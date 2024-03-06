McLaren Racing расширяет партнерство с TUMI, включив в него киберспортивное подразделение ®

Команда Формулы-1 McLaren Racing расширила свое сотрудничество с TUMI, включив в него киберспортивную команду McLaren Shadow. В результате сделки, в которой также участвует команда McLaren Extreme E, TUMI создаст расширенный ассортимент продукции совместно с командой симуляторов гонок. Это отличная новость для любителей киберспорта, особенно для бетторов. Помогает им и сайт «Рейтинг Букмекеров», который рассказывает, в каких бк есть ставки на мортал комбат и другие дисциплины из мира виртуального спорта.

Согласно релизу, расширение призвано объединить «разнообразное виртуальное и физическое гоночное портфолио» McLaren. Созданное в 2017 году подразделение McLaren Shadow работает исключительно в сфере гоночных симуляторов. На данный момент в подразделении есть три гонщика, которые участвуют в чемпионате F1 Sim Racing 2023/24.

TUMI – не единственный бренд, сотрудничающий с киберспортивным подразделением McLaren: команда также поддерживает партнерские отношения с NEOM, Logitech G и Alienware. Более того, ранее в этом месяце было объявлено, что ливрея McLaren Shadow будет доступна в новой игре F1 24 наряду с автомобилем Alpine esports.