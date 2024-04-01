Что не так с «абрамсами»?

Год назад, еще только готовясь к «большому контрнаступлению», украинское руководство настойчиво выпрашивало у Запада всевозможную бронетехнику, в первую очередь танки. Именно на них делали главную ставку в запланированном прорыве полосы российских укреплений на южном Запорожском фронте.

Эти планы не стали хранить в секрете. Напротив, их буквально открыто афишировали в СМИ – вопреки всякому здравому смыслу, что имело печальные последствия. Возможно, в Киеве сильно недооценивали противника и были слишком уверены в будущей победе над ним. А, возможно, эта «открытость» являлась частью политической компании «международного попрошайничества» команды Зеленского: они заранее раскрывали все карты, чтобы впечатлить и убедить своих западных партнеров-спонсоров, выпросить у них побольше военной помощи.

Причем, на этот раз Киев просил уже не только советские экспортные Т-72 из арсеналов стран Центральной и Восточной Европы (которых там осталось немного), но и танки западного производства. В новостях украинской политики регулярно упоминались сначала немецкие «леопарды», а затем британские «челленджеры» и американские «абрамсы». Все это будоражило воображение украинцев, веривших в полное техническое совершенство и непобедимость западной бронетехники. Вера имела под собой некоторые основания: ведь всем известен факт, что западные автомобили или электроника на голову превосходили советские (как сейчас превосходят и современные российские). Украинцы знают, что «иномарка» надежнее, мощнее и комфортнее советско-российского ВАЗа или тем более отечественной «Таврии» (давно уже не выпускаемой). Кроме того, в среде любителей военной истории распространено мнение, что немецкие «тигры» и ленд-лизовские «черчилли» намного превосходили советские КВ, не говоря уж о Т-34. Все это было той почвой, на которой в 2023 году в Украине вырос и буйно заколосился миф о непобедимости американских и европейских танков, выглядевших в глазах украинцев как новое «чудо-оружие» (ранее таковым считали «джавелины» и «байрактары»). К сожалению, любители военной истории не вспомнили о том, что те же «тигры» в своё время тоже считались оружием, способным изменить ход войны.

Стоит отметить, что в это поверили и не только жадно хватавшиеся за любую надежду украинцы, но и некоторые жители Запада – полагавшие, что поставки немецких, британских и американских танков помогут Украине вернуть свои утраченные территории.

Но украинское контрнаступление завязло и остановилось, приведя к огромным и, по итогу, напрасным жертвам. Участвовавшие в нем 71 танк Leopard тоже понесли серьезные потери. По данным Киева, пять танков безвозвратно сгорели, еще 10 получили повреждения и были эвакуированы для ремонта. По данным нидерландского агентства Oryx, на поле боя были потеряны 16 танков Leopard 2A и Leopard 1А (в СМИ их часто путают), часть из них удалось вывезти для восстановления. Также, как сообщала The Guardian, ВСУ потеряли один из британских танков Challenger-2, который сначала подорвался на мине, а затем был добит ударом дрона-камикадзе «Ланцет».

Американские танки M1 Abrams поступили в Украину лишь осенью 2023-го и избежали мясорубки контрнаступления, однако в начале 2024-го участвовали в боях в районе Авдеевки. Где, по состоянию на середину марта, были потеряны четыре машины – так утверждают российские источники. Украинская же сторона признает потерю лишь оного «абрамса».

Но достоверные данные о потерях – один из величайших секретов украино-российской войны. Официальный Киев придерживается политики замалчивания своих потерь (впрочем, как и Кремль). Взять, к примеру, февральское заявление Зеленского о том, что в ходе войны на фронте погибло «всего» 31 тысяча украинских солдат. Эта цифра настолько далека от реальности (напомним, оценки западных аналитиков в разы больше), что вызвала возмущение даже у самых патриотически настроенных украинцев. Некоторые из них мрачно заметили, что лучше бы Зеленский и дальше молчал о потерях ВСУ, чем врал своим избирателям. Другие возразили им, что озвученные Зеленским цифры могут быть правдой – только это цифры официально погибших, чьи тела обнаружены, опознаны и захоронены. Но ведь на каждого официально погибшего приходится двое-трое «пропавших без вести»! В лучшем случае они попали в плен или умудрились дезертировать, в худшем (и таких большинство) остались лежать где-то в обгоревшей посадке или засыпанном окопе.

Танки, конечно, не пропадают вез вести (если только их не бросают в спешке отступления), но у них есть еще скрытая графа потерь – небоевых. О них не сообщают в военных сводках, о них даже не всегда докладывают командованию. Но они могут быть весьма существенными! Так, во время Первой мировой из-за поломок до передовой не добирались около трети танков, и еще столько же глохли в ходе атаки. А если вспомнить танковое сражение под Бродами (1941 год), то на марше сломались и были просто брошены до 40% советских танков (хуже всего долгую дорогу переносили тяжелые Т-35 и КВ). Даже в 1944-45 г.г. из-за поломок в боях не могли принять участие от 15% до 30% машин танковых батальонов. Думаете в наше время эта проблема решена? Отнюдь! И современные танки лишь ненамного надежнее своих далеких предков. Более того, западные «леопарды» и «абрамсы» выходят из строя столь же часто, как и советские Т-64 и Т-72, то есть принцип «иномарка надежнее» тут не работает. Особенно если за их рычагами сидят мобилизованные украинские фермеры и бульдозеристы в возрасте за 40 лет, прошедшие 3-4 месячный курс обучения на механиков-водителей.

