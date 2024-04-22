«Аннушка уже разлила масло...»

Статья эта посвящена подведению итогов полугодия военной кампании в секторе Газа, где происходит жесткое противостояние между АОИ – Армией Обороны Израиля и террористической организацией Хамас, хотя сам знак равенства между цивилизованным государством, армия которого по своей мощи, между прочим, по рейтингу входит в первую десятку армий мира, и террористической организацией, к тому же объявленной во многих странах вне закона, звучит унизительнодля государства.

Выбранная Цахалом после долгих поисков методом проб и ошибок стратегия и тактика борьбы с Хамасом, которая даёт возможность решать большие задачи малыми силами, что при ведении долгой войны на истощение противника способствует тому, что время становится союзником Израиля, и является, по нашему мнению, самым большим положительным фактором , что вселяет надежду на неизбежную и безоговорочную победу Израиля в этой затянувшейся войне.

«Военное искусство – это искусство быть

сильнее в известный момент»

(Наполеон Бонапарт)

В нашей и так не очень – то спокойной жизни часто происходят события, которые вынуждают нас радикально менять уже почти претворённые в жизнь планы, как, например, это случилось с предлагаемой вниманию читателей данной статьёй.

Статья эта посвящена подведению итогов полугодия военной кампании в секторе Газа, где происходит жесткое противостояние между АОИ – Армией Обороны Израиля и террористической организацией Хамас, хотя сам знак равенства между цивилизованным государством, армия которого по своей мощи, между прочим, по рейтингу входит в первую десятку армий мира, и террористической организацией, к тому же объявленной во многих странах вне закона, звучит унизительно для государства.

Статья уже была почти готова к отправке для публикации, но тут и произошло то самое событие, о котором шла речь выше, и на которое я не мог не отреагировать: налет иранских беспилотников и ракет на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля.

Конечно же, честь и хвала израильским ВВС и ПВО, которые смогли закрыть наше небо от сил вторжения! Безусловно, слов благодарности заслуживают и ВС США, Англии и Франции, и Иордании, внесшие посильный вклад в решение этой благородной задачи.

Но недоумение, граничащее с возмущением вызывает позиция американской администрации, которая уже заявила, что она не поддержит израильский ответ на эту вооружённую акцию иранского режима. Байден и его окружение считают, что если удалось ликвидировать эту угрозу без ущерба для страны , то нет необходимости в реакции Израиля, связанную с риском развязать полномасштабную войну в регионе.

Американские политики предпочитают не рассматривать ситуацию, при которой в случае успешности «миссии » иранской воздушной армады –свыше 300 единиц – половина территории Израиля лежала бы в развалинах, а что касается потенциальных человеческих жертв, то мне страшно даже заниматься подсчётами.

А если же этого не случилось, то можно закрыть глаза и не реагировать, тем самым поощряя агрессора?

Где же та «железная» поддержка Израилю со стороны США, о которой неоднократно заявлял госсекретарь Блинкен?

Наверняка осталась на уровне декларации.

И эту двуличность проводимой Штатами политики, суть которой состоит в стремлении избежать войны на Ближнем Востоке даже ценою предательства интересов своего стратегического союзника, прекрасно уловила правящая верхушка Ирана, которая всё-таки совершила акт агрессии против Израиля, просто не обращая внимания на «железные» гарантии США.

Но воздушная атака Ирана на Израиль всё-таки оказала влияние на войну в Газе: она привела к переносу даты штурма Цахалом последнего оплота хамасовского режима – города Рафиаха. Но Израиль отнюдь не отказался от намерения наказать режим аятолл: по заявлению военного руководства, «ответ будет в нужное время и в нужном месте» Однако одновременно вести полномасштабную войну на два фронта для Израиля с его ограниченными ресурсами очень не просто.

Поэтому всё-таки вернемся к основной теме статьи, к чему нас призывает и заголовок статьи и эпиграф к статье, толкование которых будет традиционно приведено в конце нашего повествования.

Итак, уже полгода продолжается эта то ли война, то ли войсковая операция в секторе Газа.

Для Израиля такой длительный срок участия на ТВД - театре военных действий – это слишком обременительная роскошь.

Действительно, если обратиться к истории, то все свои войны Израиль заканчивал в рекордно короткое время.

Если не считать войны за Независимость в 1948-1949 гг. продолжительностью 14 месяцев вследствие отсутствия в то время у страны передовых военных технологий, и войны на истощение в 1969-1970 годах, длящейся около 17 месяцев (собственно говоря, это был вялотекущий конфликт, а не война, в обычном понимании), остальные войны были довольно короткими: от 6 дней в 1967 г. до 19 дней в 1973 г.

Войсковые же операции продолжались несколько длительнее: в Ливане — от месяца в 2006 г. до года в 1982-1983 гг. а в Газе — от 7 дней в 2012 г. до 50 дней в 2018 г.

Но эта война - или это всё-таки войсковая операция? - длится уже 180 дней.

По продолжительности она превышает операцию в 2018 году в Газе уже почти в четыре раза, Но дело не только и не столько в продолжительности военных действий.

