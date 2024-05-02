Среди Земного Моря. Cтранствие с Востока на Запад в эпоху Большой Эпидемии и Великой Войны. Египет, часть первая
Опубликовано 2 Мая 2024 в 07:27 EDT
Нет пророков в своем отечестве. Нет также и достаточно честных и моральных лидеров для своего народонаселения и в своей стране... Грустно с таких слов начинать предисловие к книге «о людях, о городах и странах».
Когда пишу эти строчки, в Украине идет на самом деле Великая, быть может даже и Величайшая из воен новой эпохи. То есть, это имею ввиду эпоху глобализации и постядерную, которая чревата гибелью цивилизации в любой из текущих моментов.
И вроде же все начиналось как чисто цивильный и природный катаклизм, связанный с непонятным и жестоким вирусом. Но люди страшнее самых опасных микробов.
Мир первый раз вздрогнул в 2019-м – вздрогнул, и вместо консолидации сил перешел к жесткой конфронтации... Раздирай на разных полюсах и весях человечества таким образом «завис», вероятно, на годы! Тем не менее, я полон «аллюзий» (надежд на лучшее, реминисценций и метафорических образов будущего).
И я хочу, по крайней мере, попытаюсь этими записками странника доказать себе и миру, что это будущее еще имеет некие светлые перспективы.
* * *
Будут и развернутые мысли «по поводу». Самая главная из них такая: избранность, особая «духовность» одной нации назло или на счастье другой, – фикция. Но эта же фикция есть в то же время и КОРЕНЬ ЗЛА.
Я украинец. Украина же, как государство, оказавшееся в горниле глобальной (похоже, уже третьей мировой) войны, в то же время, находится географически в центре цивилизованной Европы. Европа – экономически самый продвинутый и культурный континент. Украинцы в этом контексте сохраняют глубоко гуманистические традиции. А мне как журналисту и как гражданину своей страны пришлось в последнее время (2022-24 г.г.) много поездить по всей Европе, побывать в даже и в Африке (Египте).
Еще важное.
Я бы обозначил свое расположение на планете Земля как место СРЕДИ ЗЕМНОГО МОРЯ. Это не простая игра слов! Все мы – дети, колыбелью которых была Средиземноморская великая цивилизация!
Исход из Египта: ливень в адской пустыне, разговоры с «исчадиями ада»...
«Смотрите: бассейнов легион! Бассейнов – легион! Смотрите же…» – кричала маленькая девочка, выглядывая в иллюминатор нашего «Боинга».
В Шарм-эль-Шейхе, со всех сторон окруженном раскаленной пустыней, наконец начинаешь понимать всю хрупкость человеческой жизни. По-настоящему. А осознаешь это уже окончательно, только когда по этой пустыне путешествуешь. Даже когда едешь в туристическом автобусе, где сверху комфортом дует «аэрокондишен», а под рукой холодильник с напитками, – даже тогда тоскливые и одновременно величественные пейзажи за окном охватывают душу вселенской грустью...
Недаром, именно в этих краях Господь встречался с пророком Моисеем и вручал ему Скрижали Завета. Собственно, откуда появились на земле эти десять святых заповедей, которые цивилизованное человечество пытается исповедовать со времен своего зарождения: «не убий» и т.д.? Боженька выбрал для контакта с вождем еврейского народа место истинно мистическое! Чтобы, как говорится, вождь этот на носу у себя зарубил: библейский Яхве не шутит, а записанное им в скрижалях должно выполняться потомками Адама – все, до последней буквы.
Но о моих «библейских» впечатлениях чуть позже. А теперь вот еще что.
На пороге этого Библейского Ада люди создали Рай. Рукотворный Эдем! Город Шарм-эль-Шейх (в переводе с арабского «залив царей») за считанные годы превратился в настоящую Мекку для туристов со всего мира. Тридцать тысяч его жителей проживают в дворцах, как будто созданных сказочными джиннами «Тысяча и одной ночи». В самих отелях и корпусах курортов царит и прохлада, и изысканный сервис. Беломраморные строения вызывают восторг фантастической архитектурой. Дороги, соединяющие микрорайоны – идеальные и с точки зрения украинца и даже среднего европейца.
