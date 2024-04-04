1 апреля — чуть-чуть перчинки. За исключеньем одного...

Есть в календаре особый день — 1 апреля. Когда-то было очень популярно игриво обманывать случайных людей. Особенно этим отличались игривые подростки.

— Дядя! У вас пятно на заду! — говорит паренёк, обгоняя немолодого мужчину.

Человек начинает крутиться, выискивая способ, как справиться с неприятностью.

— Ха-ха-ха! — грохочет подросток.

Более жёстко могли выглядеть проделки с чернильным пятном на стуле или кнопкой там же.

В наши дни более популярно стало относиться к этому дню как ко дню смеха или публикаций с серьёзным видом шуточных исследований и историй.

В преддверье нынешнего дня смеха мне довелось в очень серьёзной компании не первой молодости услышать четырёхстишья, как было сказано, из Козьмы Пруткова.

Когда все члены были гибки

За исключеньем одного...

Известно, что славная триада под этим именем родила много оригинальных высказываний. Поэтому приятели отнеслись к неожиданно припомненной цитате только по-существу.

У меня, некогда влюблено копавшегося в творениях Козьмы Пруткова присоединение этого имени к стишку показалось не оправданным. Решил проверить. Как всегда с некоторых пор, основной путь беглой проверки — Google. Приглашаю пробежать итоги.

Нельзя не вспомнить без улыбки

Те дни блаженства моего,

Когда все члены были гибки

За исключеньем одного

Увы, те годы пролетели

И не вернуть уж ничего—

Все члены тела отвердели

За исключеньем одного…

автор не указан: https://www.inpearls.ru/87332

@@@@@@

"Уже не вспомнишь без улыбки,

Года блаженства моего,

Когда все члены были гибки,

За исключеньем одного.

Увы, те годы пролетели,

И вот уже давным давно,

Все мои члены отвердели,

За исключеньем одного".

Пушкин А.С.

https://stihi.ru/2019/04/26/835

@@@@@@

У Пушкина этого стихотворения нет. Нет солидных документальных (= фактических) источников, которые подтверждали бы авторство Пушкина.

Также известно высказывание на немецком языке, которое циркулирует в сети:

"Gerne der Zeiten gedenk' ich, da alle Glieder gelenkig — bis auf eins. Doch die Zeiten sind voruber, steif geworden alle Glieder — bis auf eins".

В переводе так: "Я с удовольствием вспоминаю те времена, когда все мои члены были гибкими — кроме одного. Но те времена прошли, теперь все мои члены жёсткие — кроме одного".

Эта цитата часто приписывается Гёте. Но Гёте никогда не публиковал это ни в одном из своих произведений. Сравните эти цитаты и сделайте выводы.

А ещё обратите внимание на "Песенку пожилого иммигранта" Вилена Киля: https://www.stihi.ru/2014/09/29/9033

@@@@@@

Тот же немецкий текст можно найти в аккуратно оформленном виде:

Gerne der Zeiten gedenk' ich,

da alle Glieder gelenkig —

bis auf eins.

Doch die Zeiten sind voruber,

steif geworden alle Glieder —

bis auf eins.

Johann Wolfgang Goethe

https://fishki.net/mix/3219633-nelyzja-ne-vspomnity-bez-ulybki.html

@@@@@@

Решусь, подбивая бабки, сказать, что никакое известно имя не стоит под этими незамысловатыми строками. Это просто вольная шутка. А вы как думаете?