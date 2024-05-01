F-16: последняя надежда Зеленского

Есть множество мнений относительно того, с какого момента следует вести отсчет украино-российского конфликта. Официально он начался 22 февраля 2022 года, когда российская армия перешла украинскую границу, начав то, что в Москве назвали «специальной военной операцией», а в Киеве «полномасштабным вторжением». Однако в Украине немало людей считают, что конфликт длиться уже десять лет. Для одних он началась с февраля 2014-го, с момента захвата Крыма российскими военными. Для других - со дня объявления украинским правительством «Антитеррористической операции» (13 апреля 2014 года). Третьи полагают, что старт ему был дан несколькими днями позднее (20 апреля), когда на окраине города Славянка произошла перестрелка между группой добровольцев из украинского националистического движения «Правый сектор» и группой добровольцев из пророссийского ополчения. Ведь именно с этого боя политическое и почти бескровное противостояние перешло в горячую фазу, затянувшуюся, с перерывами, до нынешнего времени.

Что ж, в любом случае, война на территории Украине действительно длится уже целое десятилетие – начавшись как внутренняя, гражданская (официальный Киев запрещает такую формулировку), и развернувшаяся затем в межгосударственную. И за это время она существенно трансформировалась не только в политическом плане. Её масштабы выросли на порядок, потери возросли еще больше, а характер неоднократно менялся с позиционного на маневренный и наоборот. Но самым заметными были быстрые изменения основных методов и средств ведения боевых действий, выбор которых не всегда оправдывал ожидания.

Во времена президентства Порошенко украинские военные планировали отразить наступление российских танков с помощью американских ПТРК Javelin, и Киев активно выпрашивал их у Вашингтона. С началом президентства Зеленского украинским «чудо-оружием» стал турецкий БПЛА Bayraktar TB2, на закупку которого выделялись бюджетные средства и собирали пожертвования. Но в 2022-м ни «джавелины», ни «байрактары» не сыграли существенной роли в войне. В 2023-м у Зеленского сделали ставку на западные танки, и киевские политики несколько месяцев усердно «добывали» их у США, Германии и Великобритании. Однако результат «танковой атаки» ВСУ был практически нулевым. В нынешнем году новой надеждой Киева являются истребители F-16, на поставки которых он очень рассчитывает. Причем, теперь их просят уже не для победы над Россией (как ранее просили «леопарды» и «абрамсы»), а чтобы не допустить обвала трещащего фронта и минимизировать последствия ракетных обстрелов.

Ситуация, сложившаяся на весну 2024 года, для Украины действительно очень тяжелая. Главной проблемой стала нехватка артиллерийских и зенитных систем и острый дефицит ракет и снарядов к ним. Поскольку поставки Западом вооружений сильно сократились, потери техники и расход боеприпасов уже не восполняются в должной мере. Остатки украинской ПВО сбивают все меньше российских ракет и ударных беспилотников, запускаемых по объектам в глубоком тылу. В результате в марте-апреле России удалось нанести серьезный урон украинской энергетической инфраструктуре, уничтожив Змиевскую ТЭС и нанеся критические разрушения еще нескольким электростанциям, включая знаменитый ДнепроГЭС. Менее известно о ракетных ударах по тыловым военным объектам ВСУ, поскольку эта информация является секретной. Однако в социальных сетях, над которыми украинские власти пока еще не установили тотальный контроль (но планируют), можно найти некоторые фото и видеоматериалы, свидетельствующие о том, что часто пораженные «объекты гражданской инфраструктуры» либо использовались военными, либо те находились рядом с ними. Типичный пример: в начале апреля от ракетного обстрела пострадал гипермаркет Planeta Mall, расположенный на окраине Харькова. Но украинские СМИ, рассказывавшие о случившемся, не показали находившиеся рядом с гипермаркетом обгорелые останки украинских РСЗО «Ураган», по которым, похоже, и наносился удар.