Ну, и наконец, любителям экстрима здесь тоже есть, где поиграть «на нервах»: безумные сафари на мотовездеходах по пустыне, погружение с аквалангом или в батискафе в морской Эдем, где у здешних знаменитых рифов плавают сонмы разноцветных подводных обитателей. А еще – рыбалка с яхты в открытом море. И так далее...
Но мне меньше всего хотелось, чтобы этот «очерк-2024» превратился в глянцевый проспект чьей бы то ни было турфирмы. Поэтому даже прервусь с описанием экзотического курорта, хотя Шарм облюбовали и немцы и итальянцы, и тем более, в последнее время тут много русских и украинцев.
Касательно контингента туристов, то это тоже отдельная и интересная тема. Но поскольку моя поездка в Египет была связана с вопросами семейными, я как таковой «туризм» оставляю на потом, а вот вопросы войны и мира, которые я обсуждал с местными – об этом и поговорим вначале.
* * * *
Приехал я на этот раз в компании полтавского врача Николая Г. (фамилии решил тут не называть, по разным, в том числе этическим причинам). Мы с ним жили в одном отеле. Было время и порешать мои семейные проблемы, и позагорать на пляже.
Николай Г., человек с непростым и противоречивым характером, не участвовал в моих импровизированных интервью. Он выбрал позицию «непротивленца злу насилием». То есть, минимум дискуссий и максимум наслаждения от моря, кораллов и созерцания коралловых рыбок.
В отеле обитало еще довольно много украинцев. Я познакомился с одной необычной супружеской парой. Он был русский, она украинка, но сейчас ониуже стационарно обитали в Литве, а сюда, в Египет приехали, чтобы немного развеяться после долгих мытарств. Мария (украинка) с горячо любимым мужем прожила многие годы, у них уже довольно взрослый сын, но война поставила их семейную жизнь на грань катастрофы – мужа не принимали в Украине, а сама Мария не хотела ехать категорически на ПМЖ в «страну орков», в Рос. Федерацию. В итоге они оказались в литовском Каунасе. Перепетии их жизни заслуживают подробного рассказа и я к этому вернусь.
Еще я познакомился с Александром К., харьковчанином моего поколения (то есть, пенсионного возраста), мелким бизнесменом. Этот Александр выглядел очень подтянуто и моложаво. И если уж называть вещи своими именами, род его занятий точнее можно обозначить как «наглый ханыга», а образ жизни – престарелый плейбой... То есть, со всей очевидностью, этот колоритный харьковчанин был бабником, самовлюбленным нарциссом, а еще – «пожилым юношей», гораздо более озабоченным вопросами своего здоровья, внешности, чем политикой, проблемами войны, мира и человеческого бытия...
И наконец, среди ярких и колоритных украинцев был рослый и стройный, совсем молодой мужчина-киевлянин. Он выделялся среди массы отдыхающих не только статью и (тоже не побоюсь этого определения) породой, но и невероятной прической. Киевлянина, которого звали Эдик, не можно было спутать ни с контингентом «белых» туристов, ни с отдыхающими киргизами или азейбарджанцами. Он был с типически запорожским казацким «осэледцем», прядью длинных волос на чисто выбритой макушке. То есть, многие называют этот тип мужской прически «ирокез», но также можно исторически отнести ее и к древним викингам... Кстати, Эдик еще до войны уехал в Финляндию, там учился, работал и осел на временное жительство. Эдик явно кичился тем, что он украинец и киевлянин, к месту (и не к месту) он распевал воинственные казацкие песни, но на мой вопрос, почему сам он сейчас не в войске и не на фронте, – ответил уклончиво. Фактически ничего внятного не ответил.
