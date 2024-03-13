«Ах, война, что ж ты сделала, подлая…»

По итогам двухлетней военной кампании появляется все больше признаков того, что война поворачивается в пользу России как на поле боя, так и с точки зрения ослабления некогда безоговорочной поддержки Запада. Но прогнозировать продолжительность и завершающий итог этой бойни сейчас невозможно.

«Война в человеческом обществе .. всегда

вытекает из политического положения и

вызывается лишь политическими мотивами.

Она представляет собою политический акт.»

( Карл фон Клаузевиц «О войне», 1808г)

Минула вторая годовщина этой странной войны. Я не закавычиваю это определение, чтобы не путать его со «странной» войной, объявленной в сентябре 1939г Англией и Францией гитлеровской Германии, напавшей на Польшу. Война, получившая такое неординарное название, и в самом деле была не совсем обычной: вместо того, чтобы ударить по тылам вермахта, пока он был занят боями в Польше, союзники отсиживались в своих укрепрайонах, словно ожидая, когда противник соизволит поднять брошенную ими перчатку.

Странной, а скорее несуразной, нелепой я считаю российско-украинскую войну потому, что это война двух братских народов, веками стоявших плечом к плечу против общего врага, но сейчас вовлеченных правящими режимами своих стран в этот конфликт, который уже сделал отношения между этими народами враждебными на много поколений вперед, на радость их общих недоброжелателей.

Данная статья не ставит своей целью разбирать конкретные причины и устанавливать степень виновности правящих элит России и Украины в развязывании этой войны: об этом уже говорилось много раз. На сей раз речь пойдет только о чисто технической стороне этого явления: о тактике и стратегии противоборствующих сторон, об анализе боевых действий, о потерях в живой силе и технике, и, конечно же, - без этого никак нельзя! - о возможной перспективе и условиях завершения этой бойни.

Итак, о стратегии и тактике начального периода войны.

Для начала дадим определения этим понятия.

Стратегия – это план действий, которые ведут к достижению поставленной цели.

А что такое тактика? Это отдельные шаги и действия, которые способствуют осуществлению вышеупомянутого плана.

Сначала о России.

Она вступила в эту войну (кстати, до сих пор, Россия квалифицирует свои военные действия как “специальная военная операция» – «СВО» – и по этой причине в стране даже не объявлено военное положение, и хотя ТВД – театр военных действий - расположен на территории Украины, но приграничные российские города подвергаются обстрелу не только реактивной, но и дальнобойной ствольной артиллерией, а российская глубинка испытывает весьма активное огневое воздействие от украинских беспилотников.) совершенно не имея представления, - по крайней мере, создаётся такое впечатление,- какие вооруженные силы противника ей противостоят.

Как видно, разведывательные органы –Управление внешней разведки и ГРУ Генштаба РФ – очень подставили своего президента. Это видно из того, что Путин два дня подряд – 24 и 25 февраля 2022 года, очевидно, ожидая повторения триумфального шествия «зеленых человечков» по Украине, как в Крыму в 2014 году, напрямую, через голову украинского политического руководства, обращался к личному составу ВСУ, призывая его разойтись по домам, не оказывая сопротивления россиянам, и предлагая заранее амнистию за это.

Какие же военные стратегические цели – я осознанно дистанцируюсь от целей геополитической стратегии, как-то: нейтральный статус Украины, не участие в НАТО, денацификация, демилитаризация и прочие «де» - поставила себе Россия, начиная свою «СВО»?

Это можно было понять, сделав анализ военных действий уже за первые 4 дня широкомасштабного вторжения на Украину.

С точки зрения военных экспертов, тактика, которую они избрали, выглядела очень странно.

Это была попытка реализовать оперативно-стратегические задачи на трех основных направлениях:

1. В районе Харькова продвинуться и окружить город;

2. Взять Киев;

3. На юге отрезать Украину от моря, пробив сухопутный коридор от «донбасских республик» в Крым, и тем самым выйти в тыл группировки украинских войск, осуществляющих операцию на Донбассе.

Еще были вспомогательные участки, на которых они активно действовали. Но запланированный блицкриг явно не удался.

Почему россияне не заходили большими силами в областные центры? Думаю, у них так было задумано по плану: окружить города, за исключением Киева, где они пытались осуществить принцип «удара по голове»: в Киеве сосредоточены все звенья управления государством, ВСУ, силовыми составляющими. И они пытались добиться того, чтобы украинское государство не выдержало.

Собственно, и удары крылатыми и баллистическими ракетами по Киеву были из этой же серии: добиться того, чтобы государственная машина Украины начала рушиться. И тогда это наземное продвижение с окружением городов имело бы смысл.

Не случайно в боевых порядках уже в первом эшелоне были подразделения Росгвардии: несколько колонн состояли из ее военных, потому что планировалось их использовать после развала Украины. И тогда эти подразделения , уже окружившие крупные города, приступили бы к зачисткам и установлению власти россиян.

Но то, как они действовали на тактическом уровне, смахивало больше на пародию, чем на здравый смысл. Они продвигались колоннами без авангарда, без фланговых боевых застав, без технического обеспечения, и вынуждены были часто останавливаться, оказавшись без топлива. По ним наносились артиллерийские и воздушные удары украинских войск.

За такое планирование российскому Генштабу можно ставить жесткую двойку. Ведь они размазали свои боеспособные силы и средства по всему периметру Украины — от юга до белорусских лесов на севере: они даже принципа концентрации сил не применяли; не было ярко выраженных концентрированных ударов; - это всё выглядело, как удар не кулаком, а растопыренными пальцами.

Это было мнение экспертов, что называется, по горячим следам, а теперь по прошествии двух лет войны попытаемся сделать более углублённый анализ, показать истоки этих ошибок.

Итак, Россия в войне с Украиной крупно просчиталась, планируя агрессивные действия. Такие выводы можно было сделать и раньше, но сейчас это уже подтверждено временем. Кремль не учел отношение украинского народа к агрессору. В Москве были убеждены, что в Украине российскую армию будут встречать с цветами и с хлебом-солью как освободительницу. Но война там превратилась в народную: многие десятки тысяч украинцев встали на защиту страны. И это заставило Россию начать менять тактику.

Очень красноречиво описал первоначальные действия россиян Алексей Арестович, в то время советник руководителя офиса президента Украины, выпускник то ли Киевского, то ли Одесского института (разные источники по разному освещают этот факт его биографии) сухопутных войск, что говорит о наличии у него соответствующего профессионализма в этой области.

Вот о чем он поведал в интервью порталу Медуза на сайте от 24.04.22: «Российская армия — это Советская Армия в худшем ее проявлении. Что такое советская концепция наступления? Это куча спецназа и десантников, которые выбрасываются в тыл противника и начинают сеять панику. Это тактика шока и трепета, чтобы заставить запаниковать и сбежать власти, уничтожить центры управления и связи. Шок действительно был. В первые три дня (войны) мы тоже очень сильно просели: многие руководители на местах, некоторые военные, представители спецслужб, местных властей и население.