До сих пор Израиль как имеющий статус государства, по своей инициативе объявлял о начале войсковой операции в ответ на провокации террористических организаций: эти провокации обычно выражались в формате ракетных обстрелов или организации особо болезненных для еврейского государства терактов. Причём объявлялась конкретная цель этой операции: как правило, речь шла о наказании определённых лиц.

Некоторые считают, что " военная операция" отличается от войны тем, что во время войны можно сколько угодно убивать мирных жителей, а во время специальной военной операции — ни в коем случае. Но это далеко не так.

Относительно мирных жителей, в соответствии с Женевской конвенцией, их запрещается убивать в ходе любых боевых действий. Если, конечно, они сами не берут в руки оружие, или места, где они находятся, не становятся "законными целями", то есть используются противником для ведения боевых действий.

Потому что уж если идёт война, то это война для всех, а не по желанию. В конце концов, на войне как на войне!

И еще одно важное отличие любой военной операции и специальной военной операции от войны:

Любая военная операция всегда завершается либо успешно, либо неудачно. А войны завершаются либо победой, либо поражением.

Итак, 7 октября 2023 года началась война, потому что начало ей положил Хамас, а не Израиль; именно Хамас напал на Израиль, а не Израиль объявил о начале войсковой операции, имеющей своей целью наказать виновных за отдельные провокации, ибо речь шла не о них, а об экзистенциальной угрозе для страны.

Вообще-то я не люблю щеголять, говоря языком школьного учебника, «словами иностранного происхождения», но дело в том, что синонима для этого слова в русском языке просто нет, а образовано оно от латинского слова экзистенция (existentia) — что значит существование. Поэтому самыми простыми словами экзистенциализм — это философия существования, а экзистенциальный — это относящийся к самому существованию объекта или субъекта.

Но это именно тот случай, когда война идёт с противником, которого наше родное высшее политическое руководство в течение двух последних десятилетний своей близорукой политикой вскармливало в масштабе такого монстра, который, в конечном счёте, и напал на Израиль. В этой связи вспоминаются слова одного из апологетов нынешнего премьера, который, агитируя за него в предпоследней выборной кампании, утверждал, что «Израиль под руководством Нетаниягу в борьбе с террором добился выдающихся успехов…сейчас уже террор не угрожает существованию государства». К сожалению, всё обстоит с точностью наоборот.

Мы не станем ещё один раз углубляться в эти подробности «кормления» Хамаса, о которых не писал разве что самый ленивый, а завершим наш пассаж русской пословицей: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»

Поэтому, как бы то ни было, над страной нависла смертельная угроза. А это уже однозначно война, и не просто война, а война за выживание, потому что не один Хамас противостоит нам, он лишь один из сателлитов Ирана, да и постоянные союзники Израиля сейчас не во всём его поддерживают, и нередко стараются отойти в сторонку, размахивая знаменем ложного либерального гуманизма.

И в такой ситуации очень уместны поэтические строчки Окуджавы:

Горит и кружится планета,

Над нашей Родиною дым

И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Итак, полгода уже идет война..

Мы уже подводили итоги и сорока, и ста дней, и ста пятидесяти дней войны. Каковы же итоги этого противостояния за 180 дней?

Констатируем факты: за 6 месяцев войны в Газе Израиль не достиг ни одной из заявленных целей. Ни тех грандиозных и фантастических целей, которые провозгласил Нетаниягу; ни более реальных, о которых говорило армейское командование: нет военного уничтожения ХАМАСа, не разрушена структура его административной власти в Газе, не прекращены обстрелы пограничных районов на юге и на севере, не освобождены заложники, не возвращены эвакуированные жители Севера и Юга в свои дома.

Словом, сплошной ряд «не», а где же «да»?

Вот поиску этих потенциальных «да» и посвящена данная статья, и на это намекают заголовок и эпиграф к статье.

Прежде всего, война повысила доверие к ЦАХАЛу в глазах израильтян. Хочу подчеркнуть, к армии в целом. Это естественно.

Потому что наряду с гневом по поводу провала 7 октября, ответственность за который целиком и полностью несет высший и только отчасти средний комсостав, израильтяне прониклись огромным уважением и любовью к каждому, кто носит армейскую форму и находится в боевых порядках воинских подразделений непосредственно на линии огня. Это подкрепляется огромным количеством геройских операций и примерами самопожертвований со стороны наших солдат и офицеров.

Число погибших к этому времени перевалило за отметку 600 человек с начала войны. Около половины потерь пришлись на наземную операцию, начавшуюся в конце октября. И хотя это число значительно ниже, чем прогнозировалось в ЦАХАЛе накануне вхождения в сектор, каждый летальный исход вызывает в обществе огромную горечь, ибо жизнь за нас геройски отдают наши дети! И каждый из них является героем!

С другой стороны, было допущено немало ошибок, которые не должны были произойти. Ошибки - неотъемлемая часть любых военных действий и совершаются они вследствие решений, принимаемых впопыхах, из-за отсутствия дисциплины и потери контроля.

