Стихи-2024 (5)

«Что?! Пушкин, Гоголь? Вон из школы Распространителей крамолы!.. Их устаревшие глаголы Несут нам в общество расколы… Все книги их в архив на полку. От классиков вообще нет толка… А там и до костра недолго…

Последние годы – не радость, а муки:

Я тяжкую ношу несу и несу…

Живу как влюблённый в пустыне разлуки,

Как бомж одинокий в безлюдном лесу.

А ноша моя – это мысли и чувства

О Родине, мире, в котором живём.

Мы тонем давно в океане безумства,

При этом весёлые песни поём.

И Русь подпевает, хотя и негромко.

Не все веселятся на этом пиру.

Чума торжествует: всё больше подонков

Пришлись новой власти – ура! – ко двору.

Но долго абсурд продолжаться не может:

Россия не выдержит этот бедлам.

Нам нужно изгнать всех буржуйских ничтожеств -

Иначе страну разорвут пополам.

***

Пока в России есть поэты,

Они находят те слова,

Которые – дорога к свету…

Идея русская жива.

Пока сердца для чести живы,

Мы не ударим в грязь лицом.

Всегда появятся мотивы

За Правду жизни быть борцом.

Пока в золе живёт огонь,

Есть шанс, что возгорится пламя…

Не нужен нам ни красный конь,

Ни монархическое знамя.

Пока свободою горим,

Класс буржуа уже не вечен.

И бой непримиримый с ним

Нам в перспективе обеспечен.

***

Вокруг кружит поток ненастья.

Но рано, рано горевать.

Спеши сбирать осколки счастья

И чувств остывших не терять.

Достань перо и лист бумаги.

Пройди крутые виражи

И, находясь в плену отваги,

Всю правду людям расскажи.

Всё до копейки канет в Лету –

И только Правде жить и жить…

И назовут того Поэтом,

Кто дружбой с правдой дорожит.

***

Кукушка куковала долго.

Я не считал свои года.

Всё это, право, ерунда.

Но как-то вдруг она замолкла.

И хорошо, что не считал –

Ведь жизнь и смерть летят в обнимку.

И смерть моя как невидимка.

И жизнь – набор кривых зеркал.

Любые птицы, даже звери

Сил детям отдают немало.

А эта бросит где попало –

И потому я ей не верю.

Верните «наше всё»!

Из списка обязательных произведений ЕГЭ по

литературе убрали Грибоедова, Пушкина, Лермонтова,

Гоголя и других классиков. Вместо них Прилепин,

Пелевин и Гришковец.

(из многочисленных СМИ РФ)

Как часто нам бежит навстречу

Герой любимого романа.

Для одного он был предтечей,

А для других – герой экрана.

Однажды Фамусов просил:

«Забрать все книги бы да сжечь».

И вот сегодня на Руси

Готовы и костёр разжечь.

«Что?! Пушкин, Гоголь? Вон из школы

Распространителей крамолы!..

Их устаревшие глаголы

Несут нам в общество расколы…

Все книги их в архив на полку.

От классиков вообще нет толка…

А там и до костра недолго…

***

Они жили порой невпопад.

И сейчас, вспоминая и плача,

Продолжают идти наугад –

Вот такая у них незадача.

И седой капитан корабля,

И пилот тоже старый нешибко

Начинают с утра всё с нуля,

Чтобы новые делать ошибки.

Жизнь приветствует правду и правильность,

Оставляет и место проколам.

Остаётся нам выбрать праведность

Или делать, чтоб всё было комом.

Много тех, кто погряз в заблуждениях,

Потому их и ждут мытарства.

Им сменить бы свои убеждения,

Но мешает врождённое рабство.

***

Не может песен быть без слов.

Не может быть стихов без ритма.

Везде, где нет первооснов,

Там не рождается молитва.

Неточных рифм не признаю.

Они – как белые вороны.

Ведь рифмы, стоя на краю,

Всегда должны быть эталоном.

Стихи без мысли – звук пустой,

Причём наивно ждущий эха.

Нет мысли – выстрел холостой.

И нет для автора успеха.

Ну а стихи совсем без чувства –

Как тёмная глухая ночь.

Где чувства нет – там нет искусства.

И тут ничем нельзя помочь.

***

Бегу, бегу, бегу, бегу…

Остановиться не могу.

