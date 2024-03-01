Уже в конце октября «Ансар Алла» начала ракетные обстрелы Израиля, правда, без видимого успеха. Йемен и Израиль разделяют почти 2000 км, по земле — это напичканная системами ПВО территория враждебной хуситам Саудовской Аравии, а в Красном море постоянно дежурят корабли военно-морского флота США, способные перехватывать ракеты. Кроме того, и сам Израиль защищен собственными современными системами противоракетной обороны.

И во здесь вырисовываются два возможных сценария дальнейших событий. Один из них:c прекращением войны в Газе хуситы перестанут стрелять и судоходство в Красном море возобновится в прежнем объеме, но оружие - то у хуситов останется. А это означает, что очаг опасности для Израиля остаётся, он только будет приглушен и при любом очередном всплеске арабо-израильского конфликта вмешательство хуситов не заставит себя долго ждать.

А вот и другой сценарий: подобно тому, как в начале 2010х годов, когда в тех же краях хозяйничали пираты из соседнего с Йеменом Сомали, - а их активность обходилась мировой экономике в $18 млрд ежегодно,- мировому сообществу достаточно было договориться направить поближе к Красному морю большой военный флот — и буквально за несколько месяцев одна из главных мировых проблем была решена: похожим образом разберутся и с хуситским пиратством. Но произойдет это не раньше, чем закончится война в Газе. До этого военные и дипломатические усилия Израиля и его союзников будут сосредоточены на уничтожении ХАМАС. А вот потом уже руки смогут дойти и до хуситов.

«Страшнее кошки зверя нет»

Эдуард Малинский

«Враг моего врага – мой друг!»

(Ювенал, римский сатирик,60г.н.э.)

Война Израиля с террористическими организациями Хамас и Хезболла бьёт рекорды продолжительности: она продолжается уже пятый месяц. В этой войне, кроме двух основных фронтов: на юге и севере страны с вышеуказанными террористами, есть еще несколько второстепенных, и один из них – это боестолкновение с йеменскими хуситами. Но в последние месяцы хуситский фронт всё более выходит из формата второстепенных и всё настойчивее заставляет говорить о себе мировое сообщество.

В одном из обзоров ТВД нынешних боестолкновений мы уже, правда, довольно кратко, касались этой темы. Но активизация действий хуситов в войне заставляет нас вернуться к этому вопросу.

Прежде всего,. какова численность хуситов и вообще, кто же такие хуситы, и почему о них сейчас так много говорят? Попытаемся дать ответ на эти вопросы.

Перефразируя пафосную речь гоголевского героя из «Ревизора», можно заметить: «Хуситы, хуситы, хуситы… Тридцать пять тысяч хуситов!»

Но ссылка на классика в действительности занижает военный потенциал хуситов как минимум в три раза. Почему? По данным Совета Безопасности ООН от 23.11.23. с ссылкой на эксперта по хуситскому движению Ахмеда аль-Бахри, в 2010 году - более свежей статистики у международного сообщества, учитывая закрытый характер террористической организации, нет - у хуситов было от 100 до 120 тыс сторонников, в том числе состоящих в вооруженных отрядах.

Правда, совсем недавно, 23.02.24. на сайте появилось сообщение, что лидер хуситского движения, описывая достижения своей организации за 20 недель противостояния США и Израилю, сообщил, что вооруженные силы хуситов подготовили и выпустили в бой свыше 273 тысяч бойцов в рамках всеобщей мобилизации.

Это, однако. далеко не предел их возможностей. Учитывая, что хуситы контролируют западную часть Йемена, на которой проживает порядка 16 млн человек, а мобилизационный ресурс, особенно в условиях тоталитарного режима, может составлять 10%, можно смело увеличить это число почти в 5 раз

… Итак, «Ансар Алла» — это боевая организация йеменских шиитов, прежде всего представителей племени хуси, и она куда больше известна под своим неофициальным названием — хуситы. Появившиеся еще в 1990-е, скорее, как диссидентский кружок, чем как террористическая организация, в начале двухтысячных хуситы стали уже едва ли не основной оппозиционной силой Йемена. Тогдашнего президента страны Али Абдаллу Салеха они обвиняли в коррупции и в том, что он руководствуется интересами иностранных держав, в первую очередь, соседней Саудовской Аравии и США, а вовсе не интересами собственных граждан.

В нищем и бедном, но возмущенном вторжением американцев в Ирак Йемене, которым Салех правил ещё с 1978 года, хуситы быстро нашли массовую поддержку. В ответ Салех инициировал облавы на них, в ходе одной из которых был убит основатель движения Хусейн аль-Хуси. После его смерти заметно радикализировавшиеся хуситы и центральные власти Йемена пребывают в состоянии постоянной войны, которое лишь изредка прерывается хрупкими перемириями.

. В марте 2015 года в войну против хуситов официально вступила международная коалиция из десяти государств во главе с Саудовской Аравией. Учитывая среднегодовой военный бюджет одной только Саудовской Аравии в $50 млрд, а также поддержку коалиции со стороны США и почти тотальную блокаду, в которую был взят Йемен, можно было предположить, что коалиция рассчитывала на быструю и блестящую победу над «Ансар Алла». Но все пошло не по плану.

