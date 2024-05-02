И казалось, что ничто не сможет Помешать идилии чудесной Не посмеет и не потревожит Оборвать мелодию той песни… Радио секунду замолчало, А потом, как громовым дуплетом, В жилах кровь по стенкам застучала Тем июньским проклятым рассветом…

Он был молод и хорош собою,

Образован, вежлив и умен.

Жизнь казалась длинною рекою

Все казалось сказочным, как сон

Был женат. Она была красоткой,

Стройная с зелеными глазами,

С сказочно-воздушною походкой

С длинными высокими бровями...

У него любимая работа,

Голубое небо без ненастья

Разве ему было нужно что-то?

Где-то рядом с ним шагало счастье...

А она? Не по годам серьезна,

Начиная практику хирурга

Хрупкая, вдруг становилась грозной

Скальпель -как перо у драматурга!

Он любил ее на свете- больше жизни!

Он ловил ее дыханье взлядом.

Две святыни: Родина- Отчизна

И она- должны всегда быть рядом!

А любовь не ходит одиноко...

Тянет ручки дочка к папе, маме

Впереди прекрасное далеко

В белой желто-солнечной панаме...

И казалось, что ничто не сможет

Помешать идилии чудесной

Не посмеет и не потревожит

Оборвать мелодию той песни…

Радио секунду замолчало,

А потом, как громовым дуплетом,

В жилах кровь по стенкам застучала

Тем июньским проклятым рассветом…

И тогда, еще не всем знакомый,

Сталью прозвучал, хоть было рано

Каждый, кто на улице, кто домa

Мог тогда услышать Левитана...



Каждый мог услышить это слово

Нет его страшней на этом свете

Родина, на помощь встать готова?

Мы теперь за все и всех в ответе!

Доброе лицо вдруг стало грозным,

Отражаясь в утреннем рассвете,

Стал мой дед в мгновение серьезным

Он за Родину, он за жену в ответе

Он в ответе за свою малышку

Что прижалась сладостно к коленям.

Папа, правда это они слишком?

Mы им обьясним и все изменим…

Да родная, ты не беспокойся

Спи спокойно, улыбайся людям

Главное- ты никогда не бойся

Мы всегда с тобою рядом будем!

Дверь закрылась тихо и без скрипа

Напоследок улыбнулся глядя

Несравнимый тонкий запах липы

Что цветет напротив дома, сзади...



Я люблю вас: губы прошептали,

Я вернусь, вы только меня ждите

Не позволим, чтоб враги топтали...

Вы себя родные берегите...

Бронь легла на стол у военкома

Офицер я, должен быть в строю

У меня жена с малышкой дома

Я за них, за Родину свою…

Послезавтра будет День Рожденья

32 исполнится ему…

A сегодня, в страшное мгновенье,

Офицер уходит на войну...

Он уходит, чтобы не вернуться,

Чтоб поднять солдат в последний бой,

Чтобы напоследок улыбнуться...

И сегодня он такой живой...

Молча подхожу к его портрету,

Что в гостиной на стене висит

Отраженный солнечным рассветом

Он с любовью смотрит, но молчит…

Он молчит, пронзая умным взлядом,

В вечной памяти я голову клоню

За тебя, за всех с тобою рядом

Деду честь тихонько отдаю



Всем героям, сделавшим Победу,

Павшим и вернувшимся домой,

По традиции сегодня перед дедом

Мы стоим с склоненной головой...

9 мая 2021.