Мастер-палач

Высокопрофессиональные палачи встречались сравнительно редко и ценились буквально на вес золота. Хотя они быстро становились очень богатыми людьми (плата за эту «работу плюс чаевые, ничего незаконного), но освоение такого высокого «искусства пытки и умерщвления» оказалось очень трудным делом. В этом «искусстве» настоящих высот достигали немногие. Отдельные квалифицированные палачи получали и международную известность.

Начну эти записи с эпизода, лишь отдаленно «вводящего» в тему. Было это уже много лет назад но взбудоражило тогда весь мир. Французского гражданина Эрве Гурделя, фотографа-натуралиста, находившегося в одной из стран Ближнего Востока с туристической целью, обезглавили члены группировки Jund al-Khalifa ("Солдаты халифата"), связанной с "Исламским государством". Журналиста (так его обозначили многие СМИ) убили после того, как Франция не выполнила требования боевиков приостановить участие своих коммандос в операции в Ираке. Саму сцену убийства продемонстрировали в сетях, а произошла трагедия именно в Алжире, далеко не самой «горячей точке», если брать всю карту нашего беспокойного мира сегодня. Эта новость стала «топом» и ее сообщили большинство солидных информагентств мира – в первых же строках!

Об Украине СМИ на Западе уже теперь и в этом контексте говорят намного меньше, – и о том, что здесь продолжают массово гибнуть люди, погибают от пуль и пыток, и конфликт заходит все больше в тупик – об этом информагентства сообщают не так охотно и где-то в последних минутах выпуска новостей. И вот пример из последних: в западных СМИ речь уже заходит о том, что в Украину (дабы покончить с этой затянувшейся и довольно грязной войной) надо ввести войска НАТО. При этом обозреватели и политические эксперты вспоминают пример Сребницы, в которой по общему признанию ЕС-лидеров произошел геноцид коренного населения и – войска НАТО ввели... И конфликт внутри бывшей Югославии умиротворили.

В Украине вот уже более двух лет происходит тот же геноцид, страна наша большая, уж больше Сребницы, это точно. НАТО – хотя по утверждению Путина конфликт возник из-за желания Украины вступить в эту организацию, делает озабоченный вид, но помогает украинцам слабо. Вот уже 2 года речь идет об относительно стареньких натовских самолетах – и то вопрос увяз в «доброжелательной бюрократии». Хотя россияне натуральным образом палачествуют на оккупированных территориях... Хотя погибли уже сотни тысяч (если иметь ввиду и военные потери и гибель множества цивильных, ни в чем не повинных людей). Хотя, если полистать даже старые, многолетней давности информационные сводки украинских СМИ, то можно найти более чем достаточно фактов, подобных уже описанному случаю с французом Эрве Гурделем.

«...Вчера, 16 сентября не стало начальника Горловской ГАИ Юрия Суходольского, которого удерживали в плену боевики ДНР: Юрия Леонидовича мучили в так называемой пыточной, которую боевики организовали в Горловке в здании госпредприятие «Артемуголь».

«Информация ООН: в районах подконтрольных ЛНР и ДНР пытают и похищают людей. В СНБО надеются, что временное перемирие позволит освободить всех пленных. К этому времени лишь единицам удавалось выйти из подвалов, где их держали и пытали. Канал ТСН пообщался с супругами, которых отпустили террористы после длительных пыток».

«Им завязали глаза и куда-то повезли. Сначала долго били и только после этого начали задавать вопросы. Они пытались отвечать на все вопросы, но пытки не прекращались. Их удерживали в разных подвалах здания Макеевского УБОПА».

«...На Донбассе участились случаи проявления жестокого обращения со стороны террористов к мирным жителям. Ужасная судьба постигла пастора протестантской церкви Сергея Косяка. Священник попал в плен к боевикам из «Донецкой народной республики».

В этих сообщениях под маркировкой «террористы» или «боевики» скорее всего действовали российские спецслужбы, просто тогдашние СМИ Украины не осмеливались называть вещи своими именами. Россияне палачестввоали на Донбассе уже в годах 2013-2015 и следующих за ними.

Моя сестра Ирина, которая недавно бежала с мужем из города Волчанска в Полтаву (живут теперь у меня дома) рассказывала об ужасах оккупации и о том, что испытывает человек, когда на него наведен прицел АК.

А относительно недавно (правда, было это до войны) автор этих скромных заметок, что называется, на собственной шее почувствовал холод лезвия топора, который занес над ним… почти профессиональный «Мастер Палач».

Слово «почти» здесь принципиальное, не хочу обидеть человека, ведь случилось это во время праздника ремесел, состоявшегося в конце августа 2021 года в Вильнюсе.

