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Нам бы день продержаться, да год простоять!

Опубликовано 24 Апреля 2024 в 07:27 EDT

Виталий Цебрий
Виталий Цебрий
В Украине, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подсказывает Маску «реалистичную стратегию». Простую – вывод российских войск с украинской территории. Вот типа так: "Пусть они выйдут на границу 1991 года и мы на этом всю эту бодягу с ними закончим! Или мы их заставим выйти и тогда будем договариваться о мире и реперациях..."
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Зацепила и возмутила вчерашняя (от 20 апреля) публикация  Илона Маска. Этот продвинутый (аж вплоть до высадки десанта на Марс) американец переживает за украинцев. Точнее, его пацифистские устремления имеют два вектора к двум противоборствующим сторонам – и тех усмирить, и этих удовлетворить... Илон Маск переживает, что украинцы никак не могут выйти из этой кровавой бойни и у них даже  нет стратегии выхода из войны».

          Ай-ай-ай!

         А в самой Украине советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подсказывает Маску тем временем «реалистичную стратегию». Простую – вывод российских войск с украинской территории. Вот типа так: "Пусть они выйдут на границу 1991 года и мы на этом всю эту бодягу с ними закончим! Или мы их заставим выйти и тогда будем договариваться о мире и реперациях..."

           Я по этому поводу тоже имею свои умозаключения. Из них главное: стратегия украинского войска против российских захватчиков почти совпадает со стратегическим кредо Мальчиша Кибальчиша (кто читал эту совесткую сказку, подтвердят мою правоту). А именно: нам бы день простоять да год продержаться... Но прежде, чем развить эту мысль предлагаю вашему вниманию маленький токовый словарик.

          Ополченцы. Это граждане страны, взявшие в руки оружие для защиты от внешнего агрессора. С большой вероятностью к ополченцам можно отнести также и «русские добровольческие батальйоны», которые атакуют россиян уже и на их территории в Белгородской области. Чьи это граждане уже не так важно, но они воюют на стороне частично оккупированной россией  Украины... Тут может быть и путаница. Если, например, население берет оружие против своей же страны, то это сепаратисты (как на Донбасе).

         Фашисты. Обозначений и определений фашизму несколько. Из них важнейшие: народ оказывается под пятой диктатора и следует его воле.  Народом овладевает также общая, человеконенавистническая идеология. Ни первого, ни второго в Украине не наблюдается, зато оба «компонента» присутствуют в соседней россии.

       Глобализация. Миром движут глобальные интересы (экономика), исходя из  них, выстраивается и политика. А ее адепты, живые действующие политики, для достижения целей (интересов экономики) формируют ценности и убеждения у общества, мораль одним словом. Мораль разная, оказывается. Например, в большинстве религиозных моралей мировых цивилизаций краеугольным остается принцип «не убий!» У россиян же ее, то есть, морали, вообще нет, а потому их вклад в глобализацию мира деструктивный, или еще как любит говорит диктатор РФ, «контрпродуктивный»...

      Мораль. Наша ментальная конструкция морали  (далее – «М»,) находится в постоянном преобразовании. В зависимоти от политики.

    Мораль основана на построении новых элементов, изменении, она нестабильна по своей природе. М. – это также такие требования, которым нужно строго следовать во всех жизненных ситуациях. В идеале так...На формирование М. влияет воспитание, отношения в семье, религия и социальное окружение (плюс культура). То, что какое-то время назад казалось неприемлемым и предосудительным, может стать нормой и не вызывать порицания. Читай об этом в Гугле «Закон Овертона».

      Религия. Даже она прогибается под интересы политиков и выдает индульгенцию за прегрешения. Она переводит грех в добродетель и наоборот, – если попу хорошо заплатить или очень его поросить. История знает немало таких примеров. То есть, когда «грех» стает нормой и вчерашняя мораль умирает в жутких судоргах...

