Стихи-2024 (4)
Опубликовано 2 Апреля 2024 в 07:27 EDT
Обновлено 2 Апреля 2024 в 09:59 EDT
Те, не написанные мной.
Они как цепи и вериги,
Как зверь, что гонится за мной.
Как много жизнь дала сюжетов,
Как мало их сумел я взять.
Нет даже смутных силуэтов…
Кто мог так ловко их изъять
Из памяти. А где герои?
Они ведь ждали много лет,
Что их куда-нибудь пристрою.
Простыл и их реальный след.
Нужно жить Настоящим -
Прошлого не вернуть.
В Будущее глядящим
Виден возможный путь.
Только возможных – тыщи.
Как мошкара рябят.
Правильный кто отыщет,
Если все ждут тебя?
Ты, словно компас, к цели
Был устремлён всегда.
Жизнь устремлённых ценит,
Множит для них года.
Лишь устремлённый может
Правильный путь избрать.
Прочих судьба стреножит,
Их удел – молча ждать.
Ждать в Настоящем чуда
И не жалеть о том,
Что прежних планов груды
Тают с прошедшим днём.
Мелочных дел наросты
Сбросить и позабыть.
Жить Настоящим просто -
Как по теченью плыть.
***
Жизнь обрывается не вдруг.
Она сначала шлёт сигналы,
Что уже стал собратьев круг,
А цепь проблем длиннее стала.
И ты сигналишь ей в ответ:
Мол, погоди – ещё не время,
Чтобы закончить сей сюжет,
Нам нужно быть всецело в теме.
А мы пока лишь ищем суть
Того, что в мире происходит.
И что же – взять всё и свернуть?
Не очень-то разумно, вроде.
И отвечает жизнь: «Ну что ж,
Я, в принципе, с тобой согласна.
Коль суть ты ищешь, то живёшь
На этом свете не напрасно.
А значит, рано уходить,
Свой путь пройдя до половины.
Но проследи, чтоб жизни нить
Стремилась к цели, а не мимо.
***
Над плахой прошедших годин
Мне снова придётся склониться.
Со смертью один на один
Повторно обязан сразиться.
Погибнуть в бою не боюсь:
Не столь уж большая потеря.
Но кто-то мне крикнет: «Ты трус!»
А кто-то промолвит: «Не верю».
Спокойно ушёл бы туда,
Откуда никто не вернулся…
«Очнись. Там сгоришь со стыда», -
Сказал лучший друг. Я очнулся.
***
Во сне всё чаще вижу книги,
Те, не написанные мной.
Они как цепи и вериги,
Как зверь, что гонится за мной.
Как много жизнь дала сюжетов,
Как мало их сумел я взять.
Нет даже смутных силуэтов…
Кто мог так ловко их изъять
Из памяти. А где герои?
Они ведь ждали много лет,
Что их куда-нибудь пристрою.
Простыл и их реальный след.
В ночи рождаются рассветы.
Опять сижу один во тьме.
И жду, когда придут сюжеты,
Но не спешат они ко мне.
***
Как смутно таинство мечты.
Как долго ждёшь заветной цели.
То гений чистой красоты –
И неизбежность той дуэли.
То схватишь за руку ворьё.
И что же? Тут же поголовно
Судейской стаи вороньё
Осудит так, что срок условный.
То бой кровавый наяву,
Где ставка лишь одна – победа…
И каждый день так и живу:
Где есть мечты – там ждут и беды.
***
Читал и думал день за днём,
Хотя тонул в проклятом быте,
Всё думал, думал об одном:
Куда несёт нас рок событий?
Зачем же русские штыки
Настолько очутились ржавы,
Что оказалось не с руки
Им защитить свою державу.
Союз распался – кровь и слёзы
Ручьём бегут который год…
Русь отказалась от наркоза.
Процесс пошёл… За ним народ.
***
Рядом с торопливою рекою
Что-то тихо шепчут камыши.
И жара уже не беспокоит,
И вокруг не видно ни души.
Солнце горизонту поклонилось.
К выходу готовится Луна.
Даже чайки вдруг угомонились.
И царит в округе тишина.
Вечер опускается неспешно
Над великой русскою рекой.
Нарушает эту безмятежность
Медный колокольчик закидной.
***
На заброшенной дороге
Ветер поднимает пыль.
У оврага склон пологий
Серебрит волной ковыль.
Там, внизу, пройдя сквозь глину,
Закипают родники,
Превратив овраг в долину
Юной трепетной реки.
И помчит она по свету,
Познавая мир чудес,
Вдохновеньем для поэтов,
Отраженьем для небес.
***
Солнцеликостью рассвета
Над притихшею рекою
Будет вспоминаться лето
В дни январского покоя.
В мыслях снова повторится
Гимн ликующей природы.
Снова защебечут птицы,
Снова заструятся воды.
Но во время зимней стужи
Память вспыхнет теплотою,
И огонь костра закружит
Струйки дыма предо мною.
Будет ветер биться в двери,
Не давая мысли слушать.
