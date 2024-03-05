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Дизайнер одежды, художник Катя Кренина: “Человек, который использует аксессуары, который делает это не бездумно, в какой-то степени сам является творцом”

Опубликовано 5 Марта 2024 в 06:27 EST

Самсон КАЦМАН
Самсон КАЦМАН
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– Катя, расскажите, пожалуйста, как Вы стали дизайнером одежды? Как пришли в эту профессию?

– Сказать откровенно – я никогда не была дизайнером одежды, и пришла в эту профессию совершенно случайно. В советское время, до иммиграции в США, я жила во Львове и мечтала стать иллюстратором. Поступить на отделение полиграфии в те времена было очень трудно, и после 8-го класса я пошла учиться во львовское училище декоративно-прикладного искусства имени Ивана Труша. После четырёх лет училища, я проучилась ещё один год во Львовской Академии Художеств. В училище я полюбила текстиль, ткани, и научилась ткать. Моим любимым занятием стало делать зарисовки в Музее этнографического искусства. После переезда в США я для подработки на первых порах расписывала вручную шёлковые платки и продавала их в бутиках в Итаке (город в штате Нью Йорк). Потом выучилась на иллюстратора в Сиракузском универститете, стала преподавать рисунок и живопись в Иезуитском колледже (ЛеМойн колледж) в Сиракузах. Проиллюстрировала 14 детских книжек. Но любовь к тканям, к текстилю меня не отпускала, мечта вернуться к этому сидела в моём подсознании. Когда у меня появилась возможность, мне захотелось создавать изделия, где я бы на тканном материале рассказывала бы свои истории, в которых соединились бы моя любовь к иллюстрациям и к тканям. Так появилась мой бренд “Silk & Soul” (“Шёлк и Душа”)

– Почему среди многих тканей Вы остановились на шёлке? Чем он Вас привлёк и почему именно с ним Вы работаете? Что можно воплотить в шёлке такого, чего нельзя сделать с другими тканями?

– Начну с того, что у шёлка очень интересная история, связанная с историей Шёлкового пути, с торговыми связями между Западом и Востоком. Шёлк прочнее льна, шерсти, хлопка. При своей прочности он очень лёгкий, воздушный пластичный. Прекрасно драпируется и служит годами. Вещи из шёлка практически не снашиваются. Шёлк превосходит любой другой материал в передаче рисунка, в переходах цветов и оттенков. Для меня это самое привлекательное. У этого материала есть благородный блеск. Он компактен, легко путешествует, его нити редкие, поэтому шёлк “дышит”, он гипоаллергичен и способен к терморегуляции. У шёлка масса преимуществ.

– Вы недавно представили свою коллекцию на Неделе моды в Нью Йорке. Что это за шоу, как часто оно проводится и каково его место в мире моды?

– Неделя моды в Нью Йорке проводится два раза в году – в феврале, и в сентябре.  Осенью представляются коллекции “весна-лето”, а зимой коллекции “осень-зима” . Это шоу одно из ведущих в мире. Такие же шоу проводятся в Лондоне, Париже и Милане. Во время недели моды в Нью Йорке проводятся различные шоу. Есть шоу очень известных дизайнеров, как, например, Marc Jacobs, куда гости могут попасть только по приглашению. А есть платформы, которые открыты для зрителей и где можно посмотреть шоу разных дизайнеров.  Я принимала участие в “Runway 7 Fashion”.  Это шоу, куда может попасть любой человек, который хочет увидеть работы начинающих или подающих надежды дизайнеров.

– Я знаю, что для Вас это первый опыт участия в нью-йоркском шоу.  Как оно было организовано? Что требуется от дизайнера, чтобы достойно представить себя на таком шоу?

– У меня была своя команда, с которой я встречалась виртуально – по ЗУМу. Они помогали мне в целом ряде аспектов, которые нужны для шоу -  с освещением, с подбором музыки. До шоу я сняла фильм, который был очень хорошей заставкой во время показа моей коллекции. Очень нужны модели – люди, которые представят твои изделия. И те, кто поможет в отборе моделей, в примерке. Огромное количество деталей, которые надо учесть. От дизайнера требуются вера в себя, в свои работы, в то, что делаешь. И, очень важно – крепкие нервы.

– “Крепкие нервы” – это что?

– Это, например, когда в один день не приходят три твоих модели. И что тут делать? Как не потерять контроль и не впасть в панику?

– А что же, действительно, делать в такой ситуации, когда три человека, на которых Вы рассчитывали, не пришли?

– Хватаешь за кулисами другие модели, одеваешь их и выпускаешь на подиум. (Смеётся).