Помните вертолетно-десантную высадку [российских сил в Киеве] в пер- вый же день? И второй должна была быть такая же на Печерск (Печер- ский район Киева, где находятся офис президента Украины и другие правительственные здания, — прим. «Медузы»). Мы уже в офисе президента оружие получили, чтобы ее отражать, потому что они на нас должны были садиться, прямо нам на голову. Чем не римейк штурма солдатами Пиночета в 1973 году дворца «Ла Монеда», при защите которого президент Альенде погиб с автоматом в руках (Э.М.)?

Но они не полетели, потому что в Гостомеле небольшие проблемы начались, и они вторую [высадку] кинули туда на помощь. Но сразу после этого начались грандиозные проблемы [у российской армии]. Ну, нельзя нападать 200-тысячной армией на 250-тысячную армию, а ровно это и произошло. Это все могло пройти только в том случае, если бы мы психологически свалились, а значительная часть нашего населения переходила бы на их сторону.»

Так что же имел в виду Арестович, говоря, что у россиян «в Гостомеле небольшие проблемы начались, и они вторую [высадку] кинули туда на помощь»

Остановимся на этой операции подробнее, хотя бы потому, что Россия придавала ей большое значение: при удачном для сил вторжения её исходе была большая вероятность взятия Киева в течение первых 3-5 дней «СВО», и это объясняло начало военной кампании именно с намерения захвата Гостомеля.

Особого внимания аэропорт в Гостомеле был удостоен не зря. Его инфраструктура позволяла принимать военно-транспортные самолёты, способные перевозить тяжёлую военную технику.

В комплексе с фактором географии — Гостомель расположен в каких-то 25 километрах к северо-западу от Киева —это подтверждает, что захват Киева в кратчайшие сроки был первоочередной целью россиян. Сделать это они собирались с помощью простого плана.

Десант первой волны должен был внезапно захватить аэродром в Гостомеле и подготовить его к приему основных сил, которые должны были прибыть в аэропорт второй волной, на транспортниках Ил-76 ВКС России. В силу расположения Гостомеля, оттуда можно было двигаться на Киев как с северного направления — в сторону Минского массива и Оболони, так и с западного — в сторону Святошино.

В этой ситуации окружение и захват столицы Украины, которая по состоянию на февраль 2022 года, мягко говоря, была не очень готова к полномасштабным боевым действиям, казался наиболее вероятным.

И что здесь необходимо отметить? Операция по захвату Гостомельского аэропорта – это, с точки зрения тактики, классика жанра: именно с подобной операции начиналась реальная, практическая история не только советских, но и мировых ВДВ.

Обратимся к истории. В сентябре 1935 года в СССР были проведены учения, вошедшие в историю Красной Армии под названием Больших Киевских Маневров. Об этих маневрах был даже снят документальный фильм «Сражение за Киев». Впервые в мировой практике был выброшен воздушный десант в составе полка (1188 человек), а затем был высажен посадочный десант в составе двух полков с артиллерией и танками.

И десант в Гостомеле, спустя почти 90 лет - это, по своему замыслу, буквально калька с того десанта. После овладения аэродромом силами десанта первой волны самолеты ИЛ-76 с личным составом Псковской дивизии ВДВ и боевой техникой, укомплектованной согласно штатному расписанию, уже взяли курс на Гостомель, но десант второй волны так и не состоялся: взлётно - посадочные полосы аэродрома были разрушены огнем 72й артиллерийской бригады ВСУ.

Безусловно, Гостомельская операция, в случае её удачного для России завершения, могла кардинально изменить весь последующий ход войны.

А если к этому добавить неудачи воздушных десантов и в других местах из-за отсутствия воздушного прикрытия, а также неувязки с логистикой обеспечения ГСМ и продовольствием бронетанковых колонн на марше (о чём подробнее будет сказано далее), то это полностью подтверждает наш тезис о недооценке российским военно-политическим руководством потенциала ВСУ.

Но следует признать, что некоторого успеха ВДВ России добились: посеяв панику, они за неделю захватили 20% территории Украины. Правда, этим пришлось и ограничиться, потому что от Киева пришлось отступить, перенеся центр военных действий на расширение территорий ДНР и ЛНР, что и было с самого начала кампании заявлено: по конституции «республик», их юрисдикция распространяется на всю территорию Донецкой и Луганской областей, но де-факто половина этих территорий была занята ВСУ.

Далее…Особого внимания в перечне причин неудач россиян в начальный период войны, безусловно, заслуживают неувязки с логистикой обеспечения ГСМ и продовольствием бронетанковых колонн, направленных на Киев из Белоруссии в конце февраля – начале марта 2022 года.

Итак, хроника этого марша.

Для наступления из Белоруссии с целью захвата Киева было запланировано участие 19 батальонных танковых групп (БТГ). По штатному расписанию военного времени каждая БТГ насчитывает 10 танков, 40 БМП и от 600 до 800 бойцов, иногда их количество увеличивается до 1000.

Марш начали 9 групп, а 10 БТГ оставались в резерве в пределах Гомельской области в Белоруссии. Первоначально, двигаясь в походных порядках, колонна растянулась на 15,5 км. Но российское командование постоянно вводило в марш всё новые резервы, и в результате к вечеру 28 февраля длина колонны увеличилась до 24 км, а уже первого марта, по данным аэрофотосъёмки, когда в марше участвовали все 19 БТГ, длина колонны, в которой двигались уже 190 танков, 760 БМП плюс машины сопровождения, и около двухсот тысяч личного состава, уже достигла 56 км. Знакомые цифры, однако. Где-то уже мы их слышали...

Ещё раз вспомним историю. Осенью 1932 года в Советском Союзе по предложению и по требованию заместителя наркома по военным и морским делам, начальника управления вооружений М.Н.Тухачевского, впервые в мировой практике были сформированы два механизированных корпуса: в Ленинградском и Киевском военных округах. А в 1934 году к ним добавили еще два таких же корпуса: в Московском и в Забайкальском округах. В 1938 году названия корпусов изменили, и они стали называться танковыми.

Почему вспоминается именно этот фрагмент советсткой военной истории? Потому что штаты упомянутых корпусов (напомню, штат в армии - это нормативный документ, определяющий организационную структуру воинской части) напоминают состав танковой колонны, идущей на Киев в феврале 2022 года (для сравнения: в каждом корпусе, развернутом в соответствии с рецептами Тухачевского было 775 танков и бронеавтомобилей, что лишь немного не дотягивает до нашей колонны).

Нельзя сказать, чтобы рождение таких монстров принято было с единодушным одобрением военных кругов. Но армия – это институт, далекий от демократии, здесь существует примат приказа и безусловного его исполнения. Нужно было испытание на практике, и оно наступило!

