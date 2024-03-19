Про бессилие науки (фельетон)

Возьмём для анализа, например, все ещё поразительно далёкий от нас космос, искусственный интеллект или опасно приблизившееся к нам глобальное потепление. Всё это темы обширные, благодатные, можно даже сказать бесконечные, и, безусловно, весьма интересные для самой широкой аудитории.

Говорил, ломая руки, краснобай и баламут

Про бессилие науки перед тайною Бермуд.

Все мозги разбил на части, все извилины заплел,

И канатчиковы власти колят нам второй укол.

В. Высоцкий

Про науку принято говорить либо что-то нейтральное, но чаще всего что-нибудь хорошее, слегка подслащенное. Как и про человека, отошедшего в иной, далёкий и считающийся лучшим мир. Порой сравнивают современную науку с уровнем 1913 или какого-то другого года, не скупясь на комплименты, а иногда даже со средними веками и соответственно со средневековыми технологиями. В такие моменты некоторым не особо продвинутым гражданам, таким как я, хочется встать с места и долго воодушевлённо, не жалея рук, хлопать стоя. Значительный прогресс в историческом ракурсе, конечно очевиден, кто же и с какой целью будет тут спорить.

Возьмём для анализа, например, все ещё поразительно далёкий от нас космос, искусственный интеллект или опасно приблизившееся к нам глобальное потепление. Всё это темы обширные, благодатные, можно даже сказать бесконечные, и, безусловно, весьма интересные для самой широкой аудитории. В этой самой широкой аудитории находятся самые разные люди: грузчики и учителя, сантехники и агрономы, подсобники и кассиры, кандидаты в кандидаты и кандидаты в доктора. Мало кто из них может предвидеть будущее, а поэтому очень боится его самого и его неожиданных сюрпризов. Нет, наверно, настоящих, прямо скажем, футурологов, а есть только самопровозглашённые гуру, вдохновенно изображающие перед обывателями то ли ясновидящих вроде Ванги, то ли действительно настоящих пророков.

Но с наукой, особенно с прикладной наукой, на самом деле, всё не так просто и не так благополучно. В относительно недавнем прошлом целые составы с деньгами улетали в самых разных направлениях: на гонку в космосе, на лидирование в высоких и очень высоких технологиях. Перелетали большие деньги не особо богатых, а то и балансирующих на грани нищеты налогоплательщиков весело и деловито в чьи-то карманы, а практически пригодных результатов наука как не давала, так и не даёт. Нет воспламеняющих воображение результатов в плане космоса и не воспламеняющих воображение тоже нет. Подходящие для жизни планеты так и не найдены, как и изначально многими предполагалось. Да даже если бы их нашли, то переселить туда население нашей планеты и начать там всё с нуля выглядит сегодня бредом сумасшедшего. Население земного шара в настоящее время составляет восемь миллиардов человек. Какой транспорт и по сколько человек за один полёт стал бы их туда перевозить? Зачем же тогда эти планеты искали раньше и ищут сегодня? Хотя, если на какой-то планете живут зелёные человечки, то есть инопланетяне, то с ними, вероятно, можно сначала воевать, а потом дружить. Или наоборот…

Хотели, может быть, возить оттуда драгоценные металлы или уран? Но сама разведка таких месторождений достаточно проблематична, требует много специального инструмента, энергии и обученного персонала, да и для доставки руды на Землю нужны уже не космические корабли, а целые космические летающие поезда.

Можно уверенно сказать, подводя итоги, что научная мысль и раньше не дремала, и сегодня вообще работает на полных оборотах!

Однако, эти громадные деньги, улетевшие в никуда триллионы, уместно было бы направить на борьбу с глобальным потеплением и противодействию смертельно опасным пандемиям, окутывающим удушающим облаком земной шар. На сегодня, к сожалению, полезность науки вообще ограничена практическим применением искусственных спутников Земли, обеспечивающих довольно приличную связь, телевидение и Интернет в глобальном масштабе, и прогнозов погоды, которые по странным причинам сбываются через раз. Да, тут ещё надо сказать пару тёплых слов об Алисе, которая сообщает водителю автомобиля расстояние до ближайшего поворота или светофора, исходя из теории относительности Эйнштейна, и огромных успехов в оборонно-наступательных технологиях. Но без Алисы раньше водители как-то обходились, никто вроде особенно не жаловался.

А сколько в науке было фальсификаций, инсинуаций и прочих махинаций, их не сосчитать!

На гонку вооружений, кстати, во всём мире потрачено столько, что науке и не снилось. А сколько денег потрачено на мировые войны и региональные конфликты, начиная с начала прошлого века, так это вообще никак не подсчитать!

Чем больше, наверно, под бесконечным колпаком будет скапливаться парниковых газов, тем ожесточённей будут идти войны за место под солнцем и яростней сжигать углеводороды стремящиеся перейти грань помешательства люди.

Наука, если называть вещи своими именами, не желает, упорно не желает смотреть далеко вперёд! Зачем ей, науке, знать, что будет с планетой через 15-20 лет? Или что будут делать люди в 2045-м году, как они будут выживать в новых, намного более сложных условиях? Что они будут делать тогда, когда в пищевой цепочке кроме них самих уже никого не будет?

Может так случиться и это в настоящее время выглядит весьма вероятным, что в результате никем и ничем не остановленного глобального потепления, сопутствующего ему массовому голоду и тотальному дефициту питьевой воды на этой планете сама человеческая жизнь окажется под очень большим вопросом примерно к началу второй половины 21-го века. И ни естественный, ни искусственный интеллект в этой ситуации ни нам, ни нашим потомкам уже никак и ничем не сможет помочь.



Наступит то, чего все люди так боятся. Наступит конец света, Апокалипсис.

И тогда уже можно будет с запоздалой горечью откровенно признать, что правы были индейцы, которым принадлежит следующее мудрое изречение:

«Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, – только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть».