дымных… ран…

Полуверным и расплытым смрадом.

Ночь дышала холодом в лицо,

Где конец весенней этой ночи!

Тьма казалось дышит… под свинцом…

Тьма была живой, как жизнь короче.

В темноте ночной поджав бока,

И в своем полете торопливо,

Понеслись рывками облака,

Затаив тревогу боязливо.

Вдалеке там гарь от сгибших сел!

Звезды там сметает ветер в кучу…

И плюют в лицо огни пуль – пчел,

Волоча лохмотья дыма в тучу.

Теменью накрыло все вокруг,

Одиноко сделалось и тихо,

Я дышать боялся громко… вслух…

Вдруг проснется огненное лихо.

Головою я пробил туман,

И плывя, побрел на встречу ветру…

В тишину могильную… землян…

Отмеряя каждый шаг по метру.

Где то рядом с сердцем горький ком!

Затерялось тело в мрачной ночи!

Из оврага понесло дымком,

Догорает что то… у обочин.

Март 2023…

***

Склонившись к земле, целовал я цветы,

Стараясь на цвет не дышать,

Я гладил кору, на деревьях листы…

Я помнил, так делала мать…

С тропинки брал бабочек, черных жуков,

Которые падали вниз,

В их лица смотрел, у зеленых кустов,

Вдыхая, глотал морской бриз…

Входил в мою грудь, сладкий воздух цветов,

И было в душе мне легко,

Под солнечным светом, в тиши и без слов,

Как было все это давно…

Садился я в тень, подорожных берез,

Дремал я в покое… тепле…

Тайгой отдышавшись, под стрекот… стрекоз,

Веселые звуки в траве.

Апрель 2023…

Каменная баба…

Столетием обглодана,

Каменная баба,

На кургане создана,

Спит сто лет у граба…

Зеленью обросшая,

С ноздреватым носом,

Для степи пригожая…

В зной и под морозом.

Через свою голову,

Проливает солнце,

По утрам и смолоду,

Вверх льет колокольца.

И сквозь пыль заботливо,

Как собака… сука…

Лижет степь отчетливо,

Как щенят без звука.

Липкими, горячими,

Знойными лучами,

Хаты, села… с плачами…

По утрам… с грачами.

В землю баба вросшая,

Смотрит вниз с кургана,

Каменная, мощная,

Строго из бурьяна.

Будто спеленатая,

Полымем алеет,

А сама… не зрячая,

Только всех жалеет.

Апрель 2023…

***

Оранжево негреющее солнце,

Еще не скрылось резко в горизонт,

А месяц золотой уже в оконце,

В закатном небе, открывает зонт.

Он в синеве густой, ползет с восхода,

И сумеречной красит синевой,

Снег свежий, голубой, как вся природа,

Уверенно очерченный луной.

Из труб печных, дым вился кудревато,

Над хатами попахивал золой,

Дым тающим столбом, плыл виновато,

Вверх поднимался, ночью над селом.

Степная ночь шла к нам, сгущая краски,

Крик ворона отчетлив был и сух…

Повисли над селом, меняя маски,

Застенчивые звезды… словно пух.

Апрель 2023…