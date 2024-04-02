Подборка стихов "Бурый медведь"
Опубликовано 2 Апреля 2024 в 07:27 EDT
Обновлено 2 Апреля 2024 в 09:51 EDT
Белоголовым орлом бы мне стать!
И распахнув темно-серые крылья,
С ветром вдогонку над тучей летать.
По пустыне иду я, утопают в песке мои ноги,
И кончаются силы, и нет никого на пути.
Гонит, в спину мне дуя, ветер жаркий, сбивая с дороги.
И стучит мое сердце очень тихо в усталой груди.
Черный ветер разносит раскаленный песок по барханам,
В вое ветра я слышу приговор моей бренной судьбе.
И смешалися слезы, потом липким стекая по ранам.
Я дороги не вижу и не знаю, найду ли уже.
Но я верю, что где-то на краю этой знойной пустыни
Мои стоны услышит тот, кто там высоко в небесах.
Раскалённое пекло вдруг смягчиться оно и остынет
И оазисом буйным запестрит в удивленных глазах.
Упаду на колени, прославляя то место и время,
Что не дали мне сгинуть, смешавшись с песками пустынь.
О, творец мой и гений! Грешен я, я твое сотворенье!
Накажи за грехи, но меня, я прошу, не покинь!
Но наверно прощеный – раз закончились эти страданья,
И холодной водой жажду можно теперь утолить.
Светом весь освященный, я стою на краю мироздания,
И как новорожденный, начинаю по-новому жить!
***
Я быть хочу кариатидой
Чтоб быть за этот мир в ответе
Чтоб мир подобно Атлантиде
Не канул в лета сквозь гром и ветер.
Хочу на крепость плеч могучих
Я опереть всю твердь земную
Чтоб не сыграл роль злую случай
Явивши волю нам чужую.
Чтоб мир не жгло огнем Помпеи
Не ослепляло Хиросимой.
Чтоб для грядущих поколений
Не стала жизнь невыносимой.
Чтоб землю оградить от свастик,
От звёзд, крестов и амулетов.
Чтоб не в толпе кипели страсти,
В возвышенных сердцах поэтов.
Кариатидой быть хочу я
Держать весь мир над головою
Свободной песнею ликуя
Встает пусть солнце над землёю.
Февраль, 16, 1997.
***
Мне надоело быть бурым медведем,
Целую зиму в берлоге лежать,
Рявкать, сквозь сон, на шумливых соседей,
Лапу пустую всё время сосать.
Живу лишь мечтой, уходя от унынья-
Белоголовым орлом бы мне стать!
И распахнув темно-серые крылья,
С ветром вдогонку над тучей летать.
Я б оторвался от быта земного
И воспарил к голубым небесам,
Не признавая влиянья иного,
Я бы отдался на волю ветрам.
Я перестал бы обнюхивать воздух,
Чуя врага за своею спиной.
И не рычал бы нарочито грозно,
Чтоб испугать его мог голос мой.
Не был бы связан я тесной берлогой,
Чуждых владений границ я б не знал.
Лишь, посидев перед дальней дорогой,
Над лесом, прощаясь, чуть-чуть полетал.
Громко запел бы орлиную песню,
Ветер, заслушавшись даже б затих,-
И подхватили б её повсеместно
Тысячи бурых медведей лесных!
29 Марта 1998.
***
Я могу притвориться хорошей, я могу притвориться плохой.
На кого-то вдруг стать похожей, для кого-то вдруг стать чужой.
Я могу молчать безутешно, или громко надрывно кричать.
Все дела повести успешно, бросить все не желая начать.
Я, закрою глаза, не желая ни на что вокруг посмотреть.
И уста сомкну я, мешая всем словам своим улететь.
А потом я глаза открою, поступлю себе вопреки.
И нахлынут виденья рекою и слова превратятся в стихи.
Я забуду, что я пешеходна - захочу повыше взлететь.
Позабуду, что не свободна - буду песни вольные петь.
А соскучившися по быту, я спущусь с голубых небес,
Проглочу любую обиду, чтоб иметь средь толпы свой вес.
И добившись к себе признанья, иль отвергнув саму себя,
Я потребую много внимания, иль потребую небытия.
19 Мая 1998.
_________________________________
Татьяна Грант начала писать в юности. Впечатления и наблюдения, чувства переплетаясь, превращаются в стихи. Прошлое, настоящее и выдуманное отразились в строчках написанных и в изображениях, запечатленных автором. Сборник стихов и прозы с цветными авторскими илюстрациями, издан компанией Ридеро в 2018.
https://www.amazon.com/Чтоб-душа-не-спала-Russian-ebook/dp/B07G36YSPW/ref=mp_s_a_1_1?crid=1BCKJ1OVJQRXI&dib=eyJ2IjoiMSJ9.gzHhXjro9Rt_6i28f2MhvA.S1GkG3ooO83aiyXoKgBll7_byukBF2lkOsOX2z8oJDw&dib_tag=se&keywords=чтоб+душа+не+спала&qid=1710850272&sprefix=чтоб+душа+не+спала%2Caps%2C157&sr=8-1
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