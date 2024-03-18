Стихи-2024 (3)

Кулик хвалил своё болото И в том немало преуспел, Став самым главным патриотом Тусовки межболотных дел. Теперь он днями и ночами Всех учит жить и умирать. И называет сволочами Тех, кто не стал ему внимать.

Ничто не повторяется на свете.

Старайся каждый данный миг ценить.

Из эпизодов в жизненном сюжете

Сплетается пространственная нить.

Из череды её переплетений

Возникнет фантастический набор,

В котором искры прожитых мгновений

Слагаются в невиданный узор.

Он задрожит, на части рассыпаясь

И вновь соединяясь на лету.

Где застывая красками, где тая,

Наполнит новой жизнью пустоту.

И на бескрайнем полотне Вселенной

Взойдёт непредсказуемый цветок,

В котором будет каждое мгновенье

Перерождаться в новый лепесток.

И пронесётся перезвон хрустальный,

Скрепляя лепестки прозрачным льдом.

Узор цветов покроет мирозданье,

Как покрывает плющ старинный дом.

Пространство скроют цвета переливы,

Соединив собою свет и мрак.

И всё затихнет до Большого Взрыва,

Чтоб повториться - но уже не так.

***

Года прошли, потом мелькали,

Как позабытые огни.

Сегодня видим их едва ли

В сомненьях: были ли они?

Какие могут быть сомненья!?

Огни – как их ни назови –

Сжигали чудные мгновенья

Надежды, веры и любви.

В порыве хмурого демарша,

Хоть жизнь нас бьёт и в глаз, и в бровь,

В себе мы понесём и дальше

Надежду, веру и любовь.

***

Всё повторяется на свете –

Напрасно обновленья ждать.

И строки в жизненной анкете

Мы вновь и вновь должны читать.

Читать – и жить по их указке,

И повторять в который раз

Одну и ту же веру в сказки,

Как поколения до нас.

Всё повторяется на свете.

И даже мудрость этих строк

Уже заложена в сюжете,

Что подготовил миру Бог.

***

Кулик хвалил своё болото

И в том немало преуспел,

Став самым главным патриотом

Тусовки межболотных дел.

Теперь он днями и ночами

Всех учит жить и умирать.

И называет сволочами

Тех, кто не стал ему внимать.

Порой в делах болотных дока

Вдруг что-то ляпнет невпопад,

Но ляп сентенцией глубокой

Представить тотчас норовят.

Года текут неторопливо.

Давно уж нет былых болот.

Но красноречия разливы

Кулик всё так же издаёт.

И также крики одобренья

Привычно слышатся вокруг.

А что повсюду запустенье –

Так это дело вражьих рук.

Вновь речи подменяют дело.

Бьёт в разум плановый размах.

Задор от начинаний смелых

Рождает бури в головах.

Кулик передаёт свой опыт

И собирает рой наград

За плодотворную работу

И за неоценимый вклад…

Привычка слушать и внимать,

Не слыша и не понимая –

Утрат и запустенья мать

И благодать для краснобаев.

***

Иной кулик своё болото

И рад бы без конца хвалить,

Но осушил болото кто-то –

А как же бедной птице жить?

И применить с какого бока

Теперь ораторский талант?

Кулик в речах хвалебных дока,

А в прочем – полный дилетант.

На месте прежнего болота –

Многоэтажные дома.

Как не остаться без работы,

Подскажет птице склад ума.

Кулик в мучениях не бился,

Не бросился судьбу корить –

Он быстро переоперился

И стал теперь дома хвалить.

И кулику в элитном доме

Был выделен один этаж.

Теперь он, стоя на балконе,

Возносит городской пейзаж.

Корит убожество былое

Прошедших жизненных страниц.

И славит поступь новостроек,

Открывших новый мир для птиц.

Болота прежние ругая,

Он с оптимизмом смотрит в жизнь,

Поскольку досконально знает,

Кому и как теперь служить.