Впервые в настоящем деле два таких танковых корпуса были использованы в Польше в сентябре 1939 года: 15й танковый корпус комдива М.П. Петрова в составе Белорусского фронта и 25й – полковника И.О. Яркина в составе Украинского фронта.

Оба корпуса действовали крайне неудовлетворительно. Командиры корпусов постоянно теряли контроль над своими подразделениями.

Движение корпусов было медленным, они заполонили дороги, не давая возможности службам обеспечения снабжать бронетехнику всем необходимым для марша и боя: автомашины с ГСМ и боеприпасами не могли к ним пробиться. На дорогах от Новогрудка до Волковыска 75% техники стояло из-за отсутствия горючего. Приходилось доставлять его воздушным путём. И это в условиях не только отсутствия угрозы воздушного нападения, но и наличия угрозы боестолкновения вообще, т.к. правительство Польши, надеясь на сотрудничество с «братьями-славянами» приказало своей армии не оказывать сопротивления Красной Армии.

Корпуса Тухачевского были расформированы уже в ноябре 1939 года по рекомендации авторитетной комиссии как недееспособные.

Зачем же понадобилось возрождать их сейчас, со всеми их проблемами, пусть не де-юре, но де-факто, при походе на Киев спустя 83 года? Неужели прав был Гегель в своём парадоксе: «История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы»?

И еще один момент из истории. Уж не знаю точно, кому принадлежит авторство изречения: «бить следует кулаком, а не растопыренной пятерней», но применяют его повсеместно, и не в последнюю очередь, в военном деле.

В начальный период Второй Мировой войны Германия громила своих противников внезапными сокрушительными ударами, при которых в сражения вводилась наличная боевая мощь всей армии. Об этом советский Генеральный штаб знал.

Мало того, еще в конце 20х годов бывший полковник Генштаба Русской армии, ставший впоследствии начальником Генштаба ВС Советского Союза, Борис Михайлович Шапошников выпустил книгу «Мозг армии». Главная идея изложена в её третьей части: не допустить раскачки, тайно отмобилизовать армию и внезапно ввести в действие её всесокрушающую мощь, т.е. бить кулаком, а не растопыренной пятерней.

Книгу Шапошникова по достоинству оценил И.В. Сталин: он полностью разделял его взгляды. И вообще, Шапошников был единственным военным, которого Сталин величал по имени-отчеству, а не «товарищ имя-рек»

Идеи Шапошникова разделяли все советские военные теоретики и практики. Например, в 1940 году вышла книга комбрига Г.С. Иссерсона «Новые формы борьбы», центральная идея которой: «…вступление в войну должно приобрести характер оглушительного подавляющего удара».

И вот забвение этих уроков истории (см. выше «парадокс Гегеля») приводит к тому, что вместо сосредоточения всех усилий на десанте в Гостомеле, что было необходимо для взятия Киева, силы ВДВ были рассредоточены на захвате нескольких областных центров Украины.



Продолжим… В июне 2023 года Украина начала широко разрекламированное летнее контрнаступление, направленное на возвращение захваченных Россией территорий. Оно не привело к решающему прорыву, на который многие надеялись, и война превратилась в затяжной конфликт.

24 февраля с.г. только что назначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с обращением по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения РФ на Украину. В своем выступлении он отметил, что за прошедшие два года Украина сделала то, во что никто не верил: она выстояла. Сырский тоже отметил ключевые события этой войны — затопление флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва» и освобождение Херсона. Он упомянул и попытку того самого украинского контрнаступления в июне 2023 года, которое не принесло желаемого результата.

И вот на этом необходимо остановиться подробнее. Все эксперты единодушны во мнении: война приняла затяжной характер. Но на констатации этого факта единодушие кончается. Часть экспертов подвергает критике такую стратегию: это, мол, возвращение к позиционной войне времен Первой Мировой, но тогда это была вынужденная стратегия, обусловленная приматом оборонительных средств над наступательными.

Действительно, зачаточное состояние бронетехники и полное отсутствие бомбардировочной авиации в то время не давали возможности взломать глубоко эшелонированную, насыщенную пулемётами и артиллерией оборону.

И в доказательство своей правоты приводили наступательные операции времен Второй Мировой войны: операция «Багратион» при освобождении Белоруссии в июле 1944 года, Висло–Одерскую и Берлинскую в апреле 1945 года, а так же другие.

Верные замечания, но… Давно доказано, что соотношение потенциалов наступательных и оборонительных сил должно быть равным 3:1, что говорит о неизбежных больших потерях для наступающей армии.

А чтобы избежать этого?.. Примеры из практики той же Второй Мировой. Немцы в начале летней кампании 1941 года, осуществляя свой блицкриг, вели активные наступательные действия. Но, столкнувшись с контрнаступлением Красной Армии под Ельней и Сычевкой, они отказались от встречного боя, а остановились и начали отрывать окопы полного профиля, и создавать эшелонированную оборону. Выбив танки и перемолов пехоту наступающих, немцы уже без сопротивления продолжали наступление.

Успешное наступление вермахта летом 1941года объяснялось, в частности, и тем, что у Красной Армии не было заранее подготовленных рубежей обороны: согласно тогдашней военной доктрине, она собиралась воевать на чужой территории.

Но жизнь учит…Поэтому 13 октября 1941 года перед лицом надвигающейся катастрофы главковерх Сталин приказал сформировать 10 саперных армий, укомплектованных заключенными Гулага. И они построили множество блиндажей, огневых позиций, отрыли сотни и тысячи километров траншей и противотанковых рвов, установили проволочные и минные заграждения во много рядов на всем протяжении линии фронта. И это сыграло огромную роль при обороне Москвы, Сталинграда и на Курской дуге.

Но вернемся к теме нашей статьи. Летнее контрнаступление ВС Украины захлебнулось именно потому, что российская армия отказалась от тактики массированного наступления на Киев, которое она продемонстрировала весной 2022 года, когда колонна бронетехники, лишенная топлива вследствие порочной логистики, растянулась на 60 км, вследствие чего стала легкой добычей противника, и перешла к практике активной обороны, перемалывая живую силу и технику армии Украины.

Итак, плавно перейдем к анализу вероятных потерь обеих сторон. Однозначно, нельзя верить ни на йоту официальным сводкам о потерях противодействующих сторон, как в сводках ВС Украины, так и МО России. Если нашелся бы любитель статистики, который взялся за изучение этих ежедневных сводок и скрупулёзно просуммировал озвученные в них цифры убитых и раненых, нет никакого сомнения в том, что мобилизационный ресурс воюющих стран был бы уже давно исчерпан.

Что же бросается в глаза? Каждая из сторон озвучивает только потери противника, предпочитая о своих умалчивать под всяческими предлогами.