Во многом это случилось благодаря тому, что за годы противостояния с властями хуситы превратились в настоящую армию — достаточно большую и боеспособную для того, чтобы противостоять даже отлично подготовленному врагу. Ну и еще потому, что в Иране услышали президента Хади и увидели, как сразу десяток ближневосточных и африканских стран готовится к нападению на родственных им шиитов - хуситов. Тегеран довольно быстро перешел от нерегулярных и небольших поставок стрелкового оружия и гранатометов к регулярной отправке в Йемен ракет, дронов и их комплектующих на небольших рыбацких лодках, способных преодолеть морскую блокаду.

Встретив ожесточенный отпор со стороны хуситов, международная коалиция была вынуждена перейти от наступательных действий к оборонительным. Саудитам и их союзникам удалось несколько потеснить хуситов, но ни уничтожить их, ни даже изгнать из столицы государства так и не получилось.

Иностранные армии в Йемене практически полностью переключились на авианалеты на позиции хуситов и на их военную инфраструктуру.

На сегодняшний день пилоты международной коалиции совершили свыше 25 тысяч таких боевых вылетов. Согласно данным международных наблюдателей, только гражданских лиц в этих налетах погибло около 9 тысяч человек. Хуситы не остались в долгу и организовали атаки ракет и беспилотников на инфраструктуру государств, участвующих в войне против них. В печати сообщалось, как ракеты хуситов вывели из строя около16% нефтеперерабатывающего потенциала Саудовской Аравии.

Основным оружием этих атак стали беспилотники-камикадзе семейств Qasef, Samad и Wa`id, — это машины, разработанные в Иране еще в 1980-е — 1990-е годы и, возможно, несколько усовершенствованные самими хуситами.

…«Ансар Алла» — организация, буквально пронизанная юдофобией. Живя в стране, где в прошлом году оставался один-единственный еврей, хуситы верят в то, что именно евреи виноваты во всех бедах. Основатель движения Хусейн аль-Хуси не просто проклинал евреев в своих проповедях, а прямо призывал к геноциду и уничтожению государства Израиль. Он публично заявлял, что намерен быть куда более радикальным по отношению к евреям, чем Иран или «Хезболла», и настаивал на том, что сама их религиозная доктрина зейдизма основана на максимально враждебном отношении к иудаизму и иудеям.

Уничтожив или изгнав из страны всех йеменских иудеев, хуситы взялись помогать группировкам, также объявившим своей целью борьбу с евреями. Именно через контролируемую хуситами части территории Йемена пролегал один из основных путей контрабандной доставки иранского оружия для ХАМАС в сектор Газа, а с ливанской «Хезболлой» у «Ансар Алла» и вовсе был налажен обмен боевым опытом и технологиями.



Хуситы не скрывали, что не отказываются от идеи уничтожения Израиля, и неоднократно заявляли о том, что их ракетный арсенал будет использован в войне против еврейского государства.

И потому в войну против Израиля на стороне ХАМАС организация «Ансар Алла» вступила без колебаний после того, как Израиль начал военную операцию в секторе Газа в ответ на кровавый теракт, учиненный ХАМАС 7 октября прошлого года.

Уже в конце октября «Ансар Алла» начала ракетные обстрелы Израиля, правда, без видимого успеха. Йемен и Израиль разделяют почти 2000 км, по земле — это напичканная системами ПВО территория враждебной хуситам Саудовской Аравии, а в Красном море постоянно дежурят корабли военно-морского флота США, способные перехватывать ракеты. Кроме того, и сам Израиль защищен собственными современными системами противоракетной обороны.

Так что хуситы бесполезно потратили часть своего арсенала ракет, так и не поразив ни одной цели на территории Израиля. а когда эта тактика показала свою неэффективность, они перешли к пиратству: хуситы решили опробовать новую тактику войны против еврейского государства — блокаду Красного моря, через которое пролегают торговые пути, соединяющие Израиль с Восточной Азией. В «Ансар Алла» заявили, что будут считать законной целью любые гражданские суда под флагом Израиля или принадлежащие израильским компаниям.

Следует признать, что некоторый ущерб Израилю они нанесли.

Например, по информации сайта от 2.02.24. . судно Bahija отправилось в плавание с грузом домашнего скота, предназначенным для Израиля, из австралийского порта Фримантл в начале января. Конечным пунктом должен был стать порт Акаба в Иордании. Но из-за террора хуситов в Красном море 20 января судно развернули домой.

И почти месяц около 14 тысяч овец и 2 тысяч коров жили на корабле, пришвартованном у берегов Австралии.

Судну разрешили встать на якорь в австралийском порту, но разгружать его не позволяли карантинные нормы страны.

Ну, чем не Ноев ковчег, правда, далеко не библейского формата, ибо находятся на нем не «каждой твари по паре», а целых 8 тысяч «пар тварей».

Ну и, конечно, это не единственный вид ущерба. Фиксируется и снижение товарооборота: из-за морской блокады импорт автомашин в Израиль упал на 70%.