Были и ненужные разрушения, и случаи мародерства, и псевдопобедные ролики, которые нанесли ущерб имиджу Израиля в мире. Вопрос в том, как армия эти ошибки исправляет.

Четкая линия соединяет убийство по ошибке трех заложников и убийство по ошибке семи членов международной гуманитарной миссии в Газе: два офицера были сняты с должностей вследствие обстрела гуманитарной миссии.

Мы еще вернемся к поиску положительных тенденций исправления ошибок в практике Цахала ниже, а пока займёмся оценками итогов полугодовой кампании.

Оценки разные. Сначала дадим слово заинтересованным сторонам.

Например: по информации от 7.04.24.

Открывая недавнее заседание правительства, Нетаниягу сообщил о «больших достижениях» полугодовой войны:

«Мы уничтожили 19 из 24 батальонов ХАМАС, убили, ранили и взяли в плен большую часть террористов, зачистили (больницу на севере Газы)«Шифу», уничтожили мощности по производству ракет, командные пункты, склады вооружений и продолжаем методично разрушать подземную инфраструктуру».

Ничего нового: всё та же заезженная пластинка с уже изрядно поднадоевшей мелодией: «Всё хорошо, прекрасная маркиза…». Словом, премьер в рамках своего обычного репертуара: сказать далеко не всю правду.

Согласно же другим оценкам, ХАМАС сохраняет гораздо больше военных возможностей, чем кажется руководству Израиля.

. Четыре батальона на самом деле есть в Рафиахе, куда ЦАХАЛ до сих пор не вошел и который остается в руках террористов. Но еще два батальона находятся в Дир эль-Балахе (центральная часть сектора Газы), а также в близлежащих населенных пунктах. Крупные отряды боевиков скрываются в туннелях и в других местах. Для их подавления требуется гораздо больше сил, чем одна бригада (НАХАЛ), которая остается в настоящее время в Газе.

Самая большая головная боль силовых структур - это освобождение сотен террористов в рамках намечаемой обменной сделки. Если ХАМАС добьется этого, то он не только укрепит свои ряды, но и подаст пример Иудее и Самарии: с помощью откровенного террора и убийств евреев можно добиться всего, что хочется.

Даже освобождения Маруана Баргути - символа сопротивления у палестинцев Иудеи и Самарии (он отбывает пять пожизненных сроков за террор).

В Израиле, в отличие от США, Евросоюза и ООН, прекрасно понимают, что разницы между жителями Газы и так называемого Западного берега нет. Если бы не постоянные рейды ЦАХАЛа, то Иудея и Самария стали бы такой же клоакой террора, как Газа. Освобождение террористов может стать детонатором, который приведет к новой интифаде. И это будет также победой ХАМАСа, который и без того популярен значительно сильнее, чем администрация Абу-Мазена.

…А теперь покажем, о чем говорит голос народных масс, т.е. «глас божий».

Информация газеты «Маарив» от 6.04.24.сообщает, как израильтяне оценивают результаты 6 месяцев войны в Газе, по данным опроса, проведенного социологом Менахемом Лазером и компанией Panels4All.

Лишь 29% из 528 опрошенных израильтян выразили удовлетворение результатами войны, в то время как 62% остались недовольными, причём среди сторонников правительственной коалиции Нетаниягу 61% выразили удовлетворение, в то время как среди оппозиционно настроенных граждан всего лишь 17%.

Но вот по мнению о единстве нации опрос, проведенный "Проектом а-Мадад", утверждает, что 73% респодентов подчеркнули, что именно сохранение единства нации является для них главной ценностью.

Однако разница в отношении и этой ценности между правыми и левыми группами значительна. Так, абсолютное большинство правых и умеренно правых (84% и 90%) считают единство народа самым важным, в то время как среди левых и умеренно левых этот показатель составляет всего 44% и 42%.

Ну и, разумеется, просто необходимо озвучить точку зрения высшего военного руководства.

Право, нет особого доверия и к комментариям Генштаба Цахала, посвященным подведению итогов полугодичной кампании в Газе. Мы уже привыкли к победным реляциям, что АОИ всегда готова к любому повороту событий на всех четырех сторонах света и а противостоянию с любым противником.

Если бы это было так… Реальность, к сожалению, часто не подтверждает этот чрезмерный оптимизм.

Почему же это явление имеет место быть?

По-моему, стоит прислушаться к мнению генерал-майора запаса Ицхака Брика, который ещё пять лет назад предупреждал в своих отчетах, что Армия обороны Израиля деградирует и теряет боеспособность, что ЦАХАЛ разлагает «культура лжи», пропитавшая сверху донизу структуры армейского командования на всех уровнях.

Его скандальные отчеты отметались военным и политическим руководством как беспочвенная клевета на ЦАХАЛ, но 7 октября израильтяне воочию увидели, с какой пугающей точностью материализовались мрачные прогнозы Брика.

.Бывший ревизор ЦАХАЛа стал в первые недели войны желанным гостем центральных СМИ и сетевых каналов, к нему начали прислушиваться как к одному из немногих, кто пытался сказать обществу тяжелую правду.

Между прочим, Брик – далеко не кабинетный стратег, у генерала славное боевое прошлое.