Кстати, самый первый «леопард» был потерян еще весной 2023-го на полигоне в Польше, где обучались украинские танкисты, когда одна машина просто протаранила другую. Первая небоевая потеря «абрамса» случилась сразу после прибытия американских танков в Украину в 2023 году: согласно информации СМИ, машина перевернулась во время перехода к месту назначения. Наконец, недавно весь интернет облетели фото «челленджера», завязшего по самую башню на раскисшем поле. Освобожденный из глубокой лужи 62-тонный танк отправили на «косметический» ремонт.

Что же до эффективности танков в бою, то если объективно сравнить западные и советские (украинские, российские) танки, используемые в украино-российской войне, то у них будут свои преимущества и недостатки. Неоспоримое преимущество западных машин - лучшая защита, лучшие системы управления, высокий комфорт работы экипажей. Впрочем, и тут есть свои нюансы. Например, немецкий Leopard 1А, являющийся основным, уступает в защите своему тяжелому собрату Leopard 2A. Также часто утверждается, что украинские экипажи подбитых западных танков практически всегда выживают, и это тоже засчитывают в пользу их лучшей защиты и надежности. На самом деле большинство безвозвратно потерянных «леопардов» и «абрамсов» сначала наехали на мины и вынужденно остановились – тут нужно отметить, что противоминная защита этих машин превосходная. Экипажи благоразумно покинули их, а уже потом неподвижные танки были добиты дронами или ракетами. Но в случае попадания кумулятивного заряда в крышу башни и воспламенения боекомплекта, танк выгорает вместе со всем экипажем – тут «абрамс» или «леопард» столь же беззащитен, как и Т-64 или Т-72.

О вооружении западных танков украинские танкисты сначала отзывались с восхищением: мощные орудия и современные системы наведения позволяют в считанные секунды поразить цель со снайперской точностью. В этом они на голову превосходят украинские и российские танки, как Remington 700 советскую «мосинку». Но есть и огромный минус: это вооружение разрабатывалось под приоритетную задачу борьбы с советскими танками, то есть, по сути, Leopard 2A, M1 Abrams и Challenger-2 в большей степени являются противотанковыми САУ, чем классическими танками для поля боя. Проще говоря, они стреляют лишь прямой наводкой по видимым целям, с открытых позиций (будучи видимыми противнику). Советские же танки (Т-64, Т-72, Т-80, Т-90) оснащены хоть и не столь современной, но универсальной системой наведения, позволяющей вести настильную и даже навесную стрельбы, находясь при этом на закрытой позиции (например, в капонире). Это позволяет использовать их как самоходную артиллерию, поражать окопы противника, доставать до скрытых лесопосадкой или пригорком целей, вести огонь по «квадратам».

И тут возникает вопрос, а было ли разумным решение бросать в прорыв Запорожского фронта именно тяжелые западные танки, которые не видели перед собой своих целей? «Леопарды» могли бы отразить контратаки российской бронетехники или поражать огневые точки в зданиях, но не стрелять по окопам в голой степи.

Вспомним операцию «Буря в пустыне» (1991), когда «абрамсы» легко и почти без потерь уничтожили десятки иракских Т-55 и Т-72. Это была именно стрельба прямой наводкой, причем без особого риска для себя. А вот уже в ходе Иракской войны (2003) «абрамсы» понесли заметные потери (около 80 машин) в боях на городских улицах. Думается, что прорвись «абрамсы» в Мелитополь или тем более Донецк, им пришлось бы столь же несладко. Однако украино-российская война сильно отличается от Иракской и своими масштабами, и военной мощью противников, и массовым применением новых видов вооружений (см. февральский выпуск «Кругозора»). Поэтому у танков мало шансов добраться до населенного пункта, не наехав на мину или не став мишенью дрона. Этот риск одинаков и для Т-64, и для любого западного танка. Причем, что весьма удивляет, это практически повторяет ситуацию второй мировой. Вспомним: в 1943-м наступление «тигров» и «пантер» затормозили обширные минные поля, а в 1944-45 на Западном фронте сверхмощные «королевские тигры» запросто уничтожались атаками штурмовой авиации союзников. Сегодня всё повторяется: мины и удары с воздуха!

Теперь мы знаем ответы на вопрос, что же не так с «абрамсами», равно как и с «леопардами» или с «челленджерами»! Во-первых, это чрезмерно завышенные ожидания. То, что несколько десятков танков не смогли прорвать фронт и переломить ход войны, стало разочарованием лишь для людей, обманутых пропагандой. На самом деле это вполне закономерный итог. Думается, что отправь Запад в Украину несколько сотен своих танков, то результат был бы таким же (а потери больше). Просто когда хорошая машина попадает в не очень умелые или недостаточно обученные руки, а еще хуже под неумное командование, когда ее используют не совсем по назначению, когда она оказывается в сложной ситуации между минными полями и постоянными атаками с воздуха – предприятие обречено на провал!

Можно ли исправить эту ситуацию? Да, хотя вряд ли западные партнеры станут обучат украинские экипажи по углубленным длительным программам. Однако уроки украино-российской войны выходят далеко за её рамки, и западный ВПК должен сделать из них серьезные выводы. Например, срочно оснастить свою бронетехнику системами борьбы с дронами. Иначе однажды, и уже не в Украине, европейские и американские танки могут вновь оказаться под ударами с воздуха. Ведь за ходом этой войны внимательно следят во всем мире, а Америке и Европе не следует забывать, что их потенциальным противником является не только Россия.