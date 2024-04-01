Ровесники динозавров, которые завтракают ядовитыми змеями: кто такие опоссумы, и чем животные «кошачьего размера» уникальны 

Регулярно каждый год социальные сети веселят видео с маленькими юркими животными, которые отчасти напоминают кошек. Длинные носы, маленькие тонкие лапки и похожий на крысиный хвост. Эти ребята из Северной Америки регулярно срывают футбольные матчи, даже берут в нечто, похожее на плен, людей. И несмотря на это – являются очаровательными, хоть и не самыми популярными животными.

Эти ночные животные очень интересны. Они естественным образом невосприимчивы к змеиному яду, они едят паразитических клещей и садовых вредителей. А ко всему прочему – имеют действительно потрясающий внутренний мир: и физический, и ментальный.

Кстати, интересный факт: еще со времен Мелового периода, когда они вживались вместе с динозаврами, опоссумы практически не изменились внешне. Однако первое упоминание об этих животных появилось в трудах священника и историка Педро Сьесса де Леона где-то в 1553 году. Труды назывались «Хроника Перу». В этих трудах испанец упоминал об очень интересном, не известном для него млекопитающем, которое имело небольшие размеры, небольшие конечности, длинный, как у лисы хвост, а также буроватый окрас шерстяного покрова.

Хвосты и лапы: что стоит знать о физических способностях опоссумов?

Начать стоит с того, что каждый из больших пальцев опоссума на его задних лапах, называемый большим пальцем стопы, противопоставлен; они расположены отдельно от других пальцев лап, что очень похоже на человеческую ладонь и большой палец. Большой палец позволяет опоссуму лучшие хвататься и лазать, чем большинство других млекопитающих. В отличие от других пальцев опоссума, большой палец стопы единственный, у которого нет когтя. Но едва ли не более интересное кроется по всей длине его хвоста. Опоссумы имеют цепкие хвосты, которые они используют как руку или пятый придаток.

Их длинные безволосые хвосты достигают почти такой же длины, как и тело опоссума. Хвосты позволяют им хватать и обвивать такие вещи, как ветки деревьев. И хоть свисать с деревьев на хвосте они также могут – все же, не столь долго: силы в этом отростке минимальны и рассчитаны на минимум времени.

Следующий интересный момент кроется в их рационе. Собственно, опоссумы – это природные санитары, поэтому попасть к ним на зуб могут не только опасные и ядовитые змеи, которых обходят другие животные. Так что рацион опоссума состоит из падали, грызунов, змей, насекомых, улиток, слизней, птиц, яиц, лягушек, растений, фруктов и зерна. Если будет возможность, опоссумы будут также есть человеческую пищу, корм для домашних животных и мусор.

А еще – они имеют необычно высокую потребность в кальции, что побуждает их есть скелеты грызунов и убитых на дорогах животных.

Потрясающая чистоплотность, богатырское здоровье и необычайные способы самозащиты опоссумов

Когда этим маленьким животным страшно – их реакция одновременно может и настрашить, и рассмешить практически любого, так как они используют сразу несколько вариантов защиты. Например, при угрозе опоссумы бегают, рычат, отрыгивают, мочатся и испражняются. И когда все эти способы не срабатывают – претворяются мертвыми. Это непроизвольная реакция (например, обморок), а не сознательный акт. Они переворачиваются, становятся жесткими, закрывают глаза (или смотрят открытыми глазами) и обнажают свои 50 маленьких зубов. Вокруг рта опоссума образуется слюна, а из анальных желез выделяется дурно пахнущая жидкость. Вместе с обмороком такая реакция может длиться около шести часов.

Однако такая реакция встречается чаще всего у детёнышей и подростков опоссумов. Взрослые животные с большей вероятностью будут противостоять врагам или убегать со скоростью около 6,5 километров в час.

Еще один важный нюанс – отличительное здоровье этих маленьких животных. Опоссумы нечасто заражаются болезнью Лайма, хотя их часто кусают клещи. Фактически, они обычно едят клещей, прежде чем у тех появляется шанс заразить их. Опоссумы также обладают устойчивостью к яду змей, имея частичный или полный иммунитет к яду гремучих змей, щитомордников и так дальше. Чтобы разработать дешевое противоядие от гремучей змеи, ученые воссоздают пептид, содержащийся в опоссумах. А помимо того, что опоссумы спокойно едят змей, они так же равнодушно относятся и к жалам пчёл и скорпионов. К тому же они практически не переносят бешенство, но могут передать людям лептоспироз или сальмонеллез через экскременты.

Кстати, вопреки всему выше написанному – опоссумы потрясающие чистюли. Когда они не заняты тем, что ищут еду, они… моются. Умывают все тело, а когтями расчесывают шерсть, умудряясь при этом собирать насекомых с себя. Их они в дальнейшем едят, к слову.

А самки имеют дополнительную заботу – сумку, в которой носят детёнышей. Там практически стерильно, так как в вопросах заботы о детях опоссумы очень ответственны.

Опоссумы и взаимоотношения с людьми: плен, кражи и сорванные матчи

Говоря об опоссумах, многие сходу могут вспомнить инцидент, произошедший в начале февраля – когда это маленькое животное украло подарок американского подростка. Его любимое печенье исчезло в зубах опоссума, а сам ребенок остался без сладкого подарка.

А в Новой Зеландии женщина позвонила в полицию и сообщила, что опоссум «держит ее в заложниках» в собственном доме. По ее словам, когда она выходила на улицу и пыталась сесть в машину, животное бежало к ней, и она пряталась за дверью. Когда полиция прибыла на место и осматривала двор – из темноты вышел маленький опоссум и залез на ногу офицера. Правоохранители поймали, а затем выпустили его на свободу подальше от жилых домов.

Иногда же случаются и вовсе премилые истории – когда опоссум воспринял свою спасительницу родственной душой и полюбил ее как мать… Или же как хозяйку. И стал для нее потрясающим милым и домашним животным.

Несмотря на то, что этих маленьких ребят будто тянет к людям, они все же остаются очень дикими и неприспособленными. Да и любому дикому животному лучше жить на воле. Однако полюбить на вид странных, иногда неприятно пахнущих, но милых животных – то, что может сделать каждый из нас.