76-летний Ицхак Брик — герой войны Судного дня. Он получил награду за доблесть, проявленную в первые дни войны в танковых боях на египетском фронте. После провала неудачной попытки наступления раненый командир танковой роты с обгоревшим лицом не покинул свое подразделение, собрал уцелевшие танки и сумел остановить наступление египетских танковых частей на стратегически важном направлении.

Что же говорил отставной генерал накануне этой даты, знаменующей полугодовой период после начала войны?

Об этом информирует сайт от 9 марта 2024 года под пугающим заголовком «Ицхак Брик: министр обороны и ЦАХАЛ продолжают лгать гражданам во время войны».

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. Генерал заявляет, что министр обороны постоянно лжет гражданам, преувеличивая боеспособность армии и ее достижения на поле боя, - и что еще хуже, чуть не привел Израиль к полной катастрофе безответственной рекомендацией начать полномасштабную войну на севере одновременно с наземной операцией в Газе ( следует подчеркнуть, что таково мнение и американской разведки: региональная война, в которую мы оказались бы втянуты, стала бы губительной для Израиля.), потому что сейчас ЦАХАЛ в своём нынешнем состоянии не способен отбросить «Хизбаллу» за реку Литани, и все грозные декларации на эту тему - безответственная болтовня.

Такие же обвинения в систематическом обмане граждан во время войны он адресует и пресс-службе ЦАХАЛа, которая допускает в Газу только «своих» журналистов на своих условиях. Иностранные корреспонденты тщетно пытались оспорить этот порядок в БАГАЦ, а израильские журналисты покорились и стараются не ссориться с армией, становясь соучастниками обмана, и транслируют эту ложь без всякой критики.

Бывший военный ревизор напоминает и о «шапкозакидательских» реляциях министра обороны - «ЦАХАЛ полностью контролирует север Газы», «Яхья Синвар потерял контроль, руководство ХАМАС ищет ему замену» и прочая и прочая.

После этих разноречивых оценок остаётся открытым вопрос: всё-таки, как правильно дать оценку итогам войны за полгода, самой долгой и странной израильской войны. В печати эта дата вызвала множество публикаций, в основном статистического характера, которые отражает текущую реальность, не давая ей оценок.

Казалось бы, что благодаря статистике мы знаем о войне всё как с точки зрения нанесенного нам ущерба: показатели наших потерь, количество остающихся в плену, эвакуированных, потерявших доход и работу; стоимость военных действий и компенсаций; так и наших достижений, которые тоже измеряются цифрами: пройденные в Газе километры, разрушенные кварталы, взорванные тоннели, перемещенные гражданские, уничтоженные террористы.

Эти цифры известны всем, поэтому мы не будем утомлять читателя их повторением.

А поговорим совсем о другом. Ранее считалось, что Израилю просто не даёт возможность победить врага вмешательство международного сообщества, и прежде всего великих держав: прежние войсковые операции и даже войны не приносили должных результатов, потому что были ограничены во времени и прекращались слишком рано по произволу политиков. Вспомним лозунг «Дайте ЦАХАЛу время победить!».

Но сейчас уже полгода идут военные действия, а конца им не видно. Похоже, что нас ожидает ситуация: « и вечный бой, покой нам только снится».

Впрочем, будем объективны: Цахал столкнулся с проблемой, с которой до него не сталкивалась ни одна другая армия в мире.

Правда, если напрячь память, то можно вспомнить осаду Аджимушкайских каменоломен немецкими войсками на Керченском полуострове в мае-октябре 1942 года, и что - то подобное происходило на одном из тихоокеанских островов при осаде американцами японского гарнизона, укрывшегося в подземном лабиринте. Но масштабы этих очагов сопротивления по сравнению с хамасовским городом - метро в Газе просто не соизмеримы, поэтому и сравнения не уместны.

Потому-то из-за уникальности характера военных действий Цахалу и приходится постоянно менять тактику борьбы с засевшими в специально оборудованных и снабженных всем необходимым для длительной борьбы тоннелях десятками тысяч террористов.

В общем, стратегия плана ответа Израиля на резню 7 октября поначалу включала в себя тяжелый удар по ХАМАСу, захват территорий, принудительную эвакуацию населения с севера сектора Газа и ликвидацию большого числа боевиков.

С этой целью, уже после почти трехнедельной атаки врага путем авианалетов и огневого давления артиллерией и бронетехникой, которая не дала желаемого результата, было принято решение о сухопутном вторжении в сектор Газа: в этом была определенная логика, потому что Израиль был застигнут врасплох, продемонстрировав слабость и неготовность, и отсутствие болезненного для противника ответа могло побудить врагов Израиля в регионе присоединиться к войне ХАМАСа.

Даже сейчас, после демонстрации израильской мощи, эта опасность не устранена полностью (в последнее время она только усилилась из-за угроз Ирана).

Сначала правительство и армия действовали на основе широкого общественного консенсуса, согласно которому убийственное нападение ХАМАСа и ужасный садизм, проявленный по отношению к израильтянам, больше не позволяют Израилю терпеть его правление в Газе.