– Катя, расскажите, пожалуйста, немного о самой коллекции. Каким Вы видите её будущее, кто будет носить вещи, сделанные по Вашему дизайну?

– Хочу сразу уточнить – когда я работала над моими изделиями, я не планировала создавать коллекцию. Они существуют автономно – если это платок, то его необязательно носить с другим платком. Но так получилось, что работы, которые я представила, смотрелись очень гармонично, они и в самом деле выглядели как коллекция. Я думаю, что так вышло потому, что природные элементы были связующей нитью моих рисунков. Кто будет носить? Люди, которые не гонятся за последним криком моды. Те, кто интересуются музыкой, искусством, любят путешествовать. Я думаю, что мои вещи вне сезона, и вне возраста. И мой платок сможет надеть и молоденькая девушка, и взрослая женщина. Может, она его повяжет по-другому. Стилистика будет другой.

Что меня очень занимает в том, что я делаю – это использование аксессуаров как вида одежды. Платок может быть головным убором, а можно и повязать его вокруг шеи. На этом подиуме  были модели, которые использовали платки как одежду – например, платье из двух платков. Или блуза из платка. Аксессуары дают прекрасные возможности для разных вариаций. Если у Вас есть два платка, то Вы можете создать  огромное количество разных вещей. В отличие, скажем, от платья, которое можно надеть несколько раз, но потом оно надоедает. Для меня всегда была примером моя мама. Не каждая женщина в Советском Союзе могла позволить себе красивые элегантные вещи. У мамы их было не много. Но она умела очень искусно создать красоту из тех аксессуаров, что были у неё под рукой. Она научила меня, что красотой нужно и можно себя окружать, независимо ни от чего...Я считаю, что человек, использующий аксессуары, который делает это не бездумно, сам в какой-то степени является творцом. Он создаёт свой стиль и это аспект самовыражения. Я верю в будущее аксессуаров. Сейчас, например, на YouTube большое количество видео о том, как завязывать платки, или сделать из них сумку. И это не я придумала. Это уже тренд.

– От чего Вы отталкиваетесь, выбирая стилистику Ваших работ – изучаете ли вкусы людей, или пытаетесь предложить им что-то совершенно новое? С чего начинается новый дизайн? Какой Ваш творческий процесс?

– Мне всегда было интересно совмещать разные дисциплины - собрать в одно целое иллюстрацию, истории, текстиль, придать этому форму платка.. Я даже получила мастерскую степень по междисциплинарному искусству. (Interdisciplinary Arts). Платок ведь это та же иллюстрация, только на другой канве. Вдохновенье может прийти из самых разных источников, в основном из природы – листики, кора деревьев, то, что я нахожу во время прогулки с собакой. Я накапливаю это всё на досках, которые я называю досками вдохновения. Потом это выливается в какие-то композиции. Как-то к нашему дому пришла лиса, и мне захотелось сделать платок с лисой. Мои кимоно – это история “Дерева жизни”

– Кто Ваш любимый кутюрье? Следите ли Вы за тем, что они делают? Как Вы относитесь к этому?

– Я для себя уяснила, что кутюрье – это мастер, который шьёт уникальные вещи для определённого человека. Это высокое искусство пошива. Кутюрье и дизайнер одежды – это две разные вещи.

То, что делают кутюрье – это и есть высокая мода. Это эталоны, образцы для дизайнеров одежды, которые перерабатывают их в изделия для широкого потребителя. Те вещи, которые кутюрье представляют на показах, в обычной жизни не “носибельны”. Вслед за ними идут более “разбавленные” коллекции, которые уходят к массовому потребителю. Кутюрье задают тон в мире моды...Я с большим интересом слежу за всеми дизайнерами, которые работают в шёлке. Мне нравятся яркие экзотичные коллекции австралийки Камиллы Фрэнкс,  итальянцы из фирмы ЭТРО, Ричард Куин. Печать на ткани, интересные рисунки на ткани – моя страсть. Очень люблю так называемый “Богемский стиль”...

– По результатам выставки в Нью Йорке Вас пригласили участвовать в Парижской неделе моды в сентябре этого года. А теперь уже и на июньскую неделю моды в Лондоне. Это большой успех, и я Вас от души поздравляю! Как восприняли приглашение, что в планах? Что такое для дизайнера участие в Парижской неделе моды? Какие перспективы это открывает?

– Спасибо.  Это была полная неожиданность!  Скажу честно – от такого известия вырастают крылья. Постараюсь сделать всё, чтобы мои работы выглядели в Париже достойно.  Для дизайнера участие в Парижской неделе – это узнаваемость его бренда, совершенно иная видимость в мире моды, возможность массового выпуска его изделий. Но для меня это всё совершенно новое, пока не могу себе даже представить во что это может вылиться.

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