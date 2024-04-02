Стихи-2024 (4)

Во сне всё чаще вижу книги, Те, не написанные мной. Они как цепи и вериги, Как зверь, что гонится за мной. Как много жизнь дала сюжетов, Как мало их сумел я взять. Нет даже смутных силуэтов… Кто мог так ловко их изъять Из памяти. А где герои? Они ведь ждали много лет, Что их куда-нибудь пристрою. Простыл и их реальный след.

Нужно жить Настоящим -

Прошлого не вернуть.

В Будущее глядящим

Виден возможный путь.

Только возможных – тыщи.

Как мошкара рябят.

Правильный кто отыщет,

Если все ждут тебя?

Ты, словно компас, к цели

Был устремлён всегда.

Жизнь устремлённых ценит,

Множит для них года.

Лишь устремлённый может

Правильный путь избрать.

Прочих судьба стреножит,

Их удел – молча ждать.

Ждать в Настоящем чуда

И не жалеть о том,

Что прежних планов груды

Тают с прошедшим днём.

Мелочных дел наросты

Сбросить и позабыть.

Жить Настоящим просто -

Как по теченью плыть.

***

Жизнь обрывается не вдруг.

Она сначала шлёт сигналы,

Что уже стал собратьев круг,

А цепь проблем длиннее стала.

И ты сигналишь ей в ответ:

Мол, погоди – ещё не время,

Чтобы закончить сей сюжет,

Нам нужно быть всецело в теме.

А мы пока лишь ищем суть

Того, что в мире происходит.

И что же – взять всё и свернуть?

Не очень-то разумно, вроде.

И отвечает жизнь: «Ну что ж,

Я, в принципе, с тобой согласна.

Коль суть ты ищешь, то живёшь

На этом свете не напрасно.

А значит, рано уходить,

Свой путь пройдя до половины.

Но проследи, чтоб жизни нить

Стремилась к цели, а не мимо.

***

Над плахой прошедших годин

Мне снова придётся склониться.

Со смертью один на один

Повторно обязан сразиться.

Погибнуть в бою не боюсь:

Не столь уж большая потеря.

Но кто-то мне крикнет: «Ты трус!»

А кто-то промолвит: «Не верю».

Спокойно ушёл бы туда,

Откуда никто не вернулся…

«Очнись. Там сгоришь со стыда», -

Сказал лучший друг. Я очнулся.

***

Во сне всё чаще вижу книги,

Те, не написанные мной.

Они как цепи и вериги,

Как зверь, что гонится за мной.

Как много жизнь дала сюжетов,

Как мало их сумел я взять.

Нет даже смутных силуэтов…

Кто мог так ловко их изъять

Из памяти. А где герои?

Они ведь ждали много лет,

Что их куда-нибудь пристрою.

Простыл и их реальный след.

В ночи рождаются рассветы.

Опять сижу один во тьме.

И жду, когда придут сюжеты,

Но не спешат они ко мне.

***

Как смутно таинство мечты.

Как долго ждёшь заветной цели.

То гений чистой красоты –

И неизбежность той дуэли.

То схватишь за руку ворьё.

И что же? Тут же поголовно

Судейской стаи вороньё

Осудит так, что срок условный.

То бой кровавый наяву,

Где ставка лишь одна – победа…

И каждый день так и живу:

Где есть мечты – там ждут и беды.

***

Читал и думал день за днём,

Хотя тонул в проклятом быте,

Всё думал, думал об одном:

Куда несёт нас рок событий?

Зачем же русские штыки

Настолько очутились ржавы,

Что оказалось не с руки

Им защитить свою державу.

Союз распался – кровь и слёзы

Ручьём бегут который год…

Русь отказалась от наркоза.

Процесс пошёл… За ним народ.

***

Рядом с торопливою рекою

Что-то тихо шепчут камыши.

И жара уже не беспокоит,

И вокруг не видно ни души.

Солнце горизонту поклонилось.

К выходу готовится Луна.

Даже чайки вдруг угомонились.

И царит в округе тишина.

Вечер опускается неспешно

Над великой русскою рекой.

Нарушает эту безмятежность

Медный колокольчик закидной.

***

На заброшенной дороге

Ветер поднимает пыль.

У оврага склон пологий

Серебрит волной ковыль.

Там, внизу, пройдя сквозь глину,

Закипают родники,

Превратив овраг в долину

Юной трепетной реки.

И помчит она по свету,

Познавая мир чудес,

Вдохновеньем для поэтов,

Отраженьем для небес.

***

Солнцеликостью рассвета

Над притихшею рекою

Будет вспоминаться лето

В дни январского покоя.

В мыслях снова повторится

Гимн ликующей природы.

Снова защебечут птицы,

Снова заструятся воды.

Но во время зимней стужи

Память вспыхнет теплотою,

И огонь костра закружит

Струйки дыма предо мною.

Будет ветер биться в двери,

Не давая мысли слушать.

Будут долгие метели

Охладить пытаться душу.