Будут долгие метели
Охладить пытаться душу.
Но душа уже согрета
Красотою неземною:
Солнцеликостью рассвета
Над притихшею рекою.
***
В моей аптечке много лет
Лимонного драже пакет.
В нём витамина «С» запас
На всякий случай я запас.
В аптечке нет свободных мест.
Здесь, как на ярмарке невест,
Богатый ряд кандидатур
От разных мазей до микстур.
Таблетки, капли, спреи
В лечебной лотерее.
Вот эликсир стоит, а там
Что в пузырьке – не знаю сам.
Совсем истёрся ярлычок,
Остался лишь один клочок.
Но ни о чём не говорит
Его унылый бледный вид.
«Его бы выкинуть пора», -
Твердят мне теледоктора.
Да, много там ещё хранит
Домашний доктор Айболит.
Он сможет выручить не раз
С приходом всяческих зараз,
Ведь даже пандемии
Его дух не сломили.
В нём средств лечебных с давних пор
Не уменьшается набор,
Поскольку эти средства
Не принимал я с детства.
Я знаю, что, во-первых,
Болезни все от нервов,
А, во-вторых, любая боль –
По сути, знак, что ты живой.
А жизнь такая штука,
Что перед ней наука
Только вопросы множит
И ничего не может.
***
Жизнь растаяла в тумане,
Снова нам брести по лужам.
И куда же нас так манит
Этот путь, что вроде нужен?
Что на месте не сидится
С размышленьями о Вечном?
Что нас тянет за границу
Дней привычных и беспечных?
Нам бы в этом разобраться –
Нет, мы всё летим куда-то.
Как ни больно сознаваться,
Но мы странные ребята.
***
Сон – зря потраченное время.
Мне это ясно с давних пор.
Пылает вечности костёр,
И в нём горят дрова мгновений.
Что дров кончается запас,
И наяву заметить сложно,
Во сне же шанс вообще ничтожный –
Здесь явно нужен третий глаз.
Но с этим у людей проблемы:
Собой заняться недосуг,
Когда совсем другие темы
Снуют настойчиво вокруг.
Потребностей переплетенье
Трясёт листки календаря.
Кто будет думать о мгновеньях,
Коль даже дни проходят зря.
Вот и живём мы на бездумье,
Открыты настежь всем ветрам.
И наши судьбы-хлопотуньи
Творят сюжеты мелодрам.
Мы в них актёры и герои –
Когда же думать о себе?
Мы в мелодрамах планы строить
Не прекращаем и во сне.
И зря потраченное время
Нам отомстит, в конце концов,
Охапкой горьких сожалений
Судьбой швыряемой в лицо.
***
Танки, пушки, ракеты –
Все стреляют в меня.
Где скрываться поэту
От такого огня?
Снова слёзы и беды
Как непрошеный гость.
Как дожить до победы,
Если бизнес – наш вождь?
Снова мёртвые дети…
И кружит вороньё.
Кровь течёт по планете
Через сердце моё.
***
Забыта честь, плутает верность,
Куда-то делась доброта,
А вместо них - гордыня, ревность,
Занудство, лживые уста.
О долге власть не вспоминает,
О бескорыстии молчит.
Про честность мало кто что знает,
А жадность о себе кричит.
В почёте алчность, грубость, зависть,
Безжалостность и эгоизм…
И это всё, что нам осталось.
И в этом кроется трагизм.
***
Я помню, как шёл по Проспекту Мечты,
А справа – Аллея Надежды.
За ней уже виден Бульвар Доброты,
И там магазин был «Одежда».
С тех пор пролетело немало годов –
В другую мы жизнь окунулись.
Сменились названия ста городов
И многие тысячи улиц.
И снова иду. И опять напрямик:
Туда, в направлении порта.
А где же названье? Вдруг вижу – Тупик…
А дальше название стёрто.
Штрихи к портрету Михаила Анищенко
Он не жил, он сжимался от боли.
Сторожил в небесах облака.
Как бродяга скитался в неволе,
И ему помогала река.
Ему чужд был покой и уют.
Он не жаждал ни славы, ни хлеба.
Только слушал, как птицы поют,
Сокрушаясь, что жизнь так нелепа.
Он искал безвозвратные смыслы
Под свистящие звуки метели.
И его безутешные мысли,
Как ослепшие птицы, летели.
Долго пас своё вечное горе.
К яду жизни тянулась рука.
И мечтал, что в поэзии море
Он войдёт как большая река.
Он устал, бесконечно устал,
Подавая свой голос негромкий…
И ушёл. И ему пьедестал,
Поумнев, установят потомки.
***
Налипают на жизнь, словно глина,
Вероломство, война, болтовня…
В небе крик журавлиного клина,
Улетают они без меня.
Под Донецком повышены ставки –
Расширяется зона огня.
К сожаленью, давно я в отставке,
И сраженье, увы, без меня.
Но не может нас не беспокоить
Смерть, растущая день ото дня.
И война не оставит в покое
Ни тебя, ни его, ни меня.
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