Спешу. Боюсь, что не успею

Оставить след на той земле,

Которую люблю, лелею,

Но утонувшую во мгле…

***

Смердит гниющая Европа,

В бой посылает всех и вся.

И Леопарды мчат галопом,

По Украине колеся.

Стреляет всё, в чём есть заряды.

Макрон ликует, как чумной.

Зеленский раздаёт награды.

А Русь идёт в последний бой.

Сегодня мир стоит на грани,

И правит нами царство лжи…

На подоконнике герани

Надеются, что будут жить.

***

У многих жив внутри орёл.

Но только вылететь не может,

Пока свободы не обрёл.

Надёжно скрыт от мира кожей,

Он в полусне проводит дни,

А жизнь, текущая снаружи,

Фантасмагории сродни,

И там орёл совсем не нужен.

И потому он не спешит,

Не рвётся обрести свободу.

По сути, кожа – это щит

Орлу дарованный природой.

«Иль со щитом, иль на щите» -

Орёл когда-то это слышал.

Он со щитом. Не в суете.

Так для чего стремиться выше?

Не лучше ли прожить свой век

В тепле и сладостном покое?

Пусть суетится человек,

Орёл же лучшего достоин.

Гуськом ползёт за годом год.

Порой под кожей вздрогнут крылья,

Как бы зовя орла в полёт,

Но только тщетны их усилья.

Он со щитом. И щит бросать –

Конечно, глупая затея.

Ну что полёты могут дать

Того, что здесь он не имеет?

У многих жив внутри орёл,

Рождённый для полётов в небо.

Но он всю жизнь свою провёл

В плену у зрелищ, сна и хлеба.

***

Поход к заветной цели

Для многих – путь в тупик.

Ведь цель на самом деле

Мелькнула лишь на миг.

Мелькнула – и пропала

Неведомо куда,

Но идеалом стала

На многие года.

И в голове запела,

Все чувства подчинив,

Внушив, что лишь для смелых

Звучит её мотив.

И люди, всё отбросив,

Идут на этот зов

И все преграды сносят

С бездумием ослов.

Идут к заветной цели,

Не изучив Завет,

И, коль дойти сумеют,

Уидят: цели нет.

***

В море стихотворчества впадая,

Верят вдохновения ручьи,

Что их звонкий труд не пропадает,

Что он только ярче зазвучит.

Но мешаясь с пеною морскою,

Потеряв природный чистый вкус,

Вдруг ручьи осознают с тоскою,

Что их дар растаял средь медуз.

И в манящем красотою мире

Их весёлый перезвон затих.

Мир, в который так ручьи спешили,

Оказался вовсе не для них.

***



У русских глупое поверье,

Что битый стоит двух небитых.

И бьём мы в запертые двери,

Считая, что они открыты.

Медалями набитых шишек

Мы прикрываем неуменье,

Стараясь вбить в умы мальчишек,

Что благо высшее – терпенье.

Терпение – конечно, благо,

Но не для всех и не всегда.

Всё стерпит лишь одна бумага,

А люди – только иногда.

Доколе, граждане, доколе

Терпеть нам глупость пустоты?

Той, что наглеет ещё в школе

И крепнет в дебрях суеты.

Доколе нам о двери биться,

Сначала двери заперев?

И на судьбу привычно злиться,

Своей вины не разглядев.

***

Мы были моложе и шли напролом,

Преграды, как мусор, сметая.

И нам покорялся любой бурелом

И горная речка любая.

Мы брали высоты одна за другой –

Надеждой и верой дышали.

Отбросив подальше мертвящий покой,

Мы шли в неизвестные дали.

И вот сократился наш жизненный путь.

Силёнок осталось немного.

Пора бы всё бросить – передохнуть.

Но снова нас манит дорога…

***

Планета стала как помойка,

Как выгребная яма зла…

И никакая перестройка

Народам вовсе не нужна.

Они живут в грязи и тине,

Купаются в потоке лжи…

Сидят, как мухи в паутине, –

И ждут спасения души.

Пускают кровь не чтобы выжить –

Как это делает зверьё –

Чтоб богатеть и ненавидеть.

А на устах – одно враньё.

И вал девятый отрицанья,

Смывая весь этот абсурд,

Зовёт Идею Мирозданья

Устроить всем им страшный суд.