Но прошло время, и надо признать, что не удалось добиться всего того, что предполагалось при начале сухопутной операции.

Уровень ожиданий — уничтожение режима ХАМАСа и демонтаж всего его военного потенциала — был слишком высок, но стало ясно, что даже при условии затянувшихся временнЫх рамок войны трудно поверить, что удастся полностью демонтировать режим террора даже в будущем.

Более того, в добавленной через некоторое время ещё одной цели войны - создание условий для возвращения похищенных израильтян наметилось противоречие: если в начале войны правительство и армия утверждали, что именно наземная операция привела к первой сделке по заложникам, то позднее стало ясно, что будет трудно добиться от ХАМАСа её продолжения, т.к.поскольку в плену гибнет все больше заложников, любое промедление, основанное на теоретической надежде на достижение в дальнейшем первой цели (победе над ХАМАСом), вредит достижению второй цели (освобождению заложников).

Чтобы подчеркнуть основные черты тактики и стратегии Цахала, напомним.

Что болезненнее всего для ХАМАСа? По словам офицеров ЦАХАЛа, на руководство террористов очень влияют три фактора: уничтожение высокопоставленных деятелей организации, долгосрочная потеря территорий и попытки Израиля подорвать власть режима на всей территории сектора.



И нужно признать, что Израиль достиг определенных успехов в первом пункте, т.е. точечной ликвидации руководителей военной инфраструктуры врага, особенно низшего и среднего звена., чего, к сожалению, нельзя утверждать в отношении других пунктов, но об этом ниже.

Что же касается ликвидации боевиков ХАМАСа, то ЦАХАЛ представил различные оценки, которые варьировались от 9000 до 12.000 человек. Сама организация в одном из своих высказываний на этот счет (в середине февраля в статье агентства Reuters), оценила свои потери примерно в 6 тысяч человек. Реальное число, вероятно, находится где-то посередине.

Понятно, что ЦАХАЛ, как и другие западные армии, участвующие в антитеррористических операциях и противопартизанских войнах, склонен к преувеличению при подсчете потерь противника и иногда учитывает в качестве таковых также гражданских лиц, особенно мужчин, попавших в разбомбленное здание или зону уничтожения, созданную вблизи аванпостов и позиций, с целью предотвратить риск для сил ЦАХАЛа.

Также не следует игнорировать давление сверху с требованием «дать цифры», то есть убивать больше врагов и сообщать об этом с целью исправления статистики.

И о наших потерях: совсем недавно в боях в секторе Газа погиб 600-й военнослужащий ЦАХАЛа с начала войны. Около половины потерь пришлись на наземную операцию, начавшуюся в конце октября. Но это число все же значительно ниже, чем прогнозировалось в ЦАХАЛе накануне вхождения в сектор.

Война также доказала, что у врага нет возможности противостоять израильским дивизиям и остановить их наступление.

Поэтому ХАМАС выбрал альтернативный путь: под натиском Израиля региональные батальоны и бригады противника разделились на небольшие отряды, которые пытались атаковывать силы ЦАХАЛа во время наступления, но после стабилизации ситуации и занятия Израилем вражеской территории регулярные формирования террористов приняли на вооружение формат партизанской войны.

Стало ясно, что война принимает непредсказуемо затяжной характер. Дальнейшее пребывание под ружьём более трёхсот тысяч резервистов, вырванных буквально с мясом из народного хозяйства страны, наносило экономике Израиля непоправимый ущерб..

На повестке дня появился пункт о необходимости изменения тактики в процессе наземной операции.

Именно в поисках разумной тактики ведения военных действий мы и рассчитываем обнаружить эти долгожданные положительные результаты военной кампании.

….Рассмотрим конкретный случай. Возьмём, к примеру, основную арену военных действий в начальный период наземной операции— северную часть сектора Газа. Ее заняли три дивизии — две регулярные, 162-я и 36-я, и одна резервистская, 252-я («Синай»).

В истории ЦАХАЛа еще не было случая, чтобы 3 дивизии одновременно вели наступательные действия на столь ограниченной площади: ширина сектора Газа на севере составляет менее 10 километров, а от северной границы сектора до города Газа — менее 20 километров.

Но нужно сказать, что в начальный период операции практика использования больших воинских масс в условиях высокой плотности городской застройки была оправданной: при условии, разумеется, если выполнялось, согласно суворовской науке «побеждать», требование: «Каждый солдат должен знать свой маневр»

И в самом деле: ЦАХАЛ вел наступательные действия решительно и агрессивно, нанося массированные огневые удары.

Отдельные участки территории брали под свой контроль смешанные тактические группировки, в состав которых входили подразделения из различных бригад.

И если в прежние годы каждая бригада и каждый батальон действовали по отдельности, сохраняя свой «органический» состав, то теперь тактическую группировку возглавлял командир пехотной или танковой бригады, и в ее состав входили и пехота, и бронетехника. Они обеспечивали друг другу прикрытие. В состав группировки входили также бойцы инженерных войск, кинологи из подразделения «Окец», и другие — в зависимости от характера поставленной задачи. Такое взаимодействие различных родов войск приносило свои плоды.