* * *

Городскую площадь в центре литовской столицы заполонили тысячи зрителей этого традиционного шоу и еще набралось сотни две актеров-любителей, игравших каждый свою профессию ремесленника. Были здесь кузнецы, резчики по дереву, аптекари и сапожники, даже один нашелся «мастер», который на ваших глазах чеканил монеты. Но наибольшее внимание толпы на себя оттягивал коренастый парень с топором и всеми аксессуарами «заплечных дел мастера»! Я с ним познакомился. Даже поднялся на импровизированный эшафот. «Палач» велел заложить мне руки за спину. Стало страшно по настоящему…

Зовут «палача» Вайдас. 32 года. Житель Вильнюса. По специальности ... впрочем здесь, на городской площади, основной его «род занятий» – это «пытки и казни»! Вайдас раскрыл мне некоторые секреты своего ремесла:

– Палачей во времена средневековья учили на соответствующих «факультативах», причем довольно длительное время. Основательно учили. Чтобы получить лицензию на право заниматься ремеслом, молодой человек должен был ходить в «школу палачей» ... никогда не догадаетесь, как долго! Семь лет. Только после этого обучения он получал соответствующую категорию и разрешение «практиковать»!

– Что обязан был уметь Мастер-палач?

– Он, конечно, прежде всего лишал уголовников жизни, но должен был это делать как можно безболезненнее, так сказать, «гуманно».

– Ужасные вещи вы говорите.

– Ну, конечно же! Но все ведь в прошлом.. И вот посмотрите на лезвие моего топора. Оно затупленное – умышленно. Конечно же, настоящий палач должен был пользоваться наточенным инструментом, он отсекал голову жертвы от туловища одним ударом.



Автор и «палач» Вайдас

Ассоциация поневоле т в развитие нашей темы:царь Петр Великий обладал таким вот «искусством» и мог это сделать (отсечь голову от тела) не хуже заправского Мастера! И они вдвоем с Меньшиковым (царь и простолюдин) однажды состязались: кто больше отрубит вражеских голов во время известной в истории СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ…

Вернусь в Литву. Вайдас мне поведал, что в его городе и в те давние времена палачи стали первой из категорий городских ремесел, из настоящих тогдашних «профи», которым давали «на чай». Это разрешалось и тогдашней моралью и действующим законодательством. Не считалось, т.е. взяткой. Палач брал с жертвы копеечку, чтобы та не претерпела чрезмерных мучений, когда ее душа будет отлетать от тела. Палачам платили даже без посредников – сами их, замученные потом жертвы. И платили щедро. Не то, что нынешним официантам или таксистам платим...

Вот небольшая историческая справка.

В средневековой Европе палач жил за чертой города, позже – вблизи тюрьмы. В Испании, например, дом палача красили в красный цвет. Палач обычно сам распоряжался всем процессом экзекуции, начиная от, собственно, ее проведение и заканчивая погребением тела. В некоторых средневековых городах даже существовал такой обычай, что когда обществу (властям) требовались услуги палача, у него на окне оставляли черную перчатку.

После Французской революции во Франции предпринимались попытки изменить отношение общества к палачам. Конвент предоставил палачам гражданские права ... Один генерал той эпохи, тогдашних времен кровавого террора, в порыве сентиментальности заказал выгравировать гильотину на своей печати. Декретом Конвента палачам были присвоены звания офицеров в армии Республики. Им предлагалось даже открывать балы во время официальных праздников. Палачам! Причем, заплечных дел мастеров было запрещено называть оскорбительным именем «палач». Обсуждался даже новое название этой профессии – «Народный Мститель». Это я веду к тому, что к палачам у разных народов относились по разному, и в разные времена – тем более. Чтобы не упрекнули меня потом в предвзятости именно к палачам российской принадлежности и гражданства.

Я еще хочу подчеркнуть, что в веке ХХ человеческая категория (уже более чем профессия) палачей и садистов выросла невероятно. В конце уже прошлого века мы имеем жуткие примеры человеческого взаимоистребления в Руанде и в Кампучии. Счет казненных и невинно убиенных пошел уже на миллионы(причем, одна часть народа была палачами – другая жертвами). А перед этим классическим примером палаческой цивилизации стала нацистская Германия.

