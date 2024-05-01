Стихи-2024 (5)
Опубликовано 1 Мая 2024 в 07:27 EDT
Распространителей крамолы!..
Их устаревшие глаголы
Несут нам в общество расколы…
Все книги их в архив на полку.
От классиков вообще нет толка…
А там и до костра недолго…
Последние годы – не радость, а муки:
Я тяжкую ношу несу и несу…
Живу как влюблённый в пустыне разлуки,
Как бомж одинокий в безлюдном лесу.
А ноша моя – это мысли и чувства
О Родине, мире, в котором живём.
Мы тонем давно в океане безумства,
При этом весёлые песни поём.
И Русь подпевает, хотя и негромко.
Не все веселятся на этом пиру.
Чума торжествует: всё больше подонков
Пришлись новой власти – ура! – ко двору.
Но долго абсурд продолжаться не может:
Россия не выдержит этот бедлам.
Нам нужно изгнать всех буржуйских ничтожеств -
Иначе страну разорвут пополам.
***
Пока в России есть поэты,
Они находят те слова,
Которые – дорога к свету…
Идея русская жива.
Пока сердца для чести живы,
Мы не ударим в грязь лицом.
Всегда появятся мотивы
За Правду жизни быть борцом.
Пока в золе живёт огонь,
Есть шанс, что возгорится пламя…
Не нужен нам ни красный конь,
Ни монархическое знамя.
Пока свободою горим,
Класс буржуа уже не вечен.
И бой непримиримый с ним
Нам в перспективе обеспечен.
***
Вокруг кружит поток ненастья.
Но рано, рано горевать.
Спеши сбирать осколки счастья
И чувств остывших не терять.
Достань перо и лист бумаги.
Пройди крутые виражи
И, находясь в плену отваги,
Всю правду людям расскажи.
Всё до копейки канет в Лету –
И только Правде жить и жить…
И назовут того Поэтом,
Кто дружбой с правдой дорожит.
***
Кукушка куковала долго.
Я не считал свои года.
Всё это, право, ерунда.
Но как-то вдруг она замолкла.
И хорошо, что не считал –
Ведь жизнь и смерть летят в обнимку.
И смерть моя как невидимка.
И жизнь – набор кривых зеркал.
Любые птицы, даже звери
Сил детям отдают немало.
А эта бросит где попало –
И потому я ей не верю.
Верните «наше всё»!
Из списка обязательных произведений ЕГЭ по
литературе убрали Грибоедова, Пушкина, Лермонтова,
Гоголя и других классиков. Вместо них Прилепин,
Пелевин и Гришковец.
(из многочисленных СМИ РФ)
Как часто нам бежит навстречу
Герой любимого романа.
Для одного он был предтечей,
А для других – герой экрана.
Однажды Фамусов просил:
«Забрать все книги бы да сжечь».
И вот сегодня на Руси
Готовы и костёр разжечь.
«Что?! Пушкин, Гоголь? Вон из школы
Распространителей крамолы!..
Их устаревшие глаголы
Несут нам в общество расколы…
Все книги их в архив на полку.
От классиков вообще нет толка…
А там и до костра недолго…
***
Они жили порой невпопад.
И сейчас, вспоминая и плача,
Продолжают идти наугад –
Вот такая у них незадача.
И седой капитан корабля,
И пилот тоже старый нешибко
Начинают с утра всё с нуля,
Чтобы новые делать ошибки.
Жизнь приветствует правду и правильность,
Оставляет и место проколам.
Остаётся нам выбрать праведность
Или делать, чтоб всё было комом.
Много тех, кто погряз в заблуждениях,
Потому их и ждут мытарства.
Им сменить бы свои убеждения,
Но мешает врождённое рабство.
***
Не может песен быть без слов.
Не может быть стихов без ритма.
Везде, где нет первооснов,
Там не рождается молитва.
Неточных рифм не признаю.
Они – как белые вороны.