В результате этой успешной борьбы территории были освобождены, задача, казалось бы, успешно выполнена, а потому дальнейшее чрезмерное скопление масс военнослужащих на небольшом пятачке сектора явно не свидетельствовало о наличии рациональной стратегии у Цахала, И часть войск была из сектора выведена, а десятки тысяч резервистов демобилизованы и возвращены в экономику.

План Цахала состоял в том, что уменьшение военного присутствия в секторе ввиду вывода части резервистовне, не скажется на стабильности положения, потому что наличие мобильных частей АОИ при поддержке авиации и бронетехники в необходимых случаях, в условиях постоянного мониторинга ситуации разведывательными органами позволяли Израилю контролировать положение в секторе, а именно: подобно пожарной команде незамедлительно реагировать на любое проявление активности оставшимися боевиками. Таким образом, планировалось достижение желанной цели: возможность относительно малыми силами подавлять сопротивление террористов длительное время, т.е. заставить время работать на Израиль.

Но суровая действительность опровергла эти радужные надежды.

Отсутствие политического решения принципа послевоенного управления сектором,(разумеется, при условии военного поражения Хамаса, но об этом говорить еще рано: как было уже упомянуть выше, хотя премьер и продекларировал уничтожение 19 из 24 батальонов Хамаса, реальное число безвозвратных потерь хамасовцев, как уже было упомянуто ваше не превышает 10 тыс человек при численности потенциального контингента из 30 тыс чел.) приводит к тому, что после вывода части войск Цахала из сектора там создаётся вакуум власти, который заполняет тот же Хамас, потому что никто ещё не отменял постулат, сформулированный в «Евангелии от Матфея (5:13)»: «Свято место пусто не бывает»

И, что достойно сожаления, происходит это при наличии готовых управленческих структур . Дело в том, что в Газе проживают около 5000 человек, которые были заняты в этих органах власти ещё под эгидой автономии, до прихода ХАМАСа к власти в 2007 году.

Теоретически эти люди не принимали активного участия в террористической деятельности.. Но Нетаниягу объявил вето на любое решение, связанное с их участием в будущем управлении Газой. По сути, он де-факто сделал невозможным любое политическое решение для управления сектором после войны.

А ведь существует ещё один кадровый резерв для послевоенного управления Газой, Это – арабские кланы, хомулы, которые вышли на тропу войны с Хамасом после того, как террористы убили главу одного клана. И если премьер так яростно возражает против передачи власти в секторе представителям автономии, то, руководствуясь принципом выбора меньшего зла, следует отдать предпочтение хомулам, но вопрос решать нужно.

И это при том, что любой политический деятель, пытающийся уничтожить режим, контролирующий территорию и гражданское население какой-либо территории, просто обязан подготовить управленческую альтернативу, которая придет на смену этому режиму.

Получается, что подобные ошибки, допущенные Бараком, который возглавил позорное ( другие слова тут просто не уместны!) бегство Цахала из Ливана в 2000 году, и вывод израильских войск из Газы под руководством Шарона в 2006 году – и Барак и Шарон точно так же легкомысленно отнеслись к проблеме создания управленческих структур на территориях после вывода войск - ничему не научили и Нетаниягу: история повторяется, и премьер с настойчивостью, достойной лучшего применения, с завидным успехом наступает на грабли своих предшественников.

Поэтому и оказалась вновь востребована назначенная ещё Хамасом гражданская администрация на севере сектора, и она начала свою деятельность под прикрытием боевиков, вернувшихся туда по частично сохранившемуся подземном хозяйству.

Этот процесс, ввиду его знАчимости , заслуживает более детального рассмотрения.

По информации от 10.04.24: после ухода ЦАХАЛа ХАМАС возвращает контроль в секторе Газы: всего через четыре дня после отвода армейских подразделений от Хан-Юнеса там вновь укрепляется ХАМАС. Отмечается, что боевики даже не пытаются скрыть активность по утверждению своей власти, хотя предпочитают не демонстрировать лица.

Впрочем, подобное происходит не только в Хан-Юнесе.

Всюду, где больше нет присутствия израильской армии, начинают работать "механизмы ХАМАСа".

За неимением альтернативы противостоять этому достаточно сложно: ведь не станет же ЦАХАЛ отлавливать каждого, кто разгребает завалы, метет улицы, вывозит мусор. Между тем все они по-прежнему считаются работниками администрации ХАМАСа и получают от него зарплату.

Точно так же работниками структур ХАМАСа считаются все прочие в Газе (учителя, медики, пекари и пр.), так как других работников, не связанных так или иначе с ХАМАСом, в анклаве просто нет. Таким образом, любое возрождение гражданской жизни означает и возрождение ХАМАСа. И если задача подавления воен-_ ного потенциала террористической организации решаема,, то с потенциалом административным сражаться в нынешних условиях просто невозможно.

