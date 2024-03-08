Подборка стихов “Наконечники зла…”
Опубликовано 8 Марта 2024 в 06:27 EST
Я владел своей тайной, а она также мной,
По ту сторону мушки, я за солнцем смотрящий,
Пока розы срываю… перебитый войной.
И ношу свои чувства, я в железном кармане,
Блестя каплями пота, в потасовке калек…
Шелудяк закосевших и с мозгами… в тумане,
Я смотри… настоящий и не таю как снег.
Наконечники зла…
Лишь нацелен на смерть, наконечник у зла,
Остов ветки дрожит, опаленный огнем,
Белизна дьяволиц, под вонючим тряпьем,
Чернь стоглавая прет и в глазах у них тьма.
Я ступаю живой, в прахе мертвых пока,
От беды до беды, в брод устало на свет,
Накормив хлебом чернь, получивший в ответ…
В спину камень… в лицо… наконечники зла.
Не отводит судьба, смерть от жизни и боль,
И земля подо мной, не прочна… не прочна,
Правит дьявольский бал, наконечник у зла…
Разыграл не свою, а чужую он роль.
Гибель ждет на пути и враждебны поля,
Мир стал страшен теперь и на той стороне…
Сердце б мне подлечить… тишиной на войне,
Хлещут жаль по щекам, наконечники зла.
Смерть уносит с собой, чью то тайну всегда,
Просочив серый свет, по воронкам войны…
Я стряхнул с себя сон… я кричу у стены…
Рассекли мне лицо, наконечники зла.
И казалось, что всем, также страшно, как мне,
Свежей гарью несло, по степи, от села,
Чирканули свинцом, наконечники зла,
Хлестанули в лицо, дали залп по стене…
Я бреду по земле, где царит сатана,
На болоте гнилом… это что же за звук…
Трупы влипшие в грязь, без креста и без рук,
В ямах глубже… и за… наконечники зла.
Обнажает война, наконечники зла,
Тень ума моего… хрипловатый кадык…
Обжигают меня, это солнце… и штык,
Кровь толчками бурлит, из разбитого рта.
Неотрывно глядел, я в пустые хлеба,
На живой стукаток, пулеметов вдали,
Черной кровью полит, каждый метр земли,
Где нацелен на смерть, наконечник у зла.
Август 2022…
***
Посидеть приятно молча,
Где то в тихом уголке,
От свинца и мин не корчась,
А в каштановом мирке…
Сесть в саду, где ресторанчик,
Столик круглый на двоих…
Листья падают в стаканчик,
Я… царапающий стих…
Предо мною кружка пива,
Небо синее в листве,
И вокруг ни пуль… ни взрыва…
Буд то я не на войне.
11.8.22, Киев, хутор Отрадный, война…
***
Я трамваев не раз, тормозов скрип пугался,
Словно вой от снарядов, визг придавленный гулом…
Мерзнут будто все руки и на коже озноб все остался,
Меня страх обезглавил, упертым в грудь дулом.
В словах чувствую я, запах зла кровь и мясо…
По щеке стегануло, земляной будто крошкой,
В места странные сны, меня тащат… к фугасам…
Огнем жидким танк вспыхнул, вижу я из окошка…
Я не чувствую боль, в снах истории смерти,
На коленях, сбит пулей, я в руке сжал гранату…
Я не слышу свист пуль, разрываемой тверди,
Смертной хваткой вцепился, огонь в сон мой… и хату.
И лицо мое там, из холодного пепла..
Я под куполом грома, умирать… не умею,
А под снегом трава, еще спит… не окрепла…
Танк стальной гусеницей, снег… меня накрыл… тенью.
Сон в письме на стекле, я разбил на осколки,
Пришло время ночное, во мне Бога частичка…
Смерти скинул я плащ, на пол грязный и скотский…
В меня впилась когтями, война хищною птичкой.
Август 2022…
Настоящий…
Я из плоти и крови, я смотри настоящий,
Я владел своей тайной, а она также мной,
По ту сторону мушки, я за солнцем смотрящий,
Пока розы срываю… перебитый войной.
И ношу свои чувства, я в железном кармане,
Блестя каплями пота, в потасовке калек…
Шелудяк закосевших и с мозгами… в тумане,
Я смотри… настоящий и не таю как снег.
Пить нельзя это пойло, суеверия черни…
Из сосуда вод горьких, у меня за спиной,
По карманам шныряет, здесь жулье у… харчевни,
В злобе булькают горлом… крестят воздух с войной.
На поганке спят ведьма и чужие скелеты,
Хвост… рога и копыта… черно – жуткая вонь…
Только я настоящий, посмотри на запреты…
С бою жизнь брать не буду, посмотри на ладонь.
Златокожие люди и с перстнями на пальцах,
В храме толпятся шумно, выйдя в свет на обнюх…
Покорясь чужой воле, гордо в розовых танцах…
В ослепленье безумном… в одеянии шлюх.
Стала сладкая горечь, угнездясь на кровати…
А на кладбищах новых, забелели кресты,
Но а я настоящий, посмотри Бога ради…
Из червей белых… белых… развожу я костры.
Август 2022…
***
Навис туман над лесом,
Низинами наполз,
Припал к траве всем весом,
И с веток свесил хвост.
Вокруг глушил все звуки,
И солнцу не давал,
К земле пробить… потуги…
Лучей багряных шквал.
Лес нем еще, беззвучен,
В светлине заревой,
Туманами навьючен…
И пылью золотой.
Чист занавес тумана,
Насилу расцвело…
Несло дымком с кургана…
Темнел лес за селом.
Сентябрь 2022…
***
Шумело море под ногами,
Оно казалось черным, жутким…
Недалеко уступом грубким,
Торчали камни вверх… кусками.
Буграми белой пены волны,
Их покрывали как плащами,
Разбившись в брызги набегали,
И отступали лоскутами.
И отшлифованы прибоем,
Бока камней блестели в мокром,
В сиянье солнечном… вольготном…
Отполированные зноем.
К ним налетал вдруг легкий ветер,
Он был насыщен влажной солью,
Травой и рыбою… в букете…
Роняя волны по раздолью.
Сентябрь 2022…
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