Например, бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что соображения государственной безопасности являются одной из причин, по которой не раскрываются точные цифры. Это якобы связано с тем, что такая информация может использоваться против украинских военных при планировании операций противником.

Но первые лица государства пытаются озвучить свои цифры, руководствуясь, как видно, желанием исключить кривотолки, представляя свою информацию как истину в последней инстанции.

Так, президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля, выступая на пресс-конферен- ции приуроченной ко второй годовщине вторжения армии РФ в Украину, заявил, что в ходе войны погибли около 31000 украинских военных.

Он добавил, что не может, из соображений секретности, назвать потери ранеными и пропавшими без вести.

С начала полномасштабной войны Украина официально не разглашает потери. В 2022 году её главнокомандующий сообщил, что погибли около 9 тысяч военнослужащих, однако потом другие числа не назывались.

При этом Зеленский заявил, что на войне погибли 180 тысяч российских военных. Об этом сообщил сайт от 25.02.24.

Поэтому попробуем изучить другие источники информации.

К примеру, по данным сайта , опубликованным 25.02.24. цифры, приведенные Зеленским, в разы отличаются от тех, которые были озвучены официальными лицами США. Ещё летом прошлого года, когда они заявляли о 70 тысячах погибших военных ВСУ, - об этом пишет газета The New York Times.

А сайт от 25.02.2024. информирует о позиции России в этом вопросе под заголовком «Россия продолжает скрывать данные о потерях в Украине».

Как известно, Министерство обороны РФ не публикует данные о потерях российских войск в Украине. Последний раз Шойгу назвал число погибших российских военнослужащих в сентябре 2022 года – 5937 человек, и достоверность информации, представленной министром информации вызывает глубокие сомнения, т.к. при этом он сообщил, что обороняющаяся сторона потеряла в десять раз больше – 61 207 человек.

Потому россиянам остается только удовлетвориться заявлением их министра обороны Шойгу о том, что потери вооруженных сил России в боях за Авдеевку — минимальные.

Из других российских источников получить подобную информацию невозможно, так как еще с середины 2010-х годов (в 2015 году под секретность подвели юридическую основу: 28.05.15. на официальном портале правовых документов РФ был опубликован указ президента Владимира Путина о внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Пункт 10 указа № 1203 от 30 ноября 1995 года отныне гласит: «Сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, и в мирное время в период проведения специальных операций». В прежней редакции этого пункта говорилось только о «сведениях, раскрывающих потери личного состава в военное время».) Таким образом, данные, раскрывающие потери Министерства обороны Российской Федерации в мирное время при проведении специальных операций, были намеренно включены в перечень сведений, являющихся государственной тайной. Кроме того, их публикация средствами массовой информации преследуется по закону как уголовное преступление, а публикация частными лицами блокируется.

Поэтому вполне резонно и в этом случае воспользоваться другими источниками информации, хотя и им особой веры нет: уж слишком ярко выражена их ангажированность. Речь идёт об органах британской разведки –см. сайт от 24.02.24.

Так вот, в отчете британской разведки по случаю второй годовщины войны говорится, что Россия за два года полномасштабной войны против Украины потеряла такое же количество личного состава ВС РФ и техники, которое было у нее в начале вторжения.

Другими словами, за 2 года войны число убитых и раненых в России, составляет около 350 тысяч. К потерям в живой силе информаторы широким жестом добавляют потери и в технике: около 1300 танков, более 5000 БМП и БТР.

И в качестве вишенки на этом торте:стороны сообщают исключительно о чужих потерях.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее сообщил, что по его данным с 24.02.22 по 20.02.24 потери российской армии составили почти 405 000 военных.

С другой стороны, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, только за 2023 год украинская армия потеряла свыше 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

Наш вывод: достоверную информацию нынешнему поколению людей навряд ли суждено узнать.

Известно, что войны, сколько бы они не длились, всё-таки когда–то кончаются. И одним из инструментов их завершения являются переговоры.

К настоящему времени было несколько опций заключения мирного договора между противостоящими сторонами. Был и «Стамбульский вариант» от апреля 2022 года, на выполнении которого до сих пор настаивает Россия, но Украина, науськиваемая Западом, в частности, тогдашним премьером Великобритании Борисом Джонсоном, отказалась от его ратификации, хотя под текстом договора и стоит подпись ее представителя.

Дальнейшие попытки заключения мирного договора даже не предпринимались, потому что по указу Зеленского обсуждение новых вариантов договора запрещено без согласия России на выполнение предварительных условий.

Но каковы же эти предварительные условия?

Вот что говорит президент Украины: «Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну. Потому что должна быть справедливость в этом вопросе».

И более конкретно об этом, по информации сайта от 13 августа2023 года, высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк:

«Все что интересует Украину - это деоккупация своей территории и гарантии безопасности в будущем. Именно поэтому альтернативы Украинской формуле мира нет: усиление армии, ускорение поставок оружия, деоккупация территории, смена режима в России, компенсации от её нового правительства и обязательное наказание военных преступников».

Ни больше, ни меньше! Но ведь это – условия безоговорочной капитуляции, совершенно оторванные от реальной действительности. Разумеется, Россия никогда не начнет переговоры на таких условиях.

Но трезво мыслящие политики рассуждают иначе, они не витают в эмпириях. По информации сайта от 25.02.24, газета "Times" утверждает, что «Украине для прекращения войны придется пойти на болезненные уступки, потому что долгожданное контрнаступление прошлого года не увенчалось успехом, и украинские войска были вынуждены перейти в оборону на неопределенный срок. И хотя стратегия администрации президента США Джо Байдена заключается в поддержке Украины с целью истощить российские силы в длительной войне, эта стратегия может привести к тому, что территории, оккупированные Россией, фактически будут потеряны, поскольку она не согласится отдать их за столом переговоров».

В статье говорится: "Это не значит, что нужно требовать от Украины формальной сдачи этих земель, потому что это было бы невозможно ни для одного украинского правительства. Но это означает, что территориальный вопрос придется отложить для будущих переговоров", - автор предупреждает, что такие переговоры могут затянуться на десятилетия.

И, как видно, высшее политическое руководство Украины, вдохновляемое позицией Запада всячески поддерживать Украину в её противостоянии с Россией, готово воевать «до последнего украинца». Иными словами, Украина рискует повторить судьбу Парагвая, который буквально обезлюдел в результате войны с тремя странами Латинской Америки в 60-е годы позапрошлого столетия...

Далее…Какие изменения произошли в ходе двухлетней военной кампании?

Интересные выводы из этого делает, в частности, Русская служба Би-би-си, о чём информирует сайт от 22 февраля 2024: Если первая годовщина войны совпала для Украины со временем надежд: ВСУ готовились к летнему контрнаступлению, ждали поставок тяжелого вооружения из США и Европы, то сейчас война окончательно перешла в состояние позиционной, западная помощь сильно сократилась, а российская армия, получив пополнение, стала теснить украинские войска на нескольких участках фронта.

