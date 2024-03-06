Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить... Эвелин Беатрис Холл

независимый интернет-журнал

 Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин
x
Бостонский Кругозор Спорт

Набиль Фекир летом может покинуть «Реал Бетис» ®

Опубликовано 6 Марта 2024 в 07:01 EST
Обновлено 6 Марта 2024 в 07:03 EST

Копировать ссылку Отправить в email
Гостевой доступ access Подписаться

Набиль Фекир, скорее всего, покинет «Реал Бетис» в конце сезона, и клуб Ла Лиги будет вынужден продать своего капитана. В этом сезоне француз вышел на поле всего 9 раз, поэтому рассматривает другие варианты продолжения карьеры. В предстоящем матче против «Вильярреала» также трудно ожидать появления 30-летнего полузащитника. Однако у «зелено-белых» есть Иско, и в этом поединке пари букмекерская контора считает хозяев фаворитами с коэффициентом 2,2.

Бывший атакующий полузащитник «Лиона» в последние два года в «Бетисе» страдал от травм, и клуб считает, что сейчас самое время расстаться с ним. Севильский коллектив испытывает финансовые трудности: у «зелено-белых» скопился долг в размере 90 млн евро. В результате «Бетис» будет вынужден продать одну из своих звезд этим летом, и 30-летний игрок выглядит наиболее вероятным кандидатом.

«Бетис» готов отпустить за французского футболиста сумму от 15 до 20 млн евро. Фекир не прочь покинуть Ла Лигу. Набиль был объектом интереса со стороны Саудовской Аравии в январе, но переход полузащитника так и не состоялся.

Возвращение в форму Иско не помогло Фекиру в «Бетисе». Иско впечатляет под руководством Мануэля Пеллегрини, и бывший наставник «Манчестер Сити» считает, что эти два футболиста несовместимы на поле. Это означает, что продажа 30-летнего игрока имеет смысл с учетом состава команды и финансовой нестабильности клуба.

Не пропусти интересные статьи, подпишись!
facebook Кругозор в Facebook   telegram Кругозор в Telegram   vk Кругозор в VK

СТРАНСТВИЯ

Красное море: тонкая линия жизни среди пустыни
Красное море: тонкая линия жизни среди пустыни

Зажатое между Африкой и Аравией, Красное море представляет собой тонкую линию жизни, пересекающую мертвые, выжженные просторы пустынь. Мир его фантастических обитателей, скрытый под толщей воды, открылся человеку не так давно.

Андрей Мазур март 2024

ГОСТЬ НОМЕРА

Дизайнер одежды, художник Катя Кренина: “Человек, который использует аксессуары, который делает это не бездумно, в какой-то степени сам является творцом”
Дизайнер одежды, художник Катя Кренина: “Человек, который использует аксессуары, который делает это не бездумно, в какой-то степени сам является творцом”

Самсон Кацман март 2024

ИСТОРИЯ

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЛАДЕ ДРАКУЛЕ
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЛАДЕ ДРАКУЛЕ

Валашский князь-господарь и воевода Влад III Басараб, больше известный широкой публике как Влад Дракула, является одной из самых сильных и ярких фигур европейского средневековья, человеком великой и трагической исторической судьбы, очень мощной, противоречивой и неоднозначной во всех смыслах и отношениях личностью. И, если вдуматься, это действительно так, ведь Влад Дракула был очень спорной и амбивалентной личностью, вызывающей двойственные и противоречивые чувства.

Аким Знаткин март 2024

НОВЫЕ КНИГИ

Мифы, легенды и курьёзы Российской империи XVIII–XIX веков. Часть первая
Мифы, легенды и курьёзы Российской империи XVIII–XIX веков. Часть первая

Пушкин: «Так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно». Маркиз де Кюстин. Шокирующие «Записки о России».

Игорь Альмечитов март 2024

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

«Страшнее кошки зверя нет»
«Страшнее кошки зверя нет»

Уже в конце октября «Ансар Алла» начала ракетные обстрелы Израиля, правда, без видимого успеха. Йемен и Израиль разделяют почти 2000 км, по земле — это напичканная системами ПВО территория враждебной хуситам Саудовской Аравии, а в Красном море постоянно дежурят корабли военно-морского флота США, способные перехватывать ракеты. Кроме того, и сам Израиль защищен собственными современными системами противоракетной обороны.

Эдуард Малинский март 2024

Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин

 
facebook     twitter     youtube     telegram     rss
©Copyright «Бостонский Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.bostonkrugozor.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации.
При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: "Бостонский Кругозор".
Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией.

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.

x

Исчерпан лимит гостевого доступа:(

Бесплатная подписка

Но для Вас есть подарок!

Получите бесплатный доступ к публикациям на сайте!

Оформите бесплатную подписку за 2 мин.

Бесплатная подписка

Уже зарегистрированы? Вход

или

Войдите через Facebook

Исчерпан лимит доступа:(

Премиум подписка

Улучшите Вашу подписку!

Получите безлимитный доступ к публикациям на сайте!

Оформите премиум-подписку всего за $12/год

Премиум подписка