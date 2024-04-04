Подборка стихов из книги "Билет на войну"

Когда полыхают горящие хаты, Смолистая сушь, когда в горле, Тела, почерненные кровью… солдаты… Настигнутые, пулей в поле.

Я жить как в пустыне хочу,

Прислушиваясь только к сердцу,

Свою видеть только мечту,

Забыть все… людей… закрыть дверцу.

Вопросы себе задавать,

Потом отвечать не стыдливо,

Про клевер желаний… опять…

Дурман известковый смыв нивой.

Хватило, чтоб мне слепоты,

В густой темноте и не доброй…

В падучей болезни войны,

Потасканной бесом и коброй.

Хочу в монастырь без крестов,

В приют сиротливый и грустный,

Под кожей бегущую кровь…

Менять не желаю на бюсты.

Чтоб умер, куда то я вдаль,

Слепым отодвинулся в пустошь…

Злит ветер меня… эта гарь…

Под взором отца Бога густо.

В молчании сердце! Душа!

Ну дайте же мне верить… в веру!

Иль в ад затащите меня,

Привык я уже к Люциферу.

12.12.22 – 13.12.22, Киев, хутор Отрадный, война…

***

Распустился в поле, огненный цветок,

Вспыхнули блуждая, огоньки в ночи,

Оборотни рыщут, по лесам в наскок…

Хлещут из металла, из свинца дожди.

Пролетает свистом, щелкнув градыч – змей,

Из кассетной ступы, накрывает степь,

Леший бродит, ищет… аленький… ручей,

На ветвях русалки, в каждом доме… склеп.

15.12.22, Киев, хутор Отрадный, война…

Мои сытые сны…

Мои сытые сны, с рельс сошли навсегда,

Мир на той стороне, тьмой наполнен таинственной,

Обжигают меня, солнце, боль… и война,

Я уткнулся слепым, в щеки Бога убийственно.

Все черствеет во рту и теплеет в груди,

Свой букет обвязал, я травинкой раздавленной,

Ночь наступит когда, брошу якорь в пути…

Без единой слезы, у креста и затравлено.

Без единой слезы, молча встав у креста,

Буду жадно я пить, молоко от безумия,

С арестантским лицом, желтым как… пустота…

Завещая всем жизнь, в близких рыках орудия.

И лицо в темноте, станет бледным пятном,

Нету больше весны! Крикнут в двери рассерженно!

По колено в грязи, я пойду… под дождем…

Лепя правду в глаза, обнажаясь повержено.

Я заставить хочу! Небо! Солнце! Блистать!

И зажечь фонари, среди дня очень белого…

Над могилами жечь, где лежат все… и мать,

Обнажиться хочу, я до кожи горелого.

Стадо все разбудить, десять мигов судьбы,

Запах страха пройти и ловушку хрустальную…

В этом мире, где пыль, хлам, дешевка… и сны,

Песнь имен мне допеть, даже пусть и прощальную.

И на звезды глядеть, стоя босым в траве,

Разжигать в себе жизнь и надежду без выстрелов,

Но пока среди дня, ночь царит здесь в войне,

Тут не место святым и пушистым неистово.

Я желаний своих, опасаюсь всегда,

Что за страхи таят, мои бури свинцовые…

Мир уродуют мой, и тюрьма… и война…

А смерть делает злом, мои сны стопудовые.

Мои сытые сны, жизнью я назову,

Подымаясь все вверх, по течению времени,

В шуме бури мне Бог, отвечал… наяву…

В тополях белый храм, вижу я среди зелени.

Январь 2023…

***

Хоронят в степи… под песчаным увалом,

Кругом незнакомые люди…

Бурьян сухобылый, растет там устало,

И лук остролистый… и лютик…

Вот мертвое тело, заброшенно в яму,

Кидают лопатами глину…

Холодный ком грузный, на грудь брошен… рану…

За ним другой… третий… в могилу.

Апрель 2023… Война…

Война - это…

Война это нечто опасной болезни,

Где смерть наступает все чаще,

Когда когти страха, пред смертью… из лезвий…

Жизнь режут, цепляют… пьяняще.

Когда ты не просто затерян во мраке,

Себя, подставляя под пули,

И ждешь с нетерпением жгучей атаки,

Война это в ужасе… бури…

Когда полыхают горящие хаты,

Смолистая сушь, когда в горле,

Тела, почерненные кровью… солдаты…

Настигнутые, пулей в поле.

Взрослеешь, мужаешь, когда… и стареешь,

На брошенном этом кургане,

Исполнив свой танец, последний… звереешь…

Пока держит сердце… и ранен.

Война это странный рассвет и зловещий,

Оттенка землистого лица…

Война – холод смерти… холодные клещи…

Поверженный страхом убийца.

Всполошный огонь и свинец пулеметов,

Из темной завесы фигуры…

Сырой земли запах, могил…из окопов,

Когда мерзко щелкают пули.

Протяжно и громко где воют сирены,

И сердце подпрыгнуло к горлу,

Щемящее чувство… заброшенность сцены…

И вал убиенных, как в прорву.

Война это стекла прострелянных окон,

И премись песка с черной глиной…

К чему этот мир… этот тлен… даже с Богом…

Когда в лицо брызгают миной.

Апрель 2023…