Красное море: тонкая линия жизни среди пустыни

Зажатое между Африкой и Аравией, Красное море представляет собой тонкую линию жизни, пересекающую мертвые, выжженные просторы пустынь. Мир его фантастических обитателей, скрытый под толщей воды, открылся человеку не так давно.

Сорок миллионов лет назад земная твердь здесь раскололась. Тонкая щель, которая в будущем станет ложем океана, заполнилась водой. И разделила части суши, которые в будущем люди назовут Африкой и Азией. А узкую полосу воды между континентами нарекут Красным морем. Да, Красное море - растущий океан-младенец. Каждый год его берега удаляются друг от друга на несколько сантиметров. Кто знает, может в далеком будущем, которое нам даже представить сложно, это малыш станет таким, как его старший брат – Атлантический океан.

А пока что Красное море, как всякое юное существо, полно жизни. В центре его, под километровой толщей воды скрыт чужой для человека мир, в котором он бывал в сто раз реже, чем в космосе. Там, в кромешной темноте, извергаются вулканы и из дна бьют «черные курильщики» - струи раскаленного рассола. Вокруг них живут странные, ни на что не похожие существа. Они не нуждаются ни в солнечном свете ни в кислороде.

А вот у поверхности, в тоненьком слое (не глубже 30-40 м) щедро прогреваемым солнцем, Красное море совсем другое. Здесь оно теплое, полное ярких красок. Красноморские воды – одни из самых чистых в мире. Ведь ни одна река не впадает в в море ни с азиатского, ни с африканского берега.

Постоянно теплая, кристально чистая соленая вода стала идеальной средой для кораллов. Микроскопические существа сформировали протяженные цепочки рифов, параллельные берегам Красного моря. Рифы стали домом для бесчисленных обитателей – от мелюзги наподобие трубчатых червей (больше напоминающих рождественские елочки от художника авангардиста) до гигантских флегматичных китовых акул.

На протяжении всей своей истории человечество мало вторгалось в этот мир. Наверное, первый факт вмешательства зафиксирован в Библии, когда Господь раздвинул воды «Чермного моря» дабы пропустить Моисея с его народом, бегущим от притеснений фараона. А потом снова все затихло на века. Разве что немногочисленные рыбаки забрасывали в него свои сети.

Команды египетских тростниковых парусников и появившихся здесь в конце XIX веке пароходов, двинувшихся через Суэцкий канал в Индийский океан, мало интересовало то, что находилось в воде под килем.

Шли годы. Бравый Лоуренс Аравийский лихо отбивал у османов прибрежную Акабу, ревели над Красным морем истребители враждующих государств. А подводный мир дожидался, когда же человечество, наконец, повзрослеет до того, чтобы осознать какое чудо находится у него под ногами – буквально сразу под поверхностью воды. Момент наступил где-то в 60-х годах прошлого века. Прочитайте «Последний дюйм» Джеймса Олдриджа. Короткий рассказ хорошо передает дух того времени, когда на месте нынешней курортной Хургады был всего лишь поселок геологов-нефтяников да военная база. «Масла в огонь» добавил неутомимый Жак-Ив Кусто. Он одним из первых презентовал Красное море своими подводными фильмами.

С 80-х в этих местах начинается туристический бум. Погружения возле Шарм-эль-Шейха и Хургады становится чуть ли не обязательным пунктом в послужном списке всякого уважающего себя дайвера.

Знакомство с подводным миром

Что же так тянет здесь под воду тысячи людей со всего света? Узкую полоску воды Красного моря с полным правом можно назвать «линией жизни» прорезающей выжженную пустыню. На некоторых участках побережья кораллы начинаются почти у берега. И не нужно быть асом в дайвинге, чтобы познакомиться с этим фантастическим миром.

фотография Андрея Некрасова

Оденьте на лицо самые простые очки для плавания и неторопливо плывите вдоль рифа там, где он начинает уходить на глубину. Новички всегда в восторге от стай разноцветной рыбьей мелочи, мгновенно окружающей пловца. Но внимательно присмотритесь к дну. Вон в расщелине мелькнул пятнистый змееподобный силуэт и через мгновение появляется голова чудища. Это мурена.

Бедная рыбина имеет крайне дурную репутацию. На самом деле не пугайтесь – она сама вас боится, никогда не нападет первой и при первой же возможности постарается скрыться в лабиринтах рифа.

Гораздо более опасна встреча с рыбой-бабочкой.

Малоподвижная, с характерным веером плавников она является излюбленной моделью подводных фотографов. Вот ее как раз стоит обходить, точнее «обплывать», стороной. Даже единичный укол шипом на плавнике рыбы может привести к плачевным последствиям – настолько они ядовиты. Вообще, ныряльщикам в Красном море (да и не только в нем) следует придерживаться правила – не касайтесь ни к кому и ни к чему, что видите под водой. Уносите из подводного мира только воспоминания. Только так он будет оставаться для вас безопасным и дружелюбным.

Вполне возможно, что заплывы в десятке метров от берега подогреют любопытство и вы отправитесь на настоящее погружение. Уже на глубинах в несколько метров, вполне доступных новичкам, есть шанс познакомиться с более солидными, чем приповерхностная цветастая рыбья мелочь, обитателями моря. Между кораллами медленно движутся груперы – крупные рыбины.

Их огромные пасти с выдвинутой вперед нижней челюстью вооружены большущими, но редкими зубами. Несмотря на грозный вид, груперы ленивы и безобидны.

Не забывайте оглядываться по сторонам и вверх, на зеркало воды. Так от вашего взгляда не скроются серебристые «торпеды» тела хищников - барракуд и сарганов.

Может, вам повезет и вы увидите занятную сцену мирного сосуществования в мире кораллового рифа. Время от времени крупные рыбины, те же сарганы, например, подходя к только им известным местам на рифе. Биологи называют их «станциями очистки». Здесь к хищникам приближаются рыбы-чистильщики, своеобразные рыбьи стоматологи.

Мелкие рыбешки выполняют роль палочек-«ковырялок» и флосс-ниток. Они суетятся вокруг «пациента», заплывают в приоткрытую пасть хищника, чтобы выбрать остатки застрявшей пищи.

Освоившись в водной стихии, изучите коралловый риф поближе. Вот небольшой «сад анемон» - собравшиеся в группку животные, больше напоминающие цветы. Среди лепестков-щупалец мелькает силуэт рыбы-клоуна.

После мультфильма «В писках Немо» ее иначе чем «рыбка Немо» уже и не называют. Анемона и «Немо» научились сосуществовать к взаимной выгоде – жгучие щупальца защищают квартиранта от хищников, а анемоне достаются объедки от трапезы рыбы-клоуна.

Но подводный мир Красного моря – не только коралловые лабиринты, окруженные стаями пестрых рыб. Для того чтобы увидеть еще одну сторону этого мира, нужно поехать в сторону от раскрученных Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Например, в бухту Абу Даббаб в окрестностях курорта Марса-Алам. Там подводный ландшафт разительно меняется. На просторном луге из водорослей на глубине 4-5 метров чинно пасутся морские черепахи и дюгони – иначе чем подводными коровами этих животных не назовешь.

Дюгони, достигающие трехметровой длины, не встречаются нигде в мире, кроме нескольких участков в Красном море. К сожалению, те несколько животных, которых вы можете встретить здесь – одни из последних представителей своего вида.

Фотографии автора.