А вот некоторые факты из событий, сопутствующих установлению хуситами морской блокады Израиля: 19 ноября прошлого года хуситы захватили судно-автовоз Galaxy Leader, оператор которого компания Ray Shipping принадлежит гражданину Израиля Рами Унгару. Захватчики высадились на судно с вертолета и действовали слаженно и умело, что дает основания предполагать, что они проходили подготовку у профессиональных армейских инструкторов, вероятнее всего, из Ирана. В пользу причастности Тегерана к захвату Galaxy Leader говорит и то, что незадолго до атаки на автовоз мимо него проходило иранское судно, которое вполне могло быть плавучим штабом, координирующим действия захватчиков. Сам Иран свое участие в атаке на Galaxy Leader отрицает.

После этого хуситы устроили еще несколько атак на гражданские суда в Красном море, причем не очень утруждая себя тщательным выбором целей. Их жертвами стали суда, не имеющие никакого отношения к Израилю: например, греческий и российский танкеры, и даже сухогруз, принадлежащий Ирану.

Это обстоятельство вынудило многие судоходные компании отказаться от доставки грузов не только в Израиль, но и в другие страны, по более короткому пути через Суэцкий канал, предпочитая им гораздо длиннее, но зато и безопаснее маршруты вокруг Африки.

Таким образом, угроза мировому судоходству на Красном море стала вполне реальной.

А нужно сказать, что Красное море — жизненно важный торговый путь не только для Израиля, но и для множества других государств, включая Китай и Индию. Именно через Красное море, а затем через Суэцкий канал азиатские товары попадают в Европу, а европейские — в Азию.



Далее… На первый взгляд, что прямо – таки бросается в глаза при внимательном рассмотрении проблемы хуситов: бедная, даже более того, нищая страна, - и подтверждает это то, что из числа жертв гражданской войны в Йемене, которое превышает 350 тысяч человек, большинство погибло не от пуль и снарядов, а от голода и эпидемий, вызванных блокадой и разрушением гражданской инфраструктуры, и очень многие из погибших мирных жителей — на совести именно хуситов, и при всем при этом, страна имеет руководителей с непомерными амбициями, открыто заявляющими, о своём стремлении навязать свою волю всему мировому сообществу.

И они открыто бряцают оружием и утверждают о своих возможностях самостоятельно производить это оружие. Прямо аналог Северной Кореи.

За примерами далеко ходить не приходится. Хуситы настаивают на том, что беспилотники Samad и Wa`id — это исключительно их разработка, что Иран не имеет к этим аппаратам никакого отношения и что производство этих беспилотников налажено на предприятиях самого Йемена. Относиться к такого рода заявлениям стоит с осторожностью, так как это те самые иранские беспилотники Shahed, с помощью которых Россия бомбит украинские города: россияне тоже выдавали их за собственную разработку.

…Как же всё – таки получилось, что маломощный хуситский Йемен «уважать себя заставил»? Выше проводилась аналогия с КНДР, но «уважения» последняя удостоилась ввиду обладания ядерным оружием, а хуситы - за что?

Интересный вопрос, конечно, но ответ на него довольно банальный. Он имеет в своей основе принцип: «Враг моего врага – мой друг!» Именно антисемитизм и антиизраилизм хуситов обеспечил им режим наибольшего благоприятствования со стороны международного сообщества.

Вот красноречивый пример. Ссылаемся на сайт от 14.01.2024. под заголовком «Реакция Египта на удар по хуситам оказалась неожиданной».

Дело в том, что Египет не поддержал атаки ВМС США и Великобритании на хуситов. Как пишет газета «Маарив», это заявление Египта можно считать крайне неожиданным, ибо Египет — самая потерпевшая страна в экономическом отношении. Более 2000 морских судов уже в первый месяц противостояния изменили свой курс, чтобы не идти через Красное море и Суэцкий канал. А отсутствие потока транспорта через канал лишает Египет значительной части доходов, а они достаточно весомы: в 2022-2023 финансовом году они принесли в казну 6,9 миллиарда долларов.

Между тем в первую неделю января 2024 года контейнерные перевозки через Суэцкий канал сократились на 90% по сравнению с тем же периодом 2023 года, и это связано с деятельностью хуситов. Также отмечается, что число контейнеровозов, проследовавших через мыс Доброй надежды, например, 9 января с.г. было в два раза выше, чем 21 декабря 2023 года. Маршрут вокруг Африки занимает на 10-14 дней больше, чем через Суэцкий канал.

Но Египет не одинок в своей политике непротивления хуситскому злу насилием. Даже Китай, могучий Китай, претендующий на роль первой супердержавы мира и на почве соперничества по этому вопросу с самими США занимающий по отношению к ним весьма жесткую позицию, но по отношению к хуситам придерживается той же концепции, что и Египет.

Ну, как иначе расшифровать заголовок сайта от 16.01.24. «Китай прекратил перевозки в Израиль - и подрывает работу построенного им порта».