В германском контексте характерен пример Йозефа Менгеле и Адольфа Эйхмана. Менгеле родился 1911 Бавария —умеруже в году 1979, Бертиога, Сан-Паулу, Бразилия. То есть прожил большую и славную (прославился садизмом на весь мир) жизнь. Он был не просто палач, но немецкий учёный-медик. Врач... Не буду пересказывать его историю. Он умер в мирной старости,хотя все послевоенные годы его искали следователи Нюрнбергского трибунала. Негодяй улизнул от суда и приговора, как и подавляющее большинство ему подобных (исключая единицы наказанных, – таких как Эйхман. Которого повесили в Израиле). Израильские правозащитники обвиняли Менгеле в казни ... 400 тысяч евреев! Это жуткий, настоящий сатанинский рекорд. И видимо, что кроме Менгеле к нему были причастны еще десятки гитлеровских палачей.

* * *



Высокопрофессиональные палачи встречались сравнительно редко и ценились буквально на вес золота. Хотя они быстро становились очень богатыми людьми (плата за эту «работу плюс чаевые, ничего незаконного), но освоение такого высокого «искусства пытки и умерщвления» оказалось очень трудным делом. В этом «искусстве» настоящих высот достигали немногие. Отдельные квалифицированные палачи получали и международную известность. Случалось, что такого прославленного «Мастера-заплечника» приглашали за вознаграждение в заграничное турне, – для совершения особенно квалифицированных казней.

Листая исторические хроникисредних веков, я таких имен «гастролеров» не нашел. Зато есть очень яркий пример из ХХ века. Когда точку в знаменитом Нюрнбергском процессе поставил известный американский палач Джон Вудс.

Сержант Вудс за свою карьеру повесил 300 злостных правонарушителей, всяческих предателей и дезертиров из армии США. То есть к концу 1945 года он был очень опытным профи и потому именно его позвали совершить возмездие над нацистскими преступниками в немецкий Нюрнберг... Однако здесь он себя «не показал». Репортеры того времени зафиксировали многочисленные палаческие «ошибки при исполнении». Например. У виселицы был слишком узкий люк для падения тела и казенные, еще не оказавшись под люком с петлей на шее, разбивали головы (фельмаршал Кейтель). Кроме того, плохая организация дела привела к тому, что некоторые из главарей нацистов умирали мучительно и долго. От удушья... В то время, как предполагалось, что удавка при падении тела в люк переломит хребет, и смерть будет мгновенной и безболезненной. Один из казненных провисел в петле целых 15 минут, пока не испустил дух. Такую казнь историки Запада признали антигуманной, а палача сержанта Вудса – бракоделом!

...Что и говорить, палаческие профессия жива и в наши дни. Во многих развитых странах потребность в ней, правда, отпала – то есть, с отменой смертной казни. Но там, где все еще ??жив этот «институт», жива и профессия. Так, в Саудовской Аравии до сих пор практикуется смертная казнь через отсечение головы мечом. Казнь проводят представители одной из ныне действующих династий палачей.

Кстати, «вильнюский палач», господин Вайдас подтвердил: в средневековой Европе профессию палача передавали по наследству от отца сыну!

– Кроме того, что хотя цех «палачей» имел однозначно мрачную славу среди горожан, но эти ремесленники выполняли, кроме удушений и отсеканий, и полезные обязанности городских санитаров, и даже были парамедиками! Они предоставляли услуги коммунальщиков (следили, чтобы вовремя с улиц убирали дохлых животных) и также, частично, врачей (умели «вскрыть жилу», чтобы выпустить «плохую кровь» – а ранее так лечили не только гипертонию, но и многие другие болезни).

Печальную историю пыток и казней имеют не только западноевропейские народы, но и «евразийцы»-росияни. Причем, жестокие нравы средневековья здесь сильно задержались во времени. Они пугали европейских путешественников и дипломатов вплоть до конца ХІХ века .

Английский посол в России лорд Горсей с удивлением пишет в своих записках (в 1578 году): «... А Тулупова посадили на такой длинный кол, – такой, что тот вышел около затылка. И пятнадцать часов князь Тулупов мучился и разговаривал со своей женой».

Другого правонарушителя, врача Емельяна Бомельню, Иван Грозный приказал жарить на вертеле. Емельяна привязали к деревянному шесту и медленно жарили, поворачивая шест. Затем чуть живого бросили сарай на солому.

Знаменитую красавицу, фрейлину царского двора Лопухину и ее подругу били кнутом на площади в Петербурге и потом, по приказу императрицы Елизаветы, отрезали язык. А когда Лопухина не давалась палачу, тот схватил ее за горло и вырвал язык щипцами.

И таких ужасающих примеров великое множество.

Среди распространенных и популярных пыток в России была одна такого рода. У обвиняемого позади вязали руки, в опущенном состоянии привязывали к ним веревку. И эту веревку перебрасывали через блок, укрепленный на потолке. Затем этой веревкой тянули руки вверх. Это «поднять на дыбу» ... Причем, по мере подтягивания руки выворачивались с плеч. При этом, чаще всего обвиняемого жгли на медленном огне или били кнутом.