Был еще молодой парень, которого звали Игорь. Мы с ним наши полный консенсус по всем вопросам. Очень положительный и умный украинец. Без всякого эпатажа. Без малейшей шароварщины. Но с ним приятно было общаться как с большим, истинным патриотом. Есть и такие у нас, и их достаточно много...
Вот в такой пестрой компании соотечественников я проводил свободное время на пляже и в ресторане, а о прочих отдыхающих индивидах расскажу ниже.
Сначала еще короткая справка о самом месте моего пребывания.
* * *
Шарм-эль-Шейх, город хоть и небольшой, и населенный в том числе и арабами, – не слишком характерный уголок Египта. Составить по нему впечатление от страны все равно, что по Атлантик-Сити (курортный городок в США) составить впечатление об Америке. Но повествуя о колыбели человеческой цивилизации, об удивительном государстве в бассейне самой длинной реки мира, нельзя также избежать некоторых общеобразовательных описательных моментов.
Кстати! Именно в этой мусульманской стране самая большая по численности конфессия христиан. Она крупнейшая в Африке. Это в основном копты. Называют цифру от миллиона до полутора миллионов верующих. Причем, среди них ест и наши братья-христиане, православные...
Я бывал тут не раз и в прежние годы. Из ярких воспоминаний была встреча в Египте Нового года и еще необычное для здешних мест и климата погодное явление – невероятный ливень, который затопил здесь все улицы и дороги с тротуарами!
Если уж немного рассказать о встрече самого бесснежного в моей жизни Нового года дальше, то речь пойдет о Рождестве, причем все-таки католическом, не православном...
Это веселое Рождество праздновали на берегу Красного моря итальянцы и немцы. Нельзя было к ним не присоединиться. Ибо действо так напоминало «антураж» нашего привычного Нового года: Дедушки Морозы (Санты), и кукольные и «настоящие живые» во всех отелях побережья! А еще елки, снеговики... Даже снег! Но новогодние деревца были из искусственной хвои, снег имитирован специальной пеной. А на дворе стояла теплая ясная погода: плюс двадцать пять. В воде моря плюс двадцать два-двадцать три! А вокруг при этом слышны возгласы «Мерри Кристмас!» И вечером сияют праздничные салюты.
Впечатление европейца о вечном лете, впрочем, не стирают даже новогодние приметы. От жаркого даже зимой дыхания пустыни перехватывает дух.
О страшном ливне 2010-го расскажу обязательно, но тоже немного позже... Пардон, дорогой читатель, но вынужден рассказывать, прерывая правильную хронологию.
Кстати (для тех, кто не знает): на «кончике» Синайского полуострова дождей не бывает. Даже зимой, когда температура опускается до 24-х-26-ти градусов по Цельсию, редко выпадает с неба хоть капля. Мысль лезет в голову по поводу окружающего пейзажа одна. Таким как раз и должен быть вход в Ад!
* * *
Сейчас я попытаюсь еще в один абзац вместить тех из своих новых знакомцев, с которыми я законтачил на этот раз, то есть, отдыхающими европейцами, но из соседних с Украиной стран.
Я испытывал страшный дискомфорт и дикое, нецивилизованное желание дать в харю всякому, из чьих уст доносился вдруг «московский гаварок». Поэтому о своих встречах и разговорах с «русским контингентом» расскажу под конец следующей главы. В этих разговорах я себя сдерживал страшным усилием воли и подавлял также все свои бaндеровские инстинкты, напоминая самому себе, что в данном конкретном случае я перво-наперво журналист! А уж потом – «националист и бандеровец»...
Итак, пока просто перечислю. У меня было очень необычное знакомство с гражданином Латвии, Юрисом С., который произвел на меня впечатление своим широким взглядом на вопросы войны и мира, пацифистскими убеждениями и пламенным желанием мультяшного кота Леопольда всех на свете помирить... Причем, невзирая ни на какие конфронтации и уже слишком далеко в душу загнанную, почти расовую ненависть и агрессию! Познакомился я и с молдавским одним философом и музыкантом, композитором и... также бизнесменом Юрием К. Мы провели с этим К. не один час в дискуссиях и за обсуждением важнейших вопросов бытия и путей человеческой цивилизации.