Ведь рифмы, стоя на краю,
Всегда должны быть эталоном.
Стихи без мысли – звук пустой,
Причём наивно ждущий эха.
Нет мысли – выстрел холостой.
И нет для автора успеха.
Ну а стихи совсем без чувства –
Как тёмная глухая ночь.
Где чувства нет – там нет искусства.
И тут ничем нельзя помочь.
***
Бегу, бегу, бегу, бегу…
Остановиться не могу.
Спешу. Боюсь, что не успею
Оставить след на той земле,
Которую люблю, лелею,
Но утонувшую во мгле…
***
Смердит гниющая Европа,
В бой посылает всех и вся.
И Леопарды мчат галопом,
По Украине колеся.
Стреляет всё, в чём есть заряды.
Макрон ликует, как чумной.
Зеленский раздаёт награды.
А Русь идёт в последний бой.
Сегодня мир стоит на грани,
И правит нами царство лжи…
На подоконнике герани
Надеются, что будут жить.
***
У многих жив внутри орёл.
Но только вылететь не может,
Пока свободы не обрёл.
Надёжно скрыт от мира кожей,
Он в полусне проводит дни,
А жизнь, текущая снаружи,
Фантасмагории сродни,
И там орёл совсем не нужен.
И потому он не спешит,
Не рвётся обрести свободу.
По сути, кожа – это щит
Орлу дарованный природой.
«Иль со щитом, иль на щите» -
Орёл когда-то это слышал.
Он со щитом. Не в суете.
Так для чего стремиться выше?
Не лучше ли прожить свой век
В тепле и сладостном покое?
Пусть суетится человек,
Орёл же лучшего достоин.
Гуськом ползёт за годом год.
Порой под кожей вздрогнут крылья,
Как бы зовя орла в полёт,
Но только тщетны их усилья.
Он со щитом. И щит бросать –
Конечно, глупая затея.
Ну что полёты могут дать
Того, что здесь он не имеет?
У многих жив внутри орёл,
Рождённый для полётов в небо.
Но он всю жизнь свою провёл
В плену у зрелищ, сна и хлеба.
***
Поход к заветной цели
Для многих – путь в тупик.
Ведь цель на самом деле
Мелькнула лишь на миг.
Мелькнула – и пропала
Неведомо куда,
Но идеалом стала
На многие года.
И в голове запела,
Все чувства подчинив,
Внушив, что лишь для смелых
Звучит её мотив.
И люди, всё отбросив,
Идут на этот зов
И все преграды сносят
С бездумием ослов.
Идут к заветной цели,
Не изучив Завет,
И, коль дойти сумеют,
Уидят: цели нет.
***
В море стихотворчества впадая,
Верят вдохновения ручьи,
Что их звонкий труд не пропадает,
Что он только ярче зазвучит.
Но мешаясь с пеною морскою,
Потеряв природный чистый вкус,
Вдруг ручьи осознают с тоскою,
Что их дар растаял средь медуз.
И в манящем красотою мире
Их весёлый перезвон затих.
Мир, в который так ручьи спешили,
Оказался вовсе не для них.
***
У русских глупое поверье,
Что битый стоит двух небитых.
И бьём мы в запертые двери,
Считая, что они открыты.
Медалями набитых шишек
Мы прикрываем неуменье,
Стараясь вбить в умы мальчишек,
Что благо высшее – терпенье.
Терпение – конечно, благо,
Но не для всех и не всегда.
Всё стерпит лишь одна бумага,
А люди – только иногда.
Доколе, граждане, доколе
Терпеть нам глупость пустоты?
Той, что наглеет ещё в школе
И крепнет в дебрях суеты.
Доколе нам о двери биться,
Сначала двери заперев?
И на судьбу привычно злиться,
Своей вины не разглядев.
***
Мы были моложе и шли напролом,
Преграды, как мусор, сметая.
