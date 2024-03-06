Набиль Фекир летом может покинуть «Реал Бетис» ®

Набиль Фекир, скорее всего, покинет «Реал Бетис» в конце сезона, и клуб Ла Лиги будет вынужден продать своего капитана. В этом сезоне француз вышел на поле всего 9 раз, поэтому рассматривает другие варианты продолжения карьеры. В предстоящем матче против «Вильярреала» также трудно ожидать появления 30-летнего полузащитника. Однако у «зелено-белых» есть Иско, и в этом поединке пари букмекерская контора считает хозяев фаворитами с коэффициентом 2,2.

Бывший атакующий полузащитник «Лиона» в последние два года в «Бетисе» страдал от травм, и клуб считает, что сейчас самое время расстаться с ним. Севильский коллектив испытывает финансовые трудности: у «зелено-белых» скопился долг в размере 90 млн евро. В результате «Бетис» будет вынужден продать одну из своих звезд этим летом, и 30-летний игрок выглядит наиболее вероятным кандидатом.

«Бетис» готов отпустить за французского футболиста сумму от 15 до 20 млн евро. Фекир не прочь покинуть Ла Лигу. Набиль был объектом интереса со стороны Саудовской Аравии в январе, но переход полузащитника так и не состоялся.

Возвращение в форму Иско не помогло Фекиру в «Бетисе». Иско впечатляет под руководством Мануэля Пеллегрини, и бывший наставник «Манчестер Сити» считает, что эти два футболиста несовместимы на поле. Это означает, что продажа 30-летнего игрока имеет смысл с учетом состава команды и финансовой нестабильности клуба.