К. тоже был пацифист, поэтому я с ним уже не слишком пылко спорил о причинах взаимной классовой вражды и межнациональной ненависти. Потому как уже задолго до кишиневца Юрия К. меня утомил в этих полемиках рижанин Юрис С.
Из граждан РФ я познакомился с пожилой москвичкой Екатериной и еще встретился со старой уже знакомой, врачом из города Кирова Татьяной С. Татьяна моя давняя единомышленница касательно режима Путина и необходимости ухода с политической арены этого ублюдочного диктатора. Она проживает в Египте уже много лет безвыездно. В Россию возвращаться боится, ее уже тошнит давно от пропагандистских нарративов типа «святой Руси» и развонявшегося на всю вселенную «русского духа». Но все-таки у нас оказалось много вопросов острых и деликатных. Танечке я посвящу отдельный фрагмент этого повествования.
* * *
Отдых или тур по Египту (или как моя последняя поездка, которая была по семейным вопросам) у большинства ассоциируется с Красным морем, пирамидами и загадочным Сфинксом. Побывать в Египте, даже в Рождество, и не посетить Гизу с ее пирамидами – просто было бы пижонством! Конечно, это одно из семи чудес света сотни раз видел в кино и на ТВ. Но все три пирамиды находятся в пригороде Каира (Хеопса самая большая, достигает высотой 157 метров). И как бы ты не готовился, не настраивался – свидание с глубокой архаикой безумно впечатляет. Чувствуешь действительно Священный трепет. И начинаешь верить либо во вмешательство в даном случае богов, либо – инопланетян…
Но, как рассказал нам гид, ничего паранормального в строительстве этих циклопических сооружений ученые не обнаружили (это уже в ХХ веке модными стали «теории», что пирамиду Хеопса, мол и Сфинкса построили пришельцы с Сириуса). Технология была проста: в 10 километрах из каменоломен по реке сплавляли выпилинные уже блоки (по 500 блоков в день). Эти «кирпичики» тянули на санках специально насыпанными грунтовыми насыпями на гору. Появлялась одна грань пирамиды. Когда ее завершали, насыпь убирали. И таким же образом сооружали остальные грани. Работали на строительстве отнюдь не рабы.
Это подчеркнем особо. Трудились тут свободные члены общины, крестьяне. Фараон побудил их к тяжелому труду деньгами. Применялось и физическое насилие, но это приводило к бунтам и неповиновению!
Строителей пирамид действительно хорошо кормили. В основном копченостями, поскольку мясо и рыба на жаре быстро протухали. Даже пиво к рыбке давали …
Легендарная река Нил. Она тоже по-своему поражает. Эта водная артерия Африки протекает через четыре страны континенту и на долю Египта приходится всего четверть ее длины: 1660 километров голубой ленты, которая пересекает Африку, с 6000 671 километра всей реки. 24000 километров квадратных наиболее плодородной участка, дельты Нила и еще в тысячу раз больше составляет площадь его бассейна. Это, собственно, всего лишь 4 процента территории страны, остальные занимает безводная пустыня ... Арабы зовут теперь свой Нил Эль-Бахром. Но как называли его аборигены-египтяне, жившие здесь за тысячелетия до пришествия захватчиков – теперь об этом не узнаем ни из какой энциклопедии или словаря. Язык фараонов был потерян, и ассимиляция древних жителей Египта с завоевателями состоялась в 6-7-м веках нашей эры. Недавно, если учитывать все ускоряющийся ход истории... Поэтому генотип еще сохранился и в стране можно встретить не только брюнетов, представителей семитской ветви белой расы, но и рыжеватых и голубоглазых, почти белокурых туземцев.
Они как раз – вылитые потомки древних египтян.
А впрочем, все граждане этой страны гордятся тем, что они именно египтяне. Не арабы… И они вполне осознают, что представляют древнейшую в истории цивилизации человечества.
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