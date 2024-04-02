Первая американская работа
Опубликовано 2 Апреля 2024 в 07:27 EDT
Обновлено 2 Апреля 2024 в 09:59 EDT
В СССР рабочих вечно не хватало. Почему? – непонятно. Работая прорабом на стройке, все время приходилось искать сварщиков, слесарей, монтажников, сантехников, электриков, переманивать их с других предприятий. На зарплату прожить было нельзя. В СССР говорили: «Как вы нам платите – так мы вам работаем». При этом всех заставляли работать. Не работать было запрещено, и, если находился кто-то, который не работал, скажем, полгода, то ли по причине лени, то ли по пьянке, то ли от грусти, его вызывали в милицию и насильно устраивали на какое-то предприятие. Пользы от такого работника не было, но зато и тунеядство было устранено.
В СССР было обычным делом, когда на заводе работает 10-20-30 тысяч человек. Немало было предприятий, на которых работало по сто тысяч людей.
В Америке предприятий, с таким количеством работников даже представить себе трудно. За исключением редких мега корпораций, здесь работают десятки, сотни, но не тысячи работников. При этом любое предприятие стремится сократить это количество и выполнять ту же работу меньшим числом рук.
Имя этому явлению – производительность труда. В Америка производительность труда как минимум в десять раз выше. Строить, скажем, большой дом, школу, офисное здание, приходит несколько десятков человек, а не 300-400, как в СССР. Соответственно, зарплата выше, такой работник живет намного лучше. И не потому, что люди какие-то другие, но организация работ, дисциплина совершенно не сравнимы с советской. Пьянство, прогулы, отлынивание, сачкование просто невозможны на американской стройке.
Прошло много лет после моего приезда, но я и сейчас заворожённо смотрю, как за полгода на ровном месте вырастает дом, супермаркет, аптека, банк. Главные условия высокой производительности труда в Америке – это максимальная механизация работ, качество материалов и инструментов, экипировка рабочих.
Все вновь прибывшие в Нью-Йорк попадали под крыло организации под названием NYANA (Нью-Йоркская Ассоциация для новых американцев). Держали нас там до четырех месяцев. Выдавали какие-то деньги на оплату квартиры, обучали английскому языку, помогали найти работу.
Английского языка в то время никто из нас не знал. За небольшим исключением. Даже бывшие учителя английского языка в реальной жизни не очень-то разговаривали по-английски. В Советском Союзе иностранный язык, хоть и изучался в школах, но на таком уровне, чтобы лучше вы его не знали, чем знали.
…Вспомнил моего школьного товарища Сергея, который после школы поступил на работу в Комитет Государственной Безопасности СССР (Всемогущий КГБ). Он рассказывал, что в школе КГБ его сразу начали обучать немецкому языку.
- Как же, - спросил я, - Мы же учили английский?
- А нам объяснили, если ты учил в школе английский, то он для тебя безвозвратно утерян, и учить надо другой язык с самого начала…
Максимальный уровень знания английского языка по шкале американской школы среди нас был третий. Большинство попадало на первый или даже на нулевой уровень. Помню, как в коридоре на перерыве рассказывали о некоем мудреце из Бобруйска, отвечавшего на вопросы учителя на языке Идиш. Но точно уж все отвечали не впопад. Учителя наши русского языка не знали, и мы барахтались, как могли.
А всего через несколько лет стали прибывать новые выходцы из СССР с гораздо более высоким уровнем знания языка: пятым и даже шестым.
- Какую работу вы ищете? – спросил меня ведущий NYANA, занимавшийся моим делом.
- По образованию – я инженер, работал главным инженером спец. монтажа. Электрика, сантехника, -ответил я честно и с гордостью за свою занимаемую в прошлом должность.
- Что, - выпучил глаза ведущий, еле говоривший по-русски, - Что такое спец. монтаж? Знаете, мы инженерам не помогаем. Инженеры в Америке – одни из самых высоко оплачиваемых профессий. У нас нет заявок на инженеров.
- Скажите, - ведущий перешел на доверительный тон, - Вы сегодня шестой, который сказал, что был в СССР инженером. Сколько инженеров было у вас в стране? Почему все приезжие – инженеры? А кто был рабочим?
И, действительно, большинство евреев имело высшее образование. Из СССР выехали тысячи врачей, инженеров, музыкантов, экономистов.
Ситуация становилась комической.
-Нет,- ответил я, не все были инженерами, вспомнив эмигрантскую шутку, что остальные были дантистами и скрипачами. Ведущий засмеялся и спросил:
- Скажите честно, что вы умеете делать?
- Я могу работать сантехником.
- Хм-м, - пробурчал ведущий, - Никогда не думал, что в России существует сантехника.
А еще через несколько дней мне предложили поработать сантехником в маленькой сантехнической компании Манхеттена.
Но я уже работал и до этого! Через четыре дня после приезда в Америку брат моей жены Миша сказал, что знаком с одним контрактором- сантехником из наших. Звали его Сол (Соломон), кажется, Бергер. Мы пришли к нему вечером. Сол, даже не поднявшись с дивана, сказал в виде большого одолжения: «Приходи завтра к автобусу, там посмотрим». Я отработал у Сола неделю. Мы чинили какие-то трубы на Манхеттене. В обеденный перерыв у меня не было ни денег, ни бутерброда, и я просто сидел и смотрел, как едят другие. Молодой марокканский еврей в кипе, работавший рядом, подошел и отломал мне половину своей питы с хумусом…
…Такие моменты не забываются.
А в конце недели Сол не выдал мне зарплату. Сказал, что выдаст потом. Так меня первый раз обманули в Америке.
Это была ломка. Настоящая ломка, когда врачи, музыканты, дантисты, учителя, инженеры устраивались работать таксистами, швеями, продавцами, сапожниками, поварами. Советские дипломы в Америке не признавались. Все понимали, что без английского языка по-другому невозможно. Но это теоретически. А практически иногда приводила к срывам, разладам в семье, в отношениях с детьми.
…Большинство выдержало. Большинство село за парты, сдали экзамены на различные американские лицензии, открыли собственные поначалу небольшие бизнесы, магазинчики, мастерские. Через 30 лет с начала эмиграции можно с гордостью сказать, что средний доход и среднее материальное положение средней эмигрантской семьи выше, чем средней американской.
… Однажды я не выдержал. Мы сидели на кухне одного моего старого знакомого, жившего раньше бедно с матерью в советской коммуналке и необычайно разбогатевшего в Америке:
- Фимчик, скажи, ну для чего тебе такой большой дом на Манхеттен Бич? 9 спален?!
Фима медленно доел соленый огурец после водки, глянул на меня, вздохнул и сказал:
- Знаешь, Толян, я и сам не понимаю, на кой хрен мне девять спален. Так получилось… Может из-за коммуналки?
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