Впрочем, ХАМАС не удовлетворяется только "дворниками". На улицах вновь появились его "силовики" в камуфляже, наводящие ужас на население. Среди прочего, эти люди ведают распределением гуманитарной помощи, сопровождают грузы и, не раздумывая, применяют оружие, когда кто-то пытается захватить продукты без их разрешения. В итоге жертвы списываются на "израильскую агрессию", пополняя сводки так называемого "минздрава Газы", которые считаются "официальными" для ООН, ВОЗ и других международных организаций.

Как правило, "силовики" ХАМАСа маскируются под гражданских лиц, что затрудняет их идентификацию. Ликвидация их становится возможной только в тех случаях, когда они действуют большими группами и имеют при себе оружие. Одна из таких групп была недавно уничтожена в Саджаие (северная часть сектора Газы) ударом с воздуха.

Однако именно эти « гражданские лица» выполняют приказы руководства террористической организации. Например, на рынках Джебалии боевики ХАМАСа силовым путем добивались соблюдения запрета на повышение цен. И цены действительно понизились, что знаменует экономическую стабилизацию, которую обеспечивает ХАМАС.

По распоряжению ХАМАСа в канун Ид аль-Фитра, праздника, знаменующего завершение Рамадана, были снижены налоги на покупку, а также раздавались продукты - из международной гуманитарной помощи, но от имени ХАМАСа.

…После анализа ошибок, допущенных в результате не продуманных детально условий вывода части войск с севера Газы, выход подразделений 98-й дивизии из района Хан-Юнеса завершился дислоцированием воинского подразделения менее чем в часе езды от любой точки этого города и соседнего Рафиаха.

Следует также помнить, что все воздушные и наземные средства разведки и ведения огня, действующие в настоящее время в районе Хан-Юнеса, никуда оттуда не уходят, так что разведывательная и оперативная деятельность может продолжаться без перерыва.

Таким образом, решение об изменении места дислокации сил ЦАХАЛа не предвещает окончания операции, а скорее указывает, что в армии пришли к выводу, что на данном этапе разведывательные и оперативные возможности нынешнего режима действий себя исчерпали, и потому следует перейти к новой модели поведения, предоставляющей два преимущества.

Во-первых, военнослужащие перестают служить "стационарными мишенями" для террористов.

Во-вторых, можно добраться, в случае необходимости, в любую нужную точку округа Хан-Юнеса менее чем за час.

По сути, 98-я дивизия не уходит домой, а выходит для того, чтобы дать военнослужащим возможность передохнуть и восстановить силы, а также проверить и освежить вооружение. При этом дивизия сохраняет боеготовность, связь с покинутой территорией и возможность быстро туда вернуться.

Всё это прекрасно с точки зрения военного командования, но не является вкладом в экономику: демобилизация отменяется… Что ж, приоритеты в настоящее время расставлены таким образом...

Еще одна цель выхода состоит в том, чтобы позволить перемещенным из Хан-Юнеса гражданским лицам вернуться домой. В этом районе имеется много открытых сельскохозяйственных участков, куда могут приехать для проживания во временном жилье беженцы, скопившиеся сейчас в Рафиахе.

Сообщается, что Цахал закупил для этой цели 40 тыс палаток. Это позволит частично разгрузить Рафиах для последующей зачистки этого города от четырех оставшихся там батальонов ХАМАСа и разрушения оставшихся диверсионных туннелей Филадельфийского коридора на границе с Египтом.

В ходе переговоров в Zoom, состоявшихся между израильскими и американскими представителями, администрация Байдена четко дала понять, что ЦАХАЛ должен найти способ эвакуировать примерно 1,3 миллиона палестинских граждан из Рафиаха, прежде чем войти в город, если это вообще возможно.

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ЦАХАЛ позволит всем гражданским лицам вернуться из Рафиаха в Хан-Юнес и в другие части сектора Газы: в центральную часть сектора, и - если будет достигнуто соглашение по обменной сделке - то и на север сектора. Таков план.

Но вместе с тем, у решения о выходе войск из Хан-Юнеса имеется и оборотная сторона: риски. Например, тот риск, что террористы будут использовать закопанные в землю пусковые ракетные установки или попытаются восстановить часть туннелей. ЦАХАЛ признает возможность такого развития событий, и, по утверждению командиров на местах, имеет на такой случай, как уже было упомянуто выше, эффективные разведывательные и оперативные контрмеры.

По сути, 98-я дивизия создала инновационную модель профессионального боя, при которой прогресс достигается одновременно на земле и под землей,и в настоящее время готовится продолжать военное давление на зону, созданную для себя Ихьей Синваром в Хан-Юнесе, в том числе путем проведения рейдов для получения разведданных и оперативных достижений.

Важно сказать и другое: весьма достоверные источники утверждают, что вывод 98-й дивизии с поля боя планировался уже несколько недель и не имеет ничего общего с американским давлением и политическим кризисом.

Парадоксальным образом, вывод 98-й дивизии из сектора Газа предпринят для того, чтобы обеспечить возможность продолжения там военной операции с использованием тактики внезапных рейдов. Пример тому – выход около месяца назад 162-й дивизии из северной части сектора с последующим повторным весьма эффективным рейдом в больнице "Аш-Шифа", где боевики разгуливали после выхода ЦАХАЛа в уверенности, что теперь им ничего не грозит, и были пойманы в ловушку.