Действительно, порт в Хайфском заливе, управляемый компанией SIPG, которая принадлежит китайскому правительству, в последние годы занимал 88% рынка морских грузоперевозок в Израиле. Прекращение деятельности в Израиле компании Cosco, также принадлежащей китайцам, нанесло серьезный ущерб работе порта: количество контейнеров, загружаемых в порту, упало с 13 000 в месяц до 4 200 в ноябре, а затем вовсе сократилось до 2 800 контейнеров. И эту цену Китай готов платить за свой антиизраилизм! Что ж, вольному - воля!

Видя такое уважительное отношение великой державы к хуситам и руководствуясь принципом «страшнее кошки зверя нет» ( как известно, этот образ заимствован из басни И.А. Крылова «Мышь и крыса», 1816г, и ассоциируется с человеком, которого ошибочно считают самым главным и сильным), судоходные компании вернулись к маршрутам времен Васко де Гамы, т.е. к эпохе великих географических открытий – 15 век – когда корабли, следуя из Европы в Азию, огибали Африку с юга, у мыса Доброй Надежды.

В результате, по свидетельству агентства Reuters, с ссылкой на данные международной платформы бронирования грузов Freightos, стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, резко выросла: стоимость доставки одного 40-футового контейнера подскочила вдвое и достигла 4000 долларов.

Это удлиняет каждый рейс на 7-20 дней и приводит к дефициту контейнеровозов.

Возникает важный вопрос: во сколько же обходится хуситская блокада, которая уже продолжается больше 4х месяцев, мировому сообществу?

Обратимся к прошлому.

На такое длительное время главный торговый путь между Европой и Азией не пере- крывался ни разу в современной истории торговли. Правда, Суэцкий канал простаивал 8 лет из-за арабо-израильской войны полвека назад, но тогда и Китай, и Азия в целом не были мировой фабрикой, а объем морских перевозок был несопоставим с нынешним.

Ведь через Красное море проходит, по разным оценкам, от 12% до 19% мировой торговли — примерно на 1 трлн долларов в год. Европа импортирует морем из стран Азии и Персидского залива почти 15% всех товаров и сырья.

О масштабе потенциальных потерь можно судить лишь по предыдущему инциденту, пусть он и не сравним по продолжительности с нынешним.

Дело в том, что в 2021 году в Суэцком канале застрял на неделю гигантский контейнеровоз Ever Given. Кризис обходился мировой торговле почти в 10 млрд долларов в день.

«Шестидневная блокада Суэцкого канала в марте 2021 года и резкое сокращение судоходства через Босфор и Дарданеллы после вторжения России в Украину в феврале 2022 года показали, что как только возникают перебои с проходом узких мест на морских торговых путях, перевозчики вынуждены перенаправлять суда, грузы задерживаются, порты перегружаются, цепочки поставок нарушаются», — говорится в исследовании Линкольна Пратсона из Дюкского университета в США.

Но последствия сегодняшних действий хуситов, по всей вероятности. будут ощущаться еще несколько месяцев. Вот их далеко не полный перечень:

Судовладельцев кризис вгоняет в расходы на дополнительные 10 дней пути в обход Африки. Они сталкиваются с пробками в портах, дефицитом контейнеров и судов. Приходится перекраивать расписание и повышать цены.

Компании больше тратят на транспорт, а некоторые вынуждены останавливать производство, поскольку современные цепочки поставок устроены из расчета своевременной и бесперебойной доставки комплектующих со всех концов света.

Американская Tesla уже сообщила, что из-за кризиса в Красном море приостановила производство на заводе под Берлином с 29 января на две недели. Шведская Volvo остановила сборку машин в Бельгии на три дня, а французская Michelin — производство шин в Испании на два дня.

А какие неприятные сюрпризы готовит текущий год?

Нынешний кризис намного серьезнее шестидневного в 2021 году, подсчитали аналитики страховой компании Allianz.

«Блокировка Суэцкого канала — та самая соломинка, что ломает хребет мировой торговле. Перебои в цепочках поставок с начала года, нехватка контейнеров, полупроводников и т. п. чреваты торможением ее роста на 1,4 процентного пункта, или примерно 230 млрд долларов в год», — пишут аналитики Allianz.

Но чем дольше перебои, тем больше косвенные убытки.

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И это без учета потерь от собственно блокировки Суэцкого канала.

«Если кризис затянется, он навредит мировой экономике», — предупреждает Лоуренс Фридман из King’s College.

Вот и получается, что морская блокада, запланированная хуситами, в первую очередь, против тех, кто поддерживает Израиль, привела к тому, что в проигрыше остаются все страны, обычно получающие доход от судоходства.

И приходится заинтересованным странам искать новый торговый маршрут. Кроме уже упомянутого морского маршрута вокруг мыса Доброй Надежды, запущена первая фаза торговой линии между тремя странами: Ираком, Египтом и Иорданией. Об этом сообщил министр транспорта Египта Камель Аль-Вазир. Министр пояснил, что реализация этого проекта включает семь логистических коридоров, которые охватывают разные виды транспорта.

Теперь готовится запуск второй фазы. Она будет включать железнодорожную развязку на 500 км.