Но это по-прежнему война на истощение, без заметных изменений линии фронта. Что будет дальше, какие факторы могут в будущем повлиять на ход войны в Украине?

За два года, прошедшие после начала войны в Украине, ее характер – это широкое применение новых видов вооружения, а прогнозы относительно ее развития, несколько раз менялись, причем весьма радикально.

Например, именно здесь впервые стали массированно применяться различные беспилотные системы.

Впоследствии на фронте с обеих сторон появились небольшие дроны-камикадзе, разведывательные или ударные коптеры, Россия и Украина освоили среднеразмерные дроны, которыми можно наносить удары за сотни километров в глубоком тылу противника

Последнее свидетельство этому – украинский беспилотник, который 6 марта совершил налёт на второй по величине российский сталелитейный комбинат «Северсталь», расположенный в г.Череповец в Вологодской области, что в 1000 км от Украины. В результате налета, как сообщают российские СМИ, «произошёл технологический инцидент».

Наконец, последний тренд минувшей осени — FPV-дроны. Это скоростные беспилотники, которыми оператор управляет «от первого лица» - через очки или экран. Они стали очень большой проблемой для обеих сторон. В конце января под Новомихайловкой украинские операторы впервые смогли отбить атаку российской бронетехники при помощи почти одних только FPV-дронов.

На море безэкипажные катера, которые использует ВМС ВСУ, ограничили действия российского Черноморского флота, заставив его командование перевести значительную часть кораблей из Севастополя в Новороссийск.

При этом с 24 февраля 2022 года такими катерами было повреждено и потоплено несколько кораблей, включая флагман ЧФ РФ крейсер «Москва», большой десантный корабль «Цезарь Куников» и патрульный корабль «Сергей Котов», также с их помощью был сильно поврежден Керченский мост.

Главными достоинствами таких систем с дистанционным или автономным управлением стали их дешевизна и доступность, которые сделали их массовыми, а также их эффективность. Это подтверждает и успешное применение беспилотников против морской коалиции стран НАТО йеменскими хуситами на ТВД далеко от Украины.

Вообще-то говоря, дистанционные самолеты и танки существовали еще в 1940-х годах, но только массовое производство, невысокая цена и надежность привели к тому, что беспилотники в небе стали серьезной проблемой для пехоты и техники, а на море — для кораблей.

В этой связи многие эксперты говорят о том, что дроны — морские и воздушные — изменят характер будущих войн. Однако такая точка зрения во многом продиктована эффектом новизны. Появление нового вида оружия всегда рождает надежду на то, что им одним можно одержать победу.

Но это не совсем так. Дроны не могут освобождать или захватывать территорию, для этого нужна пехота и бронетехника. Поэтому обойтись без обычных вооружений никак нельзя.

Кроме того, только появившись, беспилотники оказались вовлечены в противостояние «щита и меча». Одновременно стали совершенствоваться и методы противостояния — системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), скорострельная артиллерия со снарядами с дистан ционным взрывателем. Все это существовало и до этого, а с развитием беспилотников также стало совершенствоваться.

Самое свежее направление развития дронов — автономные оптико-электронные системы распознавания целей, которые не зависят от сигнала или навигатора и, соответственно, их становиться невозможно подавить системами РЭБ. Кроме того, дроны учатся действовать роем, что также сильно осложняет борьбу с ними.

На море безэкипажные катера также проявили себя настолько ярко, что многие комментаторы заговорили о новой странице в военно-морском деле. Однако и у таких катеров есть большие недостатки, среди которых — сравнительно небольшой заряд и малая дальность плавания, хотя и существующих характеристик вполне достаточно для поражения довольно крупных объектов.

Тем не менее, хотя катера, которые используют украинцы, могут действовать на дальности более 800 километров, этого не хватит для того, чтобы из них можно было составлять полноценный флот дальней морской зоны.

Большие корабли можно вполне успешно защищать, и меры противодействия уже известны — скорострельные артиллерийские системы, пулеметы, тепловизоры. Все это может защитить корабль на ближних подступах. А радары, патрульные самолеты и морские патрули помогут предотвратить атаку морских дронов на дальних расстояниях.

Но пока…Та сторона, которая смогла бы сейчас создать многочисленную армию дронов — гораздо большую, чем сейчас, смогла бы изменить обстановку на фронте, сильно увеличив потери противника, прежде всего, в военной технике.

Истребители

Украина добивается передачи ей западных самолетов-истребителей с 2022 года.

Сейчас Дания и Нидерланды вместе обещают поставить ей до 60 самолетов F-16. Украинские пилоты уже начали обучение для полетов на этих самолетах, однако когда оно завершится и когда украинцы начнут их использовать, пока неизвестно.

Хотя украинцы и говорят, что самолеты очень нужны им для успешного противостояния России, но тактика их применения и характер операций, в которых они будут использоваться, не раскрываются. Если бы у ВСУ были истребители с ракетами «воздух-воздух» соответствующей дальности, то они вполне могли бы воспрепятствовать бомбардировочной авиации России, также украинская авиация могла бы сильно осложнить работу российских вертолётов Ка-52 против украинской бронетехники во время летнего наступления ВСУ.

Некоторые комментаторы считают, что появление даже нескольких десятков таких самолетов не сыграет большую роль на войне. Однако, если их число будет больше, то они могут превратиться в серьезный фактор.

Но и без усиления своего воздушного флота, Украина уже сейчас начинает создавать для ВКС РФ серьёзные проблемы: за последние недели количество сбитых средствами украинской ПВО российских фронтовых бомбардировщиков исчисляется двузначной цифрой, что принуждает Россию ограничить применение самолётов для этой цели за счёт более широкого применения БПЛА.

Один из российских авиационных экспертов, пожелавший остаться неназванным, в разговоре с Би-би-си несколько месяцев назад, предположил, что ВСУ станут серьезной силой, которая сможет противостоять российским ВКС, только при наличии не менее 200 истребителей F-16.

Иностранная военная помощь

Перебои с поставками западных боеприпасов и вооружений уже привели к ослаблению украинской армии на фронте.

В аналитическом материале от 16 февраля Институт мировой экономики Кильского университета сообщил, что к тому моменту обязательства США по оказанию помощи и реальные военные поставки Украине, по сути, были остановлены, поскольку Конгресс США пока не принял ни одного нового пакета помощи.

Европейская помощь, напротив, продолжает расти, хотя, как отмечают аналитики института, «в Европе сохраняется разрыв между выделенными и реализованными средствами» (то есть реальной помощью, которая была поставлена в Украину).

В марте прошлого года Евросоюз утвердил план, в рамках которого в течение года в Украину планировалось поставить миллион снарядов калибра 155 мм. Однако, к концу марта этот план будет выполнен чуть более чем наполовину.

