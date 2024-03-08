Алкашное братание
Опубликовано 8 Марта 2024 в 06:27 EST
Надо же такому случиться: на пороге какой-то большой праздник, и моя тёща пригласила в гости своего давнего приятеля, знатного специалиста по исследованию синтетических материалов, широко известного профессора. Поскольку в этом рассказе он выступает не как профессор и специалист, я воздержусь от упоминания его личных данных. Его, правда, давно нет на этом свете, но, кто знает, понравилось бы ему наше перемывание косточек.
А сам по себе, я считаю, что не бросаю тень на его представление в нашем обществе. Хороший был человек. Душевный и тёплый.
Об этом госте мы знали заранее, и жена со всей ответственностью готовилась к приёму. Вам может показаться противоречием, что это гость тёщи, а особо готовилась жена. Но вы потом при моём рассказе о тёще поймёте, что здесь всё на единственно возможных местах.
Я шёл (может, точней сказать: полз) домой вполне довольный собой. Время не позднее, и я не забыл купить хлеб — было такое утреннее поручение жены. Ну, а немного подшофе... Вспоминая французский, chauffe — нагретый, подогретый алкоголем.
С кем не случается. На то и праздники...
Уже при первом даже не шаге, а полушаге в коридор, а понял, что меня встречают не с песнями (да-да, с другими, плохо рифмующимися словами). Я много слышал о госте, и мне хотелось с ним познакомиться и пообщаться. Меня, как недостойного, изолировали в спальне. Жена порой заходила и страшным шёпотом сообщала мне о моём преступлении. Тёща порой заглядывала в щёлочку, качала головой и ничего не говорила любимому зятю. Я же никак не мог понять, чем они так недовольны: я же пришёл не поздно и не забыл о поручении — хлеб купил...
Замечу, что тёща моя была не совсем обычной. Во-первых, я влюбился в неё раньше, чем понял, что моя судьба всё крепче и крепче пристыковывается к этому дому. Во-вторых, обретя права члена этой семьи, я стал называть мою тёщу тёщей. И если я когда-нибудь называл её по имени-отчеству, она сразу начинала выяснять, что такое дурное случилось. Ну и наконец, за четверть века совместной жизни под одной крышей у меня не было ни единой серьёзной ссоры с мамой моей жены. Поднимите руки, кому привычна такая история. Что-то леса рук не вижу...
С приятцей припоминаю, что при моих конфликтах с женой (здесь я случайно допустил перевёртыш: при конфликтах жены со мной — другого варианта не бывало) тёща либо отмалчивалась, либо миротворчески пыталась капать — малоуспешно — на собственное дитя.
Тёщу отличала ещё одна немаловажная черта. По научной линии она защитила диссертацию и была кандидатам химических наук. В своей области она была дока публикации, доклады, изобретения... Знала и любила она здесь все нюансы. Я не уверен, что ей бы удалось проявить профессионализм в домашних делах. Что-то нехитрое она готовила, всегда напевая себе под нос какую-нибудь песню. Иногда казалось, что это только оболочка находится у плиты, а человек — заведующая химической лабораторией — находится в астрале.
Как-то в преддверье нового года для школьного утренника надо было сшить сыну клоунский костюм. Когда дети на утреннике надели свои костюмы, взрослые начали расспрашивать, кто кому сшил наряд. Ответы были разные: мама, бабушка, старшая сестра. Только у нашего сына был неповторившийся ответ: папа. Роль закройщика и портного была за мной. Купили ткани, красок для священнодействия. Остаток красок лежал ещё на краешке кухонной полки. Тёще нужны были какие-то специи. Она протянула руку, взяла лежащий пакетик и слегка потрусила. Стала размешивать с традиционным отсутствующим видом. Затем её глаза засветились, и она позвала дочь: "Смотри, как интересно! Чем больше я мешаю, тем гуще становится цвет!" Я поостерегусь повторять реакцию моей жены...
Дома на встрече был ещё старший брат жены. Когда-то он поступил в аспирантуру как раз на кафедру нашего гостя, но потом бросил эти научные изыскания и стал начальник цеха на большом московском заводе. Профессор тогда пытался безуспешно отговорить молодого учёного. Сейчас, припомнив это, он язвительно заметил:
— Ну что, начальник, совсем "засоветился", только команды выдаёшь. Что-то твоих публикаций я не вижу. Твоя младшая сестричка, кажется, поумней, будет.
Мне спасательный круг был вброшен с неожиданной стороны. Подкрепившись несколькими рюмками водки (оказалось, что других напитков он не пьёт), гость вспомнил, что его обещали познакомить с зятем.
— Где ваш зять? — ворчливо в какой-то момент спросил профессор. При этом он подошёл к таинственной двери, за которую периодически заглядывали хозяйки. Я с ещё не ставшей на место головой сидел вальяжно в кресле.
— Отлично! А я думал, что ты ещё не пришёл, — поприветствовал меня наш гость.
Кандалы как-то сами по себе исчезли, и почти обнявшись, мы пошли за пиршеский стол. Женщины были настороже. Но мужские голоса, звучащие в унисон, их быстро успокоили.
Замечу, что мы в остаток вечера выступали в противофазе: гость пьянел с удовольствием, я трезвел не без боязни домашней встряски. Сейчас, через много лет после встречи в нашем полупьяном диалоге вспоминается обилие тем и единство мнений. Не хватало, кажется, только традиционного: Ты меня уважаешь? А Вы, — должно было прозвучать в ответ. Но до такого уровня "единения" дело не дошло. А могло, если бы таксист задержался в пути.
Жизнь обошлась милостиво: мы остались с умным профессором как бы Вась-Вась, в объятиях и назначении следующей встречи (без наших женщин). Нафига им участвовать в мужских разговорах...
Финал всей этой "банкетной" истории был для меня неожиданным. Были забыты мои исходные прегрешения, и я запомнился героем, доведшим гостя до кондиции.
А вы говорите...
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