Разумеется, мировое сообщество не собирается мириться с вызывающе агрессивной политикой хуситов в акватории Красного моря. Более 20 стран вступили в военную коалицию, возглавляемую США, для участия в мероприятиях, которые будут включать совместное патрулирование в водах Красного моря недалеко от Йемена для наведения порядка в судоходстве, по информации сайта от 22 декабря 2023,

«Сейчас более 20 стран подписались на участие. В некоторых случаях это будут военные суда. В других случаях это может включать персонал или другие виды поддержки», - заявил генерал-майор Патрик Райдер на брифинге после присоединения Греции и Австралии.

Однако сразу же около восьми стран, которые не называют себя публично в связи с чувствительностью вопроса - это могут быть арабские союзники Вашингтона – выразили своё сомнение в участии в коалиции. И действительно, как показали дальнейшие события, участие в боестолкновениях с хуситами принимают только англо-саксы: США и Британия.

Но… нашла коса на камень. Сайт от 22.12.23. информирует, что вдохновленные расколом в коалиции, десятки тысяч человек вышли в столице Йемена Сане на митинг для поддержки своего руководства.

«На любую агрессию будет ответ. Коалиция по защите израильских кораблей нас не пугает… Наш народ ждал прямого боя с американцами и израильтянами, чтобы завоевать уважение. Мы предупреждаем страны-участницы коалиции о недопустимости защиты израильских кораблей. Красное море станет могилой США», — скандировали демонстранты.

И, правда, мировое сообщество в лице США и Англии пытаются навести порядок в мировом судоходстве, и по сообщению сайта от 15.02.24. с 11 января они атаковали объекты хуситов в Йемене как минимум 403 раза, что подтвердил официальный представитель хуситов.

Удары наносятся в ответ на атаки в Красном море. Во всех сводках Центрального командования США говорится, что американские военные продолжат предпринимать действия, которые защищают свободу судоходства и делают международные воды более безопасными для военно-морских сил и торговых кораблей.

Но необходимо признать, что действия англо-саксов продиктованы не только стремлением обеспечить свободу мировому судоходству, но и вызваны необходимостью самообороны, потому что надводные дроны хуситов реально угрожают американскому флоту.

. Тем временем сами хуситы поднимают ставки. Их дроны-камикадзе все чаще оказываются вблизи кораблей военно-морского флота США.

Но, по сообщению сайта от 15.02.24. американскому военному флоту угрожают не столько ракеты, сколько современные надводные дроны хуситов, которые труднее уничтожить.

Авианосная ударная группа, в которую входят крейсер «Philippine Sea», эсминцы «Mason» и «Gravely», флагманский авианосец «Dwight D. Eisenhower», провела более 95 перехватов дронов, баллистических ракет и противокорабельных крылатых ракет, и нанесла более 240 ударов в целях самообороны по более чем 50 объектам хуситов.

Но надводные дроны пока мало изучены в боевых действиях, и беспилотники трудно обнаружить вовремя, а Иран исправно снабжает хуситов, так что они уже проводили удары по флоту Саудовской Аравии во время обострения конфликта и накопили немалый опыт.

Об эффективности таких дронов говорит и уничтожение российского десантного корабля «Цезарь Куников» возле берегов Крыма. Корабль получил критические пробоины по левому борту и затонул.

Но хуситы с успехом осваивают и другие новинки военной техники, о чём свидетельству- ет сайт от 21.02.24:

В заявлении Центрального командования США (CENTCOM), которое осуществляет деятельность на Ближнем Востоке, говорится, что повстанцы-хуситы впервые были замечены за использованием подводного дрона-смертника и автономного подводного судна, похожего на торпеду. 19 февраля хуситы недалеко от Аденского залива впервые запустили автономное подводное судно иранского производства в корабль «Рубимор» - сухогруз зарегистрирован в Великобритании, принадлежит Ливану и шел под флагом Белиза, -который перевозил 41 тысячу тонн опасных удобрений класса 5.1. на борту, Повреждения были настолько значительными, что экипаж был вынужден покинуть корабль. По более поздней информации на сайте от 24.02.24, сейчас он стоит на якоре и медленно тонет. Пятно разлившегося топлива уже достигло 30 километров.

По той же информации, Центральное командование США заявило, что хуситы «продолжают демонстрировать пренебрежение к последствиям своих неизбирательных атак, угрожая рыбной промышленности, прибрежным общинам и импорту продовольствия».

Объективности ради, следует признать, что йеменские повстанцы действительно обладают внушительным ракетным арсеналом, по свидетельству сайта. от 07.02.24.

Согласно новому расследованию Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), с 2014 года Корпус стражей исламской революции Ирана предоставляет хуситам значительные поставки современного оружия и проводит обучение местных повстанцев. В этот арсенал входят баллистические ракеты малой и средней дальности, а также крылатые ракеты. . И в совсем недавней информации сайта от 15. 02.24. сообщается, что судно береговой охраны США совершило успешный перехват в Аравийском море 8 февраля с.г. иранской баржи, , на борту которой обнаружено более 200 упаковок, содержащих разнообразное военное снаряжение. Среди них — компоненты баллистической ракеты средней дальности, взрывчатка, элементы беспилотных подводные и надводных аппаратов, оборудование для коммуникаций и сетевых систем, а также комплекты для пуска противотанковых ракет. Обнаружение и конфискация этой партии оружия является важным шагом в пресечении незаконной поставки оружия в регион конфликта.