Механизм влияния военных поставок на ход военных действий прост и понятен — как только помощь сокращается, российские войска начинают теснить украинцев.

Вряд ли это приведет к обвалу фронта в ближайшее время, но если США не смогут решить политический вопрос помощи Украине, а у европейских стран не получится возместить нехватку американских поставок, то дефицит снарядов приведет к пропорциональному падению боеспособности ВСУ.

Итак, важной частью военной стратегии является, как уже было сказано, использование новых технологий. На поле боя уже в ближайшее время появятся наземные дроны, которые будут использоваться для усиления оборонительных возможностей. Речь идет о роботизированных системах, которые будут применяться для более эффективного противодействия и защиты границ.

Мобилизация

Но несмотря на наличие новых технологий и вооружений, численность воинской группировки на фронте — фактор не менее важный, чем нехватка боеприпасов. И поскольку нынешнее положение на фронтах, когда ни одна из сторон не может совершить решительного наступления, в первую очередь, из-за нехватки личного состава и техники, по большому счету не устраивает ни Россию, ни, особенно, Украину, то можно предположить, что каждая из сторон может провести еще одну волну мобилизации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военное командование выступало с предложением мобилизовать в 2024 году 450-500 тыс. человек.

Он потребовал от командования обосновать эту инициативу. В Верховной раде на рассмотрении сейчас находится законопроект, который в нынешнем виде упрощает проведение мобилизации. К нему было предложено очень много поправок, и в каком виде он может быть принят, пока неизвестно.

Если бы ВСУ смогли добиться мобилизации в том объеме, который они предложили президенту, то это дало бы возможность укомплектовать новые соединения, а также демобилизовать тех, кто воюет с начала российского вторжения.

В России эта проблема также довольно актуальна, хотя она не отражена в законодатель- ных инициативах. Указ о частичной мобилизации, подписанный президентом России ещё в сентябре 2023 года, формально действует до сих пор. Те, кто был отправлен на фронт в самом начале, также остаются там до сих пор.



Мобилизация, конечно же, одинаково нужна и украинской, и российской армии. Дело в том, что боеспособность частей, которые находятся на фронте, с течением времени сильно снижается из-за физической усталости людей, а также их психологического состояния.

Однако, если одна из сторон объявит мобилизацию, то это может спровоцировать ответную мобилизацию с противоположной стороны — можно предположить, что никто не захочет оставаться в меньшинстве.

Но разница в размерах мобилизационных ресурсов России и Украины существует объективно, и с этим приходится считаться. Приходится принимать во внимание и такой фактор, как нежелание части населения обеих стран принимать участие в войне. Поэтому мужчины призывного возраста «ударяются в бега»: недавно в печати промелькнуло сообщение, что даже на далеком острове Цейлон отсиживается свыше 200 тыс. россиян и на порядок меньше (около 20 тыс.) украинцев.

Экономика

В то время как Европа с большим трудом и крайне медленно перестраивает и реорганизует свою военную промышленность, российская экономика демонстрирует неплохие показатели. В 2023 году она даже начала расти. Причина стабильности—в огромных бюджетных расходах: власти много тратят на войну, а эти деньги распределяются по всей экономике.

Россия вкладывает деньги в расширение военного производства. На многих существующих заводах было увеличено число смен, кроме того, строятся или уже построены новые производства. И вообще надо учитывать разницу в размерах ВПК России и Евросоюза: в России – 1500 оборонных предприятий, на которых занято около трёх миллионов персонала, в европейских членах НАТО – в оборонке трудятся только около 500 тыс человек,

При этом Россия тратит много средств на закупку вооружений за границей — ее армия использует для обстрелов Украины иранские дроны (правда, в России, как утверждает западная пресса, построен завод по их сборке), а также закупает боеприпасы в КНДР.

Считать, что санкции остановят войну — это наивно. Однако эффект санкций, конечно же, подтачивает российскую экономику.

Сам по себе экономический кризис не станет фактором, который изменит ход войны. В конце концов, у российского руководства остаются незадействованными экстренные инструменты, которые можно использовать — например, введение военного положения.

Но экономическое напряжение, скорее всего, вызовет и социальное, на которое также нужно будет как-то реагировать. В любом случае это может оказать определенное влияние на желание российского руководства продолжать войну.

В Украине же состояние экономики вызывает неоднозначное впечатление. С одной стороны, вся Европа и США мобилизуют свой ВПК для военных поставок Украине, потому что, как было уже сказано выше, даже уменьшение этой помощи пагубно сказывается на обороноспособности ВСУ.

С другой же стороны, хотя вследствие прицельного огня российских высокоточных ракет, промышленные объекты Украины систематически разрушаются, министр обороны страны Рустем Умеров на форуме "Украина. Год 2024". упомянул о том, что правительство страны имеет подготовленный план действий на 2024 год:

«Украина продолжает развивать собственное производство оружия. Особое внимание уделяется производству собственных боеприпасов, включая артиллерийские снаряды. Это позволит стране быть более независимой в военном аспекте и обеспечивать себя необходимым вооружением».

Но нельзя не отметить, что выступление Умерова, особенно на фоне непрерывных и настойчивых требований высшего политического руководства страны к Западу ускорить и увеличить военные поставки, выглядит излишне оптимистичным и страдает явным популизмом.

Не отстаёт от него, по части популизма, и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, который сообщил на форуме, что Украина имеет ракету, способную поражать цели на расстоянии до 700 километров, что является, по его словам, важным шагом для украинской обороны и может повлиять на расстановку сил на мировой арене

В целом, стратегия Украины на 2024 год направлена на укрепление обороноспособности страны и обеспечение безопасности национальных интересов.. «Однако, чтобы эти цели были достигнуты, необходима не только подготовка и стратегическое планирование, но и реализация конкретных мер, что требует согласованных усилий со стороны всех участников общества и государственных институтов. А это не просто обеспечить в условиях систематического огневого воздействия», -об этом информирует сайт от 25.02.24.

А каковы же перспективы военных действий в Украине в течение третьего года войны, т.е. в 2024 году?

Судя по тому, что заявили президент и главком Украины о планах военных действий, в текущем году, ВСУ перешли к оборонительной тактике с целью накопления сил для будущего контрнаступления. Более подробных сведений просто нет.

Но нельзя не обратить внимание на тот факт, что взаимные разочарования между США и Украиной становятся все более явными именно в контексте текущих военных действий Киева. Официальные лица США, включая министра обороны Ллойда Остина, выражают недовольство стратегией Украины, указывая на неэффективность ее подхода к ведению войны, - об этом пишет "The New York Times", что озвучил сайт от 8.03.24.

По мнению американских военных стратегов, Украине следует сконцентрировать свои усилия на одном крупном сражении, в то время как президент Владимир Зеленский фокусируется на битвах за города, которые, по мнению США, лишены стратегической ценности.