И нам покорялся любой бурелом
И горная речка любая.
Мы брали высоты одна за другой –
Надеждой и верой дышали.
Отбросив подальше мертвящий покой,
Мы шли в неизвестные дали.
И вот сократился наш жизненный путь.
Силёнок осталось немного.
Пора бы всё бросить – передохнуть.
Но снова нас манит дорога…
***
Планета стала как помойка,
Как выгребная яма зла…
И никакая перестройка
Народам вовсе не нужна.
Они живут в грязи и тине,
Купаются в потоке лжи…
Сидят, как мухи в паутине, –
И ждут спасения души.
Пускают кровь не чтобы выжить –
Как это делает зверьё –
Чтоб богатеть и ненавидеть.
А на устах – одно враньё.
И вал девятый отрицанья,
Смывая весь этот абсурд,
Зовёт Идею Мирозданья
Устроить всем им страшный суд.
Кругозор в Facebook Кругозор в Telegram Кругозор в VK
Слушайте
Читайте также
СТРОФЫ
Когда полыхают горящие хаты,
Смолистая сушь, когда в горле,
Тела, почерненные кровью… солдаты…
Настигнутые, пулей в поле.
апрель 2024
СТРОФЫ
Во сне всё чаще вижу книги,
Те, не написанные мной.
Они как цепи и вериги,
Как зверь, что гонится за мной.
Как много жизнь дала сюжетов,
Как мало их сумел я взять.
Нет даже смутных силуэтов…
Кто мог так ловко их изъять
Из памяти. А где герои?
Они ведь ждали много лет,
Что их куда-нибудь пристрою.
Простыл и их реальный след.
апрель 2024
СТРОФЫ
Живу лишь мечтой, уходя от унынья-
Белоголовым орлом бы мне стать!
И распахнув темно-серые крылья,
С ветром вдогонку над тучей летать.
апрель 2024
СТРОФЫ
Кулик хвалил своё болото
И в том немало преуспел,
Став самым главным патриотом
Тусовки межболотных дел.
Теперь он днями и ночами
Всех учит жить и умирать.
И называет сволочами
Тех, кто не стал ему внимать.
март 2024
СТРОФЫ
Я из плоти и крови, я смотри настоящий,
Я владел своей тайной, а она также мной,
По ту сторону мушки, я за солнцем смотрящий,
Пока розы срываю… перебитый войной.
И ношу свои чувства, я в железном кармане,
Блестя каплями пота, в потасовке калек…
Шелудяк закосевших и с мозгами… в тумане,
Я смотри… настоящий и не таю как снег.
март 2024
ОСТРЫЙ УГОЛ
Ветерана бесчисленных локальных войн теперь настойчиво приглашают в Украину…
май 2024
Американской и европейской бронетехнике отводили решающую роль в украино-российской войне. Но всё пошло не по плану…
апрель 2024
ИЗ ЖУРНАЛИСТСКОГО ДОСЬЕ
Путешественник, посетивший Молуккские острова в середине XIX века, писал: «… Почти вся земля на них засажена мускатными деревьями растущими под сенью зарослей канарейных деревьев. Легкая вулканическая почва, тень и повышенная влажность вполне благоприятны для мускатных деревьев, не требующих здесь не только удобрения, но и практически никакого ухода. Круглый год здесь можно найти цветы и зрелые плоды.
май 2024
НОВЫЕ КНИГИ
Вышедшее из употребления слово «шаромыжник».
А. С. Грибоедов: «У кого много талантов, у того нет ни одного настоящего».
Исторические анекдоты. Граф Вильегорский и тёплая вода с лимоном для полоскания рта.
май 2024
СТРОФЫ
«Что?! Пушкин, Гоголь? Вон из школы
Распространителей крамолы!..
Их устаревшие глаголы
Несут нам в общество расколы…
Все книги их в архив на полку.
От классиков вообще нет толка…
А там и до костра недолго…
май 2024