Подборка стихов “Наконечники зла…”

Я из плоти и крови, я смотри настоящий, Я владел своей тайной, а она также мной, По ту сторону мушки, я за солнцем смотрящий, Пока розы срываю… перебитый войной. И ношу свои чувства, я в железном кармане, Блестя каплями пота, в потасовке калек… Шелудяк закосевших и с мозгами… в тумане, Я смотри… настоящий и не таю как снег.

Наконечники зла…

Лишь нацелен на смерть, наконечник у зла,

Остов ветки дрожит, опаленный огнем,

Белизна дьяволиц, под вонючим тряпьем,

Чернь стоглавая прет и в глазах у них тьма.

Я ступаю живой, в прахе мертвых пока,

От беды до беды, в брод устало на свет,

Накормив хлебом чернь, получивший в ответ…

В спину камень… в лицо… наконечники зла.

Не отводит судьба, смерть от жизни и боль,

И земля подо мной, не прочна… не прочна,

Правит дьявольский бал, наконечник у зла…

Разыграл не свою, а чужую он роль.

Гибель ждет на пути и враждебны поля,

Мир стал страшен теперь и на той стороне…

Сердце б мне подлечить… тишиной на войне,

Хлещут жаль по щекам, наконечники зла.

Смерть уносит с собой, чью то тайну всегда,

Просочив серый свет, по воронкам войны…

Я стряхнул с себя сон… я кричу у стены…

Рассекли мне лицо, наконечники зла.

И казалось, что всем, также страшно, как мне,

Свежей гарью несло, по степи, от села,

Чирканули свинцом, наконечники зла,

Хлестанули в лицо, дали залп по стене…

Я бреду по земле, где царит сатана,

На болоте гнилом… это что же за звук…

Трупы влипшие в грязь, без креста и без рук,

В ямах глубже… и за… наконечники зла.

Обнажает война, наконечники зла,

Тень ума моего… хрипловатый кадык…

Обжигают меня, это солнце… и штык,

Кровь толчками бурлит, из разбитого рта.

Неотрывно глядел, я в пустые хлеба,

На живой стукаток, пулеметов вдали,

Черной кровью полит, каждый метр земли,

Где нацелен на смерть, наконечник у зла.

Август 2022…

***

Посидеть приятно молча,

Где то в тихом уголке,

От свинца и мин не корчась,

А в каштановом мирке…

Сесть в саду, где ресторанчик,

Столик круглый на двоих…

Листья падают в стаканчик,

Я… царапающий стих…

Предо мною кружка пива,

Небо синее в листве,

И вокруг ни пуль… ни взрыва…

Буд то я не на войне.

11.8.22, Киев, хутор Отрадный, война…

***

Я трамваев не раз, тормозов скрип пугался,

Словно вой от снарядов, визг придавленный гулом…

Мерзнут будто все руки и на коже озноб все остался,

Меня страх обезглавил, упертым в грудь дулом.

В словах чувствую я, запах зла кровь и мясо…

По щеке стегануло, земляной будто крошкой,

В места странные сны, меня тащат… к фугасам…

Огнем жидким танк вспыхнул, вижу я из окошка…

Я не чувствую боль, в снах истории смерти,

На коленях, сбит пулей, я в руке сжал гранату…

Я не слышу свист пуль, разрываемой тверди,

Смертной хваткой вцепился, огонь в сон мой… и хату.

И лицо мое там, из холодного пепла..

Я под куполом грома, умирать… не умею,

А под снегом трава, еще спит… не окрепла…

Танк стальной гусеницей, снег… меня накрыл… тенью.

Сон в письме на стекле, я разбил на осколки,

Пришло время ночное, во мне Бога частичка…

Смерти скинул я плащ, на пол грязный и скотский…

В меня впилась когтями, война хищною птичкой.

Август 2022…

Настоящий…

Я из плоти и крови, я смотри настоящий,

Я владел своей тайной, а она также мной,

По ту сторону мушки, я за солнцем смотрящий,

Пока розы срываю… перебитый войной.

И ношу свои чувства, я в железном кармане,

Блестя каплями пота, в потасовке калек…

Шелудяк закосевших и с мозгами… в тумане,

Я смотри… настоящий и не таю как снег.

Пить нельзя это пойло, суеверия черни…

Из сосуда вод горьких, у меня за спиной,

По карманам шныряет, здесь жулье у… харчевни,

В злобе булькают горлом… крестят воздух с войной.

На поганке спят ведьма и чужие скелеты,

Хвост… рога и копыта… черно – жуткая вонь…

Только я настоящий, посмотри на запреты…

С бою жизнь брать не буду, посмотри на ладонь.

Златокожие люди и с перстнями на пальцах,

В храме толпятся шумно, выйдя в свет на обнюх…

Покорясь чужой воле, гордо в розовых танцах…

В ослепленье безумном… в одеянии шлюх.

Стала сладкая горечь, угнездясь на кровати…

А на кладбищах новых, забелели кресты,

Но а я настоящий, посмотри Бога ради…

Из червей белых… белых… развожу я костры.

Август 2022…

***

Навис туман над лесом,

Низинами наполз,

Припал к траве всем весом,

И с веток свесил хвост.

Вокруг глушил все звуки,

И солнцу не давал,

К земле пробить… потуги…

Лучей багряных шквал.

Лес нем еще, беззвучен,

В светлине заревой,

Туманами навьючен…

И пылью золотой.

Чист занавес тумана,

Насилу расцвело…

Несло дымком с кургана…

Темнел лес за селом.

Сентябрь 2022…

***

Шумело море под ногами,

Оно казалось черным, жутким…

Недалеко уступом грубким,

Торчали камни вверх… кусками.

Буграми белой пены волны,

Их покрывали как плащами,

Разбившись в брызги набегали,

И отступали лоскутами.

И отшлифованы прибоем,

Бока камней блестели в мокром,

В сиянье солнечном… вольготном…

Отполированные зноем.

К ним налетал вдруг легкий ветер,

Он был насыщен влажной солью,

Травой и рыбою… в букете…

Роняя волны по раздолью.

Сентябрь 2022…