Еще казнь – из тех, которые потрясали воображение современников: обвиняемых в различных, часто не слишком тяжелых преступлениях, закапывали живьем в землю. Это была весьма мучительная смерть, которая наступала на четвертый, а то и на пятый день. Иногда приговоренных к смерти вешали за ноги или за ребро. Также вплоть до XIX века четвертовали. Практиковалась еще так называемое колесование, при этой казни осужденному разбивали все кости на конечностях и ноги соединяли с головой...

И наконец еще одна из национальных особенностей русского палачества.

Плату палачам полагалось давать из «государевой казны, разбойного приказа». Государственный совет, русские администраторы тех веков, когда не хватало палачей, постановили: «если бы никто из них, (то есть, упомянутых в специальном положении 1833 года, – ВЦ), не изъявил желание заплечным мастером, то предоставить губернским правлением назначать из присужденных к отдаче в арестантские роты, по их на то согласию, или вольнонаемных». Правда интересный подход? Так что выходки вагнеровцев и самого Пригожина, их главаря отнюдь не оригинальны! Палачей в российскую армию (и для цивильных целей) набирали из заключенных еще в прошлые эпохи, двести лет назад!

Далее в исторических документах позапрошлого века читаем: «В случае же отсутствия желающих, помещать в палачи насильно из преступников, названных таковыми в положении 1833 года».

Итак, к мастерам пыток и казней, даже в славной своей жестокостью к подданным империи самодержавной России, отношение этих самых подданных было пренебрежительное и презрительное. Давным-давно! Но при этом само палачество в Московии поощрялось и всячески поддерживалось государством.

И все-таки: почему же в XXI веке в душах у наших «старших братьев» всколыхнулся такой всплеск насилия и ненависти? Откуда взялось сколько садизма и агрессии даже в мыслях рядовых граждан? Наше исследование показало многие истоки явления. Но не все. Этот феномен будут исследовать историки, социологи и психиатры уже следующих поколений.

«Права людей в Украине серьезно пострадали и были резко ограничены вооруженными группами. В районах, подконтрольных оккупантам, царит атмосфера страха и террора, имеются многочисленные факты похищений и пыток», – цитата из СМИ. В этом контексте можно привести примеры Бучи, Херсона, Мариуполя, Бахмута, Купянска и многих-многих других населенных пунктах, бывших под российской оккупацией. Даже если вспомнить «более скромный» пример моего родного Волчанска (откуда три месяца назад бежала моя сестра Ирина), то первое, от чего кровь стынет в жилах – россияне устроили тут концлагерь, куда сгоняли неугодных и подозрительных граждан, и там пытали и казнили...

Средневековая дикость, варварство и жестокость оказались вполне приемлемы и прижились в армии РФ образца 2022-2024 гг. Убийство нарушителя дисциплины, предателя или дезертира кувалдой по голове – это стало вполне допустимой «этичекой нормой» в среде вагнеровцев... Которые, кстати, до сих пор непонятно, кем являлись эта солдатня из ЧВК Вагнер в «рамках доблестной, 2-й в мире по армии РФ»? Что это было? Банда? Наемники? Палаческий спецназ? Сейчас эту функцию частично выполняют кадыровцы... Впрочем, уже понятно: и заградотряды сталинских времен и палаческий «спецназ» стали постоянным компонентом «второй в мире армии».

И подытожил бы этот очерк абзацем, в котором я представляю возможное наказание, для военных преступников РФ и для главного из них – Владимира Путина. Я надеюсь. Что оно будет столь же неотвратимым, сколь и гуманным, – как процесс над нацистами в Нюрнберге.

Что касается Владимира Путина, то я бы его не казнил даже «смертью лютою, страшною». Российский диктатор сейчас живет и питается... и даже кайфует от всемирного признания и славы, пусть даже и сомнительного рода славы.

Мировые СМИ наверное и дня не проживают без упоминания о страшных деяниях диктатора, а вот теперь – о его «всенародном переизбрании» на новый президентский срок.

А вы теперь попробуйте представить: что если диктатор свои последние дни проведет в тюремной камере и при этом будет предан (каким-нибудь спец. решением ООН) всеобщему забвению и остракизму? Так даже если Владимиру Владимировичу гаагским трибуналом будет определен срок пожизненный, он не проживет и месяца, позабытый и позаброшенный! Путин скончается во всемирном забвении уже через месяц и муки его буду ужасны! Намного ужаснее тех, которые претерпел на острове Эльба во всеобщем забвении тиран Наполеон.

И это будет жестоким уроком всем будущим диктаторам и агрессорам, палачам своих собственных и чужих народов!