Так планируется действовать в других районах Газы, о чем 7 апреля написал в своём обозрении военный обозреватель Ynet Рон Бен-Ишай.

Подводя итог, можно сказать, что маневры в Газе продолжаются, но уже другими методами, и вывод подразделений 98-й дивизии из района Хан-Юнеса призван обеспечить следующую фазу боевых действий и давления на Синвара. ХАМАС понимает, что ЦАХАЛ способен в кратчайшие сроки вернуться в любую покинутую точку, поэтому террористы не могут позволить себе свободно перемещаться и восстанавливать свой военный и гражданский контроль в этом районе, не подвергая себя риску.

. Такую возможность усиленно транслируют израильские СМИ, но мы не знаем, всерьёз ли на такой поворот событий рассчитывает военное руководство Израиля: нельзя считать противника глупее себя.

А у ЦАХАЛа появляется возможность заявить, что он будто снизил интенсивность боевых действий, и тем самым хоть как-то нейтрализовать внешнее давление с требованием о прекращении войны.

. А тем временем, как информации от 10.04.24. бои с террористами вспыхнули в центре Сектора Газа, где бойцы бригады "Нахаль" продолжают сражаться с боевиками ХАМАСа – в так называемом коридоре Нетцарим - в полосе земли, проходящей от границы с Израилем в районе Беэри до побережья, - единственном месте, где израильские войска остаются в анклаве.

Иными словами, большие задачи решаются малыми силами: наземная операция ЦАХАЛа сосредоточилась в центре сектора Газа, а ВВС Израиля наносят удары по всей территории анклава.

Коридор, построенный вокруг дороги к югу от города Газа и к северу от Нусейрата, позволяет ЦАХАЛу проводить рейды в северной и центральной частях Газы, а Израилю - контролировать доступ на север для палестинцев, пытающихся вернуться после бегства с юга.

Коридор также позволяет Израилю использовать контрольно-пропускной пункт с почти прямым доступом в северную часть Газы для грузовиков с гуманитарными грузами, которые охраняются армией во время использования артерии.

Возможно, такая стратегия позволит Цахалу длительное время вести войну на истощение ресурсов Хамаса без особого напряжения сил при условии обязательного уничтожения противника при захвате Рафиаха, этого символа хамасовского сопротивления.

И подобно тому, как античный Рим не чувствовал себя в безопасности без разрушения Карфагена, чего постоянно добивался в своих выступлениях в сенате Катон Старший: «Carthage dependа est!»-«Карфаген должен быть разрушен», что, наконец-то, и произошло в 149 г до н.э. так и без «Rafah cape debet!» - «Рафиах должен быть захвачен!» победа Израиля в этой войне невозможна. Так, по крайней мере, на днях утверждала газета «Нью-Йорк тайм».

Да, Рафиах должен быть захвачен!

И нужно сказать, что несмотря на возникшие проблемы с Ираном, из-за чего и был отложен захват Рафиаха, Израиль, по сообщениям СМИ от 14.04.24. мобилизует две бригады резервистов для выполнения «текущих оперативных задач в Газе», эти бригады планируются для усиления группировки, осадившей Рафиах.

И по последней информации от 17.04.24. Израиль методом разведки боем начинает «осваивать» ситуацию в Рафиахе: нанесены удары по террористическим объектам в самом городе и в лагере беженцев Нусейрате.

Администрация Байдена не возражает против этого, но при условии решения проблемы беженцев. И эту проблему нужно решать безотлагательно как и политическую проблему управленческих кадров в гражданской администрации сектора, ибо даже после военного поражения Хамаса, которое всё-таки – хочется в это верить!-не за горами, опасность возрождения Хамаса существует.

И ожидаемый итог:

Выбранная Цахалом после долгих поисков методом проб и ошибок стратегия и тактика борьбы с Хамасом, которая даёт возможность решать большие задачи малыми силами, что при ведении долгой войны на истощение противника способствует тому, что время становится союзником Израиля, и является, по нашему мнению, самым большим положительным фактором , что вселяет надежду на неизбежную и безоговорочную победу Израиля в этой затянувшейся войне.

Надежду настолько реальную, что позволяет дать статье принятый заголовок. Это отрывок из диалога между Воландом и Берлиозом из романа М,Булгакова «Мастер и Маргарита».

На вопрос Воланда, что Берлиоз будет делать "сегодня вечером", последний отвечает, что в десять часов вечера будет председательствовать на заседании в Моссолите.

"- Нет, этого никак быть не может, - твердо возразил Воланд.

- Это почему?

- Потому, что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится".

Вечером того же дня Берлиоз поскользнется на трамвайных путях, на которые Аннушка пролила масло, и попадет под трамвай.

Иносказательно: сделанного не исправить, предначертанный ход вещей не изменить и т. д.

А выбранные в качестве эпиграфа слова Наполеона о военном искусстве вселяют в нас уверенность, что Цахал принял новую стратегию ведения войны быть сильнее именно в нужный момент.