Отсутствие необходимого прикрытия ПВО на фронте делает ВСУ почти беззащитными против российской авиации, которая в последнее время активно и эффективно применяет свое ноу-хау: бомбардировки украинских позиций тяжелыми планирующими боеприпасами. Россия производит их в больших количествах, приделывая специальные модули планирования и коррекции к обычным фугасным и кассетным авиабомбам старого образца, превращая их в дешевое, мощное и вполне современное высокоточное оружие. Самолеты приближаются к фронту на 30-50 км, сбрасывают их, и далее планирующие бомбы летят точно в цель. Взрыв бомбы массой от 500 до 3000 кг уничтожает блиндажи и укрепленные огневые точки, обрушивает здания, ломает военную технику. Все находящиеся в эпицентре взрыва гарантировано погибают, а те, кто укрылся неподалеку получают тяжелые контузии. После обработки позиций тяжелыми авиабомбами на них почти не остается никого, кто может их оборонять, и россиянам остается лишь спокойно их занять. Конечно, потом ВСУ обрушивает на них артиллерийский огонь и посылает свою пехоту в контратаку, чтобы вернуть позиции – которые могут так переходить из рук в руки несколько раз. Но если снарядов не хватает, а пехота заканчивается, то украинским бригадам приходится пятиться назад, постепенно теряя поселок за поселком, отходя к очередному городу, который будет превращен в очередную «крепость». Именно это, в частности, произошло в апреле восточнее Авдеевки (район Бердычи), где ВСУ вынужденно оставили еще одну линию своей обороны. И многие аналитики, в том числе западные, прогнозируют, что такое медленное отступление украинской армии будет продолжаться. Причем, это еще не худший сценарий! Существует риск российского наступления на Харьков (откуда, по данным некоторых СМИ и соцсетей, уже активно выезжает крупный бизнес и семьи госслужащих), а также риск масштабного прорыва фронта, который не удастся быстро «заткнуть» по причине истощения боевых резервов…

Информационная вставка: несмотря на то, что общая численность украинских силовых структур (ВСУ, Национальная гвардия, Погранслужба, полиция) намного превышает миллион, непосредственно на фронте воюют лишь 350-400 тысяч, практически без ротации. Так, статистика показывает, что статус участника боевых действий имеет лишь 40% военнослужащих ВСУ, еще меньше он у нацгвардейцев и пограничников. Остальные «несут службу в тылу», в том числе многочисленные роты охраны военкоматов (это несколько тысяч солдат), прозванные в народе «войска ТЦК». И получается так, что на улицах украинских городов можно увидеть множество людей в военной форме, а на фронте боевые подразделения укомплектованы в лучшем случае наполовину…

Чтобы свести риски поражения к минимуму, украинской армии требуется существенно пополнить, а во многом и обновить свои вооружения. Но западная военная техника и боеприпасы стоят дорого, и передаются Украине вовсе не безвозмездно. К тому же у Запада почти нет их «излишков» (разве что старые списанные модели, но те нуждаются в восстановлении), да и страны НАТО не могут сами остаться с полупустыми арсеналами. Поэтому настойчивые заявки Киева удовлетворяются лишь частично, в основном по мере выделения новых «пакетов помощи» и кредитов. А просить приходится самое важное из того, что, по мнению украинского руководства, необходимо армии. И теперь главный акцент делается на системах ПВО Patriot и истребителях F-16, которые чаще всего упоминаются в запросах украинского руководства. Но почему именно они?

В СМИ, особенно украинских, можно найти распространённое мнение, что Patriot - это лучшая в мире система ПВО и F-16 - лучший в мире многоцелевой истребитель. Соответственно, Киев просит для себя лучшие образцы западной военной техники, с помощью которых он уже точно остановит Россию, а может быть даже и победит её. Так ли это? Думается, что такое мнение не соответствует действительности и используется исключительно в пропагандистских целях. Нет, данная техника действительно весьма эффективна в умелых руках и при грамотном использовании – гарантировать чего Киев не может (как и в случае с танками «Абрамс». Однако у Patriot и F-16 есть еще одно достоинство - их количество. Истребитель F-16 Fighting Falcon является самым массовым боевым самолетом современности: к настоящему времени выпущено более 4,7 тысяч машин, взятых на вооружение 25 странами. Только в ВВС и Национальной гвардии США в строю находятся более 800 F-16 (не считая резервов), а это в более чем полтора раза больше, чем совокупный довоенный истребительный авиапарк России, включающий в себя «миги» и «сушки» разных моделей (теперь стал меньше). Сразу возникает логическая мысль, что при возможном прямом конфликте США и РФ, американские летчики быстро завоевали бы господство в воздухе. Конечно, если не учитывать при этом неизбежный ядерный сценарий, о котором хорошо помнят в Вашингтоне, но который упрямо игнорируют к Киеве, призывая Запад вступить в войну на стороне Украины.