     Манипуляция сознанием это вторая древнейшая профессия, которая   начала функционировать с тех пор почти как появилась и «первая древнейшая» (проституция). Эту манипуляцию во все времена власть имущие использовали в своих интересах. Что касается стратегии как таковой, то это последовательность действий, а не их результат. Поэтому Подоляк здесь «сманипулировал» и выставил себя как бы информационной обслугой ОП. Его «формула мира» – не порядок действий (статегия), а констатация желаемого.

      Стратегия. Это общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения важной цели. «Задачей стратегии является эффективное использование имеющихся ресурсов» (из Википедии).

       Ну, а теперь, когда с дефенициями более-менее понятно, постраюсь не расусоливая изложить суть вопроса. Мы ведь больше говорим о способе достижения цели, а не о ней самой. Поэтому Илон  Маск в принципе правильно сказал:  никто не знает, как достичь справедливого мира и вывода оккупационных войск, « не втягивая третьи стороны в войну».

       Но вот зато точно кем-то сказано: со стратегией у украинской власти всегда было плоховато. Не то что ее вообще не было... И не одна только власть во всем виновата. Это ментальность народа такова.

     Вот к примеру. Однажды я провел тестирование через газету. Вопрос был «что такое для украинца национальная мечта?»... И к своему удивлению я обнаружил: никто не ответил на него толком, даже из уважаемых людей, даже из депутатов ВР... Увы. Нет в украинской власти ни мечтателей, ни политиков со стратегическим мышлением. Есть лоббисты олигархов, есть коррупционеры, есть агенты Кремля. есть случайные личности без будущего. На Банковскую иных не пускают.

       Поэтому у нас (и в народе, и во власти) одна простая идея на ближайшее будущее, без всяких особых мечт: пока есть помощь от Запада (коллективного), пока имеем некое «окно возможностей». А там видно будет. То ли в этом окне, то ли в конце тонеля...

      Я начал ход своих мыслей с заголовка, в стиле совка, что-то там из сказки о Мальчише- Кибальчише... В моем поколении все мальчики и девочки знали эту сказку Гайдара.  В чем-то пламенный сказочник отктябрьской революции прав. Ведь как начинаются войны? Их подталкивают и разжигают самые слабоумные и малограмотные граждане.

      А как началась война в рассказе о Мальчише-Кибальчише? На его страну внезапно напали некие злобные «буржуины»... Ну, точно как в нашем, уже ХХІ веке произошло с нападением россии на Украину! Нам было поначалу нужно «только ночь простоять да день продержаться». И мы простояли! И еще два года продержались!

       При этом, не способные контролировать свою агрессию  московиты, продолжают   раскочегаривать свои пошлые и извращенные страсти. Уже о бандеровцах не говорят, придумали теперь нациков каких-то... Россияне также сами себя накручивают в соцсетях и на политфорумах, обливают украинцев отборной грязью и выкатывают «на гора» многовековые претензии и «обиды на хохлов»... В качестве новой основной риторики в кремле уже более говорят о америкосах и коварных натовцах. И сейчас пропагандисты РФ, не стесняясь, продолжают врать во всем. Они вероятно свято верят в одну лишь идею: чем невероятнее ложь тем быстрее в неё поверят!

    Когда Все Это два года назад началось, я задал одному литовскому журналисту, редактору влиятельной русскоязычной газеты (и в прошлом даже моему другу) вопрос: почему если в России кричат «слава России», то это патриотизм, тогда как в Украине слоган «слава Украине» – это национализм? Он не смог ответить. А ведь неглупый человек и живет в Литве уже лет сорок, всю сознательную жизнь...

      Поэтому и мне сегодня трудно ответить на вопрос: сколько еще дней, ночей и недель с месяцами и годами держаться украинцам? Может, Илон Маск знает? Знает, но пока хранит эту военную тайну глубоко в душе...

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Нам бы день продержаться, да год простоять!

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