И вообще США зафиксировали более 18 случаев перехвата иранских судов, контрабандой переправляющих оружие в Йемен. Это подтверждается их участием в нападениях на коммерческие суда в Красном море и Оманском заливе, а также попытках атаковать Израиль. Они также использовали ракеты "Сакр" для атаки на американские беспилотники вблизи Йемена и в Оманском залив. Об этом пишет портал "Israelinfo".

Кроме того, у хуситов есть огромные арсеналы ракет, часть из которых была закуплена Йеменом еще несколько десятилетий назад в СССР, а часть — поставлена из Ирана. Как и в случае с беспилотниками, в «Ансар Алла» утверждают, что ракеты, в том числе, и крылатые, способные преодолеть расстояние в 2000 км, они создали сами, без участия иностранных государств.

Следует признать, что пока – будем надеяться, что именно пока – усилия англо-саксов в борьбе с хуситами не приносят желаемых результатов.

Вот доказательства: сайт от 16.02.24 с ссылкой на портал Oil Price, специализирующийся на энергетических новостях, указывает, что на мировых нефтяных рынках наблюдается беспокойство из-за нарастающей напряженности на Ближнем Востоке и кризиса в судоходстве, который охватывает Красное море, и что с начала текущего года цены на африканскую и американскую нефть, а также на дизельное топливо в Европе уже подскочили примерно на 7%.

А официальный представитель хуситской группировки предупредил, что попытки помешать «Ансар Алла» в их борьбе против Израиля со стороны Саудовской Аравии или ОАЭ приведут к уничтожению нефтяных промыслов и танкеров этих государств, из-за чего мир столкнется с дефицитом топлива.

«Зима близко для Европы и Америки», — предупредили хуситы.

И потому и США и Британия, как утверждают соответственно сайты от 24.01.24.и от 17.02.24.обратились с просьбой к Китаю использовать своё влияние в регионе и помочь усмирить хуситов. Хотелось бы посмотреть на выражение лица у просителей, которые знали наперед о бесполезности этого, потому что Китай пожертвовал даже собственными экономическими интересами, лишь бы не препятствовать хуситам проводить свою антиизраильскую политику.

Еще один интересный факт.

В своём чрезмерном рвении показать свою приверженность «святому» делу защиты интересов палестинского движения хуситы опубликовали видео с учениями, имитирующими кровавую резню, учинённую Хамасом 7 октября. Об этом пишет "The Times of Israel".

.На видео заметны дроны, сбрасывающие взрывчатку на израильские и американские флаги, а также коммандос, несущие палестинские флаги, совершающие набеги на имитацию израильских военных объектов. Они сносили "дот" (имитация военного поста), разрушали камеры наблюдения и взрывали эрзац-базу. А ранее хуситы представили видео, где ком- мандос входили в макет израильского города, совершая атаки и беря в заложники людей.

Учения, получившие название "Йемен — опора Палестины", показывают атаки на израильские военные объекты, однако только на макетах… пока.

На этом демонстрация хуситами верности справедливости «палестинского дела» не исчерпывается. Сайт от 26.12.2023, ссылаясь на сообщение Йеменского правительственного информационного агентств Saba информирует, что порядка 20 тысяч хуситов подготовлено для участия в конфликте и отправке в сектор Газа. Добровольцы заявили о готовности идти в бой, но проблема заключается в том, что у подобного вооруженного формирования нет никаких шансов добраться до сектора Газа.

Сообщение очень напоминает эпизод из «12 стульев», в котором Паниковский кричит: «Держите меня крепче! Иначе сейчас прольётся море крови!»

… А тем временем хуситы, захватившие столицу страны Сану, совсем распоясались и наводят "порядок" в Йемене от имени правительства: рассылают предписания американским и британским сотрудникам некоммерческих организаций покинуть Йемен в течение 30 дней, о чём сообщает сайт от 24.01.24.

Кроме того, хуситы категорически настаивают на том, чтобы иностранные организации, работающие в стране — в том числе представительства ООН, — больше не принимали на работу граждан США и Великобритании. Что это, как не ультиматум ООН в Йемене?

И ультиматум этот выдвинут хуситами в ответ на призыв Совбеза ООН, по свидетельству сайта от 04.01.2024 немедленно прекратить атаки на корабли в Красном море и Аденском заливе. Восемь из пятнадцати членов Совета Безопасности призвали к проведению специального брифинга и закрытых консультаций, чтобы обсудить участившиеся нападения хуситов на торговые суда, проходящие в Израиль. Хуситы, в свою очередь, заявляют, что, т.к. их действия являются ответом на военные действия Израиля против ХАМАСа, это соответствует международному праву.