Хокку

Старые книги.

Время течёт со страниц.

Неторопливо.

Берег пустынный.

Запах реки и травы.

Станция «Детство».

Солнце пригрело.

Снег за окном потемнел,

Словно от горя.

Книга раскрыта.

Ветер листы теребит.

Некому больше.

Веет весною.

Веточку в клюве зажав,

Скачет сорока.

Лист покоривши,

Божья коровка сидит

На перепутье.

Берег песчаный.

Брызнула стая мальков.

Хищник подходит.

Родник прорвался.

Вихрем вздымают песок

Тонкие струи.

Ветер уносит

Листьев опавших пучки,

Чтоб не намокли.

На ветке дуба

Тихо ворона сидит.

Ждёт кусок сыра.

Майские степи.

Ветер колышет ковыль,

Море рождая.

Дождь моросящий

Тихо по крыше стучит.

Осени вестник.

Снова цунами.

Как зачастили они

В нашу обитель.

Рыбные крошки.

Шарик скатала оса.

Детям припасы.

Полуденный зной.

Замерли стрелки часов.

Время сиесты.

Капля за каплей

Слёзы сосульки летят

В чёрную землю.

Тихое утро.

В озёрную гладь

Смотрится небо.

Солнце садится.

Чёрные тучи в крови.

Быть непогоде.

Звёзды мерцают.

Музыка сфер не слышна,

Но ощутима.

В прозрачном лесу

Тихо падает с клёна

Последний листок.

Ветер стирает

Зайца следы на снегу.

Как милосердно.

Шарики газа

Бурно в шампанском живут.

Только недолго.

На руку присев,

Стрекоза отдыхает.

Взгляд друг на друга.

Ласковый вечер.

Берег. Палатка. Костёр.

Время раздумий.

В плащ завернувшись,

Ветру навстречу иду.

Жизни картина.

***

Всего две строчки – и поэт

Тропой бессмертия уходит,

Поскольку внёс свой вклад в ответ,

Что в этом мире происходит.

Конечно же, не весь ответ.

Лишь часть мозаики вселенной.

Но вспыхнул благодарно свет

При звуке строчек вдохновенных.

И стал мир чуточку ясней

Для тех, в ком дух познанья бродит.

А путь вдаль уходящих дней

Для новых поисков свободен.

***

Когда рассеется туман надежды,

Когда поймёшь, что в мире всё – обман,

Уже смотреть на этот мир как прежде

Нельзя, когда рассеялся туман.

Сгорает мир в своём костре безумства.

Кругом царит угар вражды и зла.

Заброшено, растоптано искусство –

И от него осталась лишь зола.

А впереди всё новые туманы.

И горизонт тревожней и темней…

И всё труднее ждать небесной манны

И вера в разум человечества слабей.

***

Во тьме ночного небосвода,

Где заблудился мой Морфей,

Я жду какого-то исхода

В кругу Бессонницы моей.

Но вдруг ко мне вбегает Муза

И молвит: «Как тебе жилось?

От нашего с тобой союза

Немало книжек родилось…»

Шеренги мыслей, бездна чувств

Меня уже обуревают.

Я среди них мечусь, кручусь,

Записывать не успеваю.

Лучом надежды полыхнуло.

Душа кричала мне: «Ура-а-а!»

Но Муза вдруг рукой махнула,

И я услышал: «Мне пора…»

И свет потух в окне души.

Погас во мне костёр восторга.

Бессонница шепнуть спешит:

«С тобою я теперь надолго…»

***

Погасло взошедшее солнце.

И нет уже ясного дня.

Поэту паршиво живётся –

И он покидает меня.

Остался во мне лишь прозаик.

Он верен, как преданный пёс.

Уж он-то, конечно же, знает

Ответ на любой мой вопрос.

Он видит дорогу к успеху

И Музу умеет привлечь.

Его смысловые доспехи

Спасут нашу русскую речь.