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Бостонский Кругозор СТРОФЫ

СМЕХ и СЛЁЗЫ

Опубликовано 1 Апреля 2024 в 07:27 EDT
Обновлено 1 Апреля 2024 в 17:20 EDT

Михаил ШУР
Михаил ШУР
Продается все, сдается,
Целиком иль только в рент
Может где- то там смеется
Старый Hовый Президент.

Всем смешно, но не до смеха
К нам доносится молва
Раньше крика слышим эхо,
Ну а дальше- пустота...
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Раскололся на осколки
Наш в недавнем старый мир,
Только острые иголки
Где-то театр, в чем-то тир

Где-то кто во что играет,
Упиваяся игрой,
Где-то кто в кого стреляет,
Нарушая всех покой

Не укрыться в огороде,
Не уйти от шума в лес-
Все стоит на месте вроде,
Но у всех от вроде стресс

Вроде связаны мы разом
Паутиной без преград
Виртуальности сарказмом 
Толи рай там, толи ад...

Не дотянешься руками 
Вижу лишь твои глаза. 
Не обдашь меня духами
Где здесь смех, а где слеза?

Продается все, сдается,
Целиком иль только в рент
Может где- то там смеется
Старый Hовый Президент.

Всем смешно, но не до смеха
К нам доносится молва
Раньше крика слышим эхо,
Ну а дальше- пустота...

Может правда смех-лекарство,
Человек так награжден
Коронованный на царство 
И смеяться должен он...

По закону -царь Природы
Всё на нем стоит пока,
Так текут за годом годы
Даже в праздник Дурака!

04.01.2021.

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Может где- то там смеется
Старый Hовый Президент.

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К нам доносится молва
Раньше крика слышим эхо,
Ну а дальше- пустота...

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