По своим техническим характеристикам, с которыми можно ознакомится в многочисленных публикациях, F-16 не уступает даже новым российским истребителям, хотя и проектировался как основной противник еще старых советских МиГ-21 и МиГ-23. А история его применения в многочисленных локальных конфликтах, начиная с Ливанской войны 1981 года (в составе ВВС Израиля), показывает исключительную эффективность по числу одержанных побед и собственных потерь. Правда, с оговоркой: большинство самолетов противника, сбитых пилотами F-16, были именно старыми истребителями советского производства, а управляли ими летчики стран Ближнего Востока. А вот более новых МиГ-29 на счету пилотов F-16 считанные единицы. Что же до новых российских МиГ-35, то их столкновения в бою с F-16 еще не случалось. Но если оно вдруг и произойдет, то военные аналитики видят несколько большие шансы F-16 лишь в его более дальнобойных (до 300 км) ракетах и возможности вести одновременно сразу несколько целей. Не исключено, что у Зеленского сфокусировались на этом, вообразив, как украинский пилот F-16, весело хохоча, будет легко сбивать по несколько российских самолетов за раз. Еще один большой плюс в пользу F-16 это его универсальность. Он может использоваться и для завоевания господства в воздухе, и для борьбы с крылатыми ракетами, и для нанесения ударов по наземным и надводным целям. Поэтому выпросив (в кредит, в долг) некоторое количество F-16, Киев может удовлетворить потребность ВСУ в разных типах боевых самолетов – соответственно, обучать украинских пилотов и команды техобслуживания тоже нужно будет лишь на F-16. А большое количество F-16, состоящих на вооружении стран Запада и их союзников, дает Киеву надежду, что они «поделятся» ими с Украиной. В первую очередь, конечно, эту надежду возлагают на США. Вот, собственно, почему выбор Зеленского остановился именно на этом истребителе.

Количественный фактор был решающим и в запросах на «передачу» Украине систем Patriot, причем аппетиты Киева постоянно росли и перешагнули границы разумного. В июне 2023-го Зеленский заявил, что Украине необходимо 50 батарей Patriot. В апреле 2024-го он уже запросил «25 систем Patriot, по 6-8 батарей в каждой». Возможно, украинский главнокомандующий плохо понимал, о чем говорит, поскольку «система MIM-104 Patriot» это просто название данного зенитного комплекса. В состав зенитно-ракетной батареи системы Patriot стандартно входят от 4 до 8 пусковых установок M901/902/903. Получается, что Зеленский просил сначала 50 батарей (это от 200 до 400 пусковых установок), а потом уже 150-200 (от 600 до 1600 пусковых установок)? Но его минимальный запрос превышает возможности Запада, поскольку на вооружении США находятся лишь 60 батарей (480 пусковых установок M902/903) системы Patriot (плюс стратегический резерв), а всего их было произведено 240. То есть, хотя этот ЗРК является одним из самых многочисленных в мире, удовлетворить запросы Киева никто не в состоянии. Ведь для этого пришлось бы полностью разоружиться не только Соединенным Штатам, но и всему НАТО! Кроме того, Patriot это не только эффективное, но и очень дорогое оружие: стоимость одной полной батареи составляет около миллиарда долларов, а стоимость всего одной ракеты от 3 до 8 миллионов! У Киева есть такие деньги, или он снова уповает на щедрость американских налогоплательщиков? Совершенно очевидно, что Украине вряд ли безвоздмездно подарят хоть одну батарею, а рамках оказываемой помощи она может рассчитывать максимум на 10 единиц. Кстати, в Киеве уже заявляли, что хотели бы взять несколько батарей Patriot в аренду. Как они себе это представляют?

Стоимость F-16 тоже немаленькая: за один самолет, в зависимости от модификации и комплектации, нужно выложить от 35 до 55 миллионов долларов – а еще раскошелиться на инфраструктуру аэродрома и управления, на содержание машины и подготовку пилотов. Если верить украинским СМИ, то Запад якобы обещал Киеву от 100 до 150 F-16 (и не напрокат), что обойдется во многомиллиардную сумму. Однако такого количества явно недостаточно для создания паритета в воздухе, а ведь если поставки F-16 и состояться, то их масштабы, как и в случае с западными танками, будут намного скромнее. А 30-50 истребителей не сыграют решающей роли и могут сами понести серьезные потери, ведь наверняка их аэродромы станут главной мишенью для российских ракет. В Киеве это понимают, и уже высказали идею использования аэродромов на территории Румынии и Польши – мол, туда, по странам НАТО, Россия бить не рискнет, зато украинские самолеты смогут безопасно базироваться там и взлетать для атак по россиянам. Но в Москве уже заявили, что статус территории члена НАТО не защитит военные базы, если с них будут наносится удары по России. То есть либо идея с аэродромами в Румынии и Польши не будет реализована, либо она вполне может привести к эскалации украино-российского конфликта до масштабов третьей мировой.