И ещё одна угроза от хуситов . Информирует сайт от 9.02.24:

Хуситы угрожают не только торговому судоходству в Красном море. Не менее 17% глобальной цифровой связи осуществляется через 16 подводных кабелей, которые проходят через пролив Баб-эль-Мандеб, расположенный западнее Йемена, и имеют решающее значение для финансовой связи между Дальним Востоком и Европой. Кабель «Азия-Африка-Европа-1», длина которого составляет около 25 000 км от Гонконга до Марселя обеспечивает 17 операторов связи, каждый из которых отвечает за отдельный сегмент, а за координацию в консорциуме отвечает китайская Unicom.

Кабели пролегают в проливе на глубине 100 метров, но у хуситов есть средства их взорвать. У Ирана также есть небольшие подводные лодки, которые могут повредить кабель, и «поймать за руку» террориста будет довольно сложно.

А ущерб чреват в триллионы долларов: хуситы могут отключить интернет.

Израиль также пострадает в подводной диверсии, поскольку нарушится его связь с Китаем, который является крупнейшим торговым партнером нашей страны.

Пора подвести итоги перечислению фактов агрессивного по отношению к мировому сообществу поведению хуситов. Ну, право, что изменится от того, что мы добавим еще пару эпизодов, ссылаясь, к примеру, на сайт от 17 февраля 2024, что йеменские хуситы возобновили нападения на коммерческие суда в Красном море после непродолжительного перерыва. Госдепартамент США сообщил, что британский танкер под флагом Панамы Pollux, перевозивший нефть в Индию, подвергся ракетной атаке. Ракеты была запущена из Йемена.

Перед этим британское агентство мониторинга морских перевозок UKMTO и британская охранная фирма Ambrey известили о нападении на другой танкер, который подвергся атаке в 133 км от йеменского порта Моха. Танкер получил незначительные повреждения, никто из экипажа не пострадал.

Пресс-секретарь движения хуситов Яхья Сареа признал факт атаки по нефтяному танкеру.

Как мы видим, ничего нового, ровным счётом, ничего.

Итак, краткий обзор вышесказанного.

Хуситы обстреливают суда с ноября. Их цель — надавить на союзников Израиля и под- держать его противников. До начала января ситуация ухудшалась постепенно, а с тех пор — стремительно. И враги, и друзья хуситов перешли от угроз к стрельбе.

Американцы принялись бомбить Йемен, а главный спонсор хуситов Иран ударил по це- лям в Ираке, Сирии и Пакистане. Европейцы начали собирать свою армаду для защиты судоходства, а эксперты заговорили о новой стадии конфликта.

И мнение видных экспертов в этой сфере.

«В последние дни мы наблюдаем де-факто эскалацию рисков в этом регионе. Хуситы расширяют и район атак, и список потенциальных целей», — отмечает специалист по морским перевозкам Ларс Йенсен.

А действия Ирана, кроме всего, создают угрозу расширения конфликта и риск того, что он в какой-то момент затронет и Ормузский пролив.

Ормузский пролив — единственный выход из Персидского залива. Хуситам сложно дотянуться до него, но на северном берегу пролива — Иран. А он поддерживает хуситов, и других врагов Израиля и Америки на Ближнем Востоке: шиитские группировки в Ли- ване, Ираке и Сирии, а также палестинских суннитов из ХАМАС.

Если Иран будет втянут в войну и Ормузский пролив будет перекрыт, мир лишится арабской нефти и катарского газа, что неизбежно вызовет масштабный энергетический кризис.

Хуситы пока угрожают только судам на море, но они потенциально способны переключиться и на портовую инфраструктуру. Предлогом может стать использование ближневосточных портов для поддержки военно-морских операций США и их союзников или для поставки вооружений Израилю.

Если от нападений на море хуситы перейдут к обстрелам объектов на суше, безусловно, это будет эскалацией конфликта. С учетом же того, что иранцы за последнее время обстреляли три соседние страны, исключать этого нельзя. Справиться с такой эскалацией в дополнение к уже существующему кризису будет довольно сложно, поскольку она поставит под угрозу ряд очень крупных перевалочных пунктов в регионе.

Но даже если логика подсказывает, что никто не хочет тотальной войны, существует реальная опасность того, что любая ошибка, эмоция или случайность станет искрой, из которой разгорится пламя полномасштабного конфликта в регионе Красного моря. Мировая история изобилует такими случаями.

Выводы теоретиков подтверждают и практики. Винсент Клерк, глава датской компании Maersk — ведущего морского перевозчика контейнеров, сказал не так давно в Давосе, что проблемы в Красном море быстро не рассосутся.

«Для нас это означает увеличение времени в пути и перебои в цепочке поставок на несколько месяцев. Хорошо бы, если меньше, но может выйти и дольше, потому что ситуация развивается непредсказуемо»,— сказал Клерк, которого цитирует Reutеr.

С сейчас самое время сформулировать резюме.

Я все-таки пытаюсь понять, в чём причина этой своеобразной «непотопляемости» хуситов. И представляется мне, что это является следствием сложившейся геополитической ситуации в этом регионе Ближнего Востока.

В эпицентре этой ситуации - конечно же, Израиль, ведущий войну с Хамасом. По одну сторону конфликта - Иран, Турция, Россия и Китай; по другую сторону – США и члены НАТО, они же, в массе своей, страны ЕС. Ничего нового: диспозиция, оставшаяся нам в наследство со времён «холодной» войны.

Между тем хуситы играют роль мелкого шпанёнка, которого главари темной компании натравливают на общество приличных людей. Шпанёнок же, чувствуя себя в центре внимания и пытаясь оправдать доверие паханов, лезет из кожи вон и пускается во все тяжкие, чувствуя за своей спиной поддержку той самой темной компании. Никакого другого рационального объяснения этому феномену я дать не могу.

Можно, конечно, вспомнить ещё и нежелание США ввязываться в ещё одну полномасштабную войну на Ближнем Востоке в год очередных президентских выборов, но не это главное.

А теперь постараемся стать на точку зрения хуситов.

«Хотят ли хуситы полномасштабной войны с Америкой и Израилем? Скорее всего, нет. Им нет смысла рисковать своими завоеваниями — территорией, властью и признанием — и провоцировать Америку применить против них всю свою военную мощь», — пишет Элизабет Кендалл, арабист из Кембриджского университета.

Однако, предупреждает она, даже если никто не хочет эскалации, конфликт в его нынешней фазе взрывоопасен.

И с этим приходится считаться. Вот, к примеру, о чём сообщает сайт от 23.02.24. Йеменские хуситы готовятся к продолжительной войне с США и их союзниками в Красном море. А информирует об этом портал Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По их словам, группировка укрепляет военный и оборонный потенциал, готовясь к продолжению атак на корабли в Красном море.

Уточняется, что хуситы пытаются укрепить и обезопасить укрытия в горах, чтобы наносить более эффективные удары. Правда, нет подтверждений того, что группировка располагает достаточным количеством средств для реализации такого плана. Но намерение наличествует.

А вот и последнее сообщение, буквально только что снятое с телетайпной ленты. Сайт от 23.02.24. информирует о том, что лидер хуситского движения Абдель Малек аль-Хуси выступил в эфире телеканала «Аль Масира» со своеобразным отчетом о проделанной с начала войны «работе»

«…за 20 недель противостояния врагу в Красном и Аравийском морях были атакованы 48 судов, по вражескому образованию были выпущены 183 беспилотника и ракет»

А 22 февраля, агентство Reuters сообщило, что хуcиты отправили судоходным и страховым компаниям уведомление , что судам, которые ходят под флагом США и Великобритании, принадлежат физическим или юридическим лицам из этих стран или зарегистрированы в Израиле, запрещено заходить в воды Красного и Аравийского морей, а также Аденского залива.

Ни больше, ни меньше… Как в «добрые» старые времена, когда пираты были хозяевами морей…В те самые времена, о которых рассказал Владимир Высоцкий в пиратской песне «Бунт на корабле»:

«…Любой корабль - враг,

Удача – миф, но эту веру сами

Мы создали, поднявши черный флаг.»

Сказано – сделано! От слов они перешли к делу.

По информации сайта от 25.02.24. хуситы взяли на себя новую функцию: взимание платы с европейских судоходных компаний за проход судов через Красное море. Эта плата, которую они взимают, достигает почти 1 миллиона долларов за проход одного корабля. Эксперты из Sheba Intelligence рассчитали, что эти пошлины направляются на внешние банковские счета, принадлежащие Абделю Саламу, представителю террористической группировки хуситов Ansar Allah.

А реакция Запада?

«Пока это ещё не начало новой масштабной интервенции Запада в ближневосточную страну. Нет речи ни о наземной операции, ни о вытеснении хуситов с их позиций в Йемене», — пишет Лоуренс Фридман, профессор военных исследований в лондонском King’s Collegeи и добавляет:

«Самый очевидный способ снизить риски для судоходства — это добиться прекращения огня в Газе.»

И вот здесь вырисовываются два возможных сценария дальнейших событий.

Один из них:

С прекращением войны в Газе хуситы перестанут стрелять и судоходство в Красном море возобновится в прежнем объеме, но оружие - то у хуситов останется. А это означает, что очаг опасности для Израиля остаётся, он только будет приглушен и при любом очередном всплеске арабо-израильского конфликта вмешательство хуситов не заставит себя долго ждать.

А вот и другой сценарий: подобно тому, как в начале 2010х годов, когда в тех же краях хозяйничали пираты из соседнего с Йеменом Сомали, - а их активность обходилась мировой экономике в $18 млрд ежегодно,- мировому сообществу достаточно было договориться направить поближе к Красному морю большой военный флот — и буквально за несколько месяцев одна из главных мировых проблем была решена: похожим образом разберутся и с хуситским пиратством. Но произойдет это не раньше, чем закончится война в Газе. До этого военные и дипломатические усилия Израиля и его союзников будут сосредоточены на уничтожении ХАМАС. А вот потом уже руки смогут дойти и до хуситов.