Впрочем, Зеленского можно понять. Если заокеанские стратеги оценивают украинские города только с точки зрения их стратегического значения, то для украинского руководства родная земля - слишком дорогое достояние, чтобы рассматривать их только с точки зрения стратегического ресурса.

В частности, американцы выражают недовольство продолжительной обороной Авдеевки в Донецкой области, считая, что это потребовало слишком много ресурсов. В ответ украинские чиновники указывают на недостаток боеприпасов на фронте из-за отсутствия решения Конгресса относительно чрезвычайной помощи в размере 60,1 миллиарда долларов для Украины.

Представители США призывают Украину сосредоточить свои удары на временно оккупированном Крыму и атаковать Керченский мост. Однако президент Зеленский, по их мнению, не поддается убеждению в необходимости изменения своей стратегии.

У Зеленского свои мотивы: он совершенно обоснованно опасается сокрушительного российского возмездия за разрушение моста. Достаточно вспомнить, что даже во время Второй Мировой войны, несмотря на её беспощадный характер, существовал негласный взаимный запрет на применение химического оружия.

В общем, ситуация на Украине становится все более напряженной, а разногласия в стратегии между Украиной и её союзниками всё более возрастают.

А что же можно сказать о возможных действиях России? Может ли, к примеру, российская армия снова попытаться захватить Киев и какие факторы могут говорить о подготовке к этому?

Безусловно, снова достичь оперативной внезапности, как в феврале 2022 года, когда российские десантно-штурмовые колонны за несколько дней дошли до пригородов Киева, армии России сейчас уже не удастся.

О желании сейчас «захватить Киев» периодически говорят как российские «военкоры», так и политики разного уровня реальной подготовки россиян к «походу на Киев» сейчас не видно, говорят военные.

«Однако к этому надо быть готовым, потому что это война. В любой момент они могут начать какие-то движения», — говорит Роман Погорелый, основатель и аналитик группы Deep State.

«Могут из Черниговской области наступать. Могут через Сумы на Прилуки. Могут с Востока. Могут с Юга вдоль Днепра. Но из Беларуси — наиболее короткий путь», — отмечает координатор другой мониторинговой группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

При этом он добавляет, что сейчас нет признаков того, что россияне готовы «проводить глубокие операции в сторону Киева».

А глава правления фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в эфире подкаста «Фронтова поплава» рассказал, что угроза повторного наступления на Киев в последние месяцы все же выросла.

«Есть ли такая угроза? Есть. Больше ли она сейчас, чем полгода назад? Наверняка, да. Нарастает ли тенденция к этому? Наверняка, да. Понимают ли эту тенденцию в Укра- ине? Наверняка, да. Готовятся ли? Да», — объяснил он.

«Точно, кто-то на кого-то будет в следующем году наступать, потому что не может война идти иначе. Всегда кто-то владеет стратегической инициативой и пытается ее реализовать. И всегда есть другая сторона, которая переходит в стратегическую оборону, чтобы истощить наступающие силы противника, перехватить стратегическую инициативу и пойти в контрнаступление. Это „база“ войны», — отметил Тарас Чмут и добавил, что «год будет непростым».

Каковы же признаки этой подготовки?

Есть набор вполне четких сигналов, которые могут свидетельствовать о подготовке нового наступления на Киев с территории Беларуси или ближайших к украинской столице областей России. Эти индикаторы были и в феврале 2022 года, но тогда их частично расценивали как элементы политического давления Москвы.

«Когда начнется процесс развертывания россиян, то мы его увидим. У военных есть признаки оперативного развертывания войск: транспортные коммуникации работают в определенном режиме, есть признаки на местности, есть подготовка госпиталей и другие элементы», — говорит Константин Машовец.

По разным оценкам, такое развертывание можно будет увидеть по меньшей мере за месяц до реальных действий, а, возможно, и раньше: движение больших соединений в условиях спутниковой разведки спрятать невозможно.

Вместе с тем, российское командование может прибегнуть к имитации наступления на Киев, чтобы оттянуть украинские силы с других направлений.

«Противник может заниматься оперативной игрой и вводить в заблуждение. С реальным сосредоточением какой-то численности войск», — предупреждает Машовец.

«Нужно готовиться к любым вариантам. В Авдеевке россияне вообще пролезли через трубу коллектора», — добавляет Роман Погорелый.

Однако реальное наступление на Киев точно будет отличаться от действий диверсионных групп, которые и так постоянно происходят на севере Украины, но не всегда попадают в информационные сводки.

Это может быть только общевойсковая операция при участии десятков тысяч российских военных. Поэтому одним из главных индикаторов нового наступления на Киев может быть новая волна открытой (а не скрытой, как сейчас) мобилизации в РФ, говорят эксперты.

«Проблема в том, какие задачи будет ставить российское военно-политическое руководство. Если у них стоит задача сохранить под контролем те территории, которые у них сейчас есть, и создавать давление на украинские позиции, то им хватает и этой группировки. Смысла объявлять какую-то масштабную открытую мобилизацию нет», — говорил аналитик фонда «Вернись живым» Николай Белесков в интервью каналу «Милитарный».

«Если какой-то мобилизации после выборов президента России не объявят, это означает, что Россия выбрала именно такую стратегию [удерживание захваченных территорий — Ред.]. Если объявят, то это означает, что они готовятся, возможно, на одном-двух добавочных направлениях что-то попробовать, — добавил он. — Наиболее вероятное потенциальное направление, которое называют, это стык Сумской и Харьковской областей. Но пока мы не видим признаков этого».

Главный вывод: Киев должен быть готов!

Для повторного наступления на Киев россиянам нужно будет сосредоточить до сотни тысяч бойцов и сотни единиц техники. А с учетом фортификации и других элементов подготовки украинской армии на севере, это означает необходимость в намного большей группировке.

Точно так же без «оперативной внезапности» уже вряд ли возможно стремительное продвижение российских колонн на БМП и БМД вглубь Киевской области на десятки километров в день, как и новый десант на аэродроме, как было в Гостомеле. Хотя все это не отменяет общей угрозы для Киева

Кроме того, потенциальными направлениями нового большого наступления может быть не Киев, а другой город или объект, например, Харьков, Хмельницкая или Ровненская АЭС (об ожиданиях оккупации этих атомных станций белорусскими силами в начале большого вторжения идет речь в уже упомянутом исследовании RUSI).

Итак, мы процитировали мнение целой группы экспертов, озвученное Русской службой ВВС на сайте от 28.02.24.

Не известно, опрашивала ли русская служба ВВС вышеназванных экспертов каждого в отдельности, или брала у них интервью, собрав их вместе, но судя по их ответам, скорее всего имел место второй вариант.

Что сближает эти комментарии? Отсутствие конкретики и большая неопределенность, что делает их похожими друг на друга, как стертые пятаки. Мы привели эти комментарии как образец лишенных конкретики эпистолярных упражнений.