Но душа уже согрета

Красотою неземною:

Солнцеликостью рассвета

Над притихшею рекою.

***

В моей аптечке много лет

Лимонного драже пакет.

В нём витамина «С» запас

На всякий случай я запас.

В аптечке нет свободных мест.

Здесь, как на ярмарке невест,

Богатый ряд кандидатур

От разных мазей до микстур.

Таблетки, капли, спреи

В лечебной лотерее.

Вот эликсир стоит, а там

Что в пузырьке – не знаю сам.

Совсем истёрся ярлычок,

Остался лишь один клочок.

Но ни о чём не говорит

Его унылый бледный вид.

«Его бы выкинуть пора», -

Твердят мне теледоктора.

Да, много там ещё хранит

Домашний доктор Айболит.

Он сможет выручить не раз

С приходом всяческих зараз,

Ведь даже пандемии

Его дух не сломили.

В нём средств лечебных с давних пор

Не уменьшается набор,

Поскольку эти средства

Не принимал я с детства.

Я знаю, что, во-первых,

Болезни все от нервов,

А, во-вторых, любая боль –

По сути, знак, что ты живой.

А жизнь такая штука,

Что перед ней наука

Только вопросы множит

И ничего не может.

***

Жизнь растаяла в тумане,

Снова нам брести по лужам.

И куда же нас так манит

Этот путь, что вроде нужен?

Что на месте не сидится

С размышленьями о Вечном?

Что нас тянет за границу

Дней привычных и беспечных?

Нам бы в этом разобраться –

Нет, мы всё летим куда-то.

Как ни больно сознаваться,

Но мы странные ребята.

***

Сон – зря потраченное время.

Мне это ясно с давних пор.

Пылает вечности костёр,

И в нём горят дрова мгновений.

Что дров кончается запас,

И наяву заметить сложно,

Во сне же шанс вообще ничтожный –

Здесь явно нужен третий глаз.

Но с этим у людей проблемы:

Собой заняться недосуг,

Когда совсем другие темы

Снуют настойчиво вокруг.

Потребностей переплетенье

Трясёт листки календаря.

Кто будет думать о мгновеньях,

Коль даже дни проходят зря.

Вот и живём мы на бездумье,

Открыты настежь всем ветрам.

И наши судьбы-хлопотуньи

Творят сюжеты мелодрам.

Мы в них актёры и герои –

Когда же думать о себе?

Мы в мелодрамах планы строить

Не прекращаем и во сне.

И зря потраченное время

Нам отомстит, в конце концов,

Охапкой горьких сожалений

Судьбой швыряемой в лицо.

***

Танки, пушки, ракеты –

Все стреляют в меня.

Где скрываться поэту

От такого огня?

Снова слёзы и беды

Как непрошеный гость.

Как дожить до победы,

Если бизнес – наш вождь?

Снова мёртвые дети…

И кружит вороньё.

Кровь течёт по планете

Через сердце моё.

***

Забыта честь, плутает верность,

Куда-то делась доброта,

А вместо них - гордыня, ревность,

Занудство, лживые уста.

О долге власть не вспоминает,

О бескорыстии молчит.

Про честность мало кто что знает,

А жадность о себе кричит.

В почёте алчность, грубость, зависть,

Безжалостность и эгоизм…

И это всё, что нам осталось.

И в этом кроется трагизм.

***

Я помню, как шёл по Проспекту Мечты,

А справа – Аллея Надежды.

За ней уже виден Бульвар Доброты,

И там магазин был «Одежда».

С тех пор пролетело немало годов –

В другую мы жизнь окунулись.

Сменились названия ста городов

И многие тысячи улиц.

И снова иду. И опять напрямик:

Туда, в направлении порта.

А где же названье? Вдруг вижу – Тупик…

А дальше название стёрто.

Штрихи к портрету Михаила Анищенко

Он не жил, он сжимался от боли.

Сторожил в небесах облака.

Как бродяга скитался в неволе,

И ему помогала река.

Ему чужд был покой и уют.

Он не жаждал ни славы, ни хлеба.

Только слушал, как птицы поют,

Сокрушаясь, что жизнь так нелепа.

Он искал безвозвратные смыслы

Под свистящие звуки метели.

И его безутешные мысли,

Как ослепшие птицы, летели.

Долго пас своё вечное горе.

К яду жизни тянулась рука.

И мечтал, что в поэзии море

Он войдёт как большая река.

Он устал, бесконечно устал,

Подавая свой голос негромкий…

И ушёл. И ему пьедестал,

Поумнев, установят потомки.

***

Налипают на жизнь, словно глина,

Вероломство, война, болтовня…

В небе крик журавлиного клина,

Улетают они без меня.

Под Донецком повышены ставки –

Расширяется зона огня.

К сожаленью, давно я в отставке,

И сраженье, увы, без меня.

Но не может нас не беспокоить

Смерть, растущая день ото дня.

И война не оставит в покое

Ни тебя, ни его, ни меня.