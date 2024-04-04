Когда в товарищах согласья нет… (Эссе)

Жизнь становится быстрее, это видно даже невооружённым глазом. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой плохо.

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.

Однажды Лебедь, Рак да Щука

Везти с поклажей воз взялись

И вместе трое все в него впряглись;

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!

Поклажа бы для них казалась и легка:

Да Лебедь рвется в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;

Да только воз и ныне там.

Иван Крылов

Жизнь становится быстрее, это видно даже невооружённым глазом. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой плохо.

Поезда в некоторых продвинутых странах уже не плетутся со средней скоростью 40-50 километров ежечасно, а мчатся на магнитной подушке с казавшейся ранее фантастической скоростью в 400-600 километров в час. Даже сеющие смерть ракеты сегодня развивают скорость, в пять-десять раз превышающую скорость звука.

А для чего? Надо, чтобы противник не успел осознать и даже пожалеть о том, с кем и зачем он связался.

Людей можно понять, они хотят вдоволь насладиться жизнью, особенно если они находятся в отпуске, а не тратить значительное время попусту на разглядывание проносящихся за окном поезда так похожих друг на друга пейзажей. Сокращая время на дорогу, мы стремимся получить большее удовольствие от нашей, такой короткой жизни и, бессознательно пытаемся удлинить её саму. Но удлинить жизнь или растянуть время не так просто, как нам это кажется.

Жизнь человека глупо и смешно сравнивать со спортом вообще или с марафоном в частности. Да и сама по себе она, жизнь, хороша не столько количеством прожитых лет, сколько теми редкими моментами, теми несколькими ослепительно яркими мгновениями, которые невозможно забыть…

В 50-х и 60-х годах прошлого века у творческой молодёжи Запада была популярна такая мысль: «Живи быстро, умри молодым».

Такого прогрессивного мышления, однако, придерживались в то время далеко не все и по самым разным причинам. Подавляющее большинство населения, особенно люди среднего и пожилого возраста, такую идею и прочий фатализм вовсе не одобряли. Во все времена именно ему, большинству, всегда хотелось жить долго, сытно и счастливо, хотя базовых принципов или правил долгой и счастливой жизни никто никогда не знал. Да и сегодня, вероятно, многие этого не знают. Эти правила, вероятно, ещё никем не придуманы или же были своевременно остановлены вездесущей цензурой.

Это сложно объяснить, но очень многие хотят жить до трёхзначного числа, то есть хотя бы до ста лет, а то и до ста двадцати. Но сумбурные желания, безосновательные иллюзии или сладкие грёзы, как говорится, это одно, а мутно-серая реальность окружающего мира совсем другое. В те далёкие и не особо далёкие годы уже ушедшего в пыльные архивы времени существовала масса причин, препятствующих долголетию отдельно взятых граждан, не зависящая от их пола, возраста, политической сознательности и социального положения.

Во-первых, был не особо популярен здоровый образ жизни. Во-вторых, состояние медицины оставляло желать лучшего; тогда даже и детская смертность была относительно высокой, а многие, легко излечиваемые сегодня болезни - смертельными. И, в-третьих, продовольствие не отличалось качеством, а окружающий воздух – чистотой.

В современном мире, кстати сказать, существуют уже совсем другие проблемы, появляются новые, очень опасные вызовы. Часть этих проблем и вызовов никак от деятельности трудящихся и бездеятельности бездельников не зависит, другую же часть мы создаём сами. Попробуем же теперь вместе распутать клубок этих хитросплетённых вопросов, разобраться в этой сложной головоломке.

Первое, что сразу бросается в глаза, это проблемы с энергией. Ясно, что её человечеству не хватает, катастрофически не хватает! Это кажется невероятным, исходя из того, что на поверхность нашей планеты ежедневно обрушивается настоящий энергетический ураган, настоящее торнадо, которое человечество до сих пор не научилось толком использовать! До настоящего времени наукой ещё не выработана технология процесса для превращения солнечной радиации в электрическую энергию с высоким коэффициентом полезного действия. В настоящее время величина этого коэффициента составляет всего 15-20%. Даже такие относительно простые устройства для продвинутого использования энергии Солнца, как солнечный бойлер, применяются лишь в нескольких, относительно богатых странах с тропическим климатом.

Всё по-прежнему идёт по старинке, трудящиеся в поте лица добывают из недр земли окаменевшие останки растений (торф и уголь), и превратившиеся в газ и нефть останки их далёких предков. Это расфасованное, рассортированное и разлитое в бочки добро, прежде чем его сожгут и превратят в электроэнергию, активно продаётся и перепродаётся, а полученные от этого колоссальные доходы частично присваиваются и транжирятся, другая же часть используется во благо трудового народа или же его лучшим представителям.

Многие, как ни странно, с этим порядком вещей вполне согласны. Для них этот процесс всего лишь очень выгодный и высокоэффективный бизнес. Это же гешефт, это сокровища, которые просто лежат под ногами! Те, кто имеют с этого миллиарды, не хотят и не будут ничего менять, будут всячески сопротивляться любым изменениям.

С точки зрения этих людей, производителей и экспортёров углеводородов, всё предельно просто. Конвейер работает, запасов хватит на десятки лет вперёд, процесс идёт. Пропадут огромнейшие деньги, десятки или сотни триллионов. Зачем же ломать то, что работает!?

Второе, на что стоит обратить внимание, это состояние современной науки и соответствующий ей достаточно высокий уровень современного здравоохранения.

Получается так, как описано в известной каждому советскому школьнику бессмертной басне Крылова. Исторический сюжет обычно повторяется впоследствии трагедией или фарсом, поэтому получаем тот же самый конфликт интересов, который описан ниже.

Высокий уровень медицины и качественные продукты питания будут способствовать долголетию, то есть увеличению продолжительности жизни, а стабильно ухудшающаяся экология, вооружённые конфликты или войны, проводимая во многих странах пенсионная реформа и естественный прирост населения, провоцирующие повышенный спрос на продукты питания, питьевую воду и энергию - её понижению. В арифметической прогрессии возрастает, примерно с 90-х годов прошлого века, процент престарелых людей в статистических отчётах самых разных стран. Этот процесс, так называемое старение населения, вызовет значительное увеличение нагрузки на всю систему здравоохранения и фармацевтическую промышленность. Остановится, вне всякого сомнения, и повсеместный рост так часто цитируемой в некоторых странах производительности труда.

Но основным противодействующим долголетию фактором будет являться, безусловно, глобальное потепление климата и его последствия.

Настал момент, когда лучшие учёные мира и политики самого высокого ранга, ставшие вдруг товарищами по несчастью, должны совместными усилиями срочно отыскивать основанный на здравомыслии правильный баланс или компромисс между основным инстинктом, то есть желанием размножаться и убивать, очень комфортной жизнью и долголетием. Долголетием, которое базируется не только на хороших лекарствах, хорошей диагностике и хороших врачах, но и на искусственно создаваемых органах для трансплантации, на заменителях ног, рук и их частей, управляемых дистанционно шифрованным электронным сигналом с любого носимого устройства.

Пока у человечества есть время, желание и возможности избежать грядущей глобальной катастрофы, нужно незамедлительно этим воспользоваться.

А то ведь можно и опоздать…