Наше оценка данных комментариев

«Нет явных признаков подготовки к наступлению на Киев, но в определенных обстоятельствах это возможно; поэтому, на всякий случай, надо быть готовым к наступлению россиян, чтобы их боевой клич «Даёшь Киев!» не прозвучал неожиданно».

Эти общие черты мнения группы экспертов прямо – таки заставляют вспомнить написанную более 130 лет назад книгу Густава де Бона «Психология толпы». Автор книги на множестве примеров показал, что речь идет не о некоем «коллективном разуме, а напротив, интеллект группы не является суммой интеллектов нндивидов, которые её составляют.

Наоборот, человек в группе теряет способность видеть, понимать и самостоятельно мыслить: «Нет надобности, чтобы группа была многочисленной… Как только несколько индивидов соберутся вместе, то они уже составляют толпу…Способность наблюдения и критики, существующая у каждого из них в отдельности, тотчас же исчезает в толпе.»

Итак, наступает третий год войны, и цель Украины на третий год войны – продержаться и накопить сил. Этот год будет годом «восстановления и подготовки с обеих сторон, как 1916 и 1941-42 годы в последних мировых войнах», – сказал генерал-лейтенант Марк Тис, экс- заместителя министра обороны Бельгии.

Сайт от 25.02.24.отмечает, что три основных фактора будут определять траекторию развития событий в ближайшие месяцы:

Во-первых, этой весной необходимо умерить ожидания, поскольку у Украины нет ни техники, ни личного состава, чтобы начать значительное контрнаступление.

Во-вторых, Россия с помощью своих союзников обеспечила себе артиллерийское превосходство.

В-третьих, без западных средств ПВО и ракет дальнего действия, а также артиллерийских снарядов, Киеву будет трудно организовать надежную, устойчивую оборону.

Неназванный западный чиновник, занимающийся политикой в отношении Украины, сказал в интервью газете Financial Times, что «перспектив оперативного прорыва с обеих сторон в 2024 году мало», не говоря уже о следующих нескольких месяцах. Решающим фактором будет тот факт, проявит ли Украина способность занять выгодные оборонительные позиции.

Эту реальность признали в Киеве, где президент Владимир Зеленский заявил в начале декабря, что наступила «новая фаза». После того, как его войскам не удалось вернуть большие территории на юге, как планировалось, он приказал армии построить новые укрепления вдоль ключевых сегментов ее 1000-километровой линии фронта, сигнализируя о переходе от наступательной позиции к оборонительной.

Американцы также настаивают на более консервативном подходе. Вместо наземных наступлений они советуют уделять основное внимание удержанию территории, которая у нее есть сейчас, укреплению позиций и наращиванию запасов и сил в ближайшие месяцы.

Россия превосходит Украину в количестве боеприпасов

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, предупредил ещё в ноябре прошлого года, что Россия накопила запасы ракет на зиму и планирует запустить их массированными волнами, пытаясь разрушить гражданскую инфраструктуру во время холодов.

Россия смогла преодолеть украинскую оборону именно благодаря превосходству в артиллерии. Оценки ежегодного производства снарядов Россией варьируются от 1 миллиона до 4,5 миллиона. Этот объем значительно превышает количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины, отмечается в исследовании министерства обороны Эстонии.

Украина испытывает нехватку снарядов, что вынуждает ее войска ограничивать количество выстрелов и полагаться на нетрадиционные технологии, такие как беспилотники, чтобы сдержать российские атаки. Киев пытается увеличить внутреннее производство, но прогресс идет медленно.

Европейские страны также пытаются нарастить собственное производство оружия и боеприпасов — как для отправки в Украину, так и для оснащения собственных сил. Но и это происходит слишком медленно: обещание ЕС отправить миллион снарядов к началу март оказалось невыполнимым, и, вероятно, было доставлено не более 300 000.

По подсчетам, США отправили в Украину до 2 миллионов 155-миллиметровых снарядов с начала войны, но эти поставки иссякли из-за политического тупика в Вашингтоне по вопросу военной помощи.

В последние месяцы поддержку России оказали поставки артиллерийских снарядов и ракет из Северной Кореи, а также увеличение производства оружия и боеприпасов, чему помогают китайские чипы для производства машин. Кроме того, России помогают поставки беспилотников из Ирана.

Наш вывод: по итогам двухлетней военной кампании появляется все больше признаков того, что война поворачивается в пользу России как на поле боя, так и с точки зрения ослабления некогда безоговорочной поддержки Запада. Но прогнозировать продолжительность и завершающий итог этой бойни сейчас невозможно.

И в заключение. Мне переслали одно из «писем из далёка», из Израиля, о позиции российских евреев в вопросе русско-украинского противостояния. Под копией письма нет подписи, но это не означает, что оригинал письма не был подписан. Но в любом случае, учитывая, что автор этого письма, находясь в безопасном для себя месте, в Израиле, клеймит позором творческих людей, живущих и работающих в условиях тоталитарного режима, за их не участие в кампании по осуждению позиции России в конфликте, не вызывает у читателя ничего, кроме мерзопакостного ощущения.

Ведь, в конце концов, это дело совести каждого человека, и аморально обвинять людей в отсутствии желания руководствоваться принципом стадного инстинкта Али Бабаевича из к/фильма «Джентльмены удачи»: «Все побежали, и я побежал!».

Вот эти «перлы» обличения:

Но существует в России ещё и мощная еврейская когорта "непротивленцев злу", так называемые - МОЛЧАЛЬНИКИ. И пусть они не тешат себя иллюзиями принципа "морально-этической неопределённости", мол, поди знай на чьей они стороне. Молчит еврей Калягин, МХАТовские евреи братья Верники, еврей Ярмольник, еврей Хазанов, еврейки Раппопорт, Рутберг, Чиповская, джазист Давид Голощёнин, тот же "МЭТР" - Розенбаум

А в самом конце, как всегда, по традиции, толкование эпиграфа и заголовка.

Карл фон Клаузевиц, прусский генерал, теоретик и стратег войны, труды которого вот уже почти два века изучаются в военных академиях мира. Больше комментировать содержание эпиграфа нет необходимости.

Но о заголовке поговорить обстоятельнее стоит. Я выбрал строчки из этого стихотворения, неписанного Булатом Окуджавой в 1958 году, по нескольким причинам, главной из которой была следующая: комментатор одной из статей, посвященных русско-украинской войне, подчеркивая существование бытового антисемитизма в этих странах, пожелал победы сразу обеим странам, как бы подчёркивая своё пожелание им добиться побольше взаимных жертв. Именно поэтому, в качестве антитезы этому каннибальскому пожеланию, я взял стихотворение Окуджавы, в котором есть слова:

«До свидания, мальчики!

Мальчики,